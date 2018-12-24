В США подписан указ о выводе войск из Сирии

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Указ президента США Дональда Трампа о предстоящем выводе американских военных из Сирии подписан уходящим со своего поста главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны страны, передает Kazakhstan Today.
По словам собеседника телеканала, в документе прописаны сроки и порядок вывода американских военных из Сирии. При этом источник не стал разглашать подробные сведения, пишут "Известия"
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19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. Он заявил, что Соединенные Штаты разгромили силы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и РК) в Сирии и что военнослужащие США находились в республике только ради этой цели. На этом фоне 21 декабря в отставку подал министр обороны страны Джеймс Мэттис.
США проводят военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия возглавляемой американской стороной международной коалиции.
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