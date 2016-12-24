В США создадут центр для борьбы с зарубежной пропагандой

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Финансирование Пентагона на 2017 год предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой.

Законопроект о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривает создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Документ был опубликован на сайте конгресса США, передает Kazakhstan Today.

Согласно распоряжению, данный центр войдет в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.

В перечень функций центра войдут "отслеживание и оценка иностранных информационных материалов, представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров". В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения "основанных на фактах" материалов, пишет РБК

Просмотров: 2763