В США свыше 300 представителей духовенства обвинили в сексуальных преступлениях против детей

Ватикан. 17 августа. Kazakhstan Today - 15 августа в США опубликовали доклад, в котором были собраны факты о многолетнем насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях Пенсильвании, передает Kazakhstan Today.
Авторы документа обвинили более 300 представителей духовенства в сексуальных преступлениях против детей. Жертвами священников за десятилетия безнаказанности стали более тысячи человек. Священнослужителей обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также сокрытии сексуальных преступлений, пишет Лента.ру.
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