В Стамбуле задержали террориста, совершившего нападение на ночной клуб

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Турции арестован главный подозреваемый в совершении теракта в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным агентства, Абдулгадир Машарипов, член террористической группировки ДАИШ, был захвачен в ходе полицейской операции в одном из домов района Есенюрт Стамбула. Наряду с ним были задержаны четыре человека - мужчина, являющийся гражданином Кыргызстана, и три женщины - из Египта, Сомали и Сенегала, передает Kazakhstan Today.

Напомним, теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство", сообщает РБК.

Позже городская полиция выяснила, что это нападение совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, сообщило издание Daily Sabah.

По информации полицейских, Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми. Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.

Ранее турецкие власти выдвигали несколько версий, откуда мог приехать террорист. По одной версии, он был уроженцем Кыргызстана, по другой являлся уйгуром.

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