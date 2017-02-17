В Туркменистане распустили кабинет министров

Ашхабад. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Туркменистане состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Гурбангулы Бердымухамедова. Вступив в должность, президент выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет.
"Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира", - отметил Бердымухамедов, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах, передает Kazakhstan Today.
Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников.
"Я твёрдо верю в свой родной народ, в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее", - заявил глава государства.
После этого президент Туркменистана в соответствии с Конституцией страны подписал постановление о сдаче членами кабинета министров Туркменистана своих полномочий. До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности, пишет госинформагентство "Туркменистан сегодня
".
Как ранее сообщило НТВ, кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухаммедов набрал 97,69% голосов и одержал убедительную победу на президентских выборах Туркменистана. За него проголосовали более 3,07 миллиона человек.
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