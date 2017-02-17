В Туркменистане распустили кабинет министров

Ашхабад. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Туркменистане состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Гурбангулы Бердымухамедова. Вступив в должность, президент выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет.

"Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира", - отметил Бердымухамедов, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах, передает Kazakhstan Today.

Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников.

"Я твёрдо верю в свой родной народ, в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее", - заявил глава государства.

После этого президент Туркменистана в соответствии с Конституцией страны подписал постановление о сдаче членами кабинета министров Туркменистана своих полномочий. До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности, пишет госинформагентство " Туркменистан сегодня ".

Как ранее сообщило НТВ, кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухаммедов набрал 97,69% голосов и одержал убедительную победу на президентских выборах Туркменистана. За него проголосовали более 3,07 миллиона человек.

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