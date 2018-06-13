В Узбекистане запретили хвалебные песни, посвященные президенту страны

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - В Узбекистане запретили хвалебные оды президенту. Такое поведение со стороны певцов и композиторов назвали неэтичным, передает Kazakhstan Today.

Недавно власти Узбекистана заявили о запрете на такое подхалимство и предупредили, что хвалебные песни, посвященные действующему главе государства, могут стоить певцам и композиторам их лицензий на исполнение. Это объявление было сделано после встречи 2 июня в "Узбекконцерте" - государственном органе, курирующем узбекскую индустрию развлечений, пишет ozodlik.org

"Посвящение видеоклипов некоторым людям, деятельности глав государств... неэтично", - сказал присутствующим временный директор "Узбекконцерта" Азамат Хайдаров, как показано в размещенном в Интернете видеоролике.

Этот шаг был предпринят спустя несколько недель после того, как певица из Узбекистана подверглась критике за музыкальный клип, который она посвятила президенту Шавкату Мирзиёеву, пришедшему к власти после смерти президента Ислама Каримова, долгое время правившего страной.

Официальный музыкальный видеоролик 49-летней певицы и актрисы Дильфузы Исмаиловой под названием "Пусть будет здоров султан этой красивой земли" впервые был опубликован на сайте YouTube 21 мая, но затем его удалили. Песня восхваляет Шавката Мирзиеева как "прекрасного султана" этой земли, "тень бога на Земле" и "любимого человека". В видеоролике изображен Мирзиёев, который 13 лет проработал премьер-министром под руководством Каримова, во время различных официальных мероприятий, деловых поездок и встреч.

Вскоре после выхода клипа Дильфуза Исмаилова пояснила, что выпустить песню ее побудили "сердце и совесть".

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