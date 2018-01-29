Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 января 2018
  • 19
  • :
  • 46
Все области
-16º Пасмурно
днем -1º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

Восточную пуму признали вымершей в США29.01.2018
  • Фото: lenta.ru
Мировые новости  10:51

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Восточная пума исключена из американского Федерального перечня диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей, говорится в заявлении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, передает Kazakhstan Today.

Уточняется, что, по оценкам зоологов, Puma concolor исчезла еще за несколько десятилетий до включения в список. Ученые сетуют, что еще с 1930-х годов не было обнаружено ни одного представителя данного подвида, ранее обитавшего во всех восточных штатах в различных местах обитания, включая прибрежные болота, горы и леса, информирует Лента.ру.

Канада, где также обитал данный представитель кошачьих, пока не представила свою позицию.


В конце декабря 2017 года стало известно, что из Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН предположили, что это может быть связано с охотничьим лобби.
Просмотров: 4095
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
29.01.2018   10:51
Фото: lenta.ru
Восточную пуму признали вымершей в США
29.01.2018   10:23
Фото: www.rbc.ru
Около полутора тысяч человек эвакуировали в Париже и пригородах из-за наводнения
29.01.2018   10:09
СМИ сообщили о нападении на военную академию в Кабуле
27.01.2018   16:45
В Кабуле террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, погибли не менее 40 человек
24.01.2018   14:15
Калининградские власти готовы платить за инфотуры для зарубежных СМИ и блогеров
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today