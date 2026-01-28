Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алты мемлекеттің көшбасшылары 2026 жылы Иорданияда соғыс кезінде адамзаттық құндылықтарды сақтауға арналған жоғары деңгейдегі конференцияны өткізу туралы жариялады
Румынияда Қазақстанның адам құқықтары саласындағы реформалары жоғары бағаланды
Қазақстан және ExxonMobil - энергетика саласындағы стратегиялық серіктестікті нығайту
Мажарстан астанасында Қазақстанның конституциялық реформалары таныстырылды
Қазақстан мен Израиль екіжақты ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеруге мүдделі
1992 жылғы сәуірде дипломатиялық қатынастар орнаған сәттен бастап біз өзара құрмет пен сенімге негізделген жан-жақты ынтымақтастықты қалыптастыра отырып, саяси, экономикалық және мәдени салада елеулі нәтижелерге қол жеткіздік. Сіздің бүгінгі Астанаға сапарыңыз - серіктестігімізді жаңа деңгейге көтеруге деген ортақ мүддеміздің айқын дәлелі", - деп атап өтті Е.Көшербаев израильдік әріптесімен кездесу барысында. Қазақстан СІМ басшысы қазіргі кезеңдегі екіжақты ынтымақтастыққа тән диалогтың жандануына тоқтала келе, бұл үдерісте екі мемлекеттің басшылары маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
Мемлекет басшысы Израильдің сыртқы істер министрін қабылдады
Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогқа Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күніне орай жеделхат жолдады
Астанада көрнекті қазақ дипломаты Нәзір Төреқұловты еске алуға арналған салтанатты жиын өтті
Нәзір Төреқұлов - мемлекетшілдіктің биік деңгейін көрсетіп, халықаралық аренада қазақ дипломатиясының іргетасын қалаған айтулы қайраткер. Оның парасаты мен білімі, ел алдындағы жауапкершілігі мен адамдық арына адалдығы - бүгін жас ұрпақ үшін нағыз отансүйгіштіктің жарқын үлгісі", - делінген министрдің жолдауында.
Ыстанбұлда Қазақстанның инвестициялық, экспорттық және туристік әлеуеті таныстырылды
