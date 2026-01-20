Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Мысыр денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан өңірлері мен Шэньси провинциясы арасындағы ынтымақтастықты дамыту әлеуеті қарастырылды
Қазақстан мен Германия аграрлық саладағы ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан мен Мальта сауда және туризм салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті
Қазақстан мен Өзбекстан екіжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттары бойынша ұстанымдарын үйлестірді
Қазақстанда жасанды интеллект саласында ЮНЕСКО-ның үздік халықаралық тәжірибелері енгізілуде
Қазақстан мен "Orascom Investment Holding" стратегиялық инвестициялық ынтымақтастықты талқылады
Қазақстан мен Испания энергетика саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Страсбургте Қазақстанның негізгі халықаралық бастамалары таныстырылды
