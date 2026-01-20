16.01.2026, 18:46 11796
Қазақстан мен Сербия: серіктестік ынтымақтастық басты назарда
Сурет: gov.kz
Қазақстан мен Сербия арасындағы іскерлік ынтымақтастықты дамыту аясында Қазақстан Республикасының Сербиядағы Елшісі Мади Атамқұлов және Ұлттық жергілікті экономикалық даму альянсының (NALED) атқарушы директоры, сонымен қатар, Сербиядағы "Etno mreža" этномәдени ұйымының негізін қалаушы Виолета Йованович кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында В.Йованович Қазақстан Елшісін NALED ұйымының қызметімен таныстырды. Аталған ұйым Сербияда кәсіпкерліктің ахуалын жақсартуға, тұрақты экономикалық дамуға және шетелдік инвестицияларды қолдауға ықпал етеді.
М.Атамқұлов Қазақстан мен Сербия арасындағы іскерлік қатынастарды нығайтудың маңыздылығын атап өтіп, екі елдің сауда, инвестиция және инновациялар саласында өзара тиімді ынтымақтастық әлеуетіне ие екенін айтты.
Сонымен қатар В.Йованович "Etno mreža" этномәдени ұйымының қызметімен таныстырды. Ол ұлттық дәстүрлер мен мәдени бірегейлікті бейнелейтін дәстүрлі өнімдерді ілгерілетуге бағытталған.
Кездесу барысында тараптар Сербия мен Қазақстан арасындағы тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін, мәдени ынтымақтастықты дамыту және мәдени мұраны сақтауға үлес қосатын жобаларды талқылады.
Қазақ дипломаты Қазақстанның Сербиямен экономикалық және мәдени салаларда ынтымақтастықты кеңейтуге дайындығын атап өтіп, екі ел арасындағы кәсіпкерлік ахуалын жақсарту, инвестицияларды қолдау және екіжақты байланысты нығайтуға бағытталған жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға қызығушылық ниетін жеткізді.
Тараптар аталған диалогты жалғастыруға және болашақта бірлескен бастамалар аясында ынтымақтастықтың нақты нысандарын қарастыруға дайындықтарын растады.
тақырып бойынша жаңалықтар
20.01.2026, 09:41 4466
Қазақстан өңірлері мен Шэньси провинциясы арасындағы ынтымақтастықты дамыту әлеуеті қарастырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстан өңірлері мен Шэньси арасындағы практикалық байланыстары мен мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты тереңдету мақсатында, Қазақстан Республикасының Сиань қаласындағы Бас консулы Жошыхан Қыраубаев Қытай күрес федерациясының вице-президенті - Шэньси өңірінің Ауыр атлетика, күрес және дзюдо орталығының басшысы Ян Чанлинмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар екі ел арасындағы спорт саласындағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен даму бағыттарын талқылады. Бас консул Қазақстан мен Шэньси провинциясының арасындағы серіктестіктің тарихына тоқталып, екі ел спортшыларының өзара бірлескен жаттығуларын өткізіп, тәжірибе алмасу мүмкіндігі жайында ой бөлісті.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жастар тәрбиесіне және ұлттық спорт деңгейін көтеру бағытындағы мемлекеттік бағдарламасы тиімді нәтиже бергені аталып өтті. Елімізде спортқа бейім дарынды балаларға арналған мамандандырылған спорт кешендерінің желісі жүйелі түрде дамып жатқанын баяндады. Бұл реформалардың спорт резервін тұрақты түрде нығайтуға және халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті спортшыларды даярлауға бағытталғанын атап өтті.
Ян Чанлин Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастың зор әлеуетін атап өтті. Өз жаттығу орталығы түлектерінің халықаралық турнирлер мен Олимпиада ойындарында жүлделі орындар алып жүргенін мақтанышпен атап өтті. Бірқатар спорт түрінен қазақстандық спортшылардың әлемдік жетістіктерін мойындап, екі елдің спортшылары арасында бірлескен жаттығулар өткізуге қызығушылығын жасырмады. Сонымен қатар өзара тиімді жаңа спорттық бағыттарын дамытуға қызығушылық танытты.
Өз сөзінде, 2025 жылы Сиань қаласында "Орталық Азия - Қытай елдері күрес түрлерінің үздіктері" тақырыбында алғашқы рет еркін және классикалық күрестен достық кездесу өткізілгенін, оған Қазақстан палуандарының қатысқанын ризашылықпен атап өтті. Бұл үрдісті биыл да Сианьда өткізуді және Қазақстанның күрестен жастар құрама командасын шараның негізгі қонағы ретінде шақыруды ұсыну ойымен бөлісті.
Сондай-ақ, Бас консул спортшыларға арналған спорттық, медициналық, оңалту және білім беру инфрақұрылымының нысандарымен және инклюзивті спорт орталығының қызметімен танысты. Атап айтқанда, күрес, ауыр атлетика және дзюдо бойынша оқу-жаттығу спорт кешенін аралап, спортшылардың күнделікті тұрмыс жағдайын көрді.
Кездесу соңында тараптар спорт және туризм саласындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүдделі екендерін білдірді.
20.01.2026, 08:38 4731
Қазақстан мен Германия аграрлық саладағы ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Германия астанасында "Kazakhstan-Germany Agro & Water Nexus" атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға Германияның агроөнеркәсіп және су секторларындағы компанияларының өкілдері, сондай-ақ Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) халықаралық конференциясына қатысу үшін Берлинге келген Қазақстан делегациясы қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шарада Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Нұрлан Онжанов, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов, Германияның Федералдық ауыл шаруашылығы, азық-түлік және отан министрлігінің (BMLEH) статс-хатшысы Маркус Шик, сондай-ақ Германия агробизнес альянсының (GAA) Орталық Азия бойынша спикері Дирк Штратманн құттықтау сөз сөйледі.
Дөңгелек үстел бағдарламасына технологиялық трансферт пен орнықты агрожүйелерді дамыту перспективаларына, су үнемдейтін шешімдерді енгізуге, сондай-ақ ауыл шаруашылығын цифрландыру мәселелеріне арналған үш панельдік пікірталас кірді.
Іс-шараға екі елдің бизнес, ғылыми орта өкілдерінің, жеке сектор мен сарапшылар қауымдастығының 40-тан астам өкілі қатысты.
Қазақстан халқына Жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы экономикалық өсімнің, технологиялық жаңғырудың және елдің экспорттық әлеуетін арттырудың негізгі драйверлерінің біріне айналуы тиіс екенін ерекше атап өткен болатын. Бұл ретте басымдық тек өндіріс көлемін ұлғайтуға ғана емес, ең алдымен өнім сапасына, орнықтылыққа, терең өңдеуге және инновацияларды енгізуге беріледі.
Осы тұрғыда Германиямен ынтымақтастықтың маңызы ерекше. Қазақстан мен Германия агроинжиниринг, ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, органикалық егіншілік, тұқым шаруашылығы, сондай-ақ неміс сапа стандарттары мен су үнемдейтін технологияларды енгізу салаларында бірлескен жобаларды табысты жүзеге асырып келеді.
Неміс компаниялары Қазақстанда белсенді жұмыс жүргізіп, жаңа жұмыс орындарын ашуда, озық технологияларды енгізуде және қосылған құны жоғары жаңа өндірістік тізбектерді қалыптастыруда. Іске асырылып жатқан бірлескен бастамалар нақты нәтижелер көрсетіп, екі ел арасындағы стратегиялық әріптестікті жүйелі түрде тереңдетуге берік негіз қалайды.
Дөңгелек үстелге қатысушылар орнықты егіншілік, тұқым шаруашылығы, технологиялық трансферт, су инфрақұрылымын жаңғырту және ауыл шаруашылығындағы су ресурстарын басқару, сондай-ақ жетік технологияларды енгізу сияқты басым бағыттар бойынша ынтымақтастықты одан әрі кеңейтудің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.
19.01.2026, 22:33 20641
Қазақстан мен Мальта сауда және туризм салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Респбликасының Мальта Республикасындағы Елшісі қызметін қоса атқарушы Ерболат Сембаев Мальта Премьер-министрінің орынбасары - Сыртқы істер және туризм министрі Иэн Борчпен кездесті. Кездесу Е.Сембаевтың Валлеттаға жұмыс сапары аясында өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында Қазақстан мен Мальта арасындағы саяси және сауда-экономикалық серіктестікті дамытудың, мәдени-гуманитарлық байланыстарды кеңейтудің маңыздылығы атап өтілді. Тараптар екі елдің құрылыс, денсаулық сақтау, көлік және қаржы салаларындағы ықпалдастығының айтарлықтай әлеуетіне ерекше көңіл бөлді.
Атап айтқанда, Е.Сембаев білім беру саласындағы қатынастардың серпінді дамуын атап өтіп, туризм саласындағы байланыстарды арттырудың маңыздылығына тоқталды. Оның айтуынша, Мальта Жерорта теңізі өңіріндегі қазақстандықтар үшін қонақжайлылық пен қауіпсіздік тұрғысынан танымал туристік бағыттардың бірі. Осы тұрғыда Е.Сембаев Мальтамен визалық режимді жою мәселесіне назар аударып, мұндай қадам туризм саласындағы ынтымақтастықты жандандыруға ықпал ететінін атап өтті.
Кездесу барысында халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер де қозғалды. Атап айтқанда, Е.Сембаев қазақстандық мұнайды тасымалдауға бағытталған Қара теңіздегі Каспий құбыры консорциумының терминалы ауданындағы мұнай танкерлерінің дрондардың шабуылдарына ұшырауы тақырыбына тоқталды. Бұл ретте танкерлердің бірі Мальта туының астында болғанын атап өткен жөн. Елші бұл оқиғаға Қазақстанның алаңдаушылығын білдірді, себебі еліміз қақтығыстың тарабы емес, бірақ тәуекелдер мен жанама шығындарға ұшырауда, бұл өз кезегінде әлемдік мұнай нарығына, атап айтқанда Еуропаға да әсер етеді.
Өз кезегінде Мальта Премьер-министрінің орынбасары - Сыртқы істер және туризм министрі И.Борч екі ел арасындағы визалық режимді жою туралы келісімге тез арада қол қоюға дайын екенін білдірді.
Қара теңіздегі мұнай танкерлерінің шабуылдарына келетін болсақ, И.Борч теңіз тасымалының қауіпсіздігін және халықаралық құқықты сақтауды қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.
19.01.2026, 21:30 21041
Қазақстан мен Өзбекстан екіжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттары бойынша ұстанымдарын үйлестірді
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Өзбекстандағы Елшісі Бейбіт Атамқұлов пен Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер министрі Бахтиёр Саидовтың кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстан Республикасына жасаған мемлекеттік сапарының қорытындыларын, сондай-ақ оның нәтижелері бойынша қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру және берілген тапсырмаларды орындау жоспарларын атап өтті.
Б.Атамқұлов Қазақстан мен Өзбекстанның Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысында қабылданған өңірлер басшылары кеңесін құру, сондай-ақ сирек жер металдары мен трансшекаралық өзендерді болжау мәселелері бойынша жұмыс топтарын қалыптастыру жөніндегі шешімдердің маңыздылығын атап өтті.
Ағымдағы жылға арналған іс-шаралар кестесіне, оның ішінде жоғары және жоғары деңгейдегі байланыстарға, сондай-ақ бірлескен үкіметаралық және салалық ынтымақтастық тетіктерінің жоспарланған отырыстарына ерекше назар аударылды.
Кездесу соңында тараптар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты одан әрі тереңдетуге өзара бейілділігін растады.
19.01.2026, 20:33 21411
Қазақстанда жасанды интеллект саласында ЮНЕСКО-ның үздік халықаралық тәжірибелері енгізілуде
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында ҚР Сыртқы істер министрлігі ЮНЕСКО-ның Өңірлік бюросымен бірлесіп жасанды интеллектті пайдалануға ұлттық дайындықты бағалау жобасының ресми іске қосылуын өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
ЮНЕСКО-ның аталған жобасы жасанды интеллекттің ұлттық экожүйесіне жан-жақты талдау жүргізуге бағытталған. Бағалау Қазақстандағы ЖИ дамуының негізгі өлшемдерін, оның ішінде құқықтық және нормативтік-құқықтық базаны, сондай-ақ әлеуметтік және гуманитарлық, экономикалық, ғылыми-білім беру және технологиялық аспектілерді қамтиды.
Жоба шеңберінде жасанды интеллект саласында теңгерімді әрі инклюзивті саясат қалыптастырудың шешуші шарты ретінде тиімді сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге ерекше басымдық берілуде.
Бүгінгі күні ЮНЕСКО-ның ұлттық дайындықты бағалау әдіснамасын (Readiness Assessment Methodology, RAM) іске асыру бойынша мүдделі тараптардың Ұлттық жұмыс тобы (National Stakeholder Team) құрылды. Оның құрамына Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму, Ғылым және жоғары білім, Мәдениет және ақпарат, Қаржы, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктері, Ұлттық ғылым академиясы, "Атамекен" ҰКП, Astana IT University, Ozim Academy, Қазақстандағы жасанды интеллектті дамыту қауымдастығы, "Technowomen" ҮЕҰ, ЮНЕСКО-ның Өңірлік бюросы, ҚР ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссиясы, сондай-ақ жобаны іске асыруға тікелей тартылатын азаматтық қоғам ұйымдарының өкілдері кірді.
Зерттеу қорытындылары бойынша Қазақстанда адамға бағдарланған жасанды интеллект экожүйесін қалыптастыруға бағытталған практикалық ұсынымдар әзірленетін болады.
ЮНЕСКО-ның осы жобасын іске асыру халықаралық ынтымақтастыққа және адамның әмбебап құндылықтарын, құқықтары мен бостандықтарын сақтауға негізделген Қазақстанның жасанды интеллектті дамыту жөніндегі стратегиялық бағытын жүзеге асырудағы маңызды қадам болып табылады.
19.01.2026, 19:53 21976
Қазақстан мен "Orascom Investment Holding" стратегиялық инвестициялық ынтымақтастықты талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев "Orascom Investment Holding" компаниясының төрағасы Нагиб Савириспен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар ынтымақтастықтың басым бағыттарын, оның ішінде тау-кен және металлургия, қаржы, туризм салалары мен даму бағыттарын қамтитын мәселелерді талқылады. Қазақстанның жаһандық қосылған құн тізбектеріне интеграциялану және халықаралық тәжірибесі бар стратегиялық жеке инвесторларды тарту жөніндегі күш-жігеріне ерекше назар аударылды.
Сыртқы саяси ведомствоның басшысы Қазақстанның ұзақ мерзімді инвестициялар үшін ашық әрі болжамды ел екенін атап өтті. Инвесторлармен сенімді әрі тұрақты диалог орнату - елдің инвестициялық саясатының ажырамас бөлігі. Жобаларды іске асырудың барлық кезеңдерінде жан-жақты қолдау көрсетілетін болмақ.
Н.Савирис Қазақстанның макроэкономикалық тұрақтылығын, ресурстық әлеуетін және Орталық Азиядағы өңірлік инвестициялық хаб ретіндегі рөлінің артып келе жатқанын атап өтті. Ол шешім қабылдайтын тұлғалармен тікелей диалогтың маңыздылығын ерекше атап өтіп, жобаларды әрі қарай зерделеуге және қазақстандық серіктестермен ынтымақтастықты дамытуға қызығушылық білдірді.
Сондай-ақ тараптар перспективалы жобалар, оның ішінде қаржы секторына инвестициялар тарту мәселелері бойынша пікір алмасып, ынтымақтастықты жаңа бағыттарда кеңейтуге өзара мүдделілікті растады.
Кездесу қорытындысы бойынша сұхбаттастар қол жеткізілген уағдаластықтарды практикалық тұрғыда іске асыру және өзара ынтымақтастықты одан әрі кеңейту үшін барлық қажетті күш-жігерді жұмылдыруға дайын екенін білдірді.
19.01.2026, 18:56 22431
Қазақстан мен Испания энергетика саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Испаниядағы Елшісі Данат Мұсаев Испанияның Энергетика жөніндегі мемлекеттік хатшысы Жоан Гроисардпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар энергетикалық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты. Атап айтқанда энергетика саласының орнықты дамуын қамтамасыз ету, қуат көздерін алмастыру, энергия тиімділігін арттыру және заманауи технологиялық шешімдерді енгізу мәселелері талқыланды.
Елші Қазақстанның аталған саладағы мемлекеттік саясатының басымдықтары, соның ішінде энергетика секторын жаңғырту, энергетикалық теңгерімді әртараптандыру, ЖЭК дамыту және энергетикалық инфрақұрылымның орнықтылығын нығайту бағытында жүзеге асырылып жатқан шаралар жөнінде ақпарат берді.
Өз кезегінде Мемлекеттік хатшы Корольдіктің осы бағытта Қазақстанмен диалогты кеңейтуге қызығушылық танытып, "жасыл" энергетиканы дамыту, энергетикалық жүйелерді заманауи сын-қатерлерге бейімдеу және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы испан тәжірибесімен бөлісті.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар аталған салада практикалық тетіктерді дамытуға ниетті екендерін растап, бірлескен бастамаларды әзірлеу жөніндегі жұмысты жалғастыруға уағдаласты.
19.01.2026, 17:42 23286
Страсбургте Қазақстанның негізгі халықаралық бастамалары таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Страсбург қаласындағы Бас консулы Анель Бақытбекқызы Страсбург университетінің Саяси зерттеулер институтының (Sciences Po) магистранттарына арналған дәріс оқып, онда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сыртқы саясаты мен Қазақстанның негізгі халықаралық бастамаларына тоқталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Болашақ мемлекеттік қызметшілер мен құқық, экономика, тарих, теория және әлеуметтану салаларындағы халықаралық қатынастар мамандардан тұратын аудиторияға Президент Қ.Тоқаевтың саяси реформалары мен жаңа экономикалық бағыттары, Қазақстанның өңірлік және жаһандық саясаттағы қазіргі жағдайы туралы ақпарат берілді.
А.Бақытбекқызы жүргізіліп жатқан институционалды реформалар, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту және бірпалаталы парламентке өтуге бағытталған жоспарланған парламенттік реформа жөнінде, сондай-ақ оның кең қоғамдық диалог пен өткізілетін референдум негізінде жүзеге асырылатынын баяндады.
Дәріс барысында Қазақстанның "орта держава" ретінде көпвекторлы бағыты, халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі, ядролық қарудан бас тарту және таратпау бастамалары, БҰҰ аясындағы бітімгершілігі, халықаралық қақтығыстарды шешуге бағытталған тәртіптеу күш-жігері және халықаралық әрі өңірлік ұйымдардағы белсенді қатысуы аталып өтті. Сонымен қатар, Қазақстанның Қытай, Ресей, АҚШ және ЕО елдерімен екіжақты және көпжақты өзара іс-қимылы туралы жан-жақты мәлімет берілді.
Дәрістің жеке бөлімі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына арналды. Онда макроэкономикалық өсім, экономиканы әртараптандыру, инвестициялық жағдай және цифрлық технологияларды дамыту жөніндегі қазіргі деректері ұсынылды. Қазақстанның шикізат экспортына тәуелділікті азайту, логистика, өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен және "жасыл" экономиканы дамытуға бағытталған күш-жігері ерекше аталып өтті.
А.Бақытбекқызы дәріске қатысушыларды Мемлекет басшысының 5 қаңтардағы "Түркістан" газетіне берген сұхбатындағы негізгі тезистерімен, сондай-ақ 2026 жылды Қазақстанда "Цифрландыру және жасанды интеллект жылы" деп жариялауымен таныстырып, жасанды интеллектті дамытудағы стратегиялық басымдықтар туралы толыққанды ақпарат берді.
Дәріс барысында Қазақстанның Франция және ЕО елдерімен қатынастарына шолу жасалды. Қазақстан-Франция стратегиялық серіктестігінің маңыздылығы, саяси диалогтың динамикасы, сауда және инвестициялық ынтымақтастықтың өсуі, гуманитарлық, мәдени және білім беру саласындағы байланыстар дамуы аталып өтті. Қазақстан-ЕО кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық келісімінің маңызы және ЕО-Орталық Азия алғашқы саммитінің нәтижелері ерекше белгіленді.
Тәуелсіздіктің 35-жылдығында Бас консул Қазақстанның ұлттық бейнесін, соның ішінде географиялық орналасуын, әкімшілік-аумақтық құрылымын, демографиялық ерекшеліктерін, этноконфессиялық әртүрлілігін және әлеуметтік төзімділік қағидаттарын атап өтті. Әлемдегі ең ірі теңізге шығуы жоқ мемлекет ретінде Қазақстан, Еуразия көлік, энергетика және цифрлық байланысты қамтамасыз етуде елеулі үлес қосатыны айтылды.
Жалпылай, дәріс тыңдаушылар арасында қызығушылық тудырып, белсенді сұрақ-жауап сессиясымен жалғасты.
Sciences Po - Франциядағы ең ежелгі саяси зерттеулер институты, оның түлектері мемлекеттік қызметшілер, саясаткерлер, дипломаттар, әскери және банкирлер болып табылады. Институт Франциядағы ірі мемлекеттік қызмет мектептері және мемлекеттік серіктестермен (Франция Банкі, Әскери комиссариат және т.б.) серіктестік қарым-қатынастардың бастамашы болып келеді.
