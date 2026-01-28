Сиань тұрғындары қазақстандық тамақ өнімдеріне қызығушылық танытты
Сурет: gov.kz
Айцзю" компаниясының базасында үшінші мәрте "Жаңа жылдық тауарлар" фестивалі ұйымдастырылды. Қытайдың жаңа жыл мерекесі қарсаңында Солтүстік Қазақстан облысынан 40 футтік 10 контейнерлерге тиелген отандық тамақ өнімдері Сиань қаласына жеткізілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Фестивальдің ашылу салтанатына Шэньси провинциясының және Сиань қаласының үкімет өкілдері, Кеден және эпидемиялогия, Сертификат және стандартизация, ретейл компанияларының өкілдері, қоғамдық бірлестіктер, шетелдік дипломатиялық өкілдіктер, Қазақстан және Орта Азия мемлекеттері студенттер бірлестіктері қатысып, жергілікті блогерлер мен ақпарат құралдары шақырылып, кеңінен мәлімет берілді.
Қазақстанның Сиань қаласындағы Бас консулы Жошыхан Қыраубаев іс-шараға қатысушыларға Қазақстан мен Қытайдың сауда-экономикалық, ауыл шаруашылығы, көлік және инвестициялық ынтымақтастығының негізгі бағыттары, сондай-ақ Қазақстан Үкіметі тарапынан шетелдік инвесторларды және отандық өнім өндірушілерге берілетін заңнамалық кепілдіктері туралы ақпаратпен бөлісті. ҚР Сыртқы істер министрлігі тарапынан инвесторларға көрсетілетін қолдаулары жайында кеңінен баяндады.
Жыл сайын өткізілетін бұл фестиваль қос ел арасындағы сауда-экономикалық және мәдени байланыстарды одан әрі нығайту үшін маңызды платформаға айналғанын ризашылықпен атап өтті. Әлемде таза экологиялық тағамға деген сұраныстың артуын негізге ала отырып, Шэньси провинциясының тамақ өндіру мен өңдеу, сатушы кәсіпорындарын Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін зерделеуге және серіктестікке шақырды.
Сонымен қатар, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Сиань қаласында жүзеге асқан Қазақстан-Қытай халықаралық логистика портының мүмкіндігін пайдаланып отандық қазақстандық өнімдердің көтерме сауда орталығын ұйымдастыру мүмкіндігін қарастыру ұсынылды. Логистикалық орталық барлық жағынан жабдықталған және отандық өнім шығарушыларға толық қызмет көрсетуге дайын.
Қытайлық инвестор "AiJu" компаниясының басшылығы өз тарапынан қазақстандық тауарлар түрінің бұдан да кеңейетіндігін және өндірушілерге өзінің көмек қолын созуға дайын екендігін мәлімдеді.
Сонымен қатар, қазақстандық өндірушілер мен "AiJu" компаниясының арасында өзара серіктестік орнатуда, орта және жеке бизнес өнімдерінің экспорттық рұқсатнама құжаттарының ресмиленуіне Бас консулдық өз құзыреті шеңберінде мейлінше әкімшілік көмек көрсетіп отырғанын ризашылықпен атап өтті.
Форумның қорытындысы бойынша Бас консулдықтың ұсынысымен "Айцзю" компаниясы Сиань қаласының ірі Сауда орталықтарында қазақстандық тауарлардың апталық көрмесін өткізуі туралы уағдаласты.
Сиань - ежелгі Жібек жолының бастауы және қазіргі заманғы Қытай-Еуропа теміржол қатынасының негізгі торабы. Қазақстанның азық-түлік өнімдері, Қытайға қажетті минералды ресурстары және басқа да жоғары сапалы тауарларының осы торап арқылы Қытай нарығына тереңірек енуіне жол ашады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.