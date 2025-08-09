Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс еттіПремьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті
08.08.2025, 09:35 506
1 қыркүйектен бастап еліміздің барлық мектептері мен колледждерінде отандық "ДосболLIKE" антибуллингтік бағдарламасы іске қосылады
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанда алғаш рет барлық мектептер мен колледждерде балалар мен жасөспірімдер арасындағы буллинг оқиғаларын азайтуға, білім беру ұйымдарында қауіпсіз, қолдаушы және өзара құрметке негізделген орта қалыптастыруға бағытталған отандық "ДосболLIKE" профилактикалық бағдарламасы енгізіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бағдарлама балалардың әл-ауқаты индексінің қағидаттары мен халықаралық және отандық нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленген және буллингке қарсы күрестегі үздік халықаралық тәжірибелерге сүйенеді.
Бағдарламаның апробациясы еліміздің 9 өңіріндегі 50 мектепте жүргізіліп, буллингтің алдын алу жүйелері құрылды. Апробация нәтижесінде ең тиімді тәжірибелер Астана, Алматы қалалары мен Абай, Жамбыл облыстарының мектептерінде байқалды.
Аталған мектептерде шағым → талдау → көмек жоспары → қадағалау үлгісі сәтті қолданылды. Бұл процесте арнайы антибуллингтік топтар мен кейінгі бақылау шаралары іске қосылды.
Біз "ДосболLIKE" бағдарламасын буллингтің алдын алудағы тұрақты құрал ретінде қарастырамыз. Апробация нәтижелері көрсеткендей, мұғалімдер, ата-аналар мен балалардың бірлескен қатысу жанжалдасу деңгейін төмендетіп, сенім мен сыйластық мәдениетін қалыптастырады және мектеп ортасын анағұрлым қауіпсіз әрі қолайлы етеді", - деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова.
Бағдарлама аясында мамандарды ауқымды даярлау көзделген. Қазірдің өзінде 2,5 мыңнан астам педагог, психолог және білім беру жүйесінің қызметкерлері оқытылды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 8 мыңнан астам маманға жеткізу жоспарланып отыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
30.07.2025, 17:20 8456
Елімізде 700-ге жуық мектеп кітапханасы жөндеуден өтеді
Достарға айту
Шағын қалалар мен аудан орталықтарында және елді-мекендерде 1000 мектепті жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Ол қала мен ауыл арасындағы алшақтықты азайтуға, балалардың оқу мен тәрбиесіне жайлы жағдай жасауға, мектептердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған жеті негізгі бағытты қамтиды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Осы жұмыстар аясында 2025 жылы 700-ге жуық мектеп кітапханасы жөндеуден өтеді. Бұл шамамен 300 мың балаға заманауи және қолайлы кітапхана кеңістігін пайдалануға мүмкіндік береді.
Мемлекет жыл сайын білім беру инфрақұрылымын жақсартуға қаражат бөледі. Мектеп кітапханаларын жаңғырту аясында автоматтандырылған кітапхана жүйесі енгізілуде, коворкинг-аймақтар ашылып, күрделі жөндеу жүргізіледі, жиһаздар жаңартылуда", - деді Инфрақұрылымды дамыту департаменті директорының орынбасары Роза Сембаева.
Мектептерде кітаптарды автоматты түрде есепке алатын және жедел іздейтін RFID технологиясы енгізілуде, ал 20-дан астам кітапханада сканерлеуші роботтар жұмыс жасайды. 2023 жылдан бастап "Балалар кітапханасы" жобасы аясында мектеп кітапханаларының қоры 1,6 миллион дана көркем әдебиетпен толықты. Бүгінде жалпы кітап қоры 141 миллион данадан асады.
Кадр даярлауға ерекше көңіл бөлінуде: тек 2024 жылы 1 775 мектеп кітапханашысы біліктілікті арттыру курстарынан өтті, ал 2025 жылы оқу жалғасады. Бұл - мектеп кітапханаларын балалар үшін шынайы білім мен қарым-қатынас орталығына айналдыру жолындағы маңызды қадам.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.07.2025, 13:20 10891
Қазақстанда 245 мектеп кешенді реновациядан өтуде
Достарға айту
Мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде бірыңғай заманауи мектеп инфрақұрылымына көшуге бағытталған ауқымды жаңғырту жұмыстары басталды. Алдағы үш жылда еліміздің барлық өңірінде 1231 мектепті жаңғырту жоспарлануда, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Биылғы жылы 245 мектепте кешенді жұмыстар басталды. Оның 146-сы ауылдық жерлерде, 99-ы қалаларда. Жоспар бойынша:
214 мектепке - күрделі жөндеу жүргізіледі;
19 мектепте - ағымдағы жөндеу;
12 мектепке - реконструкциялау жүргізіледі.
Жобаны іске асыру шамамен 100 мың оқушы үшін білім алу жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.
Жоба заманауи білім беру стандарттарына сай тоғыз негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Жаңғырту жұмыстары аясында мектеп ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу, пәндік кабинеттермен жабдықтау, мектеп жиһаздарын жаңарту, талшықты-оптикалық байланыс желілеріне қосу, спорт залдарын, кітапханалар мен асханаларды жаңғырту, қауіпсіздік жүйелерімен жабдықтау және аумақтарды заманауи стандарттар бойынша абаттандыру көзделген.
Ауылдық жерлердегі білім беру ұйымдарына ерекше көңіл бөлінуде. Бұл қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасындағы алшақтықты азайтып, балалардың тұрғылықты жеріне қарамастан тең жағдайда білім алу және жан-жақты даму мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
28.07.2025, 09:52 13491
Қазақстанда оқушылар үшін 2025-2026 оқу жылына арналған демалыс мерзімі бекітілді
Достарға айту
ҚР Оқу-ағарту министрлігі орта білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ каникул кезеңдерін нақтылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Оқу процесі 2025 жылғы 2 қыркүйекте басталып, 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады. Білім күніне арналған салтанатты жиынның уақыты мен күні мектептің педагогикалық кеңесінің шешімімен белгіленеді.
Бірінші тоқсанда оқу уақыты 8 апта. Күзгі каникул 2025 жылғы 27 қазанда басталып, 2 қарашаны қоса алғандағы 7 күнге созылады.
Екінші тоқсан 8 оқу аптасынан тұрады. Қысқы каникул 2025 жылғы 29 желтоқсанда басталып, 2026 жылғы 7 қаңтарды қоса алғандағы 10 күнге жалғасады.
Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша демалыс 2026 жылғы 9 ақпаннан 15 ақпанды қоса алғандағы 7 күнді құрайды.
Үшінші тоқсан 10 оқу аптасынан тұрады. Көктемгі каникул 2026 жылғы 19 наурызда басталып, 29 наурызды қоса алғандағы 11 күнге созылады.
Төртінші тоқсанның ұзақтығы 8 оқу аптасын құрайды, оқу жылы 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.07.2025, 12:48 19496
ҚазҰУ ғалымдары ауылшаруашылық өнімдерін ұзақ сақтайтын инновациялық қондырғы жасады
Достарға айту
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары фермерлік өнімдерді өңдеуге арналған "Dayar 20" атты мобильді лиофилизациялық қондырғыны жасап шығарды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл заманауи құрылғы ауылшаруашылық өнімдерін табиғи қалпында сақтап, олардың сапасын жоғалтпай, ұзақ уақытқа дейін тұтынуға мүмкіндік береді. Ең басты ерекшелігі - қондырғыны егіс даласына, бау-бақшаға немесе шалғай фермаларға апарып, өнімді сол жерде өңдей алуы.
Лиофилизация немесе сублимациялық кептіру - бұл мұздатылған өнімнен суды төмен қысымда буландырып, оның табиғи құрылымы мен пайдалы қасиеттерін сақтап қалатын озық технология. "Dayar 20" қондырғысы арқылы кептірілген өнімдер дәмі, түсі, иісі, пішіні және құрамындағы дәрумендерімен бірге ұзақ уақытқа жарамды болып қала береді", - деді жоба жетекшісі, химия саласындағы PhD, табиғи қосылыстар мен полимерлердің органикалық заттар химиясы және технологиясы кафедрасының аға оқытушысы, дәрілік заттардың органикалық синтезі және химиясы зертханасының меңгерушісі Ербол Ихсанов.
Оның сөзінше, қондырғы жеміс-жидектерді, көкөністерді, ет пен сүт өнімдерін, тіпті дайын тағамдар мен балыққа дейін жоғары сапада кептіре алады. Құрғақ өнімдерді арнайы тоңазытқышсыз бөлме температурасында бір жылдан үш жылға дейін, ал арнайы қаптамамен 10-50 жылға дейін сақтауға болады.
Dayar 20" - фермерлер үшін сенімді көмекші ғана емес, сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешен мен өңдеу саласын жаңғыртуға жол ашатын технологиялық серпіліс. Бұл құрылғы, әсіресе, таулы және шалғай аудандардағы шаруашылықтар үшін тиімді шешім. Инновациялық жобаны жүзеге асыру арқылы ҚазҰУ ғалымдары ауылшаруашылық өнімдерінің экспорттық әлеуетін арттырып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге нақты үлес қоспақ.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.07.2025, 13:58 21546
Биыл елімізде ЖОО-ға түсу үшін 93 мың грант бөлінеді
Достарға айту
Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында Мемлекет басшысының республикадағы білім беру саласын дамыту жөніндегі тапсырмалары аясында атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып берді.
Вице-премьер жыл басынан бері еліміз бойынша 13 мың орындық 172 балабақша ашылғанын хабарлады. Соның нәтижесінде балабақшағы кезек азайып келеді.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 1,7 млн оқушы тегін ыстық тамақ ішеді.
Олардың ішінде әлеуметтік осал топтардан 99 мың бала бар. Оларды қолдауға 18,4 млрд теңге бөлінді.
Тамақтанудың жаңа стандарты енгізілді: көкөністер көп, қант аз, зиянды тағамдар алынып тасталды.
Ұлттық қор - балаларға" бағдарламасы бойынша 6,8 млн балаға ақшалай қаражат аударылды. Олар оны болашақта білім мен тұрғын үйге пайдалана алады.
Мектептердің құрылысы мен қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Соңғы екі жылда 388 мың орындық 274 жаңа мектеп ашылды. Оның ішінде "Жайлы мектеп" ұлттық жобасы аясында - 115 мектеп бар. Тағы 177 мектептің құрылысы жүруде.
Президенттің нұсқауына сәйкес 245 мектепті кешенді жаңарту жүргізілуде. Бұл жалпы білім беретін мектептердің стандарттарын жайлы мектептерге жақындатуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде 95 мыңнан астам оқушының оқу жағдайы жақсаруда", - деді Ермек Көшербаев.
Студенттік стипендиялар мен колледждерді қаржыландыру екі есе өсті.
Биыл ЖОО-ға түсу үшін магистратура мен докторантураны қоса алғанда 93 мың грант бөлінеді.
Жетекші шетелдік университеттердің 24 филиалы ашылды.
Жаңа жатақханалардың іске қосылуының нәтижесінде орын тапшылығы 72%-ға қысқарды. Нәтижесінде қазіргі уақытта бұл мәселе шешіліп келеді. Бұл жұмыстар жалғасын табатын болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.07.2025, 15:06 23766
Қазақстанда ашылған Германия университетінің филиалына талапкерлерді қабылдау басталды
Достарға айту
Қазақстанда ашылған Германия университетінің филиалына талапкерлерді қабылдау басталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
Energo University базасындағы германиялық Hochschule Anhalt университетінің филиалы бакалавриатқа студенттерді қабылдауды бастады. Конкурс арқылы іріктеуден сәтті өткен студенттер үшін 100 мемлекеттік грант қарастырылған.
Алматыдағы Anhalt International University филиалы "Биомедициналық инженерия" және "Электротехника және ақпараттық технологиялар" бағыты бойынша талапкерлерді қабылдайды. Аталған білім беру бағдарламалары еңбек нарығының қазіргі сұранысына сай таңдалған. Оқуын сәтті аяқтаған түлектерге бірден екі үлгідегі - неміс және қазақстандық диплом беріледі.
Филиалда білім алушы жастар үшін қолайлы жағдай жасалған. Ғылыми зертханалар мен оқу аудиториялар заманауи технологиялармен және құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл өз кезегінде студенттердің электроника, биомедицина және IT салаларындағы зертханалық және практикалық жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Бұл - білім іздеген қазақстандық жастар үшін жасалған ауқымды бастама. Яғни Қазақстанда жүріп, Германияның алдыңғы қатарлы университетінің дипломын алуға және инженерлік бағытта сапалы білім алуға мүмкіндік береді", - дейді Hochschule Anhalt университетінің Президенті Йорг Багдан.
Оқу үдерісі сертификатталған еуропалық білім беру бағдарламалары бойынша жүргізіледі. Германиядан келген білікті профессорлар мен ғалымдар дәріс береді. Сонымен қатар бакалавриат бағдарламалары аясында неміс тілін оқыту қарастырылған.
Hochschule Anhalt университетімен ынтымақтастық - Energo University үшін стратегиялық бағыт. Біз студенттерге Еуропаның үздік білім беру тәжірибелеріне Қазақстанда отырып-ақ қол жеткізуге мүмкіндік беретін алаң құрып жатырмыз", - деді Energo University ректоры Ғани Нығыметов.
Айта кетейік, Германияның қолданбалы ғылымдар саласындағы жетекші университетінің филиалы ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Германияның Қазақстандағы Бас консулдығының қолдауымен ашылған болатын.
Филиалға қабылдау талаптары мен құжаттарды тапсыру тәртібі жөніндегі барлық сұрақтар бойынша +7 707 837 33 77 нөміріне хабарласып, толық ақпарат ала аласыз.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.07.2025, 11:46 24291
25 шілдеде тамыз айында өтетін ҰБТ-ға қатысу үшін өтініш қабылдау басталады
Достарға айту
25 шілдеде тамыз айында өтетін ҰБТ-ға қатысу үшін өтініш қабылдау басталады. Өтінімдерді қабылдау 5 тамызға дейін жалғасады. ҰБТ-ға тіркелу Ұлттық тестілеу орталығының сайтында app.testcenter.kz жүргізіледі. Тестілеудің өзі 10-14 тамыз аралығында өтеді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тамыздағы ҰБТ шекті балл жинай алмаған талапкерлердің тестілеуден қайта өтіп, ЖОО-ға ақылы негізде түсу мүмкіндігі болуы үшін өткізіледі. Өтініш беру кезінде тест тапсырушылар ҰБТ өткізілетін орынды, күнді және уақытты өздері таңдайды.
Негізгі ҰБТ-ға қатысқан талапкерлер бейіндік пәндер комбинациясын тамыз тестілеуінде өзгерте алады.
Тамыз айындағы ҰБТ-ға ағымдағы және өткен жылғы мектеп және колледж түлектері, қандастар (ҚР азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ азаматтар), шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері, шығармашылық мамандықтардан басқа мамандықтарға, басқа мамандықтардан педагогикалық бағыттарға ауысқысы келетін студенттер және жоғары оқу орындарына шартты түрде қабылданған студенттер қатыса алады.
Атап өтсек, ЖОО-да ақылы негізде өз мамандығы бойынша оқуды жалғастыруды жоспарлап отырған колледж түлектері оқуға әңгімелесу қорытындысы бойынша қабылданады. Бұл ретте оқуға қабылдауды ЖОО-лардың қабылдау комиссиялары жүзеге асырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.07.2025, 10:00 30891
Қазақстанның барлық мектептерінде жаңа тәрбие бағдарламасы енгізіледі
Достарға айту
Жаңа оқу жылынан бастап еліміздегі барлық білім беру ұйымдарында, соның ішінде жекеменшік мектептерде де тәрбие жұмысы "Адал азамат" атты біртұтас бағдарлама негізінде жүргізіледі. Бұл - бұрын жүзеге асырылған "Біртұтас тәрбие" тұжырымдамасының жалғасы, бірақ мазмұны жаңартылып, Мемлекет басшысының "Адал азамат - адал еңбек - адал табыс" идеологиялық қағидасымен үндестірілген, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бағдарламаның үйлестірушісі Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА мәліметінше, ҚР Оқу-ағарту министрлігінің 2025 жылғы 26 мамырдағы №123 бұйрығымен ресми түрде жаңа атауы бекітілген. Оның мақсаты - адал, еңбекқор, елжанды азаматтар тәрбиелеу. Тәрбие жүйесі жалпыұлттық құндылықтарға негізделіп, мектеп, ата-ана және қоғам арасындағы байланысты нығайтуға бағытталады.
Алғаш рет бұл бағдарлама жекеменшік мектептер үшін де міндетті болмақ. Бұл тәрбие жұмысының ел көлемінде бірізді стандартпен жүргізілуіне және барлық оқушылар үшін тең орта қалыптастыруына мүмкіндік береді.
Барлық мектептер үшін бірыңғай визуалды стандарт - брендбук әзірленеді. Мектептің ішкі және сыртқы келбеті ұлттық тәрбиелік құндылықтар мен мәдениетті бейнелейтін ортаға айналады.
Тәрбие жұмысын жүзеге асыруда барлық тараптардың өзара бірлесе қызмет атқаруына ерекше көңіл бөлінеді. Мектептердегі тәрбие ісі мемлекеттік органдармен, құқық қорғау, денсаулық сақтау, ішкі саясат саласындағы құрылымдармен тығыз жүргізіледі.
Ай сайын белгіленген тақырыптар сабақ пен сыныптан тыс іс-шараларды бір-бірімен сабақтастырады. Мысалы: әділдік, еңбекқорлық, патриотизм сынды құндылықтар оқу процесінің өзегіне айналмақ. Осы бағытта мектеп өміріне "Өнегелі 15 минут", күй әуенімен қоңырау соғу, ұлттық ойындар секілді жаңа форматтар енгізіледі. Сонымен қатар, оқушының мектеп қабырғасынан тыс өмірлік тәжірибесін байытуға да ерекше көңіл бөлінеді.
Бұған дейін іске асқан "Біртұтас тәрбие" бағдарламасы аясында "Қамқор" (экология және волонтерлік), "Еңбегі адал - жас өрен" (еңбекке баулу және мамандыққа бағдар), "Smart Bala" (IT және инновациялық ойлауды қолдау), "Шабыт" (өнер мен мәдениет арқылы рухани даму), "Ұшқыр ой алаңы" (пікірсайыс пен зияткерлік ойындар), "Балалар кітапханасы" (оқу сауаттылығы мен кітап мәдениетін дамыту) секілді алты ірі жоба жүзеге асқан болатын.
Сонымен бірге, буллингтің, құқықбұзушылық пен балалар арасындағы қауіптің алдын алуға бағытталған жобалар өз жұмысын жалғастырады. Олар:"Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам", "Буллингтен қорған!", "Қауіпсіз қоғам".
Бұл бағдарлама - еліміздің барлық мектептерінде біртұтас тәрбиелік орта қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
08.08.2025, 12:59 08.08.2025, 14:026656Мемлекет басшысы Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады 08.08.2025, 13:2644262025-2026 оқу жылына 77 мыңнан астам білім беру гранты бөлінді 08.08.2025, 10:464161Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы қандай болады 08.08.2025, 16:083476Мемлекет басшысы Қазақстан инвесторлар қауымдастығының төрағасы Болат Ақшолақовты қабылдады 06.08.2025, 11:56Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді29551Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді 06.08.2025, 09:01Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады29511Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады 05.08.2025, 13:2128376Қазақстанда тауарды өндірушіден тұтынушыға дейін қадағалау жүйесі енгізілуде 05.08.2025, 15:0928081ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы тағайындалды 06.08.2025, 13:4627421Қазақстанда ЭЦҚ-ны жеңілдетілген түрде алу жүйесі енгізілді 10.07.2025, 17:09100951Алматыда алаяқтықтың алдын алу туралы меморандумдарға қол қойылды 10.07.2025, 17:0497516Ақтөбе облысында жетім балалар тұрғын үйге кезекке қойылды 18.07.2025, 14:1288906Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1988701Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде 11.07.2025, 09:4486476Үкімет Ақтау жылу желілерін қайта жаңартуға 3,6 млрд теңге бөлді