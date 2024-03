Биыл бірінші сыныпқа өтініш қабылдау 1 сәуірде басталады

Сурет: gov.kz

23-25 ақпан күндері Алматы қаласының оқушылары робототехника бойынша ең ірі жарыстардың бірі "Central Asia FIRST Tech Championship" чемпионатына қатысты, деп хабарлайды Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінен.





Астана қаласындағы әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында өткен додаға Қазақстанның әр өңірінен үш мыңнан астам оқушы, әлемнің түрлі елдерінен 200-ден астам команда қатысты. Алматы қаласының намысын қорғаған оқушылар бірнеше жүлделі орындарға ие болды.





Жарыс қорытындысы бойынша №124 мектептің "Team 124" командасы "Winning Alliance 2nd pick" және "THINK AWARD 2st place" номинациясын және Лондонда өтетін халықаралық "UK first championship 2024" жарысына қатысуға жолдама, ал №206 мектеп-гимназиясының оқушысы Оңғарбек Томирис АҚШ-тың Хьюстон қаласында өтетін "2024 FIRST Championship, Houston" жарысына қатысуға сертификат жеңіп алды;





Сондай-ақ "Qazaq Style" командасы (№62, №119, №124, №200, №81, №202 мектеп оқушылары) "THINK AWARD 1st place" және "Best Pit Award" номинацияларының;





№81 мектеп-гимназиясының "Redstone" құрама командасы "CONNECT AWARD 3rd place" номинациясының;





Білім-инновация лицейі мен М.Базарбаев атындағы №138 гимназия оқушыларыннан құралған "Sana team" командасы "MOTIVATE AWARD WINNER" және "Best Mascot finalist", "Best Uniform Award finalist" номинацияларының;





№178 лицейінің оқушыларыннан құралған "ZOK Junoirs" командасы "INNOVATE AWARD 3rd place" номинациясының;





First Lego League бағыты бойынша М.Мақатаев атындағы №140 гимназиясының "ULY DALA" құрама командасы беделді "BREAKTHROUGH AWARD" номинациясының жеңімпаздары атанды.





Тағы бір жағымды жаңалық. Алматы мектептерінің түлектері еліміздің беделді жоғары оқу орындарының грант иегерлері атанды:





- Сәтбаев университеті - БИЛ лицейінің оқушысы Спандияр Тұяқбай және №39 мамандандырылған лицейінің оқушысы Маликов Мейіржан,





- АУЭС - М.Базарбаев атындағы №138 гимназия оқушысы Амангелді Шолпан, №81 мектеп-гимназия оқушысы Әлрахат Үмітхан, №140 М.Мақатаев атындағы гимназия оқушысы Нұрила Бердалы мен Мөлдір Бекенқызы, №178 мамандандырылған лицейінің оқушысы Олжас Санатұлы.





Сонымен қатар Еуропалық оқу орындарына түсуге 100% жеңілдікпен қолдау көрсету гранты №200 мектеп-гимназиясының оқушысы Мира Демеуғалиева мен №178 мамандандырылған лицейінің оқушысы Алуа Төлендіге берілді.