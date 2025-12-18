17.12.2025, 17:47 10356
Ташкентте қазақ киносының күндері өтті
Сурет: gov.kz
Әлішер Науаи атындағы Ұлттық киноөнер сарайында Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" ұлттық киностудиясы, Өзбекстан Республикасы Мәдениет министрлігі жанындағы Кінематография агенттігі тарапынан, Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Елшілігінің қолдауымен Қазақ киносының күндері өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған.
Өзбек көрерменіне қазақ кинематографиясының бай мәдени мұрасы мен заманауи жетістіктерін бейнелейтін "Әміре", "Дос-Мұқасан" және "Паралимпиец" көркем фильмдері ұсынылды.
Іс-шараның ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Елшісі Бейбіт Атамқұлов екі бауырлас халық арасындағы мәдени байланыстарды жүйелі түрде дамыту маңызды екенін атап өтіп, өнер қайраткерлерінің елдер арасындағы өзара түсіністік пен сенімді нығайтуға қосқан елеулі үлесіне ерекше назар аударды.
Ташкент қаласында Қазақ киносының күндерін өткізу Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәдени диалогты кеңейтуге бағытталған жүйелі жұмыстың бір бөлігі болып табылады және гуманитарлық саладағы екіжақты ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді.
17.12.2025, 15:52
Венада Айман Мұсақожаеваның концерті өтті
Сурет: gov.kz
Венадағы тарихи Минориттер шіркеуінде "Qazaq soncert" Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің және Қазақстанның Халық әртісі, әйгілі скрипкашы Айман Мұсаходжаеваның әлемдік және қазақстандық классиктердің туындыларын аңызға айналған Антонио Страдивари скрипкасында ойнаған жеке концерті өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен Аустрияның ең көрнекті шіркеулердің бірінде Петр Чайковскийдің, Камиль Сен-Санстың, сондай-ақ Алмас Серкебаевтың туындылары орындалды, олар кеңістікті жанды эмоционалды күшпен және терең көркемдік көрініспен толтырды. Чайковскийдің, Сен-Санстың лирикалық және драмалық фрагменттері, сондай-ақ Алмас Серкебаевтың шығармалары солистің ерекше шеберлігін және Страдивари еркеше тазалығы мен мәнерлілігін үйлестіретін сирек кездесетін аспаптың бай тембрін ашты.
Концерт Аустрияның дипломатиялық корпусы, БАҚ, іскерлік және мәдени ортасы өкілдерінің, сондай-ақ Венада тұратын қазақ диаспорасы мүшелерінің үлкен қызығушылығын тудырды.
Көрермендер әр шығарманы жылы қарсы алды, ал соңында ұсынылған Вивальдидің туындысына қатысушылар ұзақ қошемет көрсетті.
А.Мұсақожаеваның Минориттер шіркеуіндегі өнер кеші жоғары шеберлік және шынайы музыкалық сұлулықты бағалайтындар үшін нағыз мәдени оқиға болды.
17.12.2025, 13:33
Брюссельде Қазақ киносының күндері өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Бельгиядағы Елшілігі "Қазақфильм" киностудиясымен және Қазақ киносының француз қауымдастығымен бірлесіп Брюссель қаласында Қазақ киносының күндерін ұйымдастырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бельгия көрермендеріне қазақ халқының тарихындағы маңызды кезеңдерді, рухани құндылықтары мен мәдени мұрасының байлығын бейнелейтін "Бақыт құшағында" және "Жаужүрек мың бала" фильмдері ұсынылды.
Кинокөрсетілім бельгиялық қоғам өкілдерін, студенттерді және қазақстандық диаспора мүшелерін біріктіріп, мәдени диалог пен қазіргі қазақстандық киномен танысуға арналған алаңға айналды.
Бағдарламада режиссёр Санат Шапашовтың көрнекті қазақстандық композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары негізінде түсірілген "Бақыт құшағында" фильмі ерекше орын алды. Биыл 95 жылдығы атап өтіліп отырған Қалдаяқовтың махаббат, адами шынайылық және ұлттық болмыс тақырыптарына толы музыкалық мұрасы картинаның эмоциялық өзегіне айналып, оған ерекше тереңдік пен лиризм дарытты. Бұл фильмнің мазмұнын халықаралық аудиторияға түсінікті әрі жақын етті.
Кинокөрсетілімдердің ерекше оқиғасы - басты рөлді сомдаған актриса Алия Ануарбектың қатысуы болды. Ол көрермендермен жүздесіп, сұрақтарға жауап беріп, бельгиялық аудитория тарапынан зор қызығушылық пен жылы ықыласқа ие болды.
Іс-шараға Бельгияның тәуелсіз авторлар, режиссёрлер мен продюсерлер қауымдастығының Бас хатшысы Франк Депайфв жоғары баға беріп, ұсынылған фильмдердің эмоциялық айқындығын және көрерменмен киноның әмбебап тілі арқылы сөйлей алу қабілетін атап өтті. Сондай-ақ, ол бельгиялық көрермендерді қазіргі қазақстандық кинематографиямен одан әрі таныстыруға қызығушылық білдірді.
Бельгиядағы Қазақстан мәдениеті апталығы аясында өткен Қазақ киносының күндері Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне деген жоғары қызығушылықты көрсетіп, мәдени дипломатияның өзара түсіністік пен мәдениетаралық диалогты нығайтудың тиімді құралы ретіндегі маңызын айқындады.
Аталған іс-шара Қазақстан мен Бельгия арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға елеулі үлес қосып, екіжақты мәдени байланыстардың одан әрі нығаюына ықпал етті.
17.12.2025, 11:28
Домбыра мен сазсырнай Бельгияның Корольдік музыкалық аспаптар музейінің коллекциясына енді
Сурет: gov.kz
Бельгияның Музыкалық аспаптар музейінде екі дәстүрлі қазақ музыкалық аспабын - домбыра мен сазсырнайды тапсыру салтанаты өтті. Аспаптарды Қазақстан Республикасының Бельгиядағы Елшілігі "Алатау Әуендері" концерттік ұйымы қолдауымен табыстады. Бұл іс-шара Қазақстан мен Бельгия арасындағы мәдени диалогты нығайтудағы маңызды қадам болды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Салтанат барысында Алматы облысынан келген "Qulansaz" ансамблінің өнерпаздары қазақ күйлері мен әуендерін орындап, аспаптардың музей экспозициясына қойылмас бұрын олардың шынайы үнін қонақтарға таныстырды. Домбыра мен сазсырнай музейдің тұрақты коллекциясының бір бөлігіне айналып, сондай-ақ цифрлық форматта онлайн-каталог пен аудиогидте де қолжетімді болады. Музейге келушілер әр аспаптың үнімен танысып, олардың шығу тегі мен мәдени маңызы туралы ақпарат ала алады.
Бельгияның Музыкалық аспаптар музейінің өкілі Саския Виллаерт экспонаттарды тапсырудың маңыздылығын атап өтіп: "Бұл аспаптар музей қорын байытып, музей қонақтарына әлемдегі тағы бір жарқын музыкалық дәстүрмен танысуға мүмкіндік береді. Қазақстанға осы үлесі үшін алғыс білдіреміз және домбыра мен сазсырнайды кең аудиторияға ұсынуға қуаныштымыз", - деп мәлімдеді.
Бельгияның Музыкалық аспаптар музейі (MIM) 1877 жылы құрылған Өнер мен тарихтың Корольдік музейлерінің құрамына кіреді және бүгінде шамамен 8 000 музыкалық аспаптан тұратын бай коллекциясымен әлемдегі жетекші музыкалық музейлердің бірі ретінде танылған.
15.12.2025, 23:30
Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Елшілігі Куала-Лумпур қаласының әкімдігімен бірлесіп, Түркістан облысының Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониясы мен қала әкімдігінің оркестрінің қатысуымен қазақ және малайзия халық өнерінің бірегей фьюжн-концертін ұйымдастырды. Іс-шара мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық аясында өтіп, Қазақстанның бай мәдени мұрасын шетелде кеңінен насихаттауға бағытталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Концерт бағдарламасында қазақ халқының болмысы мен тарихын, рухани құндылықтарын айшықтайтын дәстүрлі қазақ билері, музыкалық және вокалдық шығармалар ұсынылды. Өз кезегінде Куала-Лумпур қаласы әкімдігінің халықтық оркестрі Малайзия музыкалық өнерінің жарқын үлгілерін тарту етті. Өнерпаздардың жоғары кәсіби шеберлігі, әсем ұлттық киімдері мен мазмұнды бағдарлама көрермендердің зор қызығушылығын тудырып, жылы ықыласына бөленді.
Қазақстан Республикасының Егемендігінің 35 жылдығына арналған концерт екі ел арасындағы мәдени көпірге айналып, Малайзия Үкіметінің өкілдерін, дипломатиялық корпус мүшелерін, мәдениет және қоғам қайраткерлерін, іскер топтарды, сондай-ақ қазақстандық диаспораны қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Елшілігінің 400-ден астам достарын бір арнаға тоғыстырды.
Іс-шараның құрметті қонақтары қатарында Малайзияның Жоғары білім министрі Замбри Абдул Қадыр және Малайзия Парламенті Өкілдер палатасының Спикері Джохари бин Абдул болды.
Музыка - баршаға түсінікті әмбебап тіл. Бүгінгі концерт мәдениет арқылы халықтарымызды жақындастырып, болашақ әріптестікке берік негіз қалайтынымызды айқын көрсетті", - деп атап өтті Қазақстанның Малайзиядағы Елшісі Болат Сүгірбаев.
Қонақтар концерттің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтіп, мұндай мәдени бастамалардың Қазақстан мен Малайзия халықтары арасындағы өзара түсіністік пен достықты нығайтудағы маңызын ерекше бағалады.
15.12.2025, 23:10
Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстанның мәдениет орталығында "Қазақстанның достары клубының" 8-ші отырысы өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Қытайдың Қазақстандағы бұрынғы елшілері, мемлекеттік органдардың, Орталық Азия өңірі бойынша маманданатын академиялық орта мен бейіндік зерттеу институттарының өкілдері қатысты.
Отырысқа қатысушылар Қазақстанның өңірдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі, екіжақты ынтымақтастықтың маңызды үрдістері мен өсімінің жаңа белгілері туралы мазмұнды пікір алмасты. Дамудың ұлттық стратегияларының ұштасуы, Қазақстанның өңірлік және халықаралық бастамаларға қатысуы, сонымен бірге екі елдің сарапшылары арасындағы диалогты одан әрі нығайту мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Елшісі Шахрат Нұрышев өзінің сөзінде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан негізгі саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларға кешенді шолу жасады. Ол мемлекеттік басқаруды жаңғырту, мемлекеттілік институттарын нығайту және "Әділ Қазақстанды" құру Қытайды қоса алғанда, сыртқы әріптестермен ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін сапалы жаңа негіз қалыптастарын атап өтті.
Елші Қазақстан мен Қытай арасындағы мәңгілік жан-жақты стратегиялық әріптестіктің тұрақты әрі кешенді дамуын атап өтіп, екіжақты қарым-қатынастардың серпініне егжей-тегжейлі тоқталды. Ол сауда, инвестициялар, өнеркәсіптік кооперация, энергетикадағы ынтымақтастық, көліктік-логистикалық өзара байланыстарды және мәдени-гуманитарлық алмасуларды дамыту сияқты негізгі бағыттарға ерекше көңіл бөлді.
Ш.Нұрышев ағымдағы жылы жоғары деңгейде бірқатар жемісті сапарлар өткенін және олардың нәтижесінде өзара іс-қимылдың ұзақ мерзімді бағдарлары айқындалғанын және екі елдің стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайтуға ынталы екенін растағанын атап өтті.
Отырыста сөз сөйлегендер, соның ішінде Қытайдың Қазақстандағы бұрынғы елшілері ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың Қазақстан мен Қытай арасындағы екіжақты қарым-қатынасты қалыптастыру мен дамытудағы рөлін және ерекше үлесін, Қазақстанның сыртқы саясаттағы бағдарының бірізділігін, сондай-ақ Астана мен Бейжің арасында сақталған жоғары деңгейлі саяси сенімді жоғары бағалады. Олар Қазақстан Қытайдың Орталық Азиядағы маңызды серіктесі екенін, ал екі ел арасындағы ынтымақтастық өңірдің тұрақты дамуына елеулі үлес қосып отырғанын атап өтті.
Қазақстанның Қытайдағы достары Клубы" қазақ дипломаттары, ҚХР мемлекеттік органдары мен Орталық Азия бойынша жетекші қытай мамандары арасында тұрақты пікір алмасуға арналған сараптамалық алаң болып табылады. 2015 жылдан бері өткізілетін Клуб отырыстары өзекті ішкі саяси, экономикалық және өңірлік процестерді, сондай-ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы екіжақты және көпсалалы ынтымақтастықтың жағдайы мен келешегін талқылауға арналған.
15.12.2025, 22:01
Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді
Сурет: gov.kz
Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай Прага қаласындағы "Петршины" муниципалдық кітапханасында "Қара сөздер" кітабының чех тіліндегі аудармасының тұсаукесері өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Чехияның академиялық және қоғамдық орта өкілдері, мемлекеттік мекеме қызметкерлері, Прага жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттері, сондай-ақ қазақстандық диаспора өкілдері қатысты.
Кездесу барысында кітаптың жарық көруі еуропалық оқырманды ұлы қазақ ойшылының терең философиялық мұрасымен таныстыруға мүмкіндік беріп, Қазақстан мен Чехия арасындағы гуманитарлық өзара іс-қимылды нығайтуға ықпал ететіні аталып өтті. Басылым чех оқырмандарына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, әлі де өзектілігі сақталған Абайдың құндылықтары мен идеяларына жол ашады. Екі елдің халқы арасындағы өзара түсіністікті дамытуға және диалогты кеңейтуге бағытталған мәдени бастамалардың маңыздылығы ерекше атап көрсетілді.
Чехиялықтар Абай шығармашылығымен танысу Қазақстанның ұлттық мұрасын тереңірек түсінуге ықпал ететінін және елдің мәдени болмысына деген еуропалық аудиторияның қызығушылығының артып келе жатқанын атап өтті.
Кездесудің маңызды бөлігі ретінде кітапхана қорына "Қара сөздер" кітабының даналарын табыстау рәсімі өтті. Бұл көпшілік оқырман қауымына кітаптың қолжетімді болуын қамтамасыз етті. Іс-шара барысында ақынның өлеңдері мен қарасөздерінен үзінділер оқылып, домбырада күйлер шертілді. Тұсаукесер соңында қазақы қонақжайлылық пен достық қарым-қатынастың белгісі ретінде дәстүрлі дастарқан жайылды.
15.12.2025, 20:37
Қазақстандық делегация "Ертіс: достық өзені - даму өзені" халықаралық форумына қатысты
Сурет: gov.kz
Қазақстандық делегация "Ертіс: достық өзені - даму өзені" халықаралық форумы жұмысына қатысты. Іс-шара Ресей, Қазақстан және Қытай мемлекеттері арасындағы ынтымақтастық перспективаларын талқылауға арналған маңызды алаңға айналды. Бұл елдерді Еуразиядағы ең ірі трансшекаралық су артериясы - Ертіс өзені біріктіреді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Форумға Қазақстан Республикасынан, Қытай Халық Республикасынан және Ертіс алабында орналасқан Ресей Федерациясының өңірлерінен өкілдік делегациялар қатысты. Омбы облысына Павлодар облысының әкімі Асаин Байханов, Абай облысының әкімі Берік Уали және Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов келді.
Делегация басшылары Ертістің көлік дәліздерін дамыту, өндірістік кооперацияны кеңейту және гуманитарлық жобаларды іске асыру үшін стратегиялық маңызға ие екенін атап өтті. Форум қатысушылары 2026 жылы логистикалық мүмкіндіктерді кеңейтуге, экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге және жаңа мәдени-білім беру бастамаларын жүзеге асыруға бағытталған бірлескен жұмысты жалғастыруға уағдаласты.
Форум нәтижесінде болашақ ынтымақтастық күн тәртібін айқындайтын үш құжатқа қол қойылды: Омбы облысының Үкіметі мен Павлодар облысының әкімдігі арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және мәдени салалардағы халықаралық және сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту жөніндегі Меморандумды іске асыру мақсатында 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, Омбы облысының Үкіметі мен Абай облысының әкімдігі арасындағы ынтымақтастықты осы бағыттар бойынша нығайтуға бағытталған Меморандумды іске асыру шеңберінде 2025-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, Омбы облысының Мәдениет министрлігі мен Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы арасында мәдениет саласындағы ведомствоаралық келісім.
Форум барысында жасалған барлық ұсыныстар мен уағдаластықтар одан әрі пысықтау және практикалық іске асыру үшін Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясына жолданатын болады.
Форум бағдарламасы аясында Қазақстан делегациясының басшылары Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко мырзамен бірге Қазақстан Республикасының Омбы қаласындағы Бас консулдығына барды. Онда өңірдегі қазақ қоғамдық бірлестіктерінің жетекшілерімен кездесу өтті.
Қазақстан тарапынан келген қонақтар қазақ диаспорасының ұлттық мәдениетті, тілді және дәстүрлерді сақтау және дамыту бағытындағы белсенді жұмысына ризашылықтарын білдірді. Тараптар Қазақстан өңірлерімен мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты күшейтуге уағдаласты. Кездесу соңында естелік сыйлықтар алмасты.
15.12.2025, 19:32
"Қажымұқан" фильмі варшавалық көрерменге таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Қазақстан Республикасының Польша Республикасындағы Елшілігі режиссёр Қанағат Мустафиннің "Қажымұқан" кинофильмінің көрсетілімін ұйымдастырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға дипломатиялық корпус өкілдері, қоғамдық-саяси және бизнес қауымдастықтарының жетекшілері, сондай-ақ қазақстандық диаспора мен студенттері қатысты.
Кіріспе сөзінде Елшілік қазақстандық киноның еліміздің тарихы мен дәстүрлерін, сондай-ақ халқымыздың көрнекті тұлғаларын Польша көрермендеріне таныстыруда маңызды рөл атқарып келе жатқанын атап өтті.
Көрермендер фильмді жылы қабылдап, оның авторларының шеберлігін және Қажымұқан тұлғасының Қазақстанның ұлттық сана-сезімін қалыптастырудағы маңызын бағалады.
Көрсетілімнен кейін бейресми пікірталас өтіп, кейіпкердің мәдени жне өмірбаяндық қырлары, фильм авторларының қазақстандық өнерді халықаралық деңгейде насихаттаудағы үлесі, сондай-ақ Польшада алдағы уақытта кинокөрсетілімдерді жалғастыру мүмкіндіктері талқыланды.
Көптеген көрермендер мұндай іс-шараларды жиірек өткізу қажеттігін білдіріп, олардың мәдени байланыстарды нығайтуға, өзара түсіністікті арттыруға және Қазақстан туралы көрермендердің танымын кеңейтуге ықпал ететінін атап өтті.
Көптеген көрермендер мәдени байланыстарды нығайтып, бір-бірін жақсырақ түсінуге ықпал ететін және Қазақстан туралы түсінікті кеңейтетіндіктен, мұндай көрсетілімдерді жиірек өткізу керек деген пікір білдірді.
