Ауылдарды жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету жобасының іске қосылуы
тақырып бойынша жаңалықтар
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы мүгедектігі бар адамдар 48 мыңнан астам қызмет алды
ШҚО-дағы этномәдени бірлестіктер мен жастар жаңа Конституция жобасын қолдады
Өңіріміз 17 аймақтың жастарын біріктірген маңызды диалог алаңына, жаңа бастамалар мен мазмұнды пікір алмасулардың орталығына айналып отыр. Бұл жерде тың идеялар туындап, жас буынның азаматтық ұстанымы қалыптасып, ел дамуына бағытталған нақты ұсыныстар айтылады деп сенемін. Баршаңызға мәлім, Мемлекет басшысы 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы Жарлыққа қол қойды. Жаңа Ата Заңда Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екені нақты бекітілген!", - деді облыс әкімі.
Қанат Ысқақов Мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі болып тағайындалды
ШОБ-ты қолдау және спорттық инфрақұрылымды дамыту: Премьер-министр елордадағы жобалармен танысты
Мемлекет басшысы бұқаралық спортты дамытуға, салауатты ұрпақты тәрбиелеуге және жалпы ұлт денсаулығын нығайтуға ерекше назар аударады. Заманауи спорт инфрақұрылымы мен қол жетімді әрі сапалы база қалыптастырмай, мұны істеу мүмкін емес. Мұндай нысандардың құрылысы спортшыларды жүйелі даярлау және жастарымыздың әлеуетін ашу үшін негіз болмақ.
Мемлекет басшысы сумошы Ерсін Балтағұлды қабылдады
Биыл 17 мың км электр желісі мен 377 км жылу желілері жаңартылады
Олжас Бектенов Президенттің тапсырмаларын орындау аясында өнеркәсіптік және цифрлық инфрақұрылым салаларындағы жобалардың жүзеге асырылу барысын тексерді
Өңдеу өнеркәсібінің өсуі экономиканы әртараптандыруға және отандық өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға тікелей әсер етеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында атап өткендей, біз ел ішінде көбірек өнім өндіруіміз керек, нақты секторды нығайтып, тұрақты жұмыс орындарын құру қажет. Үкімет өз тарапынан өндіріс пен локализациялауды қамтамасыз ететін кәсіпорындарға инфрақұрылым, кадрларды даярлау және нақты тапсырыс тетіктері арқылы қолдау көрсетеді. Нәтиже неғұрлым көбірек өнім шығаруға, көбірек жұмыс орнын құруға және жоғары сапаға негізделуі керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Алмасхан Сматлаев Алматы әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды
