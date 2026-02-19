Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда жылына 10 мың тонна қуаттылықтағы тағамдық желатин өндіру зауыты салынады
тақырып бойынша жаңалықтар
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі қосымша медициналық білім беру ұйымдарын бақылауды күшейтуде
Біз мәлімделген материалдық-техникалық база мен клиникалық ресурстардың нақты жағдайға сәйкес келетініне көз жеткізуіміз керек. Бұл медициналық мамандарды даярлаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ете алмайтын ұйымдардың тізбесінде болуын болдырмауға мүмкіндік береді", - деп атап өтті ведомствода.
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 395 млрд теңгеден астам сомасында зейнетақы төленді
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы тікелей сатып алу бағдарламасы бойынша дәнді және майлы дақылдарды қабылдауды жалғастыруда
Қазақстан су қоймаларында тасқын суды қабылдауға арналған бос сыйымдылық 14,3 млрд текше метрді құрайды
Көктемгі су тасқынына дайындық белсенді түрде жүргізіліп жатыр. Арнайы техника мен инертті материалдар әзірленіп, шекаралас елдермен деректер алмасу жолға қойылды. Әр 10 күн сайын су қоймаларының оңтайлы жұмыс режимі есептеледі. Қабылданған шаралар су шаруашылығы нысандарының тасқын суды қабылдауға және қауіпсіз өткізуге дайындығын қамтамасыз етеді. Министрлік су шаруашылығы жағдайына күнделікті мониторинг жүргізіп отыр. Әкімдіктермен бірлесіп, тасқын қаупін азайту және халық пен инфрақұрылым қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда", - деді Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров.
ІІМ өкілі балалардың жолдағы қауіпсіздігін күшейту қажеттігін еске салды
Зардап шеккен кәмелетке толмағандардың жартысынан астамы көлік құралдарының жолаушылары болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, оның ішінде велосипедшілер, самокат пайдаланушылар және мопед жүргізушілері. Көп жағдайда зардап шеккен балалар ересектер тарапынан тасымалдау қағидаларының бұзылуымен, яғни арнайы балалар құрылғыларынсыз немесе қауіпсіздік белдігін тақпай тасымалданған", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
Балалардың қауіпсіздігі туралы неғұрлым көп ақпарат берілсе, соғұрлым біз оларды қорғай аламыз. Қалай әрекет ету керек, кімге сенуге болады, қиын жағдайда кімнен көмек сұрау қажет - осының бәрін түсіндіру баланың игілігіне қызмет етеді. Тек бірлесіп әрекет ету арқылы ғана балалар үшін қауіпсіз орта қалыптастыра аламыз", - деді Комитет төрағасының орынбасары.
Олжас Бектенов өңдеу өнеркәсібін дамыту мақсатында қолдау шараларын кеңейтуді тапсырды
Мемлекет басшысы біздің алдымызға өнімділікті арттыру және технологиялық жаңару есебінен өсімді қамтамасыз ету міндетін қойды. Бұл экономикалық саясатты түпкі нәтижеге, яғни халықтың табысын ұлғайту және экономикалық дербестікті нығайтуға қарай бағыттауға мүмкіндік береді. Дәл осы тұста өңдеу саласын әртараптандыру және оны белсенді дамыту маңызды рөл атқарады", - деп атап өтті Премьер-министр.
Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында елімізде мұнай-газ химиясы өнімдерін өңдеу деңгейі төмен екенін атап өтті. Аталған сала өңдеу өнеркәсібіндегі жаңа бағыттарды дамытуға негіз болуға тиіс. Энергетика және Өнеркәсіп министрліктері "Самұрық-Қазына" қорымен бірлесіп, кейін отандық компаниялардың өңдеуіне қажетті ішкі нарыққа қолжетімді полимер шикізатын жеткізудің ашық әрі тұрақты шарттарын қамтамасыз етуі керек. Өнеркәсіп министрлігі полимер өнімдерін одан әрі өңдеуге арналған жобалардың нақты пулын ұсынуы қажет", - деді Олжас Бектенов.
ҚР ІІМ: жасөспірімдер қылмысы 30% төмендеді
Әрбір мектепке полиция қызметкерлері бекітілген. Бұл бұзушылықтарды уақытылы анықтауға мүмкіндік береді. Құқықтық түсіндіру сабақтары ұйымдастырылып, "Ерлік сабағы" және жеке қауіпсіздік бойынша дәрістер өткізіледі. Осы шаралардың нәтижесінде жыл басынан бері жасөспірімдер қылмысы 30%, ал олардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар 2,1%-ға төмендеді", - деді спикер.
2026 жылы Қазақстанда қандай энергия нысандары іске қосылады
