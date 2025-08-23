22.08.2025, 17:25 4981
2025 жылғы жиын-терім барысы: егін жинау науқаны 15 өңірді қамтыды, 2,4 млн астық бастырылды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
2025 жылғы 22 тамыздағы жағдай бойынша елімізде егін жинау науқаны 15 өңірді қамтыды. Еліміздің оңтүстік аймақтарында егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Шымкентте егін орағы толығымен аяқталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жедел деректеріне сәйкес, қазірдің өзінде 1,7 млн гектар астық жиналды, бұл жалпы егін алқабының 10,7%-ын құрайды және 2,4 млн тонна астық бастырылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Егін жинау жұмыстарына 300 мыңнан астам техника: 139 мың трактор, 31 мың комбайн, 17 мың астық жинау машина және 130 мың басқа да техникалар жұмылдырылды.
Энергетика министрлігімен бірлесіп, дизель отынын тиеп жөнелту бойынша мұнай өңдеу зауыттарына өңірлерді бөлу кестесі бекітілді. Соның арқасында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері дизель отынын литріне 254 теңгеден алып отыр, бұл нарықтағы бағадан 18-20%-ға төмен. Қазіргі уақытта 135,4 мың тонна жанармай жөнелтілді.
Диқандар жоспардағы минералды тыңайтқыштармен 89% қамтамасыз етілген, жалпы 1,7 млн тонна тыңайтқыш жеткізілді. Қоймаларда тағы 43,3 мың тонна тыңайтқыш бар.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша алғаш рет 2024 жылы егіс және жиын-терім науқанын ерте қаржыландыру бағдарламасы іске қосылды. Бүгінде фермерлерді қаржыландыру жалғасуда:
- жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы бойынша 502,7 млрд теңгеге 7594 өтінім берілді,
- "жеңілдікті лизинг" бағдарламасы бойынша 153,4 млрд теңгеге келісім-шарт жасалды,
- "Даму" қоры арқылы 228 млрд теңгеге 1312 кепілдік берілді.
Жиналған егіннің сақталуын қамтамасыз ету үшін элеваторлардың жаңа өнімді қабылдауға дайындығына тұрақты бақылау жүргізіледі.
Облыс әкімдіктерінің деректері бойынша республикадағы астық сақтау қоймаларының жалпы сыйымдылығы 30,7 млн тоннаны құрайды, оның ішінде жұмыс істеп тұрған лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорындарында (АҚК) - 13,3 млн тонна, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде - 17,4 млн тонна.
Сақтау сыйымдылығының көрсетілген көлемі өткен жылдардың ауыспалы қалдықтарын ескере отырып, жиналған егінді сақтауға жеткілікті. Лицензияланған астық қоймаларының толтырылу көрсеткіші 2,2 млн тоннаны немесе 16%-ды құрайды. Элеваторлар мен астық қоймаларында орын тапшылығы жоқ.
2025 жылғы егін жинау науқанының барысы Үкіметтің тұрақты бақылауында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
22.08.2025, 19:25 4821
Қазақстан шығыс пен оңтүстіктегі халықаралық сауда қақпаларын күшейтіп жатыр
Сурет: gov.kz
Достарға айту
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектеновтің тапсырмасын орындау үшін Қаржы министрлігі кеден өткізу пункттерінде жүргізіліп жатқан жаңғырту жұмыстарын жүйелі бақылауды жалғастырып келеді, деп хабарлайды Қазақстан шығыс пен оңтүстіктегі халықаралық сауда қақпаларын күшейтіп жатыр.
Атап айтқанда, Қаржы министрлігінің аппарат басшысы Эрнар Ержанов Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Бақытжан Слямовпен бірге ҚХР-мен шекарада орналасқан - "Майқапшағай" және "Бақты" (Шығыс Қазақстан облысы және Абай облысы), "Достық" автомобиль (Жетісу облысы) өткізу пункттерінде, сондай-ақ "Қалжат" (Алматы облысы) өткізу пунктіне барып қайтты.
Аталған нысандарда қозғалыс жолақтарын кеңейту, көлік-жүк ағындарын басқарудың интеллектуалды жүйелерін енгізу, заманауи сканерлер мен салмақ кешендерін орнату бойынша жұмыстар қолға алынған. Құрылыс ұйымдарға жұмыс қарқынын арттыру тапсырылды. Айталық, мердігер қосымша техниканы тарта отырып, 2 ауысымдық жұмысқа ауыстырылды.
Тексеру қорытындысы бойынша Мемлекеттік кірістер комитетіне "Майқапшағай" бекеті басшысының лауазымды қызметіне қаншалықты сай екенін қарау ұсынылды.
Бақылау күн сайын жүргізіледі. Сол себепті бұған жеке жауапкершілік қарастырылған", деп атап өтті Қаржы министрлігінің аппарат басшысы.
Жобалардың халықаралық маңыздылығы:
- "Достық" АӨП Транскаспий халықаралық бағытын қоса алғанда, Қытай - Еуропа транзиттік дәліздерінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады.
- "Қалжат" қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін Қытайға экспорттау және халық тұтынатын тауарлардың кері ағынын қамтамасыз ету үшін перспективалы арна ретінде қарастырылады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.08.2025, 08:55 4616
Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалы соңғы 5 жылда 6 есеге өсті
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауын және өзге де тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Үкімет халықаралық көлік бағыттарын дамыту бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды inform.kz.
Соның ішінде Мемлекет басшысы Транскаспий халықаралық көлік бағытын (ТХКБ) дамыту үшін әріптес елдермен күш біріктіру міндетін қойды. Бүгінгі таңда бұл бағыттағы жұмыстар нақты нәтиже беріп жатыр.
Көлік министрлігінің мәліметінше, соңғы 5 жылда бағыт бойынша жүк тасымалдау көлемі алты есеге - 2020 жылғы 0,8 млн тоннадан 2024 жылы 4,5 млн тоннаға дейін өсті. 2025 жылдың алғашқы жартысында тасымал көлемі 2,3 млн тоннаға жетіп, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7%-ға артық болды.
Контейнерлік тасымалдардың айтарлықтай артуына кедендік рәсімдерді автоматтандыру да ықпал етті: енді бір контейнерлік пойызды рәсімдеуге небәрі 30 минут кетеді, бұрын бұл процесс үш сағатқа дейін созылатын еді.
Жуырда қытай тарапымен бірлесіп Ақтау портында контейнерлық терминал іске қосылды. Сиань қаласында біздің құрғақ порт табысты жұмыс істеп тұр. Селятино, Свислочь және Будапешт маңында жаңа терминалдар салынуда. Маусым айында Грузияның Поти портында Қазақстанның алғашқы мультимодалды терминалы ашылды", - деді Мақсат Қалиақпаров.
Транскаспий бағыты бойынша қытай автопойыздарының қозғалысының басталуы да маңызды оқиғалардың бірі болды: 2024 жылы Құрық порты арқылы 3,5 мыңға жуық жүк көлігі өтті, ал биылғы жылдың алғашқы жартысында олардың саны мыңнан асты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.08.2025, 16:44 9706
ЖЖМ нарығындағы жағдай тұрақты: Үкіметте ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету мәселелері қаралды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр энергетика вице-министрі Әлібек Жамауов, қаржы вице-министрі Ержан Біржанов, ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепехи, Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижановтың, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі өкілдерінің қатысуымен отандық ЖЖМ нарығындағы ағымдағы жағдай бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Күн тәртібінде ішкі нарықты жанар-жағармаймен тұрақты қамтамасыз ету және шекара маңы облыстарындағы мұнай өнімдерінің айналымына бақылауды күшейту мәселелері қаралды.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, нарықтағы жағдай тұрақты, қажетті отын қоры жеткілікті.
Жиын соңында премьер-министрдің бірінші орынбасары жауапты мемлекеттік органдарға мұнай өнімдерінің заңсыз ағынына жол бермеу және мемлекеттік шекарада бақылауды, оның ішінде өңірлерде тауарлар қозғалысы мен отын шығынына мониторинг жүргізу арқылы бақылауды күшейту бойынша егжей-тегжейлі жоспар әзірлеуді тапсырды.
Роман Скляр мемлекеттің басты міндеті ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету екенін атап өтті. Бағадағы алшақтық пен логистика тапшылықтың пайда болуына жағдай жасамауы керек.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.08.2025, 11:12 11721
Отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде
Достарға айту
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша елімізде отын-энергетика кешенін жүйелі жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Сенімді, өзін-өзі қамтамасыз ететін және заманауи энергетикалық жүйе еліміздің тұрақты экономикалық өсімі мен әрбір азаматтың әл-ауқатын жақсартудың берік іргетасқа айналады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Электр энергетикасы саласындағы басты міндет - еліміздің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету және экономиканың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін толық қанағаттандыру.
Президенттің тапсырмасы аясында алдағы бес жылда кемінде 14 гигаватт энергия өндіретін жаңа қуат көздерін іске қосу міндеті алға қойылды. Бұл жұмыс бірнеше бағытта жүргізілуде: жұмыс істеп тұрған стансаларды жаңғырту, энергия өндіретін жаңа қондырғылар салу, сондай-ақ гидро және жаңартылатын энергия көздерін дамыту.
2023 және 2024 жылдары 1,3 гигаватт жаңа электр қуаты іске қосылды.
2025 жылы тағы 621,5 мегаватт енгізу процесі жүріп жатыр, ал 2026 жылға 2 648,5 мегаватт жоспарланған.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа стратегиялық нысандар салу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Түркістан облысында қуаты 1000 МВт-қа дейінгі бу-газ қондырғысы негізінде электр стансасын салу жобасы жүзеге асырылуда. Қызылордада қуаты 240 МВт жаңа ЖЭО салу бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Жолдауында мұнай-газ химиясы саласын одан әрі дамыту жөніндегі міндеттің өзектілігіне назар аудартты.
Мемлекет басшысының шикізат экспортынан қосылған құны жоғары өнім шығаруға көшу жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде мұнай-газ химиясы саласын дамыту бағдарламасы іске асырылуда.
Алты ірі жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі шамамен 15 миллиард АҚШ долларын құрайды.
Күтілетін нәтижелер: 3500 тұрақты және 16000 уақытша жұмыс орындарын құру; өнеркәсіптік өсу және экономиканы декарбонизациялау үшін стратегиялық кластер қалыптастыру; жоғары технологиялық өнімдер ассортиментін (бутадиен, карбамид, терефталь қышқылы, полиэтилен, полипропилен және т.б.) кеңейту.
Негізгі жобалар: қуаттылығы жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін зауыт - пайдалануға берілді; қуаттылығы жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт - құрылыс жұмыстары жүруде, іске қосу 2029 жылға жоспарланған. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығында, автомобиль және жеңіл өнеркәсіпте сұранысқа ие бутадиен, карбамид, терефтал қышқылын және басқа да өнімдерді өндіру бойынша перспективалы жобалар пысықталды.
Кластердің орталығы болып қатысушыларға өнеркәсіптік алаңдарға, инженерлік коммуникацияларға және салықтық преференцияларға қол жеткізуді қамтамасыз ететін "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА (ауданы 3 600 гектардан астам) бекітіледі. Бүгінгі таңда АЭА-да 18 қатысушы компания тіркелген.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.08.2025, 18:48 17281
Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен штабта экономиканың өсу болжамы талқыланды
Достарға айту
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен экономикалық өсімді қамтамасыз ету жөніндегі штаб отырысында ЖІӨ өсімінің 8-ші айдағы болжамы мен оның іргетасын құрайтын ауыл шаруашылығы, көлік, тау-кен және өңдеу өнеркәсібі, сауда, құрылыс секілді негізгі салалардағы жұмыс барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылығы еліміздегі ЖІӨ-нің шамамен 4%-ын құрайды. Биылғы 7 айда жалпы өнім шығару 3,7%, 2,4 трлн теңгеге дейін артты.
Өсімдік шаруашылығы: +5% (454,1 млрд теңге)
Мал шаруашылығы: +3,4% (1,9 трлн теңге)
Қаңтар-тамыз қорытындысы бойынша саланың үлесі 3% деңгейінде болжанады.
Көлік және логистика
Көлік саласы ең жоғары өсу қарқынының бірін көрсетуде - 7 айда +22,5%. Бұл қарқын көбінесе экономиканың негізгі секторларының дамуына байланысты болды. Өйткені, тау-кен металлургия кешені, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, құрылыс және сауда салалары көлік қызметінің негізгі тұтынушысы. 2024 жылдың қорытынды бойынша ЖІӨ-ге үлес 5,6% болған болса, жыл соңына қарай 6,5% болуы мүмкін деген болжам бар.
Жыл қорытындысында көліктің барлық түрі бойынша тасымалдау көлемінің артуы ықтимал. Ол мыналардың есебінен іске асады:
- 7 мың шақырым жолда құрылыс-жөндеу жұмыстарын аяқтау (Қалбатау-Майқапшағай, Қызылорда-Жезқазған бағытындағы реконструкцияны қоса алғанда);
- "Достық-Мойынты" бағытындағы екінші жол құрылысының аяқталуы;
- Алматы стансасының айналма желісі құрылысының аяқталуы.
Қосымша өсімді жылыту маусымы қарсаңындағы отынның және жиналған астықтың ішкі тасымалы қамтамасыз етеді.
Сауда-саттық
Сауда-саттықтың ЖІӨ-ге қосқан үлесі 2024 жылы 19%-ға жетті. 7 айдағы өсу - 8,6% (37,7 трлн теңге), 8 айға арналған жоспар - +9%. Сонымен қатар, былтырғы және биылғы шілде айларындағы номиналды өсім рекордтық 20%-ды құрады.
Көтерме сауда: +9,5% (25,2 трлн теңге)
Бөлшек сауда: +6,6% (12,3 трлн теңге)
Сауда-саттықтың өсуіне негізгі үлесті - жиынтық 71%-ды немесе 26,9 трлн теңгені бес өңір беріп отыр. Олар - Алматы, Астана, Шымкент қалалары және Атырау мен Қарағанды облыстары. Оның ішінде тек Алматының өзі 13 трлн теңге құрайды. Тауар айналымының ең жоғары өсу қарқыны Түркістан облысында тіркеліп, 7 айдағы айналымы 428,6 млрд теңгемен 64,4%-ға, Ақмола облысы 44,7%-ға және Шымкент 20,5%-ға өсім көрсетті", - деп хабарлады сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.
Егер көтерме сауда өнеркәсіп пен өңдеудің даму деңгейі, тіркелген компаниялардың саны және ірі қойма орындарының болуы сынды бірнеше факторға байланысты болса, бөлшек сауда халықтың саны мен өмір сүру деңгейіне тікелей тәуелді. Осыған әкімдіктер ерекше назар аударуы керек.
Тау-кен өнеркәсібі
Қаңтар-шілде айларында 58,5 млн тонна мұнай өндірілді (2024 жылға қарағанда +11,9%-ға артық). Қаңтар-тамыз айларының қорытындысы бойынша 66,7 млн тонна (+12,1%) шамасында.
Өңдеу өнеркәсібі
ЖІӨ-нің құрылымындағы 12,4%-дық өңдеу өнеркәсібінің ең үлкен үлесін металлургия (40,1%), машина жасау (18,9%), тамақ өнімі (13,4%), мұнай өңдеу (5%), құрылыс материалын өндіру (+5,5%) және химия өнеркәсібі (4,6%) беріп отыр. 7 айдағы өңдеу өнеркәсібінің өсуі 6,1%.
Осы кезеңде металлургия саласы 1,3% өсуді көрсетті. Мұндай салыстырмалы түрдегі төмен нәтиже саланың соңғы 10 жылдағы +6,9%-дық деңгейдегі рекордтық өсу көрсеткішіне және металлургиялық кәсіпорындардың жұмыс істеп тұрған қуатының жоғары жүктемесіне байланысты.
ӨҚМ Өнеркәсіп комитеті төрағасының міндетін атқарушы Шыңғыс Сүйінбаевтың айтуынша, салада жыл соңына қарай 5%-дық өсуге қол жеткізу резерві бар. Бірақ бұл үшін рәсімдік шаралар кешені қажет. Серік Жұманғарин ӨҚМ алдына сала көрсеткішінің елеулі өсуіне қол жеткізу үшін ұсынылып отырған шаралардың саланың өсуіне қалай әсер беретінін егжей-тегжейлі талдау міндетін қойды.
Машина жасауда 8 айдың қорытындысы бойынша автокөлік құралдарын, ауыл шаруашылығы техникасын, электр және тұрмыстық жабдықтарды шығаруды ұлғайту есебінен өсу орын алуы мүмкін. Автомобиль жасау секторында биыл 160 мыңнан астам автомобиль шығару жоспарлануда. 7 айда 75 406 автомобиль шығарылған. Қосымша өсімді жаңа жобалардың іске қосылуы мен отандық автоөнеркәсіпті қолдаудың бірқатар іс-шарасы қамтамасыз етуі мүмкін.
Темір жол машинасын жасауда 7 айда 67 локомотив және 1 984 вагон өндірілді. Штаб отырысында салаға қосымша өсім беретін шаралар талқыланды.
Құрылыс
Құрылыс саласы ЖІӨ-нің шамамен 6%-ын құрайды. Қаңтардан шілдеге дейін 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл өткен жылғы деңгейден 5,2%-ға жоғары. Жоспар 48,9% орындалды. Серік Жұманғарин Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне өңірлермен бірлесе отырып, объектілерді уақтылы пайдалануға қабылдау бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды.
Отырыс қорытындысында Серік Жұманғарин белгіленген өсу қарқынын ұстап тұруды және экономиканың барлық негізгі саласы бойынша жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
13.08.2025, 18:19 34986
Инвестицияларды ынталандыру, өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің өсуі, АӨК дамыту - Серік Жұманғариннің баспасөз конференциясы өтті
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Үкіметте өткен баспасөз конференцияда Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау барысы және 7 айдағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы айтып берді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-премьер Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай Қазақстан экономикасын екі есеге арттыру жөнінде өршіл мақсат қойып отырғанын атап өтті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мұндағы нысаналы көрсеткішке қол жеткізілді.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда, соның ішінде инвестицияны ынталандыру, өнімділікті арттыру және экономиканың шикізатқа жатпайтын секторын кеңейту есебінен жүруде. Биылғы қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,3%-ға жетті. Нақты сектордағы өсім 8,3%-ды құрады. Қызметтер өндірісі 5,2%-ға өсті", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Негізгі драйверлер - көлік (+22,5%), құрылыс (+18,5%) және сауда (+8,6%) саласы. Тау-кен өнеркәсібінде (+8,5%) өсу жалғасып, өңдеу секторы (+6,1%) жандана түсті.
Вице-премьер қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция 16,1%-ға өскенін атап өтті.
Инвестицияның ең көп өсімі білім беру саласында 2,3 есе, қаржы қызметінде 90,1%, өңдеу өнеркәсібінде 38,7%, ауыл шаруашылығында 27%, денсаулық сақтауда 17,5%, көлікте 17% мөлшерінде байқалады.
Қазақстанда экономиканы әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыстар жүріп жатқанын атап өтті. Соның ішінде шикізатты терең өңдеу және аралас салаларды дамытуға баса мән берілуде.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 6,1%-ға өсті.
Өсімге металл бұйымдар өндірісі мен машина жасауда 14%-ға, тамақ өнімдерінде 9,2%-ға, мұнай өңдеуде 8,6%-ға, химия өнеркәсібі өнімдерінде 6%-ға ұлғаю есебінен қол жеткізілді", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Тау-кен өнеркәсібі де жоғары өсу қарқынын +8,5%-ға сақтап келеді. Бұл мұнай өндірудің 11,9%-ға, газ өндірудің 14,3%-ға және көмірдің 10,6%-ға артуымен байланысты.
Құрылыс жұмыстарының өсуі 18,5%-ға дейін жеделдеді. 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылғы тиісті кезеңнен 5,2%-ға артық.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
13.08.2025, 12:50 34031
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы 2024-2025 жыл аралығында 1,2 млн тонна астық сатты
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ Қоғамдық кеңесінің отырысында компанияның астық сату көлемі мен бидайдың экспорттық нарықтарын кеңейту бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізілген ауыл шаруашылығы жылының қорытындылары шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
2024 жылғы қыркүйектен 2025 жылғы тамызға дейін корпорацияның астық өткізуінің жалпы көлемі 1,2 млн тоннаға жетті.
Соңғы он жылда мұндай көлемдегі астықты компания алғаш рет өткізді. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы ішкі нарыққа 390 мың тонна астық жіберді, тікелей экспорт - 360 мың тоннаны құрады, тағы 453,3 мың тонна астық шетелге трейдерлер арқылы жөнелтілді. Нәтижесінде Азық-түлік келісімшарт корпорациясының республикалық астық экспортындағы үлесі 8,9%-ға жетті. Бұған дейінгі жылдары ол 3-5%-дан аспайтын", - деп түсіндірді "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ басқарма төрағасы Асылхан Джувашев.
Бидай жеткізілімі дәстүрлі нарықтарға - Қытай, Орталық Азия, Иранға, сондай-ақ жаңа экспорттық алаңдарға - Марокко мен Вьетнамға жүзеге асырылды. Бес жылдық үзілістен кейін корпорация Әзербайжан мен Грузияға астық жөнелтуді қайта бастады. Жеткізулердің жандануына бидайды алыс басым нарықтарға тасымалдау шығындарын субсидиялау бағдарламасы айтарлықтай ықпал етті. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау шараларының арқасында Солтүстік Африка мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тұтынушылары қазақстандық жұмсақ стандартты бидайдың сапасын жоғары бағалады.
Бұған дейін Қазақстан әлемдік нарықтарда негізінен қатты (дурум) немесе жоғары протеинді (hi-pro) бидай жеткізуші ретінде танымал болатын. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында шетелдік серіктестер қазақстандық жұмсақ бидайдың сапасын бағалап, қазір ұзақ мерзімді келісімшарттар жасауға сұраныс жіберіп отыр", - деді Азық-түлік келісімшарт корпорациясы басшысы.
Атап айтқанда, Таиланд, Мьянма, Алжир қазақстандық астыққа қызығушылық танытуда.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясының маңызды жетістіктерінің бірі - Марокко мен Вьетнамға астықты мультимодальды жеткізуді ұйымдастыру болды. Бұл кезде жүк теміржол арқылы теңіз портына контейнерде жеткізіліп, одан әрі кеме арқылы тасымалданады. Осылайша, компания қазақстандық астық өндірушілер мен трейдерлер үшін жаңа экспорттық бағыттарды ашып отыр.
Қоғамдық кеңес мүшелері мен АӨК саласының сарапшылары ұлттық астық операторының тиімділігін, субсидияларды бөлу кезіндегі ашықтығын және рәсімдердің айқындығын атап өтті. Олардың пікірінше, компания аграрийлердің қажеттіліктеріне бағдарланған және сыртқы нарықтағы қатысуын сенімді түрде кеңейтіп келеді.
Сонымен қатар, отырысқа қатысушылар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін форвардтық қаржыландыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және астық бағасын тұрақтандыру мәселелерін талқылады. Оның ішінде ұн тарту, құс шаруашылығы және мал шаруашылығы кәсіпорындарына астық жеткізу, ішкі нарықтағы астық бағасын қалыптастыру және орақ науқанына дайындық мәселелері қаралды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.08.2025, 17:13 33621
Қазақстанда Sinotruk-пен бірлескен кәсіпорын құрылды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың қатысуымен Sinotruk компаниясының Қазақстандағы Saran Machinery компаниясына қосылуы туралы келісімге қол қойылды. Осылайша коммерциялық және арнайы техника өндіретін бірлескен кәсіпорын құрылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жоба Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауымен өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамыту аясында жүзеге асырылды. Жаңа зауыт еліміздегі коммерциялық техника өндірісін дамытудың маңызды орталығы болады.
Бірлескен кәсіпорын Саран қаласындағы "Saran Machinery" ЖШС базасында орналасқан. Өндірістің жылдық қуаты 10 000 дана техниканы, оның ішінде HOWO маркалы жүк көліктерін шығаруды қамтиды.
Жаңа зауыт заманауи технологиялық кешенмен жабдықталады, оның ішінде Қазақстандағы металлды катафорездік өңдеудің алғашқы желісі бар. Бұл қондырғы кузовтарды коррозиядан жоғары деңгейде қорғайды және техниканың пайдалану мерзімін едәуір ұзартады.
Локализацияны дамытуға баса назар аударылуда. Кәсіпорын Qarmet металлургиялық зауытында өндірілген мырышталған болаттан жасалған кузов бөлшектерін пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл қазақстандық шикізатты толықтай пайдалануға және өндіріс циклын ел ішінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді", - деді Роман Скляр.
Sinotruk бұған дейін Қазақстандағы жергілікті серіктестермен бірге бірлескен өндіріс жүргізіп, ынтымақтастықтың негізін қалаған болатын.
Жаңа кәсіпорын өндіріс қуатын арттырып, жұмыс орындарын көбейтіп, локализацияны жоғарылатуды көздейді. Жоба толық қуатқа шыққан соң 1 000 адамға дейін жұмыс орнын құруы жоспарланған.
2025-2026 жылдары Қазақстан Республикасы Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен технологиялық жабдықтар кезең-кезеңімен жеткізіледі. 2025 жылғы қазанда шасси мен кабиналарды жинауға арналған жабдықтар, ал 2026 жылдың екінші тоқсанында бояу және дәнекерлеу жабдықтары келеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
19.08.2025, 19:03Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақаловты қабылдады 19.08.2025, 17:4537806Елімізде цифрландыру арқылы теміржол саласындағы басқару процесі жеңілдетілді 20.08.2025, 17:00"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады37251"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады 20.08.2025, 12:0532691Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді 20.08.2025, 09:0029461Жүйелі реформалар еліміздегі медициналық көмек көрсету сапасы мен қолжетімділігін қалай арттыруда 31.07.2025, 18:1894746Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 29.07.2025, 13:3394346"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді 31.07.2025, 11:5991311Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 24.07.2025, 14:068581627 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді 06.08.2025, 18:38Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады72216Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады