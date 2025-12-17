Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысына ЮНЕСКО Бас директорынан хат келіп түсті
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады
Мемлекет басшысы Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Қазақстан мен Беларусь цифрландыру және жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан мен Татарстан: өзара тиімді серіктестіктің үлгісі
Қазақстан мен Оңтүстік Судан дипломатиялық қатынастар орнатты
Қазақстан Дүниежүзілік кеден ұйымымен ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан мен Еуропалық одақ Брюссельде он жылдық ынтымақтастықты қорытындылады
Венгриялық сарапшылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және конструктивті саясатын жоғары бағалады
