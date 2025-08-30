Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
29.08.2025, 09:53 3011
608,8 мың тонна ет 2025 жылдың 7 айында Қазақстанда өндірілді
Достарға айту
Соңғы уақытта ақпараттық кеңістікте сиыр еті бағасының өсуі мен ішкі нарықта ет тапшылығы болуы мүмкін деген алаңдаушылық байқалып отыр. Алайда, 2025 жылдың 7 айындағы нақты деректер саланың тұрақтылығы мен оң динамикасын көрсетеді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Шілде айының соңындағы жағдай бойынша ірі қара мал басы 8,7 миллион басты құрады, оның ішінде сиыр саны - 4,5 миллион (+3,1%). Бұзау саны 2,7 миллионға дейін өсті (+17,9%), бұл өндіріс көлемін одан әрі арттыруға негіз бола алады.
Қаңтар-шілде айларында елде 608,8 мың тонна ет өндірілді (+1,8%), оның ішінде 205,7 мың тоннасы сиыр еті. Бұл ішкі нарықта ұсыныстың жеткілікті екенін және саланың тұрақты дамып жатқанын дәлелдейді.
Қазақстандық сиыр етіне сыртқы нарықтардағы сұраныс өсіп келеді. Қаңтар-маусым айларында экспорт көлемі 16,1 мың тоннаны құрады (2,4 есеге өскен). Негізгі бағыттар - Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қытай және БАӘ. Бұл отандық өнімнің жоғары сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін растайды.
Қазіргі уақытта бордақылау алаңдарының жүктемесі 35-40%-ды құрайды. Оны арттыру мақсатында 2025 жылдың 1 тамызынан бастап 5% мөлшерлемемен 12 ай мерзімге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы іске қосылды. Бұл мақсатқа 50 млрд теңге бөлінді. Бағдарлама жас мал сатып алу, жем-шөп, ЖЖМ және жабдық алуды қаржыландыруды көздейді және бордақылау алаңдарының жүктемесін 60%-ға және одан жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді.
Сиыр еті бағасының өсуіне қарамастан, қазіргі баға өндірушілер үшін рентабельді болып отыр. Мемлекеттік қолдау ұсыныстың қысқаруына емес, керісінше, оның өсуіне ықпал етіп, ішкі нарықтың сұранысын толықтай қанағаттандыруда.
Осылайша, ет саласындағы жағдай бақылауда және жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
29.08.2025, 16:58 2496
Тимур Сүлейменов: Қатаң ақша-кредит саясаты - мақсат емес, инфляцияны тежеу құралы
Достарға айту
Жалпы ішкі өнімнің өсімі жылдық мәнде 6,3 пайызға дейін жеделдеді, деп хабарлайды Inform.kz.
- Экономикалық белсенділік артып келеді. Алдын ала деректер бойынша биыл қаңтар-шілде аралығында жалпы ішкі өнімнің өсімі жылдық мәнде 6,3 пайызға дейін жеделдеді. Оған шикізатқа жатпайтын салаларда инвестицияның ұлғаюы, тұрақты тұтыну және мұнай секторының қалпына келуі әсер етті, - деді Тимур Сүлейменов.
Ұлттық банк басшысының айтуынша, көлік пен қоймада сақтау саласында белсенділік артты. Ал құрылыс саласы өрге басты. Тау-кен өндіру, өңдеу өнеркәсібінде және саудада да іскерлік белсенділік айтарлықтай өсіп келеді.
- Дегенмен, экономиканың өндірістік мүмкіндіктері ішкі сұраныстың өсуін қамтамасыз ете алмай отыр. Инфляциялық қысым күшейіп, cұраныс пен ұсыныс арасындағы алшақтық сақталуда, - деді ол.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.08.2025, 15:55 2641
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да 16,5 пайыз деңгейінде қалдырды
Сурет: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1 п.т. дәлізімен жылдық 16,5% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Бұл шешім болжамды раундтың нәтижелеріне негізделді. Оның аясында негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы жаңартылып, инфляция тәуекелдерінің балансы қайта бағаланды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Жылдық инфляция шілдеде 11,8% деңгейінде сақталды. Азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы үздіксіз өсті, ал қызметтер бағасының өсуі жыл басынан бері алғаш рет баяулады. Соның нәтижесінде азық-түлік тауарларының жылдық инфляцияға қосқан үлесі бұған дейін негізгі фактор болған қызмет көрсету секторының үлесінен асып түсті. Ақылы қызметтердің инфляциясы реттелетін бағалардың өсу қарқынының төмендеуі есебінен де баяулады.
Айлық инфляция 0,7%-ға дейін баяулағанымен, орташа жылдық мәндерден едәуір жоғары қалыптасты (2015-2024 жж. - 0,4%). Сонымен қатар инфляцияның орнықты бөлігіндегі көрсеткіштер де біршама баяулады - базалық инфляция мен маусымдық факторлардан тазартылған инфляция 0,8% болды (олар маусымда 0,9% және 1% болған). Баяулағанына қарамастан, олардың мәні жоғары деңгейде қалыптасып отыр және олар тарифтік реформалардың жалғасуына, фискалдық ынталандыруға және жеке тұлғаларды кредиттеудің жоғары өсу қарқыны аясындағы орнықты тұтынушылық сұранысқа байланысты инфляциялық қысымның сақталып отырғанын көрсетті.
Шілдеде халықтың инфляциялық күтулері 14,2%-ға дейін өсті. Қысқамерзімді күтулер - құбылмалы, ал ұзақмерзімді күтулер өсіп келеді.
Сыртқы сектордың бағаларға әсері сақталып отыр. Азық-түліктің әлемдік бағасы өсіп келеді. Ресейде инфляция баяулағанына қарамастан жоғары деңгейде қалып отыр. ФРЖ-ның риторикасы біраз жұмсарды, алайда сыртқы монетарлық шарттар біршама нашарлады. Себебі мамырда өткен болжамды раундпен салыстырғанда ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеу қарқыны баяуырақ болады деп күтілуде. Бұған ФРЖ таргетінен жоғары болып отырған инфляция, АҚШ сауда саясатымен байланысты тәуекелдер, инфляциядан артық жалақының өсуі ықпал етеді. Саудадағы шиеленістерге байланысты жоғары белгісіздіктен ЕОБ риторикасы байыпты бола бастады.
Тіректі шешімді қабылдау кезінде болжамдарды жаңарту аясында базалық сценарийде Brent маркалы мұнайдың бағасы болжамды кезеңнің соңына дейін орташа есеппен 1 баррель үшін 60 АҚШ доллары деңгейінде қалды.
2025 жылға инфляцияның болжамы нақтыланды. Ортамерзімді кезеңде болжамды бағалау өзгерген жоқ. 2025 жылы инфляция - 11-12,5%, 2026 жылы - 9,5-11,5%, 2027 жылы - 5,5-7,5% шегінде күтіледі. Болжам жекелеген азық-түлік нарықтарында бағаның күрт өсуіне, сұраныс жағынан инфляциялық қысымның күшеюіне байланысты нақтыланды. Ұстамды қатаң ақша-кредит саясаты және жоспарланған фискалдық шоғырландыру шаралары инфляцияға тежеуші әсер ететін болады. Болжам тәуекелдері фискалдық тәртіпті сақтауға, ішкі сұраныстың күшеюіне, сыртқы инфляцияның жеделдеуіне, инфляциялық күтулердің тұрақтамауына, сондай-ақ реттелетін бағалар мен ҚҚС көтерілуінің жанама әсеріне байланысты.
Қазақстан экономикасының 2025 жылға арналған өсу болжамы 5,5-6,5%-ға дейін жақсарды. Экономикалық өсімнің қазіргі қарқыны жоғары қалыптасуына орай, жоғары инвестициялық белсенділікке және орнықты тұтынушылық сұранысқа байланысты болжам қайта қаралды. 2026 жылға болжам 4-5% деңгейінде сақталды. Мұнай секторындағы өсімнің жалғасуы және инвестициялық белсенділік 2026 жылы экономиканың өсуін қамтамасыз етеді. Жаңа болжамдарға сәйкес 2027 жылдан бастап ЖІӨ өсуінің қарқыны теңгерімділік деңгейге ұмтылады.
Отырыс аясында Ақша-кредит саясаты комитеті инфляциялық қысымның төмендеуіне септігін тигізетін қосымша шараларды да талқылады. 2025 жылғы қыркүйектен бастап ең төменгі резервтік талаптар бойынша жаңа шарттар қолданысқа енгізіледі, ол шарттар ақша-кредит саясаты әсерін күшейтіп, қосымша дезинфляциялық ықпал ететін болады. Сонымен қатар ақша-кредит саясатын іске асыру тиімділігін арттыру бойынша қосымша шаралар қабылданады. Жеке кредит беру нарығын реттеу үшін қолданысқа енгізілген және қосымша қабылданатын микро- және макропруденциялық шаралар әсері күшейеді деп күтілуде.
Алдағы айларда инфляция қарқынының айтарлықтай баяуламауы қалыптасып отырған ақша-кредит шарттарын қатаңдатуға негіз болады, ол шарттар инфляцияның 5%-дық ортамерзімді нысанаға қарай орнықты түрде төмендеу траекториясына оралуына ықпал етеді. Осыған байланысты Ақша-кредит саясаты комитеті алдағы отырыстарда базалық мөлшерлемені көтерудің орындылығын қарастыратын болады.
Қабылданған шешім факторлары мен болжам туралы барынша толық ақпарат 2025 жылғы 3 қыркүйекте Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында[1] Ақша-кредит саясаты туралы баяндамада ұсынылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитетінің базалық мөлшерлеме бойынша кезекті жоспарлы шешімі 2025 жылғы 10 қазанда Астана қаласының уақытымен сағат 12:00-де жарияланады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.08.2025, 14:51 2791
Алматы мен Цинхай провинциясы туризм және мәдениет саласында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды
Достарға айту
Алматы қаласы мен Қытай Халық Республикасының Цинхай провинциясы туризм саласында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Құжатта жазғы, оқиғалы және экотуризмді дамыту, таудағы туристік инфрақұрылымды жаңғырту, тәжірибе алмасу және бірлескен жобаларды іске асыру мәселелері қамтылған, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Меморандум аясында Шымбұлақ пен Юйчжуфэн шыңдары арасындағы достық байланыстар орнатылады. Сондай-ақ туристік орталықтарды ілгерілету, ақпараттық сервистерді дамыту және салалық кәсіпкерлікті қолдау көзделген.
Құжатқа қол қою рәсімі 27 тамызда Алматыда өткен Цинхай провинциясының сауда-экономикалық және мәдени-туристік форумының басты оқиғасына айналды.
Форумға ҚХР-дың Алматыдағы Бас консулы, Алматы облысы мен қала туризмі басқармасының өкілдері, сондай-ақ екі елдің іскер және мәдени қауымдастықтары қатысты.
Іс-шара барысында қатысушылар "Цинхай провинциясының экологиялық орталығы" экспозициясымен және "Төрт база" жобасымен танысты. Жобаға әлемдік деңгейдегі тұзды көл өнеркәсібін дамыту, таза энергия индустриясының ұлттық орталығын құру, халықаралық экотуризм бағыттарын қалыптастыру және экологиялық таза органикалық өнімдерді экспорттау кіреді.
Бағдарлама аясында "жасыл есептеу қуаттарының" демонстрациялық аймағы көрсетіліп, өңірдің жетекші кәсіпорындарының өнімдері ұсынылды. Цинхай компаниялары химия, ауыл шаруашылығы, экология, фармацевтика және жоғары технологиялар салаларындағы жобаларын ұсынып, қазақстандық серіктестермен бірлескен инвестицияға қызығушылық білдірді. Қазақстан тарапынан да өз бастамалары таныстырылды.
Форум қорытындысында екі елдің компаниялары арасында бірқатар келісімдерге қол қойылды. Осылайша, меморандум Алматы мен Цинхай арасындағы жаңа бірлескен бастамаларға, мәдени байланыстарды нығайтуға және туризм әлеуетін арттыруға жол ашты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.08.2025, 15:12 16401
Алдағы үш жылда ЖІӨ-нің жылдық орташа өсуі болжам бойынша 5,4%-ды құрайды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында 2026-2028 жылдарға және 2035 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары, алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасы, 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемі қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасап, үш жобаны түсіндірді. Олар - 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, 2026-2035 жылдарға арналған ұзақ мерзімді даму болжамы және "2026-2028 жылдарға арналған республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемі туралы" Заң жобаcы.
Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы базалық нұсқа негізінде қалыптастырылған. Базалық нұсқаға сәйкес 2026 жылы ЖІӨ-нің нақты өсуі болжам бойынша 5,4%, 3 жылдағы орташа жылдық өсім 5,3%-ды құрайды. Номиналды ЖІӨ 2026 жылы 183,8 трлн теңгеден 2028 жылы 229,8 трлн теңгеге дейін өседі. Экономиканың өсуі нақты сектор мен қызмет көрсету саласындағы өсіммен қамтамасыз етілетін болады. Өңдеуші өнеркәсіпте инвестициялық жобаларды іске асыру есебінен өсу қарқынының 2026 жылғы 6,2%-дан 2028 жылы 6,6%-ға дейін ұлғаюы болжанады. Тау-кен өнеркәсібіндегі үш жылдағы орташа өсім 2,8%, ауыл шаруашылығында 3,9%, құрылыста 11,0%, көлік қызметтерінде 10,1% және саудада 6,7%-ды құрайды. Оң сауда балансы сақталады", - деді Серік Жұманғарин.
Оның айтуыша, экспорт 2026 жылы 77,1 млрд АҚШ долларынан 2028 жылы 83,7 млрд АҚШ долларына дейін, импорт - 67,7-ден 75,2 млрд АҚШ долларына дейін өседі. Инфляция болжамы төменедейді. Ол 2026 жылы шамамен 10%-дан аспайды, 2027-2028 жылдары орташа 6% маңайында болады.
Макро болжамның негізінде 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік параметрлердің болжамы қалыптастырылды. Республикалық бюджеттің кірістері трансферттерді есептемегенде болжамдар бойынша 2026 жылы 19,2 трлн теңгені, 2027 жылы - 21,2 трлн теңгені, 2028 жылы 23,2 трлн теңгені құрайды. Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт бюджет қағидасын ескере отырып, жыл сайын 2 трлн 770 млрд теңге мөлшерінде айқындалды. Ал бюджет тапшылығы 2028 жылы ЖІӨ-ге қатысты 0,9%-ға дейін төмендейді деген есеппен, 2026 жылы ЖІӨ-нің 2,5% деңгейінде белгіленді. Мұнай емес тапшылық ЖІӨ-ге қатысты 4,9%-дан 2,7%-ға дейін қысқарады. Осыны ескере отырып, республикалық бюджеттің шығыстары 2026 жылы 27,7 трлн теңге, 2027 жылы 28,8 трлн теңге және 2028 жылы 29,8 трлн теңге болмақ. Кірістер мен шығыстар осындай көлемде болған жағдайда бюджет нысаналы трансферт түрінде Ұлттық қордан қосымша қаражат тарту қажеттілігінсіз өзін-өзі қамтамасыз ете алады. Ұлттық қордың таза валюталық активтері 2026 жылы 60,8 млрд доллардан 2028 жылы 68,6 млрд долларға дейін өседі деп болжануда.
2026-2035 жылдарға арналған ұзақ мерзімді даму болжамы жаңа Бюджет кодексін іске асыру үшін әзірленді. Ол Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының қаржылық қамтамасыз етілу көлемін айқындайды. Құжатта ұзақ мерзімді дамудың үш нұсқасы қаралған. Олар - базалық, қалыпты және балама. Мәселен, балама нұсқадағы экономиканың 10 жылдағы орташа өсуі 5,1%, қалыптыда - 4,3% деңгейінде болжанады. Ал базалық нұсқада 10 жыл ішінде ЖІӨ-нің орташа жылдық өсуі 4,5%-ды құрайды.
Номиналды ЖІӨ 2035 жылы 473,2 трлн теңгеге дейін ұлғаяды деп күтілуде. 2026-2028 жылдарға арналған базалық көрсеткіштер Әлеуметтік-экономикалық дамудың үш жылға арналған болжамына сәйкес келеді. 2035 жылы мемлекеттік бюджеттің кірісі 66,8 трлн теңгеге дейін ұлғаяды. Кепілдендірілген трансферт 2029 жылдан бастап 2 трлн теңгеге дейін азаяды. Соған сәйкес бюджет тапшылығы 2029 жылы ЖІӨ-ге қатысты біртіндеп 0,4%-ға дейін төмендеп, 2030 жылдан бастап нөлдік деңгейге жетеді деп топшыланып отыр. Бюджеттік параметрлердің макроболжамы мен болжамы бойынша Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының қаржылық қамтамасыз етілу көлемі республикалық және жергілікті бюджеттердің шығыстарын ескере отырып, 2026 жылы 37,4 трлн теңгені, 2027 жылы - 39,6 трлн теңгені, 2028 жылы - 41,6 трлн теңгені құрамақ. Ұлттық қордың таза валюталық активтері 2026 жылы 60,8 млрд доллардан 2035 жылы 109,9 млрд долларға дейін өседі деп болжануда", - дейді Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин.
Оның айтуынша, "2026-2028 жылдарға арналған республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемі туралы" Заң жобасы жаңа Бюджет кодексінде көзделген тәсілдерді ескере отырып әзірленді. Кірістердің болжамы 2026 жылға 10,7 трлн теңге, 2027 жылға 12,1 трлн теңге, 2028 жылға 13,3 трлн теңге көлемінде айқындалды. Жергілікті бюджеттер шығыстарының жалпы болжамы - 2026 жылға 14,9 трлн, 2027 жылға 17,3 трлн, 2028 жылға 18,7 трлн теңге. Бұл көлемі инфляцияға индекстеуді және өңірдегі мемлекеттік қызметтерді тұтынушылардың болжамды санын ескере отырып есептелген. Даму шығындарының болжамды көлемі ең төменгі стандарттар мен өңірлік стандарттар жүйесін қолдана отырып есептелді.
Жергілікті бюджеттердің кірістері мен шығыстарының болжамын ескере отырып келесідей бюджеттік параметрлер айқындалды. Біріншіден, алып қою көлемі 2026 жылға 879,9 млрд теңгені, 2027 жылға 1,1 трлн теңгені, 2028 жылға 1,4 трлн теңгені құрайды. Екіншіден, 2026 жылға арналған субвенциялар көлемі 5,1 трлн теңге, 2027 жылға 6,4 трлн теңге, 2028 жылға 6,8 трлн теңге болсақ. 2028 жылы Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз етеді, ал Маңғыстау облысы қайтадан донор болады", - деді ол.
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысының қорытындысында 2026-2028 жылдарға және 2035 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары, алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасы мақұлданды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.08.2025, 11:00 16536
Үкімет әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары мен 2026-2028 жылдарға арналған бюджет жобасын мақұлдады
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында 2026-2028 жылдарға және 2035 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары, алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасы мақұлданды. 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемі қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасады. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов инфляция, төлем балансы және Ұлттық қор туралы, қаржы министрі Мәди Такиев 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы туралы баяндады.
Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 2026-2028 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық нақты өсімі 5,3%-ды құрайды. Бұл ретте номиналды Жалпы ішкі өнім 2026 жылы 183,8 трлн теңгеге, 2028 жылы 229,8 трлн теңгеге жетеді. 2035 жылға дейінгі ұзақ мерзімді перспективада ЖІӨ өсімі 4,5% деңгейінде тіркеледі, ал 2035 жылы номиналды Жалпы ішкі өнім 473,2 трлн теңге болмақ.
Президент бюджеттің теңгерімділігін сақтауды, республикалық және жергілікті деңгейлерде қаражатты сапалы жоспарлап, тиімді бөлуді тапсырды. Заң жобалары (жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі және 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы) бюджеттік параметрлерге сәйкес әзірленді, сондай-ақ мемлекеттік қаржының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін барынша оңтайлы. Жалпы алғанда бюджет теңдестірілген және Мемлекет басшысының барлық стратегиялық бастамалары ескерілген. Жалпы сипаттағы трансферттер көлемі Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес, өңірлерге базалық инфрақұрылымның қолжетімді болуына теңдей жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Президент тапсырмасына сәйкес, бюджет әлеуметтік мәселелерге бағдарланған болып қалады. Сонымен қатар экономиканың өсуін ынталандыруға бағытталған шығыстар да ұлғайтылатын болады. Мұндай шығыстар осы жылмен салыстырғанда келесі жылы жалпы шығыстар құрамында шамамен 11%-дан (10,9%) 16%-ға (16,1%) дейін өсіп отыр. Бұл өз кезегінде жалпы ел үшін маңызы бар инфрақұрылымдық жобалар, бизнесті ынталандыру мен мемлекеттік қолдау шараларынан тұрады. Мұндағы шығыстар өңірлердің дамуына және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға оң әсерін тигізеді", - деп назар аудартты Олжас Бектенов.
Республикалық бюджет жобасы мен жалпы сипаттағы трансферттерді қалыптастыру барысында жаңа Бюджет және Салық кодекстері ескерілгендігі атап өтілді.
Премьер-министр барлық мемлекеттік органдарға елдің әлеуметтік-экономикалық дамудың белгіленген параметрлеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуді, сондай-ақ, бюджет қаражатын барынша тиімді және уақтылы пайдалану, сондай-ақ шығындарды қатаң бақылауда ұстауды тапсырды.
Қаржы және Ұлттық экономика министрліктеріне Үкімет Аппаратымен бірлесе отырып заң жобаларын Парламентке 1 қыркүйекке дейін енгізу міндеті қойылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 21:46 27126
Биыл 1,3 мың км астам коммуналдық желілер жөнделеді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы Тимур Қосымбаев ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында атап өткендей, жылу, электр, сумен жабдықтау және су бұру салаларындағы тозуды 50%-дан төмендету үшін 86 мың км коммуналдық желілерді жөндеуге 6,8 трлн теңге инвестиция тарту қажет, деп хабарлайды ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз қызметінен.
Ағымдағы жылы бірге пысықтау нәтижесінде расталған құжаттары бар және жалпы сомасы 144,5 млрд теңгеге қаржыландыруға дайын 48 табиғи монополия субъектісі басым тәртіппен қаралып, айқындалды. Бұл жөндеу жұмыстарын жүргізуге және 1 347 км коммуналдық желі мен 3 047 бірлік жабдықты ауыстыруға мүмкіндік береді", - деді спикер.
Келесі жылы "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 9 723 км желіні жөндеп, 46 мыңнан астам жабдықты ауыстыру жоспарланып отыр. Инвестициялардың жалпы көлемі шамамен 1 трлн теңгені құрайды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 20:42 27271
Қазақстанда 3,1 млн тонна астық бастырылды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Егін жинау жұмыстары еліміздің 15 өңірінде жүргізілуде. Олардың қатарында Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары, сондай-ақ Абай, Жетісу облыстары мен Шымкент қаласы бар, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Жақсы өнімділікті Шығыс Қазақстан, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және Жетісу облыстары көрсетіп отыр.
Соңғы деректер бойынша, қазірдің өзінде 2,2 млн гектар дәнді дақыл орылып, бұл жалпы егіс алқабының 13,7%-ын құрайды. Бастырылған астық көлемі - 3,1 млн тонна.
Сонымен қатар, 24,4 мың тонна майлы дақыл, гектарына 239 центнерден өнім беріп 525,5 мың тонна картоп, гектарына 286 центнерден өнім беріп 1,6 млн тонна көкөніс, сондай-ақ гектарына 269,9 центнерден өнім беріп 1,8 млн тонна бақша дақылдары жиналды.
Айта кетейік, көкөністер бойынша да жоғары өнімділік байқалады: 319,5 мың тонна қырыққабат жиналып, гектарынан 375,4 центнер өнім алынған, 256,7 мың тонна пияз жиналып, гектарынан 390 центнер өнім алынған, 98,8 мың тонна сәбіз жиналып, гектарынан 298,1 центнер өнім алынған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 19:38 26416
Қазақстанда суды аз қажет ететін жаңа күріш сорты шығарылды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қызылорда облысында Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты жаңа күріш сортын сынақтан өткізіп жатыр. "Сыр сұлуы" деп аталатын бұл сорт аз уақытта пісіп-жетілетіндіктен, суды да аз қажет етеді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сынақ нәтижелері көрсеткендей, жаңа күріш сорты 105-110 күнде пісіп-жетіліп, жергілікті ауа райы мен топыраққа толық бейімделген. Барлық агротехникалық талап орындалған жағдайда гектарынан 80-85 центнерге дейін өнім алуға болады.
Қазіргі таңда Қызылорда облысында негізінен ресейлік күріш сорттары өсіріледі. Олар толық пісіп-жетілу үшін 120-125 күн уақыт алады.
Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі су шаруашылығы жағдайы суды үнемдеудің жаңа тәсілдерін іздеуді және әзірлеуді қажет етіп отыр. Әлемдік климаттың өзгеруін ескерсек, осындай жаңа дақыл түрлері бұрыннан өсіріліп жүрген суды көп қажет ететін сорттарға жақсы балама бола алады. Бұл ғылыми жұмыстың нәтижесі ауыл шаруашылығының дамуына және күріш алқаптарында су тұтынуды азайтуға оң ықпал етеді", - деді Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты басқарма төрағасының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Жанұзақ Байманов.
Сонымен қатар ғылыми-зерттеу институты Су ресурстары және ирригация министрлігімен бірлесіп, венгрлік Water Retainer жаңа препаратын сынақтан өткізіп жатыр. Ол топырақтағы ылғалды ұзақ сақтауға көмектеседі. Биыл бұл препарат Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды, Ақмола және Жетісу облыстарындағы егістіктерде тәжірибе жүзінде қолданыла бастады.
Бірінші сынақ кезеңінде төрт ғылыми-зерттеу институты қатысты. Сынақ нәтижесінде препарат күріштің өсу кезеңін қысқартып, суды айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік беретіні анықталды. Әдетте күрішке 90 күн бойы су жіберіледі, ал бұл препаратты қолданғанда бар болғаны 51 күн суару жеткілікті", - деп атап өтті Су ресурстары және ирригация министрлігінің Ғылыми және инновациялық технологиялар департаменті директоры Ләззат Жүсіпова.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
29.08.2025, 17:19 29.08.2025, 10:344796Кейінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін бейбітшілікті нығайтуымыз керек — Президент 29.08.2025, 12:144656Әлібек Жамауов "QazaqGaz" ҰК" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды 29.08.2025, 19:244506Санжар Жаркешов ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды 29.08.2025, 13:283226Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді 25.08.2025, 22:0139811Үкіметте жаңа өнім келісімшарты мен тұрақтандыру қорларын бақылауды күшейту мәселесі талқыланды 25.08.2025, 18:0035876Президент Денсаулық сақтау министріне міндетті медициналық сақтандыру жүйесін тиімді етуді тапсырды 25.08.2025, 17:2935211Талғат Момышев ҚР су ресурстары және ирригация вице-министрі болып тағайындалды 27.08.2025, 14:3830571Қазақстан Президенті мен Иордания Королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді 27.08.2025, 12:44Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді28096Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді 31.07.2025, 18:18100526Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 08.08.2025, 15:2492746Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді 08.08.2025, 20:2692481Қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды 31.07.2025, 11:5991956Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 06.08.2025, 18:38Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады84661Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады