Ақтөбе облысында 41,9 млрд теңгеге алкогольсіз сусындар шығаратын зауыт салынады: Үкімет инвестициялар туралы келісімді мақұлдады
тақырып бойынша жаңалықтар
"Xinjiang Lihua" Қазақстандағы инвестиция көлемін 600 млн АҚШ долларына дейін ұлғайтады
Қазақстандағы тікелей шетелдік инвестициялар. 2025 жылдың 9 айының қорытындылары
Экономикалық қауіпсіздік жөніндегі ВАК отырысында азық-түлік және энергетикалық қауіпсіздік мәселелері қаралды
Осы жылғы қыркүйекте бордақылау алаңдарын жеңілдікпен несиелеу бағдарламасын қаржыландыру басталды. Жалпы салаға кемінде 200 млрд теңге кредиттік қаражат бөлу жоспарлануда. Алдағы уақытта қаржыландыру көлемі ұлғаяды", - деді Азат Сұлтанов.
Біздің міндетіміз - дәстүрлі нарықтағы позицияны нығайтып қана қоймай, жаңа перспективаны белгілеу есебінен экспорт аумағын дәйекті түрде кеңейту", - деп атап өтті сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.
Экономика мен әлеуметтік саланы дамыту: Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2026 жылға арналған жоспарының жобасы мақұлданды
Мемлекеттің экономикаға қатысу шегін нақты айқындап, басқару ісіне қатысты құқықтық талаптарды бекітіп алу қажет. Біз жұмыскерлердің құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін нығайту үшін нормативтік базаны жетілдіру бағытында белсенді жұмысты жалғастырамыз. Сондай-ақ мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамытудың жүйелі әрі кешенді тәсілін қамтамасыз ететін заңнамалық бастамалар бар. Келесі жылы барлығы 12 заң жобасын әзірлеу көзделген", - деп атап өтті Премьер-министр.
БҰҰ ЭСКАТО: Қазақстан 2025 жылы Солтүстік және Орталық Азия өңірінде жаңа жобаларға инвестиция тарту бойынша көшбасшы
Жаһандық экономикалық белгісіздік жағдайында инвесторлар инвестициялық шешімдер қабылдауға барынша салмақты түрде қарай бастады, нарықтардың ұзақ мерзімді тұрақтылығына, институционалдық ортаның сапасына және жобаларды сүйемелдеудегі мемлекеттік органдар мен инвестициялық агенттіктердің рөліне ерекше мән беруде. Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан, Қазақстан ірі халықаралық компанияларды тарта отырып және ұзақ мерзімді тұрақты өсім үшін негіз қалыптастыра отырып, Еуразияның негізгі инвестициялық хабтарының бірі ретіндегі позициясын нығайтуды жалғастыруда", - деп атап өтті ЭСКАТО сарапшылары.
Роман Скляр MCC International Engineering Group директорлар кеңесінің төрағасымен кездесу өткізді
Үкіметте 2026 жылға арналған ЖІӨ-нің өсу болжамы қаралды
Түркияның ірі инвесторлары Қазақстандағы жобаларын сәтті жүзеге асыруды жалғастыруда
