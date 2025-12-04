Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қанат Бозымбаев пен Азия даму банкі басшылығы Қазақстандағы инвестициялық жобалардың іске асырылуын талқылады
Ақмола облысы астықтың жалпы жиналымы бойынша елімізде көшбасшылар қатарына шықты
Қазақстан АӨК-тегі қайта өңделген өнімдер экспортын ұлғайтуда
Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған инвестициялар 60%-ға өсіп, 225 млрд теңгені құраған. Қайта өңделген өнімдердің экспорты бойынша да оң динамика байқалады. Осы жылдың 9 айында экспорт көлемі $2,5 млрд құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 32,4%-ға артты. Өсімнің едәуір бөлігін ұн және май өндірісі салалары қамтамасыз етуде. Аталған кезеңде ұн өндірісі 2,8 млн тоннаға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7%-ға ұлғайды, өсімдік майы - 21,7%-ға өсіп, 726 мың тонны құрады, сүт өндірісі - 4,7%-ға өсіп, 550 мың тоннаға жетті, жарма 10%-ға, шұжық өнімдері 7,8%-ға өсті", - деді министр.
Инвестиция тарту мақсатында инвестор шығындарын өтеу үлесі арттырылды. Экономикалық өсімді қамтамасыз ету бойынша жедел штаб шеңберінде ірі кәсіпорындардың тізбесі қалыптастырылды. Олардың өндіріс көлемдеріне ай сайын мониторинг жүргізіліп, проблемалық мәселелер мен өсім резервтері айқындалуда. Осы аталған шараларды жүзеге асыру Ұлттық даму жоспарында бекітілген тауарлар бойынша 2024 жылы қайта өңдеген өнім үлесін 40%-дың орынына 50%-ға жеткізуге мүмкіндік берді. Биыл оны 55%-ға арттыру күтілуде", - деді ол.
2026 жылы жалпы сомасы 394 млрд теңгені құрайтын 50 жобаны жүзеге асыру және 2,5 мың жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Соның ішінде 6 ірі жобаға тоқталғым келеді. Жамбыл облысында "Fufeng Group" жобасының бірінші кезеңінде 300 мың тонна жүгеріні терең өңдеу жоспарлануда. Алматы облысында "Fruit Art" компаниясы 25 мың тонна жеміс-жидектерді өңдеу бойынша үшінші кезеңің жүзеге асырады, "Шин-Лайн" балмұздақ өндірісін 35 мың тоннаға дейін ұлғайтады және "Қапшағай Бидай Өнімдері" жобасы 250 мың тонна шамасында астық және майлы дақылдарды өңдейді. Қостанай облысында "Баян Сұлу" кондитерлік өнімдер өндірісін 13 мың тоннаға арттырады. Абай облысында "Eurasia Agro Semey" 7,2 мың тонна шұжық өнімдерінің өндірісін іске қосады.
Қазақстан 2040 жылға қарай мұнай өңдеу қуатын 40 млн тоннаға дейін ұлғайтуға ниетті
2040 жылға қарай заманауи отын-мұнай-химиялық конфигурацияда қуаты 10 млн тонна мұнай өңдейтін жаңа үлкен сыйымдылықтағы ірі зауытты іске қосу және өңдеу қуатын 30-дан 40 млн тоннаға дейін арттыру жоспарлануда. Жаңа зауыттың өңдеу тереңдігі 95%-ды құрайды. Бұл жобаларды жүзеге асыру ішкі нарықтың жанар-жағармай материалдарына өсіп келе жатқан сұранысын 100 % қамтамасыз етуге, сондай-ақ мұнай өнімдерін көршілес елдерге экспорттауға мүмкіндік береді. 2024 жыл қорытындысы бойынша мұнай өнімдерін өндіру көлемі 14,52 млн тоннаны құрады, осы жылы 14,55 млн тонна өнім өндіру жоспарлануда. 2040 жылға дейін мұнай өнімдерін өндіруді 14,52-ден 29,2 млн тоннаға дейін арттыру жоспарлануда", - деп атап өтті министр.
Қазіргі уақытта жүйе штаттық режимде жұмыс істеп тұр, оған 117 белсенді пайдаланушы тіркелген және жер қойнауын пайдаланушылар 2 182 өтінім берген. Жүйе өтінімді қалыптастыру мерзімін 5-тен 1 күнге дейін оңтайландырды, мұнай жеткізу кестесін ұсыну мен қол қоюды 100% автоматтандырды және кестені бекіту уақытын 7-ден 2 күнге дейін қысқартты. Жүйені жетілдіру жұмыстары жалғасуда. Мұнай өнімдерінің айналымын цифрландыру үшін келіп түсетін сұраныстарды толығымен есепке алатын "Oil Track" ақпараттық жүйесі енгізілді. 123 мұнай базалары есептеу бақылау құрылғыларымен жабдықталған және операторға мәліметтерді тұрақты түрде беріп отырады. Жүйе өтінімді өңдеу уақытын 3 сағаттан 10 минутқа дейін, отынның "сұр" айналымын 20%-ға дейін қысқартты. Құрылғылардан деректер автоматты түрде 24/7 режимде қабылданып, үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді. Сұранысты болжау және логистиканы оңтайландыру үшін жасанды интеллектіні пайдалану мүмкіндігі қарастырылуда", - деді министр.
Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 24 трлн теңгеден асты
Аталған бағыттардың әрқайсына толығырақ тоқталып өтейін. Жаңа өндірістерді қолдауда мемлекеттік даму институттарының рөлі зор. 2022 жылдан бастап, жеңілдетілген несиемен 116 жоба қаржыландырылды. Бұл мақсатқа бюджеттен 500 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, ол нарықтан тартылған қаражатпен қосылу арқылы 700 миллиард теңгеге дейін артты. Нәтижесінде радиаторлар, автокомпоненттер, шұлық бұйымдары, лак-бояу және геосинтетикалық материалдар өндірісі іске қосылды.
Самұрұқ-Қазына" қорының сатып алуларында келісімшарт жасау тетіктері күшейтілген. Нәтижесінде, 10 айда Қор компаниялары отандық өндірушілермен 1,9 трлн теңгеге ұзақ мерзімді шарт пен оффтейк-келісімшарттар жасады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,3 есеге артық.
Саланы цифрландыру негізгі 2 бағыт бойынша іске асырылуда. Біріншісі - өндірістің цифрлық трансформациясы. Бұл бағыт өндіріске тікелей цифрлық шешімдерді енгізуді қамтиды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша цифрлық технологияларды енгізген кәсіпорындардың үлесі 12,9%-дан 19%-ға өсіп, саны 1000-нан асты. Киберқауіпсіздік құралдары 246 кәсіпорында, Сloud технологиялары 142, жасанды интеллект шешімдері 72 кәсіпорында енгізілді. Ал өнеркәсіптік роботтар 48 өндірісте жұмыс істеуде. Егер салалар бойынша қарастырсақ: тау-кен металлургия саласында роботтардың виртуалды көшірмелері, өндіріс алаңдарынан жиналған үлкен деректерді өңдеу, компьютерлік көру технологиялары және роботтанған жабдықтар қолданылады. Химия өнеркәсібінде ресурстарды жоспарлау жүйелері, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары қарқынды енгізілуде. Машина жасауда виртуалды оқыту жүйелері, бөлшектерді 3D-сканерлеу және жасанды интеллект технологиялары қолданылады. Сонымен қатар, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Жасанды интеллект технологияларын енгізу жол картасы әзірленді. Осы Жол карта шеңберінде "СарыаркаАвтоПром", "Қазфосфат", "Qarmet", "Қазцинк", ERG сияқты ірі кәсіпорындарда 41 жоба жүзеге асырылуда", - деді ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев.
Мемлекет Басшысының тапсырмасына сәйкес, келесі жылға басты жұмыс бағыттары айқындалды. Арнайы экономикалық аймақтар бойынша басқару процестерін цифрландыруға, жобаны іріктеу критерийлерін нақтылауға және қатысушылардың жауапкершілігін күшейтуге бағытталады. Ішкі нарықта өңделетін шикізатты түрлерін кеңейту және оның экспортына қатысты заңнаманы жетілдіру жоспарлануда. Сонымен қатар, ірі кәсіпорындар тарапынан ішкі қосылған құнды дамыту бағдарламасының әзірленуі мен орындалуына бақылау күшейтіледі. Саланың қарқынды цифрлануына байланысты, профильді министрліктермен бірлесіп кәсіпорындар мен оқу орындарының дуалды білім беру механизмі арқылы сұранысқа ие инженерлік-техникалық кадрларды даярлау жұмысы жалғасады", - деді министр.
ЖІӨ құрылымындағы өңдеу секторының үлесі 13%-ды құрайды
Мемлекет басшысы экономиканы әртараптандыру, еңбек өнімділігін арттыру, жаңа технологиялар енгізу және еліміздің өнеркәсіптік әлеуетін нығайту жөнінде нақты міндеттерді айқындап берді. Дәл осы өңдеу секторында қосылған құны жоғары өнімдер жасалады. Біліктілігі жоғары жұмыс орындары ашылады. Өңдеу саласы еліміздің технологиялық егемендігін қалыптастырады. Бүгінде жалпы ішкі өнім құрылымындағы өңдеу секторының үлесі шамамен 13%-ды құрайды. Экономиканы белсенді түрде әртараптандыру ісін жалғастыру маңызды. Біздің мақсатымыз - жалпы ішкі өнімдегі өңдеу өнеркәсібіНің үлесін 2030 жылға қарай 15%-ға дейін, ал 2035 жылға қарай 18-20%-ға дейін жеткізу. Бұл нақты орындалатын міндет екенін ерекше атап өтемін. Ол үшін бізде шикізат, энергия, қолайлы географиялық жағдай, жас әрі білімді адами капитал тағы басқа да не қажеттінің бәрі бар", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Елден 3,1 млн тонна астық экспортталды
Қазақстан темір жолы" АҚ деректері бойынша, 2025 жылғы қыркүйектен 27 қарашаға дейін 3,1 млн тонна дән шығарылған, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Нарықты азық-түлікпен толықтыру, әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесін кеңейту және жаңа жыл алдындағы жәрмеңкелер
Қазақстанда электрондық сауда 2020 жылдан бері 7 есеге ұлғайды
2025 жылдың соңына дейін электронды сауданың бөлшек саудадағы үлесін 15%-ға жеткізу жоспарлануда. Ал 2029 жылға дейін бұл көрсеткішті 18,5%-ға дейін арттыру мақсаты қойылған", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
