Атырау МӨЗ сұйытылған мұнай газы өндірісін қайта бастады
Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС жоспарлы жөндеу жұмыстарын мерзімінен бұрын аяқтап, барлық технологиялық қондырғыларды штаттық режімге шығарды. Қазіргі уақытта мұнайды бастапқы және екінші қайта өңдеуге арналған негізгі және қосалқы қондырғылар кестеден ерте іске қосылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Зауыт тұрақты жұмыс істеп, өндірістік бағдарламаға сәйкес өнім шығаруды қамтамасыз етуде. 6-7 қарашада Атырау МӨЗ тәулігіне 16,8 мың тонна мұнай өңдеп, жобалық қуаттың 100%-ына жетті. Осы кезеңде 10 мың тоннадан астам сұйытылған газ, АИ-92 маркалы бензин, маусымаралық және қысқы дизель отыны өндіріліп, жөнелтілді.
Сұйытылған мұнай газының тәуліктік өндірісі шамамен 700 тоннаны құрайды. Елдегі сұйытылған газдың 11%-ын өндіретін зауыттың қайта іске қосылуы ішкі нарықтағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал етеді. Қосымша өндірілген отын көлемдері жоспарға сәйкес өңірлерге жөнелтіліп, ағымдағы қажеттілікті толық қамтамасыз етеді.
Мұнай өнімдері өндірісін арттыру және өңірлердегі қорларды толықтыру жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірлерді сұйытылған газ бен бензинмен қамтамасыз ету процесі ҚР Энергетика министрлігінің тұрақты бақылауында.
тақырып бойынша жаңалықтар
11.11.2025, 22:30 17146
Олжас Бектенов "Kazakh Invest" ҰК" АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді. Жиында Мемлекет басшысының ел экономикасына инвестиция тарту жөніндегі тапсырмаларының орындалу барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Басқарма төрағасы Сұлтанғали Кенжеқұлов Kazakh Invest компаниясының биылғы 10 айдағы қызметінің қорытындылары туралы баяндады, сонымен қатар ұйымдық құрылымды өзгерту мәселелерін Директорлар кеңесінің талқылауына шығарды. Атап айтқанда, орталық кеңседе қосымша лауазымдар енгізу және шетелдерде жаңа өкілдіктер ашу ұсынылды.
Премьер-министр Kazakh Invest компаниясы ұсынып отырған ұйымдық құрылымын қабылдамады, оны дайындаудағы үстірт көзқарасты атап өтті. Олжас Бектенов қолданыстағы штат саны шеңберінде компанияны сапалы түрде қайта құрылымдау қажеттігіне назар аударды. Жұмыстың әбден бюрократияланып, нақты нәтижелерге бағытталмай отырғанына қатысты сын айтылды.
Премьер-министр Kazakh Invest экономикаға қомақты инвестиция тартудың тиімді, икемді әрі ұтқыр құралына айналуы тиіс екенін атап өтті. Ол үші процестерді қайта құрылымдап, әрбір қызметкер үшін нақты тиімділік көрсеткіштерін енгізу қажет.
Ұлттық компания қазақстандық өндірушілерді қолдау арқылы инвесторлар төңірегінде тұрақты өндіріс тізбегін құруға бағытталған.
Бұл жұмысты күшейту қажет. Ең бастысы - нақты нәтиже. Сылдыр сөзден бұрын, жобаларды жүзеге асыруға, кәсіпорындарды іске қосуға мән беру керек", - деп атап өткен Олжас Бектенов "инвестициялық тапсырыс" тетігін белсенді пайдалану қажеттігін баса айтты.
Бұл ресурстарды көмір және мұнай химиясы, агроөнеркәсіп, машина жасау сияқты және басқа да келешегі зор салаларда экспортқа бағытталған өндіріс құруға бағыттауға мүмкіндік береді.
Жиын қорытындысы бойынша Kazakh Invest компаниясына күн тәртібі шеңберінде ұсынылған құжаттарды он күн ішінде пысықтау тапсырылды.
Анықтама: 2022-2025 жылдары құны $29,1 млрд болатын келісімге қол қойылды. Биыл шетелдіктердің қатысуымен жалпы құны $1,26 млрд-ты құрайтын 27 жоба іске қосылды. Олардың қатарында Алматыдағы желдеткіш қондырғылар өндірісі мен Астанадағы жылжымалы құрам өндірісі, Алматы облысындағы көтерме тарату орталығы, Ұлытау өңіріндегі қуаты 100 МВт жел электр стансасы және басқа да өндіріс орындары бар. Өңдеу өнеркәсібі, машина жасау, АӨК және басқа да салаларда құны $79,1 млрд болатын 244 жоба аяқталуда.
11.11.2025, 21:28 17346
Елімізде келесі жылдан бастап "Инвестицияға тапсырыс" бағдарламасы іске қосылады
Сурет: primeminister.kz
Үкіметте ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен "Инвестицияға тапсырыс" бағдарламасы шеңберінде экономиканың басым бағыты бойынша жобалар пулын қалыптастыру мәселесі талқылады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Инвестицияға тапсырыс" - халық арасында сұранысқа ие, көбі импортқа шығарылатын тауарларды өндіру үшін ШОБ және жеке сектордағы ірі бизнестің инвестициялық жобаларын қолдауға арналған мемлекеттік жаңа бағдарлама. Бұл - негізінен АӨК және өңдеу өнеркәсібі саласының тұтыну тауарлары. Мемлекет импортты алмастыру және экспортқа тауар өндіру әлеуеті жоғары перспективалық салаларды, ал өңірлер оларды жүзеге асыруға қабілетті нақты жобалар мен бизнесті айқындайды. Жобалардың тиімділігін талдау және оларды қаржыландыру "Бәйтерек" холдингінің құралдары мен тетіктері арқылы жүргізілмек.
Облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктерімен бірлесіп, өңірлердің өндірістік әлеуетіне талдау жүргізілді. АӨК жобалары бойынша инвестициялық портфель қалыптастырылып, оған жалпы құны 4,3 трлн теңгені құрайтын 202 жоба енді", - деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
АӨК саласының "Инвестицияға тапсырыс" шеңберіндегі жобалар пулына тауарлы сүт фермаларын салуды жалғастыру, етті мал шаруашылығы мен құс шаруашылығын дамыту, сүт, ет, тері және жүн өңдеу, жылыжай салу, көкөніс, жеміс-жидек пен картопты қайта өңдеу, қант өнеркәсібі мен астықты терең өңдеуді дамыту, балық өңдеу кәсіпорындарын құру кіреді. Осылайша, "Инвестицияға тапсырыс" нақты жобаларға және әрбір сала тиімділігіне назар аудара отырып, еліміздің импортқа тәуелділігін төмендету бойынша бұрынғы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың жалғасына айналады.
Атап айтқанда, қант импортына тәуелділікті төмендету үшін "QAZAQARAB SUGAR" ЖШС және "Asyl Farms" ЖШС қант өндіру бойынша 5 жоба жоспарланып отыр. Құс еті бойынша - 24 жоба ( "AITAS KZ" АҚ, "Eco Broiler Ltd" ЖШС және басқалары), шұжық өнімдерін өндіру бойынша - "СТЕРХ" ЖШС және "С-Болашақ" ӘКК-тің 3 жобасы. Астықты терең өңдеу бойынша "Tiryaki Holding" түрік компаниясы Астанада астық және бұршақ дақылын терең өңдеу бойынша интеграцияланған агроөнеркәсіп кешенін салу жобасын жүзеге асыруда. Өңдеу қуаты - 240 мың тонна бидай мен 80 мың тонна бұршақ. Жобаның құны - $320 млн, жүзеге асыру мерзімі - 2028 жылға дейін.
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков импортқа тәуелділігі жоғары тұтыну тауарларының 26 түрінің тізбесін ұсынды. Олардың қатарында мақта маталар, мектеп формасы, аяқ киім, сантехника, тұрмыстық техника, косметика және гигиена құралдары бар. Осы бағыттар бойынша 10 мыңға жуық жұмыс орнын аша отырып, 600 млрд теңгеден астам сомаға 67 инвестициялық жобадан тұратын портфель қалыптастырылды. Негізгі бастамалардың қатарында Түркістан облысында мақта маталар өндірісі, Қызылорда облысында сантехника, Қарағанды облысында жылу оқшаулағыш материалдар, Солтүстік Қазақстан облысында ДСП және ЛДСП өндірісі бар.
Жеңіл өнеркәсіпті ынталандыру үшін салықтық жеңілдікті қолдану бойынша ұсыныстар талқыланды. Барлық жоба экономикалық орындылығы мен инвестициялық тартымдылығын бағалау үшін "Бәйтерек" холдингінің желісі бойынша сараптамадан өтеді. Қаржыландыру Холдингтің еншілес ұйымдары және қажет болған жағдайда екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылады.
Инвесторларды іріктеу қаржылық тұрақтылық, салалық тәжірибе және өндірісті локализациялау деңгейін ескере отырып жүргізіледі.
Қорытындылай келе, Серік Жұманғарин мемлекеттік органдарға бағдарламаны іске қосу үшін барлық ұйымдастырушылық-құқықтық рәсімдерді жылдам аяқтауды, сондай-ақ өңірлермен және бизнеспен бірлесіп, нақты жобаларды белсенді пысықтауды тапсырды.
Бағдарламаның мәні қарапайым және түсінікті. Біз жаздан бастап оның барлық бағытын пысықтаудамыз. Қазір практикалық іске асыру кезеңі жүріп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысының тауарлы сүт фермаларын салу бойынша тәжірибесін тарату жобасы басталған кезде көпшілік күмәнданған болатын. Ал қазір барлығы қаржыландыру сұрайды. Бірақ ресурстар шектеулі - қаражат нақты жұмыс жүргізіліп жатқан және өміршең жобалар бар аймақтарға бөлінеді", - вице-премьер.
11.11.2025, 16:21 17536
Алдағы 6 жылға барлауға $70 млн-нан астам инвестиция тартылды - Энергетика министрлігі
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында геология саласын дамыту мен цифрландыру мәселесі қаралды. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар туралы Өнеркәсіп және құрылыс, Энергетика, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрліктерінің, сондай-ақ Ұлттық геологиялық қызметінің басшылары баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев бүгінгі таңда көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың жалпы саны 324 екенін, оның ішінде барлауға - 15, барлауға және өндіруге - 170, өндіруге - 131, ӨБК - 8 болғанын айтты.
Өздеріңіз білетіндей, мұнай-газ кешені - бюджетке ірі көлемде түсімдерді, инвестицияларды және жұмыс орындарын құруды қамтамасыз ететін Қазақстанның экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі. Қазіргі уақытта мұнай саласында шамамен 220 мың адам еңбек етеді, оған өндіру, өңдеу, тасымалдау және мұнай сервисі кіреді. 2023 және 2024 жылдары жер қойнауын пайдаланушылар геологиялық барлауға тиісінше 150 млрд және 160 млрд теңге инвестициялады. 2025 жылдың 9 айында геологиялық барлауға салыған инвестиция көлемі 80 млрд теңгені құрады. Жыл соңына дейін геологиялық барлауға салынатын инвестиция көлемі алдыңғы жылдардың деңгейімен бірдей болады деп күтілуде", - деп атап өтті Қайырхан Тұтқышбаев.
Оның айтуынша Энергетика министрлігі жер қойнауын пайдалану саласындағы процестерді дамыту және цифрландыру бойынша жүйелі және кешенді жұмыс жүргізуде. Өткізілетін іс-шаралардың негізгі мақсаты - саланың ашықтығын, тиімділігін және басқарылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушыларға мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасы мен жылдамдығын арттыру. Қазіргі уақытта ведомствода жер қойнауын пайдалану процестерін цифрлық сүйемелдеуді қамтамасыз ететін "Жер қойнауын пайдалануды басқарудың мемлекеттік бірыңғай жүйесі" (ЖҚПБМБЖ) жұмыс істейді. Бұл жүйе жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар жасасудан және жүргізуден бастап есептілікті қалыптастыруға және жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттық міндеттемелерді орындамаған жағдайда хабарламалар жіберуге дейінгі процестердің толық циклін автоматтандырады. Мұнда есептіліктің 75 нысаны, мемлекеттік жүйелермен жұмыс істеп тұрған 6-дан аса интеграция іске асырылған. Бұдан басқа, ЖҚПБМБЖ арқылы жер қойнауын пайдалану құқығын және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді көшіру жөніндегі мемлекеттік қызмет адамның қатысуынсыз жүзеге асады.
Бүгінгі күні электрондық-қағаз түрінде көрсетілетін жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және оларға толықтырулар жасау бойынша мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа толық ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ Үкімет отырысында вице-министр кен пайдалану саласындағы аукциондардың ашықтығын қамтамасыз етуге қатысты жасалып жатқан жұмыстар туралы айтып берді.
2020 жылдан бері аукциондарды өткізу рәсімі толығымен автоматтандырылған, сауда-саттықтар e-qazyna.kz порталында өткізіледі, бұл оны барынша ашық етеді. Мәселен, биыл министрлік 2 аукцион өткізді, оның нәтижесінде 11 келісімшарт жасалды. Бюджетке 10,6 млрд теңге аударылды. Алдағы 6 жылға барлауға $71,6 млн инвестиция тартылып отыр. Жаңа айтып өткен, Жер қойнауын пайдалануды басқарудың мемлекеттік бірыңғай жүйесі (ЖҚПБМБЖ) ақпараттық жүйесінде хабарламалар электрондық түрде жолданады. Осы хабарламаларды жыл сайынғы мониторинг нәтижесінде 2024 жылы жер қойнауын пайдаланушылардың атына жалпы сомасы шамамен 19 млрд теңге болатын келісімшарттық міндеттемелерді бұзу туралы 167 хабарлама жолданды. Осылайша, мемлекеттік бюджетке шамамен 2 млрд теңге түсті. Бұл жұмыстар министрліктің тұрақты бақылауында", - деп атап өтті Қайырхан Тұтқышбаев.
Оның айтуынша, министрлік қабылдаған келісімшарттық міндеттемелер ұзақ уақыт орындалмай бос тұрған жер қойнауы телімдеріне ревизия жасау жөніндегі Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде биыл 17 келісімшартты бұзған. Мемлекетке қайтарылған жер қойнауының учаскелері инвестициялар тарту үшін аукционға қойылады.
Мемлекет басшысының жаңа өндірістер құру және мұнай-газ жобаларындағы қазақстандық тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің үлесін ұлғайту жөніндегі тапсырмасы шеңберінде де министрлік елішілік құндылықты дамыту жөнінде тұрақты іс-шараларды жүзеге асыруда. ЖҚПБМБЖ ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, министрлік жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алынатын тауарлардағы, жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту туралы есептерін үнемі талдайды. Талдау қорытындылары бойынша отандық өндірушілердің үлесін ұлғайту және олардың одан әрі дамуын қолдау үшін шаралар қабылдануда. Осы жұмыстардың нәтижесінде биыл ірі операторлар (ТШО, НКОК, КПО) мен отандық тауар өндірушілер арасында жалпы сомасы $467,8 млн-ды құрайтын 40 келісімшартқа қол қойылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.
Мемлекет басшысы табиғи ресурстарды тиімді және ақылға қонымды пайдалану қажеттігін, сондай-ақ мұнай-газ саласына, әсіресе геологиялық барлау, жер қойнауын кешенді зерттеу және қосымша инвестициялар тарту саласында жаңа шешімдер қажет екенін атап өтті. Геологиялық барлауды ынталандыру мақсатында депутаттық корпус бірқатар маңызды заңнамалық түзетулерге бастамашылық жасады. Олардың ішінде мыналарды атап өтуге болады. Біріншіден, аумақтардың ағымдағы шекараларын сақтай отырып, өндіру учаскелерін тереңдету мүмкіндігі. Бұл жаңа кен орындарын іздеуге түрткі болады, компаниялардың қосымша инвестициялар тартуға қызығушылығын арттырады және мемлекетке жаңа геологиялық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Екіншіден, былтыр қабылданған "Экономиканы ырықтандыру туралы" Президент Жарлығы шеңберінде ұлттық компанияларды жер қойнауы учаскелерін басым құқықпен резервацияға алуын үш жылдық кезеңмен шектеу ұсынылды. Бұл бәсекелестіктің дамуын арттырады, әлеуетті инвесторларды тартады және учаскелерді барлауды және кейіннен өнеркәсіптік өндіруге тартуды жеделдетеді. Үшіншіден, ауыр және тақтатас мұнай сияқты қиын алынатын қорларды игеруді ынталандыру мақсатында күрделі жобаларды барлау мен өндіріске дайындау критерийлері түзетулер арқылы кеңейтілді. Осы түзетулерді қабылдау орта мерзімді перспективада 18,7 млн тонна көлемінде АВС1 + С2 санаты бойынша алынатын мұнайдың жиынтық қорлары бар Шығыс Қазақстан облысындағы бірқатар кен орындарына инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Биылғы 5 қарашада екінші оқылымда заң жобасын Парламент Мәжілісінің депутаттары қолдады", - деді энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев.
Оның айтуынша, Қазақстанның шөгінді бассейндерін кешенді зерттеу нәтижелері бойынша алынатын шартты отын ресурстары шамамен 76 млрд тоннаны құраған, оның 6 млрд тоннасы аз зерттелген және келешегі аз бассейндерде шоғырланған. Мемлекет аз зерттелген аумақтар бойынша геологиялық ақпарат алумен қатар, ол жерлерге келешекте қосымша инвестициялар тартуға мүмкіндік қарастырады. Министрлік цифрландыру мен автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы елдің геология саласын дамыту және жер қойнауын пайдаланудың ашық рәсімдерін қамтамасыз ету жөніндегі жүйелі жұмысты жалғастыратын болады.
10.11.2025, 22:43 20136
Қазақстан мен Қытай вице-премьерлері сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады
Сурет: primeminister.kz
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Астанада Қытай Халық Республикасы Мемлекеттік кеңесі Премьерінің орынбасары Лю Гочжунмен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Тараптар осы жазда Астана мен Тяньцзиньде өткен Қазақстан мен Қытай басшылары келіссөздерінің қорытындысы бойынша қол жеткізген уағдаластықтарды іске асыру барысын қарастырды.
Кездесу күн тәртібінің басты мәселелерінің бірі - өзара сауданы, әсіресе ауыл шаруашылығы саласында арттыру болды. Қытай статистикасына сәйкес, 2025 ж. қаңтар-қыркүйекте Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы $35,4 млрд (+7,4%) құрады, оның ішінде Қазақстанның Қытайға экспорты $13,5 млрд-қа (+9,9%) және Қытайдан импорт $21,9 млрд-қа (+6,9%) жетті.
Қытай нарығы Қазақстанның астық экспорты үшін үлкен қызығушылық тудырады. Соңғы екі жылда Қытайға астық экспорты бес еседен астам өсіп, 1,4 млн тоннаға жетті. Мемлекеттер басшыларымыздың тапсырмаларын орындау үшін бізге Қытайға астық экспортын 2 млн тоннаға дейін ұлғайту бойынша қосымша шараларды қабылдау қажет", - деді Серік Жұманғарин.
Осы мақсатқа жету үшін Қытай әлі де логистиканы айтарлықтай баяулататын бөлекшектеулерді сақтап отырғандықтан, шекарадағы астық қабылдау пункттерінің өткізу мүмкіндіктерін арттыру қажет екендігін баса айтты.
Тараптар Қазақстанның Қытайға дақыл және мал экспортын кеңейту әлеуетін талқылады. Қазіргі уақытта екі ел арасында Қытай нарығына 34 түрлі қазақстандық дақыл және мал өнімдерін экспорттау бойынша хаттамалар бар. Қытай нарығына жіберілген экспорттаушылар тізіміне 2 865 қазақстандық кәсіпорын кіреді.
Қазақстан тарапы Қытайға қауын мен мақта тұқымын экспорттауды ашуға өтінімдер берді. Кездесуде жаңа өнімдерге арналған фитосанитариялық талаптарды үйлестіру үдерісін бастау ұсынылды. Мал шаруашылығы мен өңделген өнімдердің, әсіресе салқындатылған қой мен сиыр еті, ет өнімдері және құрғақ бие сүті экспортының көлемі мен түрлерін арттыруға ерекше назар аударылды.
Сондай-ақ Қазақстанның ветеринарлық қызметтері тексерулерінің нәтижесі бойынша Қазақстанның солтүстік-батыс және орталық аймақтарынан салқындатылған ет экспортына қойылған шектеулерді алып тастау мәселесі талқыланды.
Лю Гочжун екі елдің нарықтарына ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу бойынша тиісті ведомстволар арасындағы үйлестіруді күшейтуді қоса алғанда, жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды жүзеге асыру үшін бірлесіп жұмыс істеуді жалғастыруға дайын екенін білдірді.
10.11.2025, 20:41 20331
Үкіметте инфляцияны тұрақтандыру мәселелері бойынша кеңес өтті
Сурет: primeminister.kz
Үкіметте Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен инфляцияны тұрақтандыру мәселелері бойынша кезекті кеңес өтті. Кеңес барысында негізгі тауарлар бағасының өзгеру тенденциялары және олардың инфляция деңгейіне әсері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Амриннің айтуынша, қазан айында ақылы қызметтердің бағасы 0,8%-ға төмендеген. Бұл коммуналдық қызметтер тарифтері мен отын бағасын көтеруге мораторийдің күшіне енуімен байланысты. Мораторий 16 қазаннан бастап іске қосылды еді.
Қазан айында жылдық инфляция 0,3 пайыздық тармаққа баяулап, 12,6%-ды құрады. Бұл көрсеткіш қыркүйек айында 12,9% болған. Республиканың 10 өңірінде инфляция деңгейі 10%-дан жоғары болды. Ең үлкен өсім Қарағанды (14,2%), Ұлытау (14,2%), Атырау (13,8%), Ақтөбе (13,5%) облыстарында, сондай-ақ Шымкент (13,2%) және Астана қаласында (13%) тіркелді", - деп атап өтті Азамат Амрин.
Қазан айында айлық инфляция 0,5%-ды құрап, қыркүйек айынан төмен болды. Азық-түлік инфляциясы 1%, азық-түліктік емес инфляция 1,2% болды.
Барлық өңірлерде көкөністерді сатып алу жұмыстары толығымен аяқталды. Көкөністер мен сиыр еті бағаларын тұрақтандыру мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдіктер халықтың үш айлық сұранысына сәйкес сатып алу көлемін 30%-дан 50%-ға дейін ұлғайтты.
Нәтижесінде, негізгі өнімдер бойынша сатып алу көлемі келесі көрсеткіштерге өсті: картоп 117,5 мың тоннадан 146,8 мың тоннаға (+25%); сәбіз 28,1 мың тоннадан 35,3 мың тоннаға (+26,6%); пияз 21 мың тоннадан 27,4 мың тоннаға (+30,4%); қырыққабат 26,6 мың тоннадан 37,2 мың тоннаға (+43,6%); сиыр еті 1,6 мың тоннадан 9,9 мың тоннаға, бұл бастапқы көлемнен 6,2 есе артық.
Жиынды қорытындылай келе Серік Жұманғарин әкімдіктер мен мемлекеттік органдарға әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінен бөлек, азық-түлік инфляциясына әсер ететін басқа да тауарлар (қызанақ, қияр, ет фаршы, томат пастасы, балық және басқа да өнімдер) бағаларын бақылауды күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар отандық өндірушілердің өнімдеріне халықтың тікелей қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінің санын арттыру қажеттігін атап өтті.
10.11.2025, 17:48 26026
Қазақстанның ЖІӨ өсімі 2025 жылдың 10 айында 6,4%-ды құрады
Сурет: Depositphotos
Ұлттық статистика бюросының алдын ала деректері бойынша, 2025 жылдың қаңтар-қазан айларында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,4%-ға өсті. Бұл туралы ҚР Ұлттық экономика министрлігі хабарлайды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Тауарлар өндірісі 8,2%-ға, қызмет көрсету 5,3%-ға артты.
ЖІӨ-нің өсуіне анағұрлым ең көп үлесті өнеркәсіп (өсім 7,3%) саласы қосты, оның жалпы өсімдегі мөлшері - 30%. Ал сауда және көлік салаларымен қосқанда 70%-дан асады.
Өңдеу өнеркәсібінде өсім 5,8% болды. Бұл жекелеген бағыттар бойынша өнім шығарудың ұлғаюы есебінен қалыптасып отыр. Олардың ішінде:
- машина жасау - 11,5%-ға,
соның ішінде автомобиль құрастыру - 13,3%-ға,
- химия өнеркәсібі - 10,9%-ға,
- азық-түлік - 9,1%-ға,
- мұнай өнімдері - 6,3%-ға,
- металл бұйымдары - 14,1%-ға,
- құрылыс материалдары - 5,3%-ға өсті.
Құрылыс саласында өсім ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырумен байланысты болып отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемінің артуы 2025 жылғы қаңтар-қыркүйектегі 14,9%-бен салыстырғанда 15,1%-ды құрады.
Ауыл шаруашылығы саласы маусымдық өсу фазасына енді. Жалпы өнім көлемі қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда 1,0 п. т.-ға жеделдеп, 5,4%-ға артты. Өсімдік шаруашылығында өсім 6,7%-ға, мал шаруашылығында 3,4%-ға жетті. Жалпы өнімнің өсуі мемлекеттік қолдау шараларымен, агротехнологияларды сақтаумен және егін жинау кезіндегі қолайлы ауа-райымен байланысты болып отыр. Бірқатар өңірде дәнді дақылдардың өнімділігі артты, олардың ішінде Ақмола (+13,6%), Қостанай (+14,9%) және Павлодар (+7,4%) облыстары бар. Сүт өндірісі 5,2%-ға, ет өндірісі 2,8%-ға, жұмыртқа өндірісі 1,4%-ға өсті.
Саудада өсім деңгейі 9%-ды құрады. Өсу қарқыны саладағы үлесі 66,5% болатын көтерме сауда кәсіпорындарында байқалып отыр. Айналымның ұлғаюы Павлодар, Атырау облыстары мен Астана қаласында тіркелген.
Көлік саласында да өсімнің жоғарғы қарқыны сақталып отыр. Барлық көлік түрі бойынша тасымалдың өсуіне байланысты көлік қызметінің көлемі 20,7%-ға артты.
Үкімет басым салаларды қолдауға, экономиканы әртараптандыруға және инвестициялар тартуға баса назар аудара отырып, сапалы экономикалық өсімді қамтамасыз етуге бағытталған Президент тапсырмаларын орындау үшін жұмыс істеуде
10.11.2025, 13:22 26201
Олжас Бектенов LanzaJet басшылығымен елімізде экологиялық таза авиаотын өндіретін зауыт салу мәселесін талқылады
Премьер-министр Олжас Бектенов америкалық LanzaJet компаниясының бас атқарушы директоры Джимми Самарицпен, коммерциялық қызмет жөніндегі вице-президенті Стефан Тионмен өнеркәсіптік және технологиялық серіктестікті дамыту мәселелері бойынша кездесу өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Экологиялық таза авиаотын өндіру жөніндегі бірлескен жобаны жүзеге асыру үшін озық технологияларды локализациялау перспективалары қаралды. Атап айтқанда, Қостанай облысы Рудный қаласында авиациялық SAF (Sustainable Aviation Fuel) отынын өндіретін зауыт салу жобасы талқыланды.
LanzaJet - шикізаттың әр түрінен, соның ішінде органикалық (дән, жүгері, картоп және т.б.) заттардан алынған этанолдан экологиялық таза SAF авиаотынын өндіру технологиясын әзірлеп шыққан компания. Болашақ кәсіпорынның қуаты жылына 54 мың тонна авиаотын және 100 мың тонна биоэтанолдың қайта өңделген түрлерін өндіруге жетеді. Бүгінгі таңда зауыттың техникалық-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу жұмыстары аяқталды.
Жоба "жасыл" авиацияны дамытуға және АӨК-те тереңдетіп өңдеуге бағытталған. Биоотын өндірісі парниктік газдар шығарындыларын азайтуды қамтамасыз етеді, бұл Қазақстанның климаттық және энергетикалық күн тәртібінің негізгі басымдықтарына сәйкес келеді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда халықаралық әуе хабын құру міндетін қойды. Әуежайлардың әлеуетін кеңейту және инфрақұрылым құрумен қатар, саланы сапалы әрі экологиялық таза авиаотынмен қамтамасыз ету мәселесі маңызды. Біз ынтымақтастықты нығайтуға дайынбыз. Үкімет бұл жобаға жан-жақты қолдау көрсетеді", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Кездесуге қатысушылар Қазақстандағы тұрақты авиациялық отын (SAF) өндіру жөніндегі жобаның негізгі бағыттарын егжей-тегжейлі қарастырды. LanzaJet компаниясының басшылығы тарапынан жобаны бірлесіп жүзеге асыру үшін интеграцияланған құрылым құру мүмкіндігін қарастыру ұсынылды.
Анықтама: LanzaJet Чикагода (АҚШ) бас кеңсесі бар жетекші америкалық LanzaTech биоинженерлік компаниясымен құрылған. LanzaTech-пен қатар негізгі инвесторлар ірі трансұлттық корпорациялар саналады: International Airlines Group, Mitsui & Co., Ltd., Shell, Suncor Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft, Breakthrough Energy, All Nippon Airways (ANA), Airbus, Groupe ADP және тағы басқа компанияның әлемдегі ең ірі авиакомпаниялармен ұзақмерзімді офтейк-келісімдері бар.
03.11.2025, 16:36 81636
Жаңа астық экспорты 2 миллион тоннаны құрады
Сурет: gov.kz
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясының мәліметінше, ағымдағы жылдың қыркүйек-қазан айлары аралығында Қазақстаннан жаңа өнімді астықтың 2 миллион тоннасы экспортталды. Салыстырмалы түрде қарасақ, өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 1,8 миллион тонна болған. Бұл - экспорт көлемінің тұрақты өсіп келе жатқанын көрсетеді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Атап айтқанда, Өзбекстанға экспорт көлемі 42%-ға артып, 738 мың тоннадан 1 049 мың тоннаға дейін артты. Қырғызстанға жеткізілім көлемі 2,6 есеге, 24 мыңнан 64 мың тоннаға дейін, Әзербайжанға 3,1 есеге (18 мыңнан 56 мың тоннаға дейін), Ауғанстанға 42,5%-ға (73 мыңнан 104 мың тоннаға дейін), ал Түрікменстанға 2,3 есеге (3 мыңнан 7 мың тоннаға дейін) өсті.
Астық экспортының көрсеткіші Қазақстанның халықаралық нарықтағы беделінің нығайғанын және ұлттық ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің артқанын көрсетеді.
