27.11.2025, 15:19 34026
Қазақстан Еуропалық Одақпен экономикалық ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - Үкімет Аппаратының Басшысы Ғалымжан Қойшыбаев бастаған қазақстандық делегация Ташкент қаласында өткен "Еуропалық Одақ - Орталық Азия" үшінші экономикалық форумына қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Еуропалық Одақтың ұйымдастыруымен өткен іс-шараға еуропалық комиссарлар, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан үкіметтері басшыларының орынбасарлары, Түрікменстан Қаржы және экономика министрлігінің басшылығы және басқалар қатысты.
Еуропалық Одақ - Орталық Азия" экономикалық форумы - Еуропалық Одақ пен Орталық Азия елдері арасындағы экономикалық өзара іс-қимыл, сауда, инвестициялар және тұрақты даму мәселелерін талқылау жөнінде маңызды алаң. Форум аясында экономикалық байланыстарды кеңейту, көлік және энергетикалық байланысты дамыту, орнықты жеткізу тізбектерін нығайту, сондай-ақ цифрландыру үдерістерін ілгерілету мәселелері талқыланды.
Пленарлық отырыста сөйлеген сөзінде Ғалымжан Қойшыбаев Қазақстан мен Еуропалық Одақ экономикалық байланыстарды кеңейту бойынша тұрақты серпінді сақтап отырғанын айтып өтті. Ол Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ЕО-мен көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ерекше мән беретінін және Орталық Азия елдері мен Еуропалық Одақ арасындағы конструктивті диалогты жоғары бағалайтынын атап өтті.
Қазақстан делегациясының басшысы өңірдегі жан-жақты экономикалық кооперацияны дамытудың, инвестициялық ынтымақтастықты тереңдетудің маңыздылығына назар аударып, Қазақстандағы ұлттық экономиканың құрылымдық трансформациясына бағытталған реформалар туралы айтты.
Ғалымжан Қойшыбаев Қазақстан Үкіметінің Орталық Азия елдері және Еуропалық Одақпен ұзақ мерзімді серіктестік құруға, орнықты ортақ дамуды қамтамасыз етуге дайын екенін растады.
Форум аясында Халықаралық серіктестік жөніндегі еуропалық комиссар Йозеф Сикеламен жұмыс кездесуі өтті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЕО арасындағы қатынастардың стратегиялық сипатын атап өтіп, экономика саласындағы басым бағыттар бойынша бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады.
Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту және ЕО-ның "Global Gateway" бастамасы аясындағы практикалық ынтымақтастықты нығайтуға ерекше назар аударылды. Аталған бастама Қазақстан мен бүкіл өңірдің транзиттік әлеуетін арттыруға қосымша мүмкіндіктер ашады.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар стратегиялық ынтымақтастықты тереңдетуге, орнықты экономикалық байланыстарды дамытуға және жаңа инвестициялық әрі инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға өзара мүдделілік білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
29.11.2025, 19:38 6346
Алматыда шағын бизнес үшін салық мөлшерлемесі 3 пайызға дейін төмендейді
Достарға айту
Алматы қаласы мәслихатының депутаттары шағын бизнеске арналған жаңа арнайы салық режимі (АСР) бойынша мөлшерлемені 3 пайызға дейін төмендету туралы ұсынысты бірауыздан қолдады. Бұл шешім 2026 жылы күшіне енетін жаңа Салық кодексі аясында қабылданды. Кодекске сәйкес базалық мөлшерлеме 4 пайыз болып белгіленген, алайда өңірлерге оны 2-6 пайыз аралығында реттеу құқығы берілген, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының басшысы Берікбол Мәндібаевтың айтуынша, мөлшерлемені 3 пайыз деңгейінде сақтау кәсіпкерлерге түсетін қосымша жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Бүгінде Алматыдағы шағын бизнес субъектілерінің басым бөлігі 3 пайыз мөлшерлемемен қолданыстағы жеңілдетілген режимде жұмыс істейді. Егер мөлшерлеме артқан жағдайда, бұл компаниялардың қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін еді.
Салық саласындағы өзгерістердің бірі - B2C сегменті: үй маңындағы дүкендер, қызмет көрсету орталықтары, сұлулық салондары, жөндеу шеберханалары және халыққа бағытталған өзге де кәсіпорындар. Жаңа талаптарға сәйкес, жалпыға бірдей тәртіппен жұмыс істейтін бизнес АСР қолданатын компаниялардан алынған тауарлар мен қызметтерді шығысқа жатқыза алмайды. Бұл серіктестік тізбектерінің қысқаруына әкелуі мүмкін. Сондықтан мөлшерлемені 3% деңгейінде сақтау Алматының шағын және микробизнесінің бәсекеге қабілеттілігін қорғауға бағытталған.
Депутаттар бастаманы қолдай отырып, салық мөлшерлемесін төмендету қала бюджетінің кіріс бөлігіне ықпал етуі мүмкін екенін атап өтті.
Өз кезегінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары Олжас Смағұлов бұл мәселе депутаттармен, бизнес қауымдастығымен және Мемлекеттік кірістер департаментімен егжей-тегжейлі талқыланғанын айтты.
Бұл расында да, ең күрделі мәселелердің бірі. Біздің міндетіміз - бір жағынан салық базасын кеңейту, екінші жағынан кәсіпкерлік белсенділікті қолдау. Барлық тәуекел ескерілгеннен кейін мөлшерлемені 3 пайызға дейін төмендету ұсынысы енгізілді, себебі бұл 200 мың алматылық кәсіпкердің тағдырына қатысты мәселе. Бюджет шығындары бойынша тәуекелдердің өтелетініне сенімдіміз. Бұл шешім бизнестің көлеңкеден шығуына, кәсіпкерліктің жандануына және компаниялардың басқа өңірлерге тіркелуінің алдын алуға ықпал етеді. Жалпы алғанда, бір жыл ішінде салық базасының азаймай, керісінше ұлғаюын күтеміз. Сонымен қатар келесі жылы республикалық бюджетке 490 млрд теңге көлемінде қомақты қаражат беру жоспарланған (биыл - 250 млрд). Соған қарамастан, біз алматылық кәсіпкерлерді қолдау жөнінде шешім қабылдадық", - деді қала әкімінің орынбасары Олжас Смағұлов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
28.11.2025, 19:28 6571
Премьер-министр Олжас Бектенов пен Швейцарияның вице-президенті Ги Пармелан сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылады
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Үкімет үйі ғимаратында Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Швейцарияның вице-президенті Ги Пармеланмен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Делегациялар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтар шеңберінде сауда-экономикалық қатынастарды дамыту мәселелерін талқыланды.
Инвестициялық байланыстарды кеңейтуге, өнеркәсіптегі, ауыл шаруашылығындағы, энергетикадағы, цифрлық, көлік-логистикалық, су салаларындағы және тағы да басқа өзара іс-қимылға назар аударылды.
Швейцария - Қазақстанның тұрақты экономикалық серіктесі және екіжақты сауда көлемі бойынша 15 жетекші елдің қатарына кіреді. Осы жылдың 9 айында бұл көрсеткіш шамамен $1,1 млрд-қа жетті. Былтыр өзара тауар айналымы 26,2%-ға ұлғайып, $1,7 млрд-тан асқан болатын. Қазақстандық өнім экспорты 30,6%-ға өсті.
Тараптар инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға арналған перспективті бағыттарға да тоқталды. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында Швейцариядан Қазақстанға тартылған тікелей инвестиция көлемі 34,2%-ға ұлғайып, $568 млн құрады.
Көлік-логистика саласында халықаралық маршруттарды, теңіз порттарын, логистикалық орталықтарды және экспорттық-логистикалық өндірістерді дамыту бойынша ынтымақтастық әлеуеті талқыланды. Сәтті мысал ретінде Stadler Kazakhstan жолаушылар вагондарын шығару жобасы келтірілді. Қазақстанның авиахабтарды дамыту бойынша жүргізіп жатқан жұмыстары шеңберінде авиация саласындағы перспективалар атап өтілді.
Негізгі бағыт болып өнеркәсіптік кооперация қала береді. Бірлескен жобалар пулы шамамен 3,3 мың жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін $1,6 млрд-тық бірқатар ірі жобаны қамтиды. Өнеркәсіп саласындағы технологиялар трансфері айтарлықтай әлеуетке ие.
IT-технологиялар саласында Қазақстанның цифрлық күн тәртібімен сәйкес келетін ортақ мүдделер белгіленді. Ынтымақтастықтың әлеуетті бағыттары медицинаға, өнеркәсіпке, "ақылды" қалалардың цифрлық инфрақұрылымына және тағы да басқа салаларға ЖИ-шешімдерді енгізу мәселесін қамтиды.
Ауыл шаруашылығы саласында ірімшік пен басқа да премиум-класты сүт тағамдарын өндіру үшін сүт өнімдерін қайта өңдеу саласында швейцариялық озық технологияларды пайдалана отырып, бірлескен кәсіпорындар құру перспективалары атап өтілді.
Сондай-ақ, су ресурстарын басқару саласындағы әріптестік мәселелері талқыланды. Оларды ұтымды пайдалануға және озық инженерлік шешімдерді енгізуге баса назар аударылды.
Қаржы, әлеумет және энергетика салаларындағы, сондай-ақ ШОБ-ты қолдау бойынша өзара іс-қимылды кеңейтуге қатысты ұсыныстармен Economiesuisse сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі швейцариялық кәсіпорындар қауымдастығының президенті Кристоф Медер, SWISSMEM компаниясының бас директоры Штефан Брупбахер, швейцариялық экспорттық тәуекелдерді сақтандыру (SERV) директорлар кеңесінің төрағасы Барбара Хайо, Switzerland Global Enterprise бас директорының орынбасары Аня Фидлер, Stadler Rail AG директорлар кеңесінің төрағасы Петер Шпулер, Біріккен сауда палатасының (JCC) президенті Марсель Павличек, Швейцария Конфедерациясы Ұлттық кеңесінің мүшесі және Қазақстан-Швейцария парламенттік достық тобының мүшесі Роланд Рино Бюхель және Швейцария Конфедерациясы экономикасының мемлекеттік хатшылығының Еуропа және Орталық Азиямен екіжақты ынтымақтастық бөлімінің кеңесшісі Йохен Янсен сөз сөйледі.
Қазақстан тарапынан Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сондай-ақ "Атамекен" ҰКП төралқа төрағасы Райымбек Баталов сөз сөйледі.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты іс жүзінде кеңейтуге және екіжақты қатынастарды одан әрі тереңдетуге бейіл екендіктерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
28.11.2025, 12:41 6086
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18 пайыз деңгейінде сақтады
Сурет: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1 п.т. дәлізімен жылдық 18,0% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Қазіргі шешім болжамды раундтың нәтижесіне, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің жаңартылған бағаларына және инфляциялық тәуекелдердің жалпы балансына негізделген, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Жылдық инфляция қазанда 12,6% болды (қыркүйекте - 12,9%). Азық-түлік тауарлары бағасының өсуі 13,5%-ға (12,7%) және азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының өсуі 11%-ға (10,8%) дейін қарқын алды. Қызметтердегі бағаның өсуі реттелетін тұрғын үй-коммуналдық қызметтерге бағаның әкімшілік төмендеуі салдарынан 12,9%-ға (15,3%) дейін баяулады. Жоғары инфляциялық динамика ұсыныс мүмкіндігінен жүйелі түрде асып түсетін орнықты сұраныс жағдайында қалыптасады. Тарифтік реформаның және жанар-жағармай (ЖЖМ) нарығын ырықтандыру әсерінің бағалар мен инфляциялық күтулерге таралуы қосымша әсер етіп отыр.
Жекелеген тауар нарықтарында сақталып отырған теңгерімсіздік, орнықты сұраныс, импорттың қымбаттауы және шығындардың өсуі аясында азық-түлік компоненті бұрынғыша инфляцияға көптеп үлес қосты. Сервистік инфляцияның үлесі азайды, алайда бағаның өсу қарқыны баяулағанына қарамастан маңызды күйінде қалып отыр. Азық-түлікке жатпайтын инфляцияда жанармай мен фармацевтикалық өнім бағасының өсуі жеделдегені байқалады.
Қазанда айлық инфляция 0,5%-ға дейін айтарлықтай баяулады, алайда базалық инфляция 1% деңгейінде - жоғары күйінде қалды. Бұл бір жылға есептегенде 12,2% сәйкес келеді. Сонымен қатар тұтыну қоржынындағы тауарлар мен қызметтердің шамамен 80%-ы 5% таргеттен жоғары қарқынмен қымбаттайды. Осының бәрі баға қысымының орнықтылығы мен кең қамтуын көрсетеді. Бұл проинфляциялық динамика фискалдық және үдемелі квазифискалдық ынталандырудың, сондай-ақ артқан тұтынушылық сұраныстың әсерінен күшейеді.
Халықтың инфляциялық күтулері қазанда қыркүйектегі 13,2%-ға қарағанда 13,6%-ға дейін өсті. Қысқамерзімді күтулер құбылмалы күйінде сақталып, онымен жоғары белгісіздік қатар жүреді. Ұзақмерзімді күтулер 14,3%-ға дейін артты (бұған дейін - 14%). Жоғары инфляциялық күтулер дезинфляция қарқынын шектеп, бағалардың шығын мен сұраныстың өзгеруіне тәуелділігін күшейтеді.
Сыртқы инфляциялық әсер сақталуда. Азық-түліктің әлемдік бағасы жоғары деңгейде. Ресейде инфляция бәсеңдегеніне қарамастан, 4%-дық нысанадан едәуір асып түсті. Осыған байланысты реттеуші қатаң риториканы сақтап, тежеуші ақша-кредит шарттарын ұстап тұру қажет деп мәлімдейді. Өз кезегінде, ФРЖ жоғары белгісіздік жағдайында экономикадағы өсімнің бірқалыпты қарқынын, еңбек нарығының төмендегенін және нысанадан жоғары болып тұрған инфляцияның өсе түскенін атап, сақтық тәсілін сақтап отыр. ЕОБ риторикасы да ұстамды күйінде. Реттеуші мөлшерлемені тағы да сақтап қалды. Алдағы уақытта саясатты жеңілдету қарқыны неғұрлым баяу болады деген болжам бар.
Негізгі шешім қабылдау кезіндегі болжамдарды жаңарту аясында базалық сценарийде Brent маркалы мұнайдың бағасы болжамды кезеңнің соңына дейін орта есеппен 1 баррель үшін 60 АҚШ доллары деңгейінде сақталды.
Инфляцияның 2025 және 2026 жылдарға болжамы қайта қаралды. 2025 жылы инфляция 12,0-13,0%, 2026 жылы 9,5-12,5% шегінде күтіледі. 2027 жылдың қорытындысы бойынша ол 5,5-7,5%-ға дейін баяулайды деп күтіледі. Болжамды түзету биылғы инфляцияның іс жүзіндегі мәні болжамды мәндерден едәуір асып кетуіне және инфляциялық күтулердің жоғары динамикасына негізделеді. Сонымен қатар, 2026-2027 жылдары "инфляция + 5%" схемасы бойынша реформа қарқынын қайта қарау аясында реттелетін бағалардың неғұрлым болжамды өсетіні ескеріледі.
2026 жылы болжамдар аралығының кеңеюі салық реформасын іске асыруға және жиынтық сұраныс реакциясына, квазибюджеттік сектор жағынан қаржыландырудың едәуір өсуіне және оның экономикаға ынталандырушы әсеріне байланысты бағалаудағы артып келе жатқан белгісіздікті көрсетеді.
Болжам тәуекелдері ішкі сұраныс пен ұсыныс мүмкіндіктері арасындағы теңгерімсіздіктің күшеюімен, сыртқы инфляцияның және инфляциялық күтулердің жеделдеуімен, сондай-ақ реттелетін бағалардың, ЖЖМ мен ҚҚС артуынан болатын қайталама әсермен байланысты. Негізгі белгісіздік факторларының бірі - экономиканы қаржыландыруды "Бәйтерек" ҰБХ АҚ" арқылы ұлғайту ықпалы. Үкіметтің мәліметі бойынша, оның көлемі 2026 жылы 8 трлн теңгеге, яғни ЖІӨ-нің 4,4%-на жетуі мүмкін. Мұндай қысым инфляциялық қысымды күшейтіп, алдағы фискалдық шоғырландыру әсерін ішінара реттеуі мүмкін.
2025 жылы Қазақстан экономикасының өсу болжамы 6,0-6,5%-ға дейін жақсарды. Бұл мұнай өндірудегі озыңқы қарқынның әсерін, сондай-ақ жылдың соңғы айларында инвестициялық және тұтынушылық сұраныстың, оның ішінде алдағы 2026 жылғы ҚҚС реформасына байланысты жеделдеуін көрсетеді. 2025 жылғы жоғары базаның салдарынан және салық-бюджет реформасы мен бюджеттік шоғырландырудың ішкі сұранысқа тежеуші әсерін ескере отырып, 2026 жылға арналған болжам 3,5-4,5%-ға дейін төмендетілді. 2027 жылы экономиканың өсуі 4,0-5,0% ауқымында болады деп күтіледі. Бұл өсу инвестициялық белсенділіктің кеңеюі, бірқалыпты тұтынушылық сұраныс және мұнай өндірудің ұлғаюы есебінен болады.
Нақты кірістің төмендеуіне және импорттың артуына байланысты орнықты ішкі сұраныс бюджет-салық және ақша-кредит саясатын үйлестірудің маңыздылығын арттырады. Осыған байланысты Үкімет, Ұлттық Банк пен Агенттік 2026-2028 жылдарға арналған макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша бірлескен іс-қимыл бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асыруда. Бағдарлама сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерiмсiздiктi жоюға, бюджет шығыстарының тиiмдiлiгiн арттыруға, микро- және макропруденциалды реттеу шараларын іске асыруға, азаматтардың нақты табысын өсіруге және инфляцияны төмендету мен тұрақтандыру есебінен орнықты экономикалық өсу үшін жағдай қалыптастыруға бағытталған.
Қазіргі ақша-кредит шарттарының бірқалыпты қатаң сипатын, Бағдарламаның күтілетін үлесін және тұтынушылық кредиттеуге сұранысты төмендету шараларын ескере отырып, Комитеттің шешімі орнықты дезинфекциялық траекторияны қалыптастыруға бағытталған.
Ұлттық Банк инфляцияның баяулау қарқынын, ішкі сұраныс реакциясын, сондай-ақ Бағдарламада және Инфляцияны бақылау, төмендету бойынша шаралар кешенінде көзделген бірлескен шараларды іске асыру тиімділігін бағалауды жалғастыра береді.
Қазіргі уақытта Ұлттық Банк жоғары инфляциялық күтулерді, орнықты базалық инфляцияны және тарифтік реформалардың кейінге қалдырылған әсерін назарға ала отырып, 2026 жылдың бірінші жартысының соңына дейін мөлшерлемені төмендету мүмкін болмайды деп санайды. Инфляцияның орнықты баяулау үрдісі қалыптасқанына сенімділік болмаған жағдайда ақша-кредит шарттары қатаңдатылуы мүмкін.
Қабылданған шешімнің факторлары мен болжамдары туралы барынша толық ақпарат 2025 жылғы 3 желтоқсанда Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында[1] орналастырылатын Ақша-кредит саясаты туралы баяндамада берілетін болады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитетінің базалық мөлшерлеме бойынша кезекті жоспарлы шешімі 2026 жылғы 23 қаңтарда Астана қаласының уақытымен сағат 12:00-де жарияланады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
27.11.2025, 18:26 33691
Үкіметте Қазақстан мен Аустрия арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр аустриялық іскер топтарының өкілді делегасиясымен келген Аустрия Республикасы Федералдық Парламенті Ұлттық кеңесінің екінші президенті Петер Хаубнермен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Тараптар саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Аустрия қарым-қатынастарын одан әрі жан-жақты дамытудың маңыздылығын атап өтіп, екіжақты ықпалдастық бойынша пікір алмасты.
Екі ел арасындағы экономикалық, ауыл шаруашылығы, экологиялық, өнеркәсіптік, техникалық және технологиялық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның, сондай-ақ сауда-инвестициялық әріптестікті нығайтудағы Іскерлік кеңестің шешуші рөлі атап өтілді.
Осы тұрғыда Р.Скляр энергетика, машина жасау, агроөнеркәсіптік кешен, инфрақұрылым салаларындағы байланыстарды тереңдету әлеуетіне ерекше назар аударды.
Өз кезегінде Аустрия Федералдық Парламенті Ұлттық кеңесінің екінші президенті Аустрия мен Қазақстан арасындағы өзара іс-қимылдың жоғары серпінін сақтауға мүдделілік танытты.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары аустриялық делегацияны еліміздегі жүргізіліп жатқан реформалар, Еуропа Одағымен қатынастарды кеңейту, экономиканы әртараптандыру бойынша нақты қадамдар, сондай-ақ Қазақстанға шетелдік инвестицияларды тарту және бизнес жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасау туралы хабардар етті.
Р.Скляр екіжақты әріптестіктің жоғары деңгейін және ірі аустриялық компаниялардың қазақстандық нарықтағы табысты тәжірибесін атап өтіп, екі ел арасындағы іскерлік белсенділікті кеңейтуге шақырды.
Кездесу соңында тараптар өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға бейіл екендіктерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
27.11.2025, 08:14 48151
Қазақстандықтар енді бір уақытта бірнеше несие ала алмайды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Депутаттардың нормативтік актілерді нақтылауға және азаматтар мен бизнестің мүдделерін қорғауды күшейтуге бағытталған екінші оқылымға қатысты ұсыныстарын жұмыс тобы қолдады, деп хабарлайды Парламент Мәжілісінің баспасөз қызметінен.
Негізгі бастамалардың қатарында заңды және жеке тұлғалардың шотына сыйақы есептеуге тыйым салуды алып тастау бар.
Жеке тұлғалардың бірнеше банктен немесе микроқаржы ұйымынан бір сағат ішінде несие алуға өтініш беруіне қойылған шектеу сақталды. Несие бюролары алаяқтыққа қарсы Антифрод орталығына енгізіледі және алаяқтық әрекеттерді тексеру үшін жеке тұлғалардың екі немесе одан да көп банкке берген несие өтінімдері туралы ақпаратты бір сағат ішінде бөлісуге міндетті болады. Бастапқы биометриялық мәліметтерді алу және электронды цифрлық қолтаңбаны беру тек клиенттің жеке қатысуымен жүзеге асырылады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.11.2025, 14:53 48551
"Бәйтерек" холдингін құрылымы және мазмұны жағынан қайта құру: Директорлар кеңесі инвестициялар тарту бойынша міндеттемелерді бекітті
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысының экономиканың нақты секторын қолдауды күшейту және инвестициялар тарту жөніндегі тапсырмалары шеңберінде Холдингті одан әрі трансформациялау мәселелері бойынша "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Холдингтің қызметін кеңейтуді және оның инвестициялық саясатын жаңартуды ескере отырып, Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары қаралып, бекітілді. Құжат трансформациялық күн тәртібін жүзеге асыру, корпоративтік басқаруды жетілдіру, бизнесті қолдау құралдарының тиімділігін арттыру және еншілес құрылымдардың инвестициялық қызметін кеңейту мәселелерін қамтиды.
Директорлар кеңесі "Бәйтерек" ұлттық инвестициялық холдингі" АҚ-ның трансформациясын мақұлдады. Инвестхолдингке инфрақұрылымдық, экспорттық және индустриялық жобаларды қолдау бойынша қосымша функциялар беріледі. Негізгі мақсат - капиталды белсенді тарту, ішкі өндірісті және импорталмастыруды дамыту. Сондай-ақ шикізаттық емес экспорттың үлесін ұлғайтуға және бәсекеге қабілетті бизнесті қалыптастыруға баса назар аударылуда. Нәтижесінде жоғары өнімді кәсіпорындар ашылып, жаңа жұмыс орындары құрылмақ. Бұл экономиканың сапалы дамуын және халық табысының ұлғаюын қамтамасыз етеді.
Құрылымы және мазмұны жағынан қайта құру нәтижесінде Холдинг біз басым деп айқындайтын секторларға қаржы, құзыреттер және жаңа технологиялар алып келетін ірі инвесторларды тарту жөніндегі тиімді тетікке айналуға тиіс. Алда ауқымды жұмыс күтіп тұр", - деді Олжас Бектенов.
Президенттің жалпыға бірдей цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Холдинг басшылығының кәсіпкерлікті қолдау саласына ЖИ құралдарын енгізу бойынша жаңа қызметтің негізгі көрсеткіштері белгіленді. Сондай-ақ тартылатын шетелдік инвестициялардың көлеміне баса назар аудара отырып, төраға орынбасарларының жетекшілік ететін бағыттары бойынша пайдалы әсер коэффициентін түзету, оң динамиканы қамтамасыз ету үшін қажетті жоспарлы мәндер мен мақсаттарды тұтастай қайта қарау тапсырылды.
Отырыс барысында Тәуекелдер бойынша жиынтық есеп пен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің 2025 жылғы III тоқсандағы есебі бекітілді. "Бәйтерек" басшылығы инвестициялық қызметті кеңейту жағдайында қаржы моделінің тұрақтылығы және корпоративтік тәуекел-менеджмент жүйесінің тиімділігі туралы баяндады.
Анықтама:Үкіметтің, Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026-2028 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл бағдарламасы шеңберінде "Бәйтерек" холдингі экономиканың нақты секторына кредит беру көлемін ұлғайтады. Бүгінгі таңда бизнеске жалпы сомасы 5,7 трлн теңгеге қолдау көрсетілді. Нәтижесінде жаңа 29 мың жұмыс орны ашылды. Биыл бизнесті мемлекеттік қолдаудың жалпы мөлшері 8 трлн теңгеге дейін жеткізілетін болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.11.2025, 11:59 66471
Үкімет жеңілдетілген салық режимімен жұмыс істейтін кәсіпкерлер тізімін жариялады
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
2026 жылдан бастап арнаулы салық режимімен жұмыс істейтін өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың тізімі белгілі болды. Үкіметтің бұл қаулысы 2026 жылдың 1 қаңтарында күшіне енеді, деп хабарлайды Inform.kz.
Үкімет Салық кодексінің 718-бабы 2 тармағы 1 тармақшасына сәйкес қаулы етеді:
1. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің Қоса беріліп отырған тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс, - деп жазылған құжат мәтінінде.
Тізбедегі 40 түрлі қызметтің ішінде мал шаруашылығына ықпал ететін қызмет түрі, музыкалық аспаптар өндірісі, ағаш ұсталығы, желілік маркетинг арқылы бөлшек сауда жүргізу, баспана арендасы, ауызша және жазбаша аударма, ветеринариялық қызмет, тапсырыспен дайын тамақ жеткізу, пошта және курьер қызметі сияқты кәсіпкерлік түрлері бар.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.11.2025, 21:01 66026
Қазақстан мен Түркіменстан көкөністер мен жемістерге арналған "жасыл дәлізді" кеңейтуде
Достарға айту
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Түркіменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары Ходжамырат Гелдимырадовпен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-премьер Түркіменстан Қазақстанның Орталық Азиядағы маңызды әріптесі екенін атап өтті. Соңғы бес жылда екі ел арасындағы тауар айналымы төрт есе өскен, ал соңғы екі жылдағы өзара сауда тұрақты түрде $500 млн-нан асып тұр. Мемлекет басшылары алға қойған тауар айналымын $1 млрд-қа дейін жеткізу мақсатын ортамерзімді перспективада еркін орындауға болады.
Келіссөздердің жеке бір блогы ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзара саудасына арналды. 2025 жылғы 9 айда Түркіменстанға қазақстандық экспорт негізінен өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қайта өңделген өнімдерді жеткізу есебінен $221,7 млн құраған. 2025 жылы экспорт ұн, өсімдік майы және басқа да өңделген тауарлардың көбеюіне байланысты өсті.
Экспорттағы агроөнеркәсіп тауарларының үлесі тұрақты түрде 30%-дан асады. Қазақстан бидай ұны, күнбағыс майы, бидай, макарон өнімдері, маргарин, шай концентраттарын жеткізеді.
Серік Жұманғарин тауарларды жеткізу көлемін ұлғайтуды және бидай, жүгері, жасымық, бұршақ, соя, күнбағыс майы, ұн, қант және басқа да өнімдерден тұратын агроөнеркәсіп өнімінің түрлерін көбейтуді ұсынды.
Түркіменстаннан импорт та өсуде: 2025 жылғы 9 айда ол $141,9 млн-ға жетті. Табиғи газдан басқа жемістер мен көкөністер де жеткізіледі. 2025 жылы қызанақ көлемі 30 мың тоннадан асты, ол - Түркіменстаннан келетін импорт құрылымындағы екінші маңызды тауар.
Біз жеміс-көкөніс өнімдерінің біздің нарықта болғанына мүдделіміз. Сіздер жеткізетін барлық нәрсе - қызанақ, жеміс, көкөністі біз "жасыл дәліз" аясында қабылдауға дайынбыз", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Кездесуде көлік-логистикалық жобаларды дамытуға ерекше назар аударылды. Ходжамырат Гелдимырадов Гератпен шекарада құрғақ порт құрылысының басталғаны туралы хабарлады және Қазақстанды осы жобаға қосылуға шақырды.
Тараптар сондай-ақ "Герат - Тургунди" теміржол желісінің құрылысын қоса алғанда, Қазақстан - Түрікменстан - Ауғанстан-Пәкістан транзиттік дәлізін қалыптастыру перспективаларын талқылады. Серік Жұманғарин мен Ходжамырат Гелдимырадов бизнес үшін қосымша мүмкіндіктер жасауға, елдер арасындағы интеграцияны кеңейте отырып, көлік, сауда және логистикалық байланыстарды дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыруға ниетті екендерін растады.
Анықтама:
2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстан мен Түркіменстан арасындағы тауар айналымы $363,6 млн құрады, бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5,4%-ға артық ($345 млн). Экспорт $221,7 млн (+6,8%), импорт $141,9 млн (+3,2%).
2024 жылы Қазақстан мен Түркіменстан арасындағы тауар айналымы $555,7 млн құраған болатын, оның ішінде экспорт - $335 млн, импорт - $220,7 млн.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
30.11.2025, 09:19Каспий құбыр консорциумына жасалған шабуылға байланысты Қазақстан наразылық білдірді 30.11.2025, 11:3611391Алматыда ауаның ластануын төмендету бағытындағы шаралар күшейтіліп жатыр 26.11.2025, 08:5094781Энергетика министрлігі мен PowerChina зерттеу орталығын құрады 26.11.2025, 12:0694561Алматыда заңсыз ірі нысан сүріліп жатыр 25.11.2025, 19:0678306Жаңа жобаларды жүзеге асыру кезінде жолдарды жөндеу цифрлық теңге арқылы қаржыландырылады 27.11.2025, 12:47Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр73546Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр 26.11.2025, 20:59Alem.Cloud ұлттық суперкомпьютер ресурстарын пайдалану бойынша өтінім қабылдайтын платформа іске қосылды68501Alem.Cloud ұлттық суперкомпьютер ресурстарын пайдалану бойынша өтінім қабылдайтын платформа іске қосылды 03.11.2025, 10:31Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан мен Сербия астаналары арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды201956Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан мен Сербия астаналары арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды 04.11.2025, 09:02195626Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады 04.11.2025, 11:32194741Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты 03.11.2025, 13:05Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды194106Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды 03.11.2025, 12:09193691Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды