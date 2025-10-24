22.10.2025, 09:38 18526
Қазақстан Үкіметі 1,5 млрд доллар сомасына егеменді еурооблигацияларды сәтті орналастырды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі айналым мерзімі 5 жыл болатын 1,5 млрд доллар көлеміндегі егеменді еурооблигацияларды халықаралық капитал нарығына сәтті шығарды. Жаһандық инвесторлардың тарапынан бұған жоғары қызығушылық байқалып, түпкілікті кіріс деңгейі 4,412% көлемінде және АҚШ қазынашылық облигацияларына спрэд 85 базистік тармақ мөлшерінде болды - Қазақстанның еурооблигациялар нарығына қатысқан кезеңіндегі ең төменгі көрсеткіш, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өтінімдер кітабы 4,4 млрд доллардан асып, бұл сұраныстың ұсыныстан едәуір артуын қамтамасыз ету мен мәміленің баға өлшемшарттарын оңтайландыруға мүмкіндік берді. Бағалы қағаздардың шығарылымына Еуропа мен АҚШ-тың көптеген ауқымды институционалды инвесторы қатысып, сондай-ақ бұған дейін Қазақстанның егеменді борышын орналастырылуына қатыспаған жаңа қатысушыларды қоса алғанда, Азия мен Таяу Шығыстан келген инвесторлардың рекордтық көрсеткіші тіркелді.
Салыстырмалы түрде белгіленген кіріс мөлшері инвестициялық рейтингі бар елдер шығарған 5 жылдық егеменді еурооблигациялардың ішіндегі ең төменгісі болып саналады және 2025 жылы Шығыс Еуропа, Африка және Таяу Шығыс аймағындағы елдер арасында ең төмен болып, тек Кувейттен (рейтингі A+) ғана қалыс қалды. Бұған қоса айқындалған табыс мөлшері Польша, Қатар және Сауд Арабиясы сияқты егеменді рейтингі жоғары елдердің ұқсас шығарылымдарының табыс деңгейінен төмен болды. Бұл жаһандық инвестициялық қауымдастықтың жоғары сенімін көрсетіп отыр.
Инвесторлардың сенімін нығайтуға әсер еткен елеулі факторлар - бірізді іске асырылып жатқан фискалды және салық реформалары, сондай-ақ Мемлекет басшысының бастамасы бойынша жүргізіліп жатқан ауқымды саяси өзгерістер. Бұл шаралар Қазақстанның инвестициялық климатына халықаралық аренада оң әсерін тигізді.
Еурооблигациялар Лондон қор биржасында, "Астана" халықаралық қаржы орталығының биржасында және Қазақстан қор биржасында листингтен өтеді.
22.10.2025, 16:58
Ұлттық экономика министрлігі: Республикалық бюджеттің меншікті кірістермен қамтамасыз етілуі 2025 жылғы 63,7%-дан 2028 жылы 83,5%-ға дейін өседі
Мәжілістің жалпы отырысында Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин депутаттардың қарауына елдің 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамын енгізді.
Премьер-министрдің орынбасары базалық нұсқаға сәйкес, 2026 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 5,4%-ды, 3 жылдағы орташа жылдық өсуі 5,3%-ды құрайтынын атап өтті. Номиналды жалпы ішкі өнім 2026 жылғы 183,8 трлн теңгеден 2028 жылы 229,8 трлн теңгеге дейін өседі. Экономиканың өсуі нақты сектор мен қызмет көрсету саласындағы өсудің есебінен қамтамасыз етіледі.
Қазақстанның өңдеу өнеркәсібінде инвестициялық жобаларды жүзеге асыру есебінен өсу қарқыны 2026 жылғы 6,2%-дан 2028 жылы 6,6%-ға дейін ұлғаятыны болжанып отыр.
Үш жылдағы орташа өсім тау-кен өнеркәсібінде - 2,8%-ды, ауыл шаруашылығында - 3,9%-ды, құрылыста - 11%-ды, көлік қызметтерінде - 10,1%-ды, саудада - 6,7%-ды құрайды. Экспорт 2026 жылғы $77,1 млрд-тан 2028 жылы $83,7 млрд-қа дейін, импорт $67,7 млрд-тан $75,2 млрд-қа дейін өседі деп болжануда.
Бұл ретте инфляция болжамы 2026 жылы 9-11%, 2027-2028 жылдары орташа 6% деңгейінде айқындалған. Макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы негізінде 2026-2028 жылдарға арналған бюджет пен Ұлттық қор параметрлерінің болжамы қалыптастырылды.
Серік Жұманғарин мемлекеттік қаржы параметрлерінің жай-күйі туралы баяндады. Қазақстанның салық-бюджет саясаты мемлекеттік қаржының орнықтылығы мен теңгерімділігін қамтамасыз етуге, бюджет тапшылығын азайтуға, сондай-ақ Ұлттық қор қаражатын өз қаражатымен алмастыруға бағытталғаны атап өтілді.
Бюджетті болжау бюджет қағидалары мен Мемлекеттік қаржыны басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында белгіленген нысаналы бағдарларға негізделген.
Келтірілген мәліметтерге сәйкес, кірістер 2026 жылы 19,2 трлн теңге көлемінде немесе жалпы ішкі өнімге қатысты 10,5% деңгейінде болжануда. Осы жылдың бағалауымен салыстырғанда өсім 4,7 трлн теңгені құрап, 2028 жылға қарай 23,2 трлн теңгеге дейін немесе 20,8%-ға өседі деп күтілуде. Жалпы, республикалық бюджеттің меншікті кірістермен қамтамасыз етілуі 2025 жылғы 63,7%-дан 2028 жылы 83,5%-ға дейін өседі.
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт жыл сайын 2,7 трлн 770 млрд теңге мөлшерінде айқындалғанын хабарлады. 2026-2028 жылдары шығыстардың өсу қарқыны 108,7-109,3% деңгейінде тұрақтандырылды.
Республикалық бюджеттің шығыстары 2026 жылы 27,7 трлн теңгені немесе ЖІӨ-ге 15,1%-ды, 2027 жылы 28,8 трлн теңгені немесе ЖІӨ-ге 14,0%-ды, 2028 жылы 29,8 трлн теңгені немесе бюджеттік ережелерінде белгіленген лимиттер сақталған кезде ЖІӨ-ге 13,0%-ды құрайды.
Кірістер мен шығыстардың осындай көлемдерінде Ұлттық қордан нысаналы трансферт түрінде қосымша қаражат тарту қажет етілмейді, бюджет өзін-өзі қамтамасыз етеді", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Сондай-ақ фискалдық және мұнай емес тапшылықтардың мәндері 2026 жылы ЖІӨ-ге шаққанда 2,5% және 4,9% деңгейінде айқындалғаны, кейіннен 2028 жылы ЖІӨ-ге шаққанда 0,9% және 2,7%-ға дейін төмендеуі болжанып отырғаны атап өтілді. Осыны ескере отырып, Үкіметтің қарызы 2026 жылы ЖІӨ-ге 21,4% деңгейінде болады, 2028 жылы 19,6%-ға дейін төмендейді, бұл белгіленген ковенанттардан аспайды.
22.10.2025, 15:02
Бюджет-2026: Үкімет дамудың басым бағыттарына 1,4 трлн теңгені қайта бөледі
Мәжілістің жалпы отырысында "2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заң жобасы бойынша баяндама жасай отырып, қаржы министрі Мәди Такиев құжаттың 2030 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негізінде Бюджет кодексіне сәйкес дайындалғанын атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Министр бірлескен жұмыстың нәтижесінде бюджет қаражаты қайта бөлінгенін, 30 млрд теңге - өңірлердегі инфрақұрылымдық жобаларды дамытуға, шамамен 4 млрд теңге - бірінші кезектегі шығыстарды қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті. Сонымен қатар дамудың басым бағыттарына 1,4 трлн теңге сома қайта бөлінді.
Мәди Такиев биылғы бюджетті қалыптастыру ең жауапты және күрделі процестердің бірі болғанын айтты. Оның айтуынша, бұл нәтиже мен тиімділікке бағдарланған жаңа Бюджет кодексінің қолданылу аясында қалыптастырылған алғашқы бюджет.
Қаржы министрі сондай-ақ 2026 жылға арналған бюджеттің негізгі параметрлері туралы баяндады. Оның сөзінше бюджет параметрлері келесідей қалыптасты.
2026 жылға түсімдер 23,1 трлн теңге деңгейінде болжануда. Оның ішінде, (трансферттерді есептемегенде) кірістер 19,2 трлн теңгені құрайды. Экономиканың өсіміне, жаңа Салық кодексінің қабылдауына, оның ішінде салықтық және кедендік әкімшілендіруге байланысты, осы жылмен салыстырғанда кірістер 3,6 трлн теңгеге артып отыр. Бұл, мемлекеттік қаржының тұрақтылығына алып келеді. Бюджет шығыстары 27,8 трлн теңгені құрады.
2026 жылы бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,5% деңгейінде, ал 2028 жылға қарай 0,9%-ға дейін төмендеуі болжанып отыр.
Мәди Такиев бюджет әлеуметтік салаға бағдарланған күйінде қалып отырғанын атап өтті. 2026 жылы әлеуметтік салаға 10,7 трлн теңге бағытталады, оның ішінде 6,8 трлн теңге - әлеуметтік төлемдер және 3,9 трлн теңге - адами капиталға инвестициялар. Үкіметтің басты міндеті - құрылымдық реформалар және шығындардың тиімділігін күшейту арқылы азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту. 2026 жылы халықты әлеуметтік қорғауға 6,8 трлн теңге бөлінді. Негізгі шешімдердің бірі әлеуметтік төлемдерді тағайындаудың цифрлық тетіктерін дамытуды бастау және проактивті форматқа көшу екенін айтты. Бұл адами факторды азайтады, бюрократияны төмендетіп және көмек көрсетуді тездетеді.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, денсаулық сақтау саласына 2,7 трлн теңге қарастырылған. Биылмен салыстырғанда бұл қаражат 107 млрд теңгеге артық. Бұл медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Білім және ғылым саласына 901,7 млрд теңге жоспарлануда. Білім беру процесінің сапасын жақсарту, дарынды жастарды қолдау және ғылыми орталықтарды дамыту бойынша басымдықтар сақталуда.
2026 жылы мәдениет, туризм және спортты дамытуға 263,5 млрд теңге қарастырылған. Мемлекет басшысының тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында мемлекеттік қолдау шараларына кешенді талдау жүргізілді.
2026 жылы экономиканы ынталандыруға шамамен 1,2 трлн теңге жоспарлануда, ал нақты секторды дамытуға жұмсалатын қаражаттың жалпы көлемі 540 млрд теңгеге артып, 3,7 трлн теңгені құрайды. Бұл шаралар жаңа салалық өсу драйверлерін іске қосуға және елдің инвестициялық әлеуетін нығайтуға мүмкіндік береді.
Негізгі басымдықтардың бірі өңірлерді дамыту болып қала береді. Өңірлерді дамытуға 2026-2028 жылдарға 581 млрд теңге қарастырылған, оның ішінде 2026 жылы - 300 млрд теңге. Бұл жобалар аса маңызды және жалпыхалықтық маңызға ие. Әкімдіктердің дербестігін арттыру мақсатында 2026 жылы өңірлерге трансферттер арқылы 5,1 трлн теңге бағытталады.
Күштік құрылым блогына 2026 жылы 3 трлн теңге бөлінеді, бұл биылмен салыстырғанда 335 млрд теңгеге артық. Осылайша, 2026 жылы қорғаныс шығындары ЖІӨ-нің 1%-ын құрайды.
Қаражат тек жауынгерлік дайындықты қолдауға ғана емес, сонымен қатар жүйелік инновацияларды жүзеге асыруға да жұмсалады.
2023 жылдың қазан айында Арнаулы мемлекеттік қор құрылғаны атап өтілді. Биыл қазан айында қорға жалпы түсімдер 490 млрд теңгені құрады, оның ішінде 459 млрд теңгеге еліміздің барлық өңірінде сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт саласындағы 452 әлеуметтік жобалар қаржыландырылды.
22.10.2025, 12:16
Үкімет тарапынан тұрақты, қарқынды экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін біз бар күш-жігерімізді салып жатырмыз
Сурет: gov.kz
ҚР Парламенті Мәжілісінде Премьер-министр Олжас Бектенов пен Үкімет мүшелерінің қатысуымен пленарлық отырыс өтуде. Онда 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы және республикалық, облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінің арасындағы осы жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы заңдардың жобалары қаралуда. Заң жобалары Бюджет кодексінің талаптарына және Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес әзірленді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиын барысында Мәжіліс депутаттары Үкімет мүшелеріне сауалдарын қойып, ұсыныстарын айтты. Солардың бірі - Берік Бейсенғалиев. Ол 2026-2028 жылдарға арналған бюджет жобасы туралы, алдағы 3 жылда Үкімет экономиканы нығайта түсу үшін қандай нақты шараларды көздеп отырғанын сұрады.
Расында да бюджеттік жоспарлау кезінде біз консервативтік тәсілді қолданамыз. Соңғы 3 жылда экономикамыз тұрақты өсіп келе жатыр. 2023 жылы 5,1% болды. Былтыр 5% өстік. Биыл өсу қарқыны жоғары болып тұр. Жалпы әлемдегі ахуалды қарасақ, әлемдік экономиканың орташа өсімі - 3%. Біздің ірі көршілерімізді және бізге маңызды елдерді қарайтын болсақ, олардың экономикалары да баяулап жатыр. Сондықтан Үкімет тарапынан тұрақты, қарқынды экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін біз бар күш-жігерімізді салып жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, "Бәйтерек" холдингі арқылы ауқымды бағдарлама іске қосылды. Оның жалпы мөлшері - 8 трлн теңге. Ол маңызды инфрақұрылымдық, индустриалды жобаларды іске қосуға бағытталады. Біздің қоржынымызда басқа да кешенді іс-шаралар бар. Оның бәрін қабылдап, тиісті даму қарқынын қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Биыл жалпы 190 индустриялық жоба іске қосылады. Олардың жалпы құны 1,5 трлн теңгеден асады. Ал барлық саланы айтатын болсақ, қазіргі таңда 1681 ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Осы жобалардың шеңберінде 40 мыңға жуық тұрақты жұмыс орындары құрылды. Алайда, өсіммен қатар бізге макроэкономикалық тұрақтылық өте маңызды. Бірінші кезекте инфляцияны тежеу керек. Қыркүйектің қорытындысы бойынша инфляцияның деңгейі 12,9%-ды құрады. Ол біздің пікірімізше тым жоғары көрсеткіш. Оны төмендету керек және осы бағытта біз Ұлттық банкпен бірлесіп, тиісті шаралар жоспарын дайындап жатырмыз. Ол дайын болған кезде оны жақын арада халыққа жариялаймыз. Осы барлық факторды есепке ала отырып, біздің пікірімізше, жоспарланған даму қарқынының көрсеткіштері дұрыс теңгерімде деп санаймыз", - деп жауап берді Премьер-министр Олжас Бектенов.
17.10.2025, 13:16
Халықаралық рейтинг агенттіктеріне Қазақстанның құрылымдық реформалар нәтижесі мен экономикалық перспективалары таныстырылды
Сурет: primeminister.kz
Дүниежүзілік банк пен Халықаралық валюта қорының күзгі сессиялары шеңберінде вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бастаған қазақстандық делегация Fitch, Moody's және S&P секілді үш ірі рейтинг агенттігінің өкілдерімен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қазақстан тарапынан іс-шараларға Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова, Ұлттық экономика министрлігінің, Сыртқы істер министрлігінің, Ұлттық банк пен "Бәйтерек" холдингінің басшылары қатысты.
Кездесу кезінде негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, орта мерзімді болжамдар мен тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге арналған құрылымдық реформалардың басым бағыттары таныстырылды.
Экономиканың құрылымын трансформациялау үдерісіне ерекше назар аударылды. Серік Жұманғарин атап өткендей, бүгінде Қазақстан экономикасы 15 жыл бұрынғыға қарағанда анағұрлым әртараптандырылған. Атап айтқанда, ЖІӨ-дегі мұнай секторының үлесі 2010 жылғы 16,5%-дан 2024 жылы 8,1%-ға дейін қысқарды. Өңдеу өнеркәсібінің үлесі алғаш рет өндіруші сектордың үлесінен асып түсті. Ал соңғы 20 жылда өңдеу өнеркәсібіндегі тікелей шетелдік инвестиция көлемі бірнеше есе өсті. Сонымен қатар шағын және орта бизнес ЖІӨ-нің шамамен 40%-ын алатыны атап өтілді (10 жыл бұрын 25% болған).
Бұл өзгерістер Қазақстанның ресурстық модельден неғұрлым орнықты және теңгерімді экономикаға көшіп жатқанын айғақтайды. 2025 жылғы 9 айда негізгі капиталға салынған инвестиция 13,5%-ға артты. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша тікелей шетелдік инвестиция ағыны $10 млрд құрады. Оның ішінде $6,3 млрд шикізатқа жатпайтын салаға бағытталды. Қазақстан Үкіметі 2029 жылға қарай ЖІӨ көлемін $450 млрд-қа жеткізу мақсатын қойып отыр, осы ретте белсенді инвестицияны арттырудағы мемлекеттің рөлін одан әрі күшейтуге ниетті.
Одан бөлек бюджет және салық саясатының ауқымды реформасының нәтижесі де таныстырылды. Жаңа Бюджет кодексінде бюджеттің мұнай кірісіне тәуелділігін төмендетуге және шығынды тұрақтандыруға бағытталған контрциклдік екі ереже бекітілген. Олар - Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт көлемі мен республикалық бюджет шығысының өсуін шектеу. Биылға арналған Бюджет осы қағидатты ескере отырып қалыптастырылды. Бұл мемлекеттік қаржының тұрақтылығын нығайтуға мүмкіндік береді.
Рейтинг агенттігі өкілдері жаңа Бюджет және Салық кодекстерін жүзеге асыру барысына, сондай-ақ инфляцияны тежеу мен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету шараларына үлкен қызығушылық танытты. Қазақстан тарапынан барлық сұрақтарға толық жауап берілді.
16.10.2025, 19:06
Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды
Премьер-министр Үкімет мүшелерінің, басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдар басшыларының қатысуымен Мемлекет басшысының азаматтар мүддесі үшін экономикалық реформалар бағдарламасын жүзеге асыруды ретке келтіру жөніндегі тапсырмаларын орындау мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиын қорытындысы бойынша келесідей шешімдер қабылданды.
Бірінші.
Биылғы 16 қазаннан бастап инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын одан әрі көтеруге мораторий енгізіледі.
Премьер-министр Энергетика министрлігіне Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен және өңір әкімдіктерімен бірлесіп, тиісті қадағалау жүргізуді, сондай-ақ ішкі нарықты ЖЖМ-мен үздіксіз қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдауды тапсырды.
Екінші.
Биылғы 16 қазаннан бастап барлық тұтынушылар тобы үшін коммуналдық қызметтер тарифтерін көтеру 2026 жылдың І тоқсанының соңына дейін тоқтатылады. Тарифтердің өсуін тежеу табиғи монополиялар субъектілерінің операциялық шығыстарын оңтайландыру есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте ТКШ жүйесі нысандарында жоспарланған барлық жөндеу жұмысы белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс. Айта кету керек, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін тұрғын үй көмегін көрсету тетігі қолданылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсуіне жол бермеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қаржыландыру көлемін екі есе ұлғайту арқылы тұрақтандыру қорларының жұмысына қосымша серпін беріледі, бұл өз кезегінде ӘМАТ санатына жататын өнімдер бағасының төмендеуіне әкеледі.
Делдалдық схемаларды және сауда үстемелерін асыра қосу фактілерін анықтау жөніндегі өңірлік комиссиялар жұмысын күшейтуге ерекше назар аударылады.
Үшінші.
Жаңа Салық кодексінің шағын және орта бизнес қызметіне теріс әсерін азайту мақсатында оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимін қолдануға салынатын басы артық шектеулерді алып тастау туралы шешім қабылданды. Тыйым салынған тізімде, қолданыстағы заңнамадағыдай, тек 44 қызмет түрі сақталады.
Одан бөлек, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап салықтық әкімшілендіру "таза парақтан" жүргізіледі, бұл микро және шағын бизнеске қатысты келесі жайттарды көздейді:
- - салықтық тексерулер алынып тасталады;
- - камералдық бақылау алынып тасталады;
- - сот органдарына мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап-арыз беру тоқтатылады;
- - сот органдарына тіркеуді, қайта тіркеуді жарамсыз деп тану туралы талап-арыз беру тоқтатылады.
Салықтар мен төлемдер бойынша салынған өсімпұлдар мен айыппұлдар 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін негізгі қарыз өтелген жағдайда жойылады.
ҚҚС бойынша есепке қою шегінен асқан салық төлеушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды.
Сондай-ақ салық төлеушілер үшін салық және әділет органдарында камералдық және салықтық тексерулер жүргізбей-ақ, оңайлатылған тәртіппен есептен шығару науқаны өткізіледі.
Бұл жаңа Салық кодексін кезең-кезеңімен енгізуге және салық төлеушілер үшін салықтық әкімшілендіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Төртінші.
Базалық мөлшерлеменің көтерілуіне байланысты екінші деңгейлі банктер тарапынан ипотекалық бағдарламалар бойынша ұсыныстардың қысқаруы аясында тұрғын үй-құрылыс жинақ жүйесін қолдау туралы шешім қабылданды.
Соған сәйкес, халық үшін арзандатылған ипотекалық несие көлемі екі есе ұлғаяды, бұл тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Аталған шара қолданыстағы "Наурыз" және "Наурыз-Жұмыскер" бағдарламалары арқылы несиелеу көлемін 500 млрд теңгеге дейін ұлғайту жолымен жүзеге асырылады.
Сонымен қатар сұранысқа ие "Әскери баспана" бағдарламасы қайта іске қосылады, ол жыл сайын кемінде жеті мың әскери қызметшінің отбасына жаңа үйден бөлек, қайталама нарықтан да пәтер сатып алуға мүмкіндік береді.
Құрылыс компанияларымен осы бағдарламалар шеңберінде салынатын тұрғын үй құрылысы бойынша офтейк-келісімшарттар жасалады. Бұл ретте құрылыс салушылар үш жылға бағаны бекіту бойынша қарсы міндеттемелер қабылдайды.
Бесінші.
Отандық автоөндірушілер мен екінші деңгейлі банктер халықтың жеңіл автокөлік сатып алуын қаржыландыру бағдарламаларын одан әрі жалғастырады.
Жеке тұлғаларға жеңіл автокөлік сатып алу бойынша лизинг тетігі енгізіледі. Бұл азаматтардың автокөлік сатып алу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
Одан бөлек, "Бәйтерек" холдингіне қысқа мерзімде шағын және орта бизнесті қолдаудың қосымша шаралары бойынша ұсыныстар беру тапсырылды.
Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет жүргізіп отырған реформалар еліміздің ұзақмерзімді тұрақты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге, экономикада базалық нарықтық қағидаттарды терең орнықтыруға бағытталғанын атап өтті. Бұл ретте Үкімет Мемлекет басшысының әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын арттыру қажеттігі туралы нұсқауларын, экономикалық дамудың негізгі көрсеткіші ретінде қарастыра отырып, қатаң ұстанады.
16.10.2025, 17:17
Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті
Сурет: Depositphotos
Қыркүйекте елде жылдық инфляция 12,9% болды (тамызда - 12,2%). Жылдық инфляция 18 өңірде жеделдеді, біреуінде баяулап, 1 өңірде бұрынғы деңгейде қалды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Қыркүйекте азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 12,7%-ды құрады (тамызда - 11,7%). Осы топтағы тауарлардың бағасы Ұлытау облысында (15,8%) жоғары өсім көрсетсе, Алматы қаласында (9,2%) ең төмен өсім тіркелді.
Қыркүйектің қорытындысы бойынша азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы жылдық мәнде 10,8%-ға өсті (тамызда - 9,7%). Ең жоғары мән Ақтөбе облысында (13,2%), ең төменгі мән Алматы қаласында (8,6%) тіркелді.
Қыркүйекте ақылы көрсетілетін қызмет бағасының өсу қарқыны жылдық мәнде өзгеріссіз қалды - 15,3% (тамызда - 15,3%). Ал, Қызылорда облысында (9,6%) баға жалпы республикалық деңгейден біршама төмен өсті.
Қыркүйекте ел көлемінде айлық инфляция 1,1%-ға өсті.
16.10.2025, 16:14
Қазақстанда жыл басынан бері 326,3 мың тонна нан өндірілді
Әлемде жыл сайын 16 қазан Нан күні ретінде аталып өтіледі. Қазақстан астыққа бай, әлемдік нарықта өз орнын бекіткен, ішкі нарықты толықтай қамтамасыз еткен, нанды аса қадірлейтін әрі нан пісіруде өзіндік дәстүрін қалыптастырған ел, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Өткен жылы елімізде 510,1 мың тонна нан, ал ағымдағы жылдың 8 айында - 326,3 мың тонна өндірілген.
Өнімнің негізгі бөлігі - бидайдан пісірілген қалыпты нан, үлестік салмағы жалпы ассортименттің шамамен 60% тиесілі. Тұтынушылар сұранысына қарай өнім түрлері жыл сайын көбеюде. Оның қатарында тек нан түрлері ғана емес, сонымен қатар қысқа және ұзақ мерзімге сақталатын тоқаш, ұннан және кондитерлік өнімдер де бар.
Еліміздің 2021-2030 жылдарға арналған АӨК дамыту тұжырымдамасы аясында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындарға мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған.
Атап айтқанда, жылына 2 мың тоннадан астам қуаты бар нан-тоқаш немесе кондитерлік өнімдер шығаратын кәсіпорындарға инвестициялық шығындардың 25%-ын өтеу түрінде қолдау көрсетіледі.
Бұдан бөлек, ұн өндірушілер үшін салықтық жеңілдіктер бар. Мысалы, Салық кодексінің 411-бабына сәйкес, бұл саладағы ҚҚС мөлшерлемесі 70%-ға төмендетілген.
Қазақстандағы нан өндірісі ішкі нарықтағы қажеттілікті толық қамтиды.
Әрбір қамыр өнімі диқанның, диірменшінің, нaубайшының және логисттің маңдай терімен келеді.
Егіс даласынан - дүкен сөресіне дейін" жалғасатын тұрақты өндіріс тізбегінің арқасында халқымыз күн сайын сапалы әрі қолжетімді нанмен қамтамасыз етіліп отыр.
16.10.2025, 11:46
Қазақстанда 25,9 млн тонна астық бастырылды
Сурет: Depositphotos
Егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың болжамды жинау алаңы 16 млн гектардан асады. Бүгінгі таңда 15,5 млн гектар немесе жалпы егіс алқаптарының 96,8%-ы жиналды. Нәтижесінде 25,9 млн тонна астық бастырылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Дәнді дақылдардан бөлек, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 2,9 млн тонна майлы дақыл, гектарына 228,5 центнер өнімділікпен 2,7 млн тонна картоп және гектарына 305,1 центнер өнімділікпен 3,6 млн тонна көкөніс жинады.
Атап айтқанда, 319,3 ц/га өнімділікпен 441,6 мың тонна қырыққабат, 429,4 ц/га өнімділікпен 1029,8 мың тонна пияз, сондай-ақ 296,1 ц/га өнімділікпен 379,4 мың тонна сәбіз жиналды.
Егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, агротехникалық талаптарға сай мерзімде өтуде.
