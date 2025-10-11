07.10.2025, 19:46 28181
Қазақстан мұнайын Германияға жеткізу көлемі 2026 жылы ұлғаяды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ (ҚМГ) Басқарма төрағасы Асхат Хасенов Rosneft Deutschland GmbH бас директоры Йоханес Бремермен кездесу өткізді, деп хабарлайды ҚазМұнайГаз баспасөз қызметінен.
Келіссөздер барысында Қазақстан мұнайын Германияға тасымалдау мәселелері талқыланды. Тараптар өзара тиімді серіктестікті кеңейтуге мүдделі екенін білдірді.
Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мұнайын Германияға жеткізу жөніндегі қолданыстағы келісімшарт 2026 жылдың соңына дейін ұзартылды (Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В. ресурсынан). Келісімде мұнай жеткізу көлемін айына 100 мың тоннадан 130 мың тоннаға дейін ұлғайту көзделген.
Сонымен қатар 2024 жылы ҚМГ Қашаған Б.В. ресурсынан, ал 2025 жылы "Теңізшевройл" ЖШС ресурсынан да мұнай жөнелтіле бастағанын айта кеткен жөн.
2025 жылдың тоғыз айында Шведт мұнай өңдеу зауытына экспортталған Қазақстан мұнайының көлемі шамамен 1,5 млн тоннаны құрады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
09.10.2025, 12:29 9261
Қазақстанда 22,7 млн тонна астық бастырылды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Еліміздің өңірлерінде егін жинау науқаны жалғасуда, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың болжамды жинау алаңы 16 млн гектардан асады. Бүгінгі таңда 14,3 млн гектар немесе жалпы егіс алқаптарының 88,9%-ы жиналды. Нәтижесінде 22,7 млн тонна астық бастырылды.
Дәнді дақылдардан бөлек, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 1,7 млн тонна майлы дақыл, гектарына 227,3 центнер өнімділікпен 2,6 млн тонна картоп және гектарына 306,7 центнер өнімділікпен 3,5 млн тонна көкөніс жинады.
Атап айтқанда, 323,6 ц/га өнімділікпен 428,8 мың тонна қырыққабат, 440,5 ц/га өнімділікпен 1017,6 мың тонна пияз, сондай-ақ 288,3 ц/га өнімділікпен 359,6 мың тонна сәбіз жиналды.
Егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, агротехникалық талаптарға сай мерзімде өтуде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.10.2025, 18:56 9886
Сыртқы сауданы реттеу және ішкі нарықты қорғау мәселесі бойынша бірнеше шешім қабылданды
Достарға айту
Үкіметте вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Сыртқы сауда және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның (ВАК) отырысында ішкі нарықты қорғауға және орнықты экономикалық өсімді қамтамасыз етуге арналған бірнеше шешім қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Туризм және спорт министрлігінің бастамасымен ВАК Қазақстан аумағына ойын автоматтарын әкелуге рұқсат беру тәртібін алты ай мерзімге мақұлдады. Оларды тек ойын бизнесіне мемлекеттік лицензиясы бар ұйымдар ғана әкеле алады. Лицензия беру тетігі Заңсыз ойын бизнесі мен лудоманияға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспарды жүзеге асыру шеңберінде енгізіледі.
Сондай-ақ ВАК-та 2023 жылғы 4 ақпаннан бері қолданылып келе жатқан күнбағыс тұқымын экспорттауға салынатын кедендік бажды (ЭКБ) одан әрі сақтаудың қаншалықты мақсатқа сай екендігі қаралды. Оның мөлшері 20%-ды, бірақ бір тоннасына 100 еуродан кем емес соманы құрайды. Баж қолданылған уақыт ішінде бюджетке 24,1 млрд теңге түскен. Ол ел бюджетіне құйылып, кейін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге субсидия ретінде берілетіні белгілі. Сонымен қатар, баж қолданылған үш жыл ішінде елімізде күнбағыс майын өндіру 2,5 есе, экспорт 4,8 есе өскен. Осылайша, Қазақстан алғаш рет күнбағыс майын экспорттаушылардың таңдаулы ондығына еніп, 8-орынды иеленді. ЭКБ-ны енгізу нәтижесінде ішкі нарықта күнбағыс майының бағасы тұрақтанды: бүгінде оның 1 литрінің орташа бағасы 843 теңге тұрады. Ал баж алымы енгізілген 2023 жылдың қаңтарында 900 теңгеден жоғары болған еді.
Әйтсе де, күнбағыс тұқымын өндірушілер егін жинау науқаны кезінде күнбағыс тұқымын сатып алу бағасы олар күткен деңгейден төмен болып тұрғанын айтуда. Талқылау қорытындысында Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне күнбағыс майының көтерме нарығына талдау жүргізіп, май өңдеу кәсіпорындарының сатып алу бағасын зерделеу тапсырылды. Кейін бұл мәселе комиссияның кезекті отырысында қайта қаралатын болады.
Жиында ВАК шешімімен Қазақстан аумағынан сұйытылған мұнай газын автомобиль және темір жол көлігімен әкетуге салынған тыйым алты айға ұзартылды. Бұл шара сұйытылған газды отын ретінде пайдаланатын автомобиль қатарының өсуін және оның әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, ішкі сұранысты қамтамасыз етуге бағытталған. Сондай-ақ ЕАЭО елдеріне тасуды қоса алғанда, ірі қараның бұқашасын әкетуге салынған тыйым да алты айға ұзартылды және ұсақ мүйізді малдың 120 бас қошқарын әкетуге берілетін квотаның күші сақталды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.10.2025, 16:53 10136
Серік Жұманғарин Америкалық сауда палатасымен тауарларды цифрлық таңбалауды енгізу мәселесін талқылады
Достарға айту
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қазақстандағы Америкалық сауда палатасының атқарушы директоры Джефф Эрлихпен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында вице-премьер тұтыну тауарларын цифрлық таңбалауды енгізу мәселесі қаралған Инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес отырысының оң қорытындыларын атап өтті. Ол Үкіметтің шетелдік серіктестер мен Америкалық сауда палатасының Қазақстанның инвестициялық ахуалын дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалайтынын жеткізді. Отырыста айтылған барлық ұсыныс мұқият зерделенді.
Серік Жұманғариннің айтуынша, бизнес-қоғамдастық өкілдерімен кездесу цифрлық таңбалауды енгізудің практикалық аспектісін талқылауға мүмкіндік береді.
Біз міндетті цифрлық таңбалауды көлеңкелі экономиканың үлесін төмендету мен тауар нарығының ашықтығын арттырудағы пәрменді құрал деп санаймыз. Бұл үдерісте сыра қайнату саласына ерекше назар аударылады. Мұнда цифрлық таңбалау тәсілдің тиімділігін тәжірибе жүзінде бағалауға мүмкіндік береді. Сыра қайнату өнімін таңбалауды енгізу заңсыз өнім көлемін қысқартуға және нарықтың осы сегментін 25%-дан астамға "көлеңкелі экономикадан шығаруға" мүмкіндік береді", - деп атап өтті ол.
Үкіметтің іс-қимыл бағдарламасына сәйкес (ҚР 2025 жылғы 12 маусымдағы №431 қаулысы) сыра қайнату өнімдерін міндетті таңбалауды 2026 жылғы ақпаннан бастау жоспарланған. Сонымен қатар бизнеске жүктемені азайту үшін бөтелке мен банканы таңбалауды енгізуді 2027 жылғы қаңтарға дейін шегеру туралы шешім қабылданды. Бұл кәсіпорындарға жабдыққа кезең-кезеңімен инвестиция салуға және өз ақпараттық жүйелерін жетілдіруге мүмкіндік береді.
Қазақстандағы Америкалық сауда палатасының атқарушы директоры Джефф Эрлих елдегі ірі жобаларды жүзеге асыратын халықаралық компаниялар таңбалау жүйесін табысты және кезең-кезеңімен жүзеге асыруға мүдделі екенін атап өтті. Сонымен қатар бизнес-қоғамдастық тұрақты инвестициялық белсенділікті сақтау үшін теңгерімді жүзеге асыру мерзімін қамтамасыз етудің маңыздылығына назар аударады.
Efes Kazakhstan корпоративтік мәселелер жөніндегі директоры Шыңғыс Қаскеев бизнестің цифрлық таңбалауды енгізуді қолдайтынын және Үкіметтің кезеңге бөліп қолдану тәсілін оң бағалайтынын айтты. Таңбалаудың бірінші кезеңі 2026 жылғы ақпаннан бастап жүргізіліп, бөшкелер мен бөтелкелер, екіншісі кезеңде 2027 жылғы қаңтардан бастап банкалар таңбаланады. Сонымен қатар жабдықты жеткізу мерзімі мен өндірістің маусымдық ерекшелігін ескере отырып, компания іске қосуды 2026 жылғы қарашаға ауыстыру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.
Серік Жұманғарин Үкіметтің таңбалауды енгізудегі нақты жоспары барын және нарық қатысушылары уақтылы дайындалуы үшін мерзімді бекіту маңызды екенін айтты.
Біз бөтелкелер мен банкаларды таңбалауды 2027 жылғы қаңтарға ауыстыруға дайынбыз. Бірақ сыра қайнату саласының маусымдық ерекшелігін ескере отырып, кегті таңбалау 2026 жылғы қыркүйекте жүргізіледі. Кегтерді таңбалау автоматтандыруды қажет етпейді және айтарлықтай шығын әкелмейді", - деп атап өтті ол.
Вице-премьер жаңа Салық кодексі шеңберінде Үкімет таңбалауды енгізуге жұмсалатын нақты шығыннан асатын салық шегерімі арқылы бизнесті қосымша ынталандыру мүмкіндігін қарастыруға дайын екенін атап өтті. Осы тетікті пысықтау үшін ол Ұлттық экономика министрлігі мен Қаржы министрлігіне таңбалау процесінің нарық қатысушылары үшін экономикалық тиімді болуын қамтамасыз ететін тиісті ұсыныс дайындауды тапсырды.
Анықтама:
Қазақстанда цифрлық таңбалау қолданылатын елдерге сыра экспортының өсуі байқалады. 2025 жылғы бірінші жартыжылдықтағы экспорт көлемі - 12,6 млн литр болған. Бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 33%-ға артық. Ресейлік компаниялар бұрын Ресей нарығында болмаған қазақстандық сыра қайнату зауыттарының өнімін сертификаттауды бастады. Бұл отандық өндірушілердің экспорттық әлеуеті мен техникалық дайындығын көрсетеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.10.2025, 11:46 9516
Тайландтық лоукостер Thai AirAsia X Алматы мен Бангкок арасында әуе рейсін ашады
Достарға айту
2025 жылғы 7 қазанда Көлік вице-министрі Талғат Ластаев Thai Air Asia X компаниясының бас атқарушы директоры Паттра Бусаравонгсе ханыммен кездесті, деп хабарлайды aaq.kz.
Паттра Бусаравонгсе әуе компаниясының 2025 жылдың 1 желтоқсанында аптасына төрт рейспен Airbus A330 ұшағын пайдалана отырып, Алматы мен Бангкок арасындағы әуе қатынасын ашу жоспарын жариялады.
Сонымен қатар, Thai Air Asia X Алматыдан Еуропаның Берлин (Германия) және Манчестер (Ұлыбритания) қалаларына Қазақстанның "ашықаспан" режимінде "әуееркіндігінің" 5-ші дәрежесімен рейстерді орындауға қызығушылық танытты.
ҚР Көлік министрлігі қажетті көмек көрсетуге дайын екенін айтып, елдер арасындағы туризм мен іскерлік байланыстарды дамыту үшін әуе рейстерін ашудың маңыздылығын атап өтті.
Анықтама:
Thai Air Asia X - Жапонияға, Кореяға, Үндістанға, Австралияға, Иранға, Оманға және басқа елдерге орта және ұзақ мерзімді халықаралық рейстерді орындайтын Тайланд әуе компаниясы. Әуе компаниясының паркі тоғыз Airbus A330 ұшағынан тұрады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.10.2025, 14:02 28481
Премьер-министр мемлекеттік органдарға деректерді интеграциялау және тәуекелдерді басқарудың автоматты жүйелерін енгізу жұмыстарын қамтамасыз етуді тапсырды
Достарға айту
Көлеңкелі экономиканы төмендету жөніндегі шараларды қарау қорытындысы бойынша Премьер-министр жауапты ведомстволарға бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық экономика және Қаржы министрліктері нақты ұсыныстарды енгізе отырып, көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігі туралы жыл сайынғы кеңейтілген талдамалық баяндаманы әзірлеуді қамтамасыз етсін.
Заңды тұлғаларды тіркеу мен қайта тіркеуді қадағалап отыру үшін Әділет, Қаржы, Жасанды интеллект министрліктеріне Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, осы жылдың 25-ші қарашасына дейін тәуекелдерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізу жұмыстарын аяқтау тапсырылды.
Талдау дәлдігі мен әкімшілендіру сапасын арттыру үшін мемлекеттік органдар мен қаржы ұйымдары арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды күшейту қажет. Осыған байланысты Қаржы, Жасанды интеллект министрліктері және басқа да мемлекеттік органдар деректерді Smart Data Finance жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз етсін.
Үйлестіру мен бақылау жұмыстары Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринге тапсырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.10.2025, 16:56 27746
Жыл соңына дейін Қазақстанда 1500-ден астам ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Достарға айту
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен инфляцияны тежеу мәселесіне арналған апталық кеңес өтті. Жиында жыл соңына дейін инфляцияны тұрақтандыру бойынша қабылданатын шаралар қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жылдық инфляцияның негізгі қозғаушысы - ақылы қызметтер. Қыркүйекте ақылы қызметтердің өсу қарқыны бәсеңдеп, тамыздағы 1,4%-бен салыстырғанда 1%-ға дейін төмендеген. Өйткені 2025 жылға жоспарланған коммуналдық қызмет тарифтерін түзету шаралары аяқталды.
Бұған дейін айтылғандай, қазан айынан бастап коммуналдық қызмет тарифтерін көтеру жоспарда жоқ.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы да тұрақталуда. Қыркүйектің соңғы аптасында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік индексі өспеді. Қант, тұз, макарон, күріш, сүт және әлеуметтік маңызы бар көкөністердің бағасы арзандады.
Жалпы қыркүйек айында нан-тоқаш өнімдері мен жармалардың бағасы 0,1%-ға, ет және ет өнімдері 0,2%-ға, май мен тоң май 0,2%-ға, жұмыртқа 3,1%-ға, жемістер мен көкөністер 1,9%-ға төмендеді.
Қырыққабат бағасының айтарлықтай төмендеуін ерекше атап өтуге болады. Оның бағасы жылдың бірінші жартысында жоғары қарқынмен өскен болатын, ал мамыр айымен салыстырғанда 52%-ға арзандады. Сондай-ақ басқа маусымдық көкөністер мен жемістердің бағасы да айтарлықтай түсті.
Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанованың айтуынша, барлық өңірлерде отандық өндірушілермен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын жыл соңына дейін тұрақтандыру туралы келіссөздер жүргізілді.
Қазан мен желтоқсан аралығында демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, ел бойынша аптасына бір рет жалпы саны 1619 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді деп жоспарлануда.
Астанадағы ірі сауда желілері Ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп, сиыр етін өндірушілерден тікелей сатып алуға арналған акцияны сәтті өткізуде. Бұл тәжірибе тиімділігін дәлелдеп, енді өңірлерге кеңінен таратылатын болады.
"Береке Fest" акциясы аясында еліміздің 80 сауда желісі агрофирмаларға ет пен басқа да әлеуметтік маңызды өнімдерді тікелей супермаркет сөрелеріне жеткізуге мүмкіндік берді. Сауда желілері әлеуметтік жауапкершілік танытып, осындай өнімдер үшін арнайы бұрыштар ұйымдастырды. Қазір әкімдіктер және бизнес өкілдерімен бірлесіп, Республика күніне арналған мерекелік жәрмеңкелер мен акцияларды ұйымдастыру үстіндеміз", - деді Айжан Бижанова.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, өңірлердің басым бөлігі тұрақтандыру қорларына жаңа өнімдерді қабылдау келісімдерін аяқтаған. Жалпы өнім көлемі 245 мың тонна, оның ішінде 146,7 мың тонна картоп, 35,3 мың тонна сәбіз, 27,4 мың тонна пияз және 36 мың тонна қырыққабат бар. Ақтөбе және Ұлытау облыстарында қырыққабат сатып алу 50%-дан сәл ғана асқан, бұл жерде кешеуілдеу байқалады. Вице-премьер министрліктен осы өңірлерге жеткізушілерді іздеуге қолдау көрсетуді тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.10.2025, 09:53 27931
ҰЭМ жанындағы cараптамалық кеңес экономикалық өсудің проактивті саясатын талқылады
Достарға айту
Ұлттық экономика министрлігі жанындағы cараптамалық кеңестің отырысында Қазақстанның экономикалық өсуінің жаңа проактивті саясаты қаралды. Үкіметтің басты мақсаты - 2029 жылға қарай елдегі ЖІӨ-ні екі есе арттырып, $450 млрд-қа дейін жеткізу, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық экономика вице-министрі Арман Қасенов атап өткендей, бұл тұста әңгіме мемлекеттің бизнесті тек сүйемелдейтін модельден салалар мен жобаларды ұйымдастыруға белсенді қатысу моделіне көшуі туралы болып отыр.
Біз Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур секілді өсудің рекордтық қарқынына қол жеткізген елдердің тәжірибесін зерттедік. Мұнда мемлекет өсу нүктелері мен стратегиялық бағыттарды 5-10 жыл ілгері анықтауға қатысқан екен", - деді ол.
Оның айтуынша, алға қойған мақсатты жүзеге асыру негізгі капиталға салынатын инвестицияны 2024 жылғы $41 млрд-тан 2029 жылы $103 млрд-қа дейін көбейтуді талап етеді. Осы кезеңде инвестицияның ЖІӨ-ге қатынасы 14%-дан 23%-ға дейін өсуі тиіс. Ал 2025-2029 жылдары инвестицияның жалпы көлемі шамамен $400 млрд болуы керек.
Экономикалық өсудің проактивті саясаты шеңберінде мемлекеттік құрылымдар жаңа функцияларға ие болады. Енді олар экспортқа бағдарланған ірі жобаларды сырттан тартып қана қоймай, оны құрылымдауды, қаржыландыруды және басқарушылық қолдауды қамтамасыз ете отырып, өздері ұйымдастырады. Осы саладағы мемлекеттік органдардың негізгі міндеті - экспортқа бағдарланған және өнімділігі жоғары жобаларды бірлесіп жүзеге асыру үшін жетекші шетелдік және отандық компанияларды тарту, сондай-ақ "Бәйтерек" холдингіне кіретін даму институттары арқылы қаржыландыру.
Біз бизнестің орынын баспаймыз, керісінше онымен бірге жұмыс істейміз. Қосылған құнды кәсіпкерлер жасайды, прогрестің қозғаушы күші де солар болмақ. Ал біз отандық және шетелдік компанияларға олардың тәжірибесін, технологиясы мен капиталын тарту үшін жүгінеміз. Инвестициялық дамудың негізгі бағыты саналатын - астықты терең және орташа өңдеу, металлургия, мұнай-химия сынды тағы да басқа салалардағы жетекші компаниялардан шетелдік чемпиондардың тізімін жасақтаймыз. Олармен қазақстандық жобаларға қатысуы үшін келіссөздерге бастама жасаймыз. Олардың салған инвестициясы, жасаған сараптамасы, сала мен технологияны бүге-шігесіне дейін білетін біліктілігі бізге осы жобаларды сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп үміттенеміз", - деп атап өтті Арман Қасенов.
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жаңа модельде Investment Board, яғни елдік ауқымдағы басым жобаларды айқындайтын және сүйемелдейтін инвестициялық қызмет негізгі мәнге ие болатынын атап өтті.
Проактивті экономикалық өсудің жаңа саясаты дегенде біз терең сараптаманы қажет ететін ірі жобалар туралы айтып отырмыз. Даму бағыттарын бір құрылымға келтіріп, ірі жобаларды басқаруда жоғары құзыретке ие мамандардан тұратын инвестициялық қызметті, яғни Investment board құруды жоспарлап отырмыз. Олар анағұрлым тиімді даму жолын сілтеп, экономикамыздың бағыттары мен тиісті жобаларды айқындайтын болады", - деп түсіндірді Серік Жұманғарин.
Оның айтуынша, инвестиция тартудың бұрынғы жүйесі сақталады. Бірақ проактивті саясаттың драйвері Investment Board болады.
Жиынға қатысқан сарапшылар экономикалық өсу саясатына қатысты көптеген ұсыныстар айтты. Атап айтқанда, жаңа құжат бұрынғыдан қалай ерекшеленетіні, Қазақстанда жаңа өндірістерді локализациялау деңгейі қаншалықты ұлғаятыны, қаражатты бөлу арналары қандай болатыны, белсенді экономикалық өсу мен тұтынушылық несиелендірудің инфляцияға әсері және тағы басқа мәселелерді талқылады.
ҰЭМ Қоғамдық кеңесінің төрағасы Эльдар Шамсутдинов жиында экономикалық өсуді қамтамасыз ету және мемлекеттік индустриялық бағдарламаны жүзеге асыру туралы қызықты пікірталас өрбігенін атап өтті. Негізгі мәселенің бірі несиелендірумен кім айналысатыны туралы болды, яғни мұны мемлекет өзінің даму институттары немесе коммерциялық банктер арқылы жасайды. Оларға осы мақсатта қаражат бөлінеді.
Мұндағы логика мынада сияқты: банктер арқылы несие беру инфляцияның сөзсіз өсуіне әкеледі. Өйткені банк жүйесі - инфляциялық процестерді жүзеге асырудың негізгі механизмі. Сөйте тұра, бүгінде ЖІӨ-нің өсуіне осы тұтынушылық несиелендіру елеулі үлес қосып отыр. Одан бөлек, инвестициялық қызметті қалыптастыру жоспарлануда, оған приоритетті жобаларды айқындайтын қатысушылар кіреді. Мәселе қаржыландырудың нақты тетігін таңдауда болып тұр. Мұндай детальдар процесс барысында пысықталмақ", - деді ол.
Teniz Capital Investment Banking директорлар кеңесінің мүшесі Ғалым Құсайынов жаңа саясат Қазақстан экономикасының алдында тұрған заманауи сын-қатерлерге жауап беретінін және басты назар елдің ішкі инвестициялық әлеуетіне аударылатынын атап өтті.
Бүгін біз ЖІӨ-нің $450 млрд-тық мақсатты деңгейіне қалай жетуге болатынын талқыладық. Инвестицияны молынан тартпай, оған қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан Ұлттық экономика министрлігі айтып отырған мемлекеттің инвестициялық саясатқа анағұрлым белсенді қатысуға көшуі туралы ұсынысы дәлелді және уақтылы нәрсе", - деді ол.
Оның айтуынша, даму институттарын, соның ішінде бірінші кезекте "Бәйтерек" холдингін, осы жұмыстарға ауқымды түрде тарту капиталдың мемлекеттен ел ішіндегі нақты салалар мен жобаларға қарай қозғалуын қамтамасыз ететін қаржы инфрақұрылымын құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте шетелдік компанияларды капитал көздері ретінде ғана емес, құзыреттердің, технологиялар мен басқару практикаларының тасымалдаушылары ретінде де тарту маңызды.
Ең бастысы, мемлекет бастамашылық ететін жобалардың түсінікті экономикалық моделі, іріктеу мен сүйемелдеудің ашық тетігі болуы тиіс. Сонда мұнда жеке капиталды халықаралық деңгейде де таруға болады. Онсыз экономикалық өсім бюджеттік қаржыландыру шеңберімен шектелеіп қалады", - деп атап өтті сарапшы.
Ол сондай-ақ жаңа саясат жеке сектор мен банк жүйесінің рөлін де нақты анықтауы керек екенін атап өтті. Әзірге инвестиция қалай бөлінеді және коммерциялық банктер бұл процеске қаншалықты белсенді қатысады деген сұрақ ашық күйінде қалып отыр. Бір жағынан, мемлекеттің тікелей қатысуы кепілдік пен жылдамдықты қамтамасыз етеді, екінші жағынан, жеке бастамаларды да ұмытпау үшін нарықтық тетіктерді сақтау маңызды.
Ғалым Құсайынов мемлекеттік және нарықтық құралдарды сауатты үйлестіре білу Қазақстанға артық инфляциядан аулақ бола отырып, экономикалық өсудің сапалы жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік беретінін айтты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 19:40 38941
Қазақстандағы Азық-түлік корпорациясы Қытаймен цифрлық арналарды іске қосу үшін келіссөздер жүргізуде
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Астанада "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ өкілдері мен China National Grain Trade Center делегациясының кездесуі өтіп, онда агроөнімдер саудасына арналған бірлескен цифрлық платформаны іске қосу, сондай-ақ ынтымақтастықтың басым бағыттарын тереңдету мәселелері талқыланды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Кездесуде әсіресе, Қытай тарапының қолданыстағы ұлттық электрондық сауда платформасы базасында қазақстандық жеткізушілерге арналған арнайы бөлім құру жөніндегі ұсынысқа айрықша көңіл бөлінді. Жоспарға сәйкес, бұл бөлімді Қазақстаннан астық, майлы дақылдар (күнбағыс пен рапсты қоса алғанда), өсімдік майы, сондай-ақ болашақта соя сияқты өзге де сұранысқа ие өнімдерді сатып алуға бағыттау жоспарланған.
Қолданыстағы қытайлық алаң базасында цифрлық арна құру отандық өндірушілердің Қытай нарығына қол жеткізу тетіктерін жеңілдетуге мүмкіндік береді.
АҚК өкілдерінің айтуынша, бұл - мәмілелердің ашықтығына, қауіпсіздігіне және өнім сапасына баса назар аударылатын сауданың жаңа форматы.
Мәміле шарттарының орындалуын қамтамасыз ету үшін қытайлық алаңдағыдай кепілдік жарна қолдану көзделуде.
Қаржылық есеп айырысулар тараптар арасында онлайн-форматта, платформаның мүмкіндіктері арқылы жүргізіледі.
Ынтымақтастықтың маңызды бөліктерінің бірі жеткізілетін өнімнің сапасын бақылау. Қытай Ұлттық астық сауда орталығы бөлім басшысының орынбасары Чжао Цзэлиннің айтуынша, негізгі талап сатып алу кезінде - сатып алушының шарттары, ал сату кезінде - сатушының деректері болып саналады. Даулы мәселе туындаған жағдайда түпкілікті шешімді екі елде де тіркелген тәуелсіз инспекциялық ұйым қабылдайды. Сондай-ақ дауларды реттеу жүйесі де көзделген.
Алғашқы кезеңде қатысушылар кедендік рәсімдеуді өздері жүзеге асырмақ. Кейіннен Қазақстан мен Қытайдың салалық қызметтерімен өзара іс-қимылды жолға қою арқылы кедендік рәсімдерді жеңілдету және жеделдету жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, тараптар саудаға қатысушыларға қолдау құралдарын, оның ішінде агроөнім жеткізушілерін несиелеу және қаржыландыру мүмкіндіктерін қарастыруда.
Аталған корпорацияның Бейжіңдегі өкілі Айжан Жамалованың айтуынша, қытай нарығына жүргізілген талдау және серіктестер әлеуетін бағалау екі елдің агроөнім жеткізушілері мен сатып алушылары үшін астық платформасына қатысу өзара тиімді мүмкіндіктер ашатынын көрсетті.
Бұл алаң ҚХР-дың шамамен 50 мың ауыл шаруашылығы кәсіпорнын біріктіреді және 20 жылдан астам уақыт бойы онлайн-сауда форматында табысты жұмыс істеп келеді. Қазақстан үшін бұл отандық агроөнімдер экспортын кеңейтудің жаңа құралы бола алады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
07.10.2025, 17:20ҚМА құрылыс саласында 242 млрд теңгеден астам негізсіз шығындардың алдын алды 07.10.2025, 18:31827111 млн-нан астам сақтандырылмаған қазақстандықтар емделуге қол жеткізе алады 07.10.2025, 15:09Бізге таза әрі ашық экономика қажет: Олжас Бектенов көлеңкелі экономика үлесін азайту жұмыстарын жандандыруды тапсырды73236Бізге таза әрі ашық экономика қажет: Олжас Бектенов көлеңкелі экономика үлесін азайту жұмыстарын жандандыруды тапсырды 07.10.2025, 13:56Өңірлердің басым бөлігінде жылу беру маусымы уақтылы басталды: Олжас Бектенов халықты көмірмен қамтамасыз ету мәселесін қадағалауды тапсырды66446Өңірлердің басым бөлігінде жылу беру маусымы уақтылы басталды: Олжас Бектенов халықты көмірмен қамтамасыз ету мәселесін қадағалауды тапсырды 07.10.2025, 12:1765606Қазақстанда онлайн-казино жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды 18.09.2025, 20:33213106Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді 18.09.2025, 12:15212476ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді 17.09.2025, 09:55195126Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды 17.09.2025, 21:42194056Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 12.09.2025, 09:03Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда189811Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда