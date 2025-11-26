21.11.2025, 21:36 79241
Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Армения Премьер-министрі Никол Пашинян сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады
Сурет: primeminister.kz
Үкімет үйінің ғимаратында Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов пен елімізде ресми сапармен жүрген Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинянның кездесуі өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Онда сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселесі қарастырылып, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер қорытындысы бойынша қол жеткізілген қазақ-армян уағдаластықтарын жүзеге асыру мәселелері талқыланды.
Сауда, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп кооперациясы, көлік, цифрландыру, ғарыш индустриясы, туризм және мәдени-гуманитарлық жобаларға назар аударылды.
Кездесу барысында сауда-экономикалық байланыстарды нығайтудың және екіжақты тауар айналымының қарқынды өсуін қамтамасыз етудің маңыздылығы атап өтілді. Соңғы бес жылда өзара сауда көлемі 2020 жылғы $14,2 млн-нан 2024 жылғы $82,8 млн-ға дейін алты есеге өсті. 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларында тауар айналымы $41,6 млн-ды құрады. Осы бағыттағы одан арғы өзара іс-қимыл шеңберінде 2026-2030 жылдарға арналған тауар айналымын ұлғайту жөніндегі жол картасын іс жүзінде асыру, еркін және арнайы экономикалық аймақтарда бірлескен өндіріс ошақтарын құру, сондай-ақ "Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігінің" сақтандыру құралдарын пайдалана отырып, іскерлік байланыстарға жәрдемдесу жайы талқыланды. Осылардың нәтижесінде қазақстандық металлургия, мұнай-химия және тамақ өнімдерінің қосымша экспорты шамамен $350 млн құрауы мүмкін.
Ауыл шаруашылығы саласы АӨК өнімдерін өзара жеткізуде үлкен әлеуетке ие. Тараптар Қазақстанның жоғары сапалы астығын Арменияға экспорттау перспективаларына да тоқталды. Сондай-ақ, маусымаралық кезеңде ішкі нарықты қолайлы бағамен қамтамасыз ету үшін Армениядан жаңа піскен жемістер мен ерте көкөністерді және жаңғақтарды импорттау жайы да қызығушылық тудырды. 2024 жылы АӨК өнімдерінің тауар айналымы 7,7%-ға өсіп, $9,7 млн болған. Осы жылдың басынан бері бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 35,2%-ға ұлғайып, $9,2 млн-ды құрады.
Тараптар өнеркәсіптік кооперацияны одан әрі дамытуды, машина жасау, металлургия, жеңіл өнеркәсіп және электротехникалық өнімдерді, оның ішінде аккумуляторлар мен трансформаторларды жеткізумен қатар бірлескен жобаларды жүзеге асыруды талқылады - қазірдің өзінде 27 мыңнан астам бірлік экспортталды.
Ынтымақтастықтың ерекше перспективалары жеңіл өнеркәсіпте және шикізатты өңдеу мен дайын өнімді өндіру үшін бірлескен кәсіпорындар құруда байқалады.
Көлік-логистика саласы - тараптар Орталық Азия мен Оңтүстік Кавказ нарықтарының интеграциялануының жаңа мүмкіндіктерін, сондай-ақ автомобиль тасымалдарының динамикасын арттыру үшін Қазақстанда логистикалық орталықтардың ашылуын атап өтті.
Сонымен қатар цифрландыру және ғарыш саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. ЖИ және GovTech дамыту, IT-технологияларды экспорттау, технопарктерді кеңейту, білім беру бастамалары, мысалы, Астанада TUMO Ventures филиалының алдағы ашылуы, бақылау астрономиясы бойынша, оның ішіндегі негізгі басымдықтар - Ұлттық виртуалды обсерваторияны дамыту жөніндегі жобаларды жүзеге асыру.
Туризм саласы да айтарлықтай әлеует көрсетуде. Атап айтқанда, туристік ағындардың ұлғаюы, тау туризмінің дамуы, елдер арасында тікелей әуе рейстерінің ашылуы және ұшу географиясының кеңеюі. Тау туризмін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстан туристерді тарту орталығы және туристік саланы дамытудың маңызды элементі болатын әлемдік деңгейдегі жаңа курорт - Алматы тау кластерін жүзеге асыруға кірісті.
Кездесу соңында Премьер-министрлер Олжас Бектенов пен Никол Пашинян елдердің үкіметтері жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру үшін бар күшін салатынын атап өтті.
Ресми сапар аясында Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі мен Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
26.11.2025, 11:59 6426
Үкімет жеңілдетілген салық режимімен жұмыс істейтін кәсіпкерлер тізімін жариялады
Сурет: Depositphotos
2026 жылдан бастап арнаулы салық режимімен жұмыс істейтін өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың тізімі белгілі болды. Үкіметтің бұл қаулысы 2026 жылдың 1 қаңтарында күшіне енеді, деп хабарлайды Inform.kz.
Үкімет Салық кодексінің 718-бабы 2 тармағы 1 тармақшасына сәйкес қаулы етеді:
1. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің Қоса беріліп отырған тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс, - деп жазылған құжат мәтінінде.
Тізбедегі 40 түрлі қызметтің ішінде мал шаруашылығына ықпал ететін қызмет түрі, музыкалық аспаптар өндірісі, ағаш ұсталығы, желілік маркетинг арқылы бөлшек сауда жүргізу, баспана арендасы, ауызша және жазбаша аударма, ветеринариялық қызмет, тапсырыспен дайын тамақ жеткізу, пошта және курьер қызметі сияқты кәсіпкерлік түрлері бар.
25.11.2025, 21:01 7156
Қазақстан мен Түркіменстан көкөністер мен жемістерге арналған "жасыл дәлізді" кеңейтуде
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Түркіменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары Ходжамырат Гелдимырадовпен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-премьер Түркіменстан Қазақстанның Орталық Азиядағы маңызды әріптесі екенін атап өтті. Соңғы бес жылда екі ел арасындағы тауар айналымы төрт есе өскен, ал соңғы екі жылдағы өзара сауда тұрақты түрде $500 млн-нан асып тұр. Мемлекет басшылары алға қойған тауар айналымын $1 млрд-қа дейін жеткізу мақсатын ортамерзімді перспективада еркін орындауға болады.
Келіссөздердің жеке бір блогы ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзара саудасына арналды. 2025 жылғы 9 айда Түркіменстанға қазақстандық экспорт негізінен өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қайта өңделген өнімдерді жеткізу есебінен $221,7 млн құраған. 2025 жылы экспорт ұн, өсімдік майы және басқа да өңделген тауарлардың көбеюіне байланысты өсті.
Экспорттағы агроөнеркәсіп тауарларының үлесі тұрақты түрде 30%-дан асады. Қазақстан бидай ұны, күнбағыс майы, бидай, макарон өнімдері, маргарин, шай концентраттарын жеткізеді.
Серік Жұманғарин тауарларды жеткізу көлемін ұлғайтуды және бидай, жүгері, жасымық, бұршақ, соя, күнбағыс майы, ұн, қант және басқа да өнімдерден тұратын агроөнеркәсіп өнімінің түрлерін көбейтуді ұсынды.
Түркіменстаннан импорт та өсуде: 2025 жылғы 9 айда ол $141,9 млн-ға жетті. Табиғи газдан басқа жемістер мен көкөністер де жеткізіледі. 2025 жылы қызанақ көлемі 30 мың тоннадан асты, ол - Түркіменстаннан келетін импорт құрылымындағы екінші маңызды тауар.
Біз жеміс-көкөніс өнімдерінің біздің нарықта болғанына мүдделіміз. Сіздер жеткізетін барлық нәрсе - қызанақ, жеміс, көкөністі біз "жасыл дәліз" аясында қабылдауға дайынбыз", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Кездесуде көлік-логистикалық жобаларды дамытуға ерекше назар аударылды. Ходжамырат Гелдимырадов Гератпен шекарада құрғақ порт құрылысының басталғаны туралы хабарлады және Қазақстанды осы жобаға қосылуға шақырды.
Тараптар сондай-ақ "Герат - Тургунди" теміржол желісінің құрылысын қоса алғанда, Қазақстан - Түрікменстан - Ауғанстан-Пәкістан транзиттік дәлізін қалыптастыру перспективаларын талқылады. Серік Жұманғарин мен Ходжамырат Гелдимырадов бизнес үшін қосымша мүмкіндіктер жасауға, елдер арасындағы интеграцияны кеңейте отырып, көлік, сауда және логистикалық байланыстарды дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыруға ниетті екендерін растады.
Анықтама:
2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстан мен Түркіменстан арасындағы тауар айналымы $363,6 млн құрады, бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5,4%-ға артық ($345 млн). Экспорт $221,7 млн (+6,8%), импорт $141,9 млн (+3,2%).
2024 жылы Қазақстан мен Түркіменстан арасындағы тауар айналымы $555,7 млн құраған болатын, оның ішінде экспорт - $335 млн, импорт - $220,7 млн.
25.11.2025, 18:55 7516
Қазақстанда бес трансшекаралық хабты дамыту үшін инженерлік және аумақтық база толығымен дайын
Негізгі алаңдар кеңейтілді, арнайы экономикалық аймақтардың жұмыс істеу мерзімі ұзартылды, ал базалық коммуникацияларды бірқатар нысанға жеткізу осы жылдың соңына дейін жоспарланып отыр. Бұл туралы Үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бүгінде трансшекаралық хабтар құрамына төрт арнайы экономикалық аймақ кіреді. Олар - "Қорғас - Шығыс қақпасы", "Қорғас" ХШЫО", "Ақтау теңіз порты" және "TURAN" экономикалық аймақтары.
Сонымен қатар "Индустриалды сауда-логистикалық кешен" және "Еуразия" индустриялық аймақтар базасында екі трансшекаралық хаб жұмыс істейді. Осы аймақтарда инвесторларға инженерлік инфрақұрылымы дайын жер учаскелері және экономикалық аймақтарда салықтық және кедендік жеңілдіктер ұсынылады. Бұл жағдайлар инвесторлардың шығындарын азайтып, өндірістерді тез іске қосуға мүмкіндік береді.
Қорғас трансшекаралық өңірінде екі негізгі арнайы аймақ жұмыс істейді: олар - "Қорғас - Шығыс қақпасы" және "Қорғас" ХШЫО".
Қорғас - Шығыс қақпасы" сауда, логистика және өндірісті дамытуға арналған. Ол биыл жүк әуежайын салу мақсатында 840 гектарға кеңейтілді.
Аймақтың негізгі бөлігі инженерлік инфрақұрылыммен қамтылған, бірақ резервтік учаскелер әлі дайын емес. Сондықтан әкімдікке жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және оны бекіту жұмыстарын жеделдету қажет.
Қорғас" ХШЫО" Қытаймен үкіметаралық келісім аясында жұмыс істейді және 20218 жылдан бері арнайы экономикалық аймақ болып саналады.
Бүгінде Қытаймен шекаралас сауданы одан әрі дамыту мақсатында аталған Үкіметаралық келісімге өзгерістер енгізу пысықталуда. Бұл өзгерістер аймақты ұлғайтып, қосымша өткізу пунктін ашуды және оны тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшіруді көздейді. Сонымен қатар қазірде аймаққа газ құбырын тарту жұмыстары аяқталуда. "Морпорт Ақтау" - Каспий өңіріне шығуға жол ашатын негізгі арнайы экономикалық аймақ.
Сондықтан биыл аймақтың қызмет ету мерзімі 2053 жылға дейін ұзартылды. Өнеркәсіп пен логистиканы одан дамыту мақсатында аймаққа қосымша жер учаскелері қосылды. Атап айтқанда, өндірістік аймаққа Ақтау және Жаңаөзен қалаларындағы жаңа учаскелер қосылып, қосымша өңдеу өндірістерін орналастыруға мүмкіндік берді. Логистикалық аймаққа әуежайлар, Ақтау және Құрық порттары және теңіз терминалдары кірді. Алдағы уақытта "Морпорт Ақтау" аймағын 382 гектарға кеңейту көзделіп отыр. Яғни, аймаққа Ersai Caspian Contractor қазақстандық құрылыс және теңіз компаниясының территориясы қосылып, сауда, логистика және теңіз инфрақұрылымын дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашылды. Өзбекстанмен жасалған үкіметаралық келісім аясында Түркістан облысында 100 гектар алаңда TURAN арнайы экономикалық аймағының - Халықаралық өнеркәсіптік кооперация орталығы субзонасы құрылды. Қазіргі уақытта субзонада өндірістік қойма құрылысы жүруде. Барлық жоспарланған жобалар аймақтың басым қызмет түрлері тізіміне енгізілді", - деп атап өтті өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан.
Сондай-ақ жалпы құны 2,8 млрд теңге болатын инженерлік инфрақұрылым құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді.
Қазіргі уақытта жобаны қаржыландыру көздерін айқындау мәселесі пысықталуда. Қырғызстан Республикасымен жасалған үкіметаралық келісім аясында Жамбыл облысында 50 гектар аумақты қамтитын "Индустриалды сауда-логистикалық кешен" индустриалды аймағы құрылды. Аймақты инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мақсатында облыс әкімдігі мен инвестор жол картасын бекітті. Қазіргі уақытта аталған жол карта шеңберінде құрылыс алаңын дайындау жұмыстары жүргізілуде. Қырғыз тарапындағы аумақ арнайы экономикалық аймақ мәртебесінде жұмыс істеуде. Сондықтан қазірде аталған аймаққа арнайы экономикалық аймақ мәртебесін беру мәселесі пысықталуда.
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрінің сөзінше Батыс Қазақстан облысында Ресеймен шекаралас 281 гектар аумақта "Евразия" индустриалды аймағы жұмыс істеуде. Жергілікті бюджет есебінен сыртқы инженерлік инфрақұрылым жүргізу жұмыстары 95%-ға аяқталды.13 шақырым жоғары қысымды газ құбыры тартылып, электр желілері қосылды. Құрылыс жұмыстарын жыл соңына дейін толық аяқтау жоспарлануда. Екінші кезеңде аумақтың ішкі инженерлік инфрақұрылымын салуды қарастыратын жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтті.
Министрлік экспорттық әлеуетті арттыру және логистикалық дәліздерді тиімді пайдалану мақсатында, трансшекаралық хабтардағы арнайы экономикалық және индустриалдық аймақтарды дамыту бойынша жұмыстарды жалғастыратын болады.
25.11.2025, 17:53 8521
Барлық трансшекаралық хабтар көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген - Көлік министрлігі
Сурет: КТЖ
ҚР көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында трансшекаралық хабтардың көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз етілгені туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Орталық Азия" халықаралық өндірістік кооперация орталығы бойынша Дарбаза - Мақтаарал жаңа теміржол желісінің құрылысы жалғасуда, 2026 жылы аяқталады. Жоба Мақтаарал ауданын магистральды теміржол желісімен қосады, қуаттылығы жылына 20 млн тонн.
Мемлекеттік кірістер комитеті тарапынан ағымдағы жылы "Атамекен" автомобиль өткізу пунктінде модернизациялау жұмыстары бітті. Өткізу пунктіне баратын автомобиль жолы да биылғы жылы орташа жөндеуден өткізілді.
Еуразия трансшекаралық сауда орталығы теміржол желісіне Пойма стансасы арқылы қосылады, пайдалануға келесі жылы беріледі. Ұзындығы 144 шақырым болатын "Подстепное - Федоровка" автомобиль жолын реконструкция жасалып жатыр. Оның 72 шақырымы республикалық бюджеттің есебінен осы жылы аяқталады, қалған 72 шақырым бойынша 2026 жылы бітеді.
Сонымен қатар 2027 жылға дейін Тасқала автомобиль өткізу пунктін модернизациялау жоспарланған, құрылыс жұмыстарын алдағы жылы басталады. Қорғас бағытында Алтынкөл - Жетіген теміржол учаскесін модернизациялау жүргізілуде. Жоба учаскенің өткізу қабілетін 25 млн тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Жұмыстарды 2026 жылы толықтай аяқтау жоспарлануда.
Нұр жолы" автомобиль пунктінің айналма жолы орташа жөндеуден өтуде, жыл соңына дейін аяқталады.
Каспий хабы бойынша Ақтау және Құрық порттарын жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жыл соңына дейін Ақтау портында қытайлық Ляньюньган компаниясымен бірлескен контейнерлік хаб құрылысының 1-ші кезегі аяқталады. Жоба толық жүзеге асырылғаннан кейін хабтың қуаттылығы жылына 240 мың контейнерге дейін жетеді. Ақтау портының акваторясын тереңдету, причалдарды реконструкциялау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Құрық портында "Саржа" көпфункционалды терминалының құрылысы жалғасуда. Каспий теңізі арқылы контейнер тасымалын ұлғайту үшін 2027 жылға дейін Әзербайжаннан сыйымдылығы 700 контейнер болатын екі кеме сатып алу жоспарлануда. Порттарға баратын теміржол желісінің де өткізу қабілетін ұлғайту бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Бұл жобаларды жүзеге асыру Ақтау және Құрық порттарының өткізу қабілетін 30 млн тоннаға дейін жеткізеді. Оған қоса Жанаөзен қаласын Түрікменстанмен қосатын автомобиль жолдары күрделі және орташа жөндеуден өтуде. Аяқталу мерзімі - 2026 жыл", - деді көлік министрі.
Халықаралық көлік-логистика кешені "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" дәлізінің бойында орналасқан. Қарасу - Масанчи - Сарытөбе автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізілуде, 2026 жылы аяқталады. Қарасу - Ақтілек автомобиль өткізу пунктін модернизациялау келесі жылы басталады. Жоба барысында инвестор қаражаты есебінен Шу өзені арқылы тағы бір көпір салу мәселесі пысықталуда.
25.11.2025, 15:49 7881
Бес трансшекаралық хабты іске қосу шикізаттық емес тауарлар экспортын 30%-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында трансшекаралық хабтарды дамыту мәселесі қаралды. Онда сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, өнеркәсіп вице-министрі Иран Шархан, сондай-ақ бірқатар өңір басшылары баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде Арман Шаққалиев Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2030 жылға дейінгі көлік-логистикалық әлеуетті дамыту тұжырымдамасы аясында 5 трансшекаралық хабты қалыптастыру жұмыстары жүзеге асырылып жатқанын айтты.
Бүгінде барлық 5 трансшекаралық хаб бойынша жұмыстар жүруде. Біріншіден, басқарушы компаниялар және олардың жұмыс істеу шарттары айқындалды. Екіншіден, әлеуетті инвестициялық жобалардың пулдары қалыптастырылды. Үшіншіден, электр энергиясы, сумен жабдықтау, көлік жолдары және коммуникациялар сияқты негізгі инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Өзбекстан шекарасындағы "Орталық Азия" халықаралық өнеркәсіптік кооперация орталығына 2025 жылдың 31 наурызында TURAN арнайы экономикалық аймағы мәртебесі берілді. Құрылыс екі кезеңмен жүзеге асырылуда. І кезең: 100 гектар аумақ функционалды аймақтарға бөлінді, сегіз өндірістік ғимарат салынды, ішкі жолдарды абаттандыру, сыртқы инженерлік желілерді тарту, кіреберіс жолдарын қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Бірінші кезеңнің барлық жұмысы осы жылдың соңына дейін аяқталады. ІІ кезең: поли-винил-хлорид (ПВХ) өнімдерін, тамшылатып суару жүйелерін өндіру, мақта, күріш, дәнді-дақылдар мен майлы дақылдарды қайта өңдеу бағыттары бойынша жеті инвестициялық жоба айқындалды. Сонымен бірге орталық аумағында индустриялық парк салу жоспарлануда. 185,1 миллиард теңге инвестиция тартылып, 1 150 жұмыс орны құрылады. Орталықты толық іске қосу 2026 жылға жоспарланған", - деді ол.
Ал "Еуразия" трансшекаралық сауда орталығы Батыс Қазақстан облысының Орал қаласы әуежайының маңында орналасқан. Басқарушы компания - "Ақжайық" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы. Облыс әкімдігі жалпы құны шамамен 140 миллиард теңге болатын құрылыс материалдары, жиһаз, шыны, мұнай-газ жабдықтары, пластмасса бұйымдары, сондай-ақ катализаторларды қайта өңдеу бағыттарындағы 16 инвестициялық жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
Қорғас торабы арнайы экономикалық аймақ мәртебесіне ие. Оның құрамына "Қорғас" Халықаралық шекара маңы ынтымақтастық орталығы арнайы экономикалық аймағы, "Қорғас - Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағы кіреді. "Қорғас" Халықаралық шекара маңы ынтымақтастық орталығы арнайы экономикалық аймағы аумағында жалпы сомасы 234,4 миллиард теңге болатын 41 жоба жүзеге асырылуда. Оның ішінде 17 миллиард теңгеге сегіз жоба пайдалануға берілді. 33 жоба - 2027 жылға дейін жүзеге асырылады. "Қорғас-Шығыс қақпасы" Экономиқалық аймақта 64 қатысушы тіркелген. Бүгінгі таңда жалпы сомасы 58,6 млрд теңгеге, 32 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. 2300-ге жуық жұмыс орны құрылды. Инвестиция көлемі 848,6 млрд. теңгені құрайтын тағы 32 жоба бар, онда 5000 астам жұмыс орнын құру жоспарлануда. Оның ішінде "Қазақстан-Қытай халықаралық өнеркәсіп қаласы", жел энергетикасы қондырғыларын, электр энергиясын сақтау және жинақтау жүйелерін шығаратын зауыт, металл бұйымдарын өндіру зауыты, кофе және шай сусындары зауыты бар. Өткізу қабілетін арттыру үшін инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылуда. Олар - логистикалық дәліз құру, 18 теміржол желісіне дейін кеңейту (+10), SkyHansа халықаралық жүк жолаушылар әуежайының құрылысы, өндірістік-логистикалық кешенінің құрылысы, бонд қоймаларының құрылысы. Арнайы экономикалық аймақ аумағында 64 қатысушы тіркелген.
Каспий торабы аясында екі ірі жоба жүзеге асырылуда. Олар - Ақтау теңіз портындағы контейнерлік хаб және Құрық портындағы "Саржа" көпфункционалды теңіз терминалы. Екі жоба да "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағының құрамына енгізілген. Контейнерлік хаб үшін 19 гектар жер телімі бөлінді. Бұл "Ляньюньган Құрлықтық терминалы" компаниясымен бірлескен жоба. Инвестиция көлемі - 47,6 миллиард теңге. Хабтың алғашқы іске қосу кешені шілде айында пайдалануға берілді. Екінші кешеннің құрылысы 95% орындалып, жыл соңына дейін аяқталады. Жалпы жоба 2026 жылдың соңына дейін аяқталады деген жоспар бар. Жобалық қуаты - 240 мың ЖФЭ (жиырма футтық эквивалент) контейнер. "Саржа" теңіз терминалы "Semurg Invest" компаниясының жеке инвестициялары есебінен жүзеге асырылуда. Терминал аумағы - 284,7 гектар, инвестиция көлемі - 98 миллиард теңге. Жалпы жүк терминалы пайдалануға берілді. Астық, әмбебап жүк, химиялық өнімдер терминалдары мен көлік-логистикалық орталық құрылысы жалғасуда", - деді сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.
Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізінің құрамдас бөлігіндегі Индустриялық сауда-логистикалық кешен "Қарасу" және "Ақ-Тілек" өткізу пункттерінің жанында орналасқан. $385,2 млн құрайтын 18 жобадан тұратын инвестициялық пул жасақталды. Бұл жобалар құрылыс, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, туризм және медицина салаларын қамтиды. Үш жарым мыңға жуық жұмыс орны ашылады. Жамбыл облысының әкімдігімен кешен аумағын 50 гектардан 150 гектарға дейін кеңейту жұмыстары аяқталған соң,бұл кешен арнайы экономикалық аймаққа айналады. Жобаны іске қосу 2026 жылға жоспарланған.
Трансшекаралық хабтарды жүзеге асыру бойынша ұйымдастыру шаралары және инфрақұрылымның дайындық жұмыстары аяқталады. Жобаларды нақты іске қосу, логистикалық мүмкіндіктерді кеңейту және кооперацияның жаңа формаларын дамытуға басымдық беріледі. Нәтижесінде шекара маңындағы сауда процестерін тездетіп, шикізаттық емес экспорт көлемін 30%-ға арттыруға мүмкіндік береді және қазақстандық компаниялар үшін тиімді логистикалық жағдай жасайтын болады.
24.11.2025, 10:39 8091
Әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесін кеңейту: айналым ашықтығы және делдалдар ықпалын азайту
Сенбі күні вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен инфляцияны тұрақтандыру мәселелері жөніндегі кезекті кеңес өтіп, әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесін кеңейту мүмкіндігін қарастыру мақсатында азық-түлік себетіне жүргізілген талдаудың алдын ала нәтижелері ұсынылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қарашаның үшінші аптасында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы өзгеріссіз қалды. Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанованың айтуынша, қазан айында азық-түлік инфляциясына ең жоғары үлес қосқан өнімдер қатарында қызанақ (15,8%), тартылған ет (3%), сүйексіз сиыр еті (2,2%), сүйекті жылқы еті (1,5%), қияр (7,4%), балық (2,6%), банан (2,8%) және басқа да өнімдер бар. Сонымен бірге, жылдық көрсеткіш бойынша (өткен жылғы 10 аймен салыстырғанда) қызанақ 36,6%-ға, қияр 43,4%-ға арзандаған.
Барлық өңірдің азық-түлік инфляциясына қатысты талдауы нәтижесінде баға өсіміне ең көп ықпал етіп отырған, алайда әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесіне кірмейтін 30 тауар анықталды. Олардың ішінде түрлі ет, балық, алмұрт, алма, лимон, шай, сыр, суықтай қақталған скумбрия, банан, қызанақ, қияр және басқа да азық-түлік тауарлары бар. Бұл өнімдердің арасында импорт үлесі жоғары тауарлар да, көбіне айлық инфляцияға әсер етіп, жылдық инфляцияға айтарлықтай ықпал етпейтін позициялар да кездеседі. Осы тізімнің ішінен әлеуетті түрде әлеуметтік маңызы бар тауарлар қатарына енгізуге болатын 23 позиция іріктелді. Ендігі міндет - бұл ұсыныстарды бизнес өкілдерімен талқылау", - деді Айжан Бижанова,.
Тізбенің кеңейтілуі кәсіпкерлер үшін бірқатар міндеттеме орындауды талап етеді. Мәселен, мәмілелер ашықтығын қамтамасыз ету, шарттарды рәсімдеу, шот-фактуралар мен фискалдық чектерді уақтылы шығару, сондай-ақ заңнамада белгіленген 15%-дан аспайтын сауда үстемесін сақтау.
Бұл шаралар ең сұранысқа ие азық-түлік тауарларының айналымында ашықтықты арттыруға және делдалдық схемалардың соңғы бағаға ықпалын төмендетуге бағытталған.
Кеңес қорытындысы бойынша Серік Жұманғарин Сауда және интеграция министрлігіне бизнес-қоғамдастықпен, салалық қауымдастықтармен және "Атамекен" ҰКП-мен әрбір ұсынылған позицияны жеке талқылауды, сондай-ақ импорт құрылымына қосымша талдау жүргізуді тапсырды. Тиісті консультациялар толық аяқталғаннан кейін ғана түпкілікті шешім қабылданады.
20.11.2025, 14:05 79791
Ұзақмерзімді және қайтарымды инвестициялар: Үкімет экономикалық тиімділігі жоғары жобаларды жүзеге асырады
Премьер-министр Олжас Бектенов Сенат депутатының сұрақтарына жауап бере отырып, қарыз алу негізінен коммерциялық тұрғыдан тартымды әрі өзін өзі ақтайтын жобаларға тартылуы керектігін, олар кейіннен бюджетке кіріс алу арқылы пайдалану процесінде құрылысқа тартылған қарыздарға қызмет көрсетуге мүмкіндік беретінін атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мысал ретінде қазірдің өзінде үлкен пайда әкеліп отырған автожол жобаларын айтуға болады. Өткен жылы бюджетке ақылы жолдардан 48 млрд теңге түскен болса, оның 10 млрд-ын транзитпен өтетін шетелдік көліктер төлеген. Ал осы жылдың 10 айында 72 млрд теңге кіріс келді, оның 17 млрд теңгесі - шетелдік автокөліктерден.
Олжас Бектенов Үкімет аталған жұмысты жалғастыратынын атап өтті. Бұл ретте жекелеген сарапшыларға қарыз қаражаты есебінен салынған нысандар беретін жалпы экономикалық әсерді ескеру маңызды.
Жоғары сыныпты магистраль салынған жерде экономикалық белсенділік мүлдем басқа. Неге екені белгісіз, осы жол бойында 50 жанармай құю бекеті, 100 кафе салынғанын ескермейді. Бұл халықты жұмыспен қамтуға, төленген салықтар және экономикалық өсімге әкеледі. Мұндай инфрақұрылымдық жобаларға инвестиция салынбаса, онда, әрине, даму да болмайды. Сондықтан біздің ойымызша, жоспарлы жұмсалатын қарыздар - экономикалық дамуға айтарлықтай әсер етеді. Біз қаражатты қандай жобаларға жұмсау керектігін мұқият қарайтын боламыз", - деп атап өтті Премьер-министр.
20.11.2025, 13:03 77211
Олжас Бектенов: "Қазақстанның қарызы төмен болуы тиіс және Үкімет осы бағытта жұмыс істеуде"
Сурет: primeminister.kz
ҚР Парламенті Сенатының отырысында Сенат депутаты Сұлтанбек Мәкежанов Премьер-министр Олжас Бектеновке Үкіметтің бюджет шығыстарын оңтайландыру және басымдық беру шараларына қатысты сұрақтар қойды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министр бүгінгі таңда мемлекеттік қарыз деңгейі ЖІӨ-нің 23,6%-ын құрайтынын атап өтті. Жалпыға бірдей танылған әлемдік әдіснамаға сәйкес, мемлекеттік қарыздың бұл деңгейі төмен деп саналады. Мысалы, көптеген дамыған елдерде бұл көрсеткіш ЖІӨ-мен салыстырғанда 50%-дан, 80%-дан және тіпті жекелеген мемлекеттерде 100%-дан асады.
Мен бұлай жасауға шақырып отырған жоқпын. Керісінше, Қазақстанның мемлекеттік қарызының деңгейі төмен болуы тиіс деп есептеймін, Үкімет те осы бағыта жұмыс істеуде. Халықаралық қаржы ұйымдары, атап айтқанда, белгілі рейтингтік агенттіктер тарапынан баға берілуі мемлекеттік қарыздың қолайлы деңгейде екенін растайды. "Үлкен үштік" деп аталып жүрген Fitch, Moody's және S&P агенттіктері бізді жақсы бағалауда. Еліміздің инвестициялық рейтингі - аймақта жалғыз көрсеткіш. Қаржылық орнықтылығымыз да біздің ойымызша, жаман емес. Бұл өз кезегінде бізге тиімді шарттармен сырттан қарыздар тартуға мүмкіндік береді. Мысалы, қазан айының соңында біз еуробондтарды 4,4%-бен орналастырдық. Бұл халықаралық инвесторлардың Қазақстанға сеніп, осындай пайызбен ақша салатынының жақсы көрсеткіші", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
