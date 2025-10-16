13.10.2025, 10:22 24411
Қазақстанда 24,6 млн тонна астық бастырылды
Сурет: gov.kz
Еліміздің өңірлерінде егін жинау науқаны жалғасуда, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың болжамды жинау алаңы 16 млн гектардан асады. Бүгінгі таңда 15,1 млн гектар немесе жалпы егіс алқаптарының 94,1%-ы жиналды. Нәтижесінде 24,6 млн тонна астық бастырылды.
Дәнді дақылдардан бөлек, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 2,1 млн тонна майлы дақыл, гектарына 228,7 центнер өнімділікпен 2,7 млн тонна картоп және гектарына 307,9 центнер өнімділікпен 3,6 млн тонна көкөніс жинады.
Атап айтқанда, 323,5 ц/га өнімділікпен 431 мың тонна қырыққабат, 440,7 ц/га өнімділікпен 1026,8 мың тонна пияз, сондай-ақ 296,5 ц/га өнімділікпен 374,3 мың тонна сәбіз жиналды.
Егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, агротехникалық талаптарға сай мерзімде өтуде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
16.10.2025, 17:17 2021
Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті
Сурет: Depositphotos
Қыркүйекте елде жылдық инфляция 12,9% болды (тамызда - 12,2%). Жылдық инфляция 18 өңірде жеделдеді, біреуінде баяулап, 1 өңірде бұрынғы деңгейде қалды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Қыркүйекте азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 12,7%-ды құрады (тамызда - 11,7%). Осы топтағы тауарлардың бағасы Ұлытау облысында (15,8%) жоғары өсім көрсетсе, Алматы қаласында (9,2%) ең төмен өсім тіркелді.
Қыркүйектің қорытындысы бойынша азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы жылдық мәнде 10,8%-ға өсті (тамызда - 9,7%). Ең жоғары мән Ақтөбе облысында (13,2%), ең төменгі мән Алматы қаласында (8,6%) тіркелді.
Қыркүйекте ақылы көрсетілетін қызмет бағасының өсу қарқыны жылдық мәнде өзгеріссіз қалды - 15,3% (тамызда - 15,3%). Ал, Қызылорда облысында (9,6%) баға жалпы республикалық деңгейден біршама төмен өсті.
Қыркүйекте ел көлемінде айлық инфляция 1,1%-ға өсті.
16.10.2025, 11:46 4451
Қазақстанда 25,9 млн тонна астық бастырылды
Сурет: Depositphotos
Егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың болжамды жинау алаңы 16 млн гектардан асады. Бүгінгі таңда 15,5 млн гектар немесе жалпы егіс алқаптарының 96,8%-ы жиналды. Нәтижесінде 25,9 млн тонна астық бастырылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Дәнді дақылдардан бөлек, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 2,9 млн тонна майлы дақыл, гектарына 228,5 центнер өнімділікпен 2,7 млн тонна картоп және гектарына 305,1 центнер өнімділікпен 3,6 млн тонна көкөніс жинады.
Атап айтқанда, 319,3 ц/га өнімділікпен 441,6 мың тонна қырыққабат, 429,4 ц/га өнімділікпен 1029,8 мың тонна пияз, сондай-ақ 296,1 ц/га өнімділікпен 379,4 мың тонна сәбіз жиналды.
Егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, агротехникалық талаптарға сай мерзімде өтуде.
15.10.2025, 20:17 6286
Шанхайда ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен ҚХР Бас кеден басқармасының келіссөздері өтті
Бір белдеу, бір жол" бастамасы аясында азық-түлік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі форум шеңберінде Шанхай қаласында ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров пен ҚХР Бас кеден басқармасының министрі Сунь Мэйцзюнь арасында екіжақты кездесу өтті, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Келіссөздер барысында тараптар сауда-экономикалық байланыстардың қазіргі жағдайын талқылап, аграрлық саладағы болашақ ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындады.
Әсіресе, ветеринариялық, санитарлық және фитосанитарлық бақылау мәселелеріне, жеткізілетін өнім түрлерін кеңейтуге және өзара сауданы жеңілдету шараларына назар аударылды.
Айдарбек Сапаров Қытай тарапымен орнаған конструктивті және серіктестік сипаттағы қатынастарды жоғары бағалады.
Біз ҚХР Бас кеден басқармасының қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін Қытай нарығына ілгерілетуге көрсетіп отырған қолдауын жоғары бағалаймыз. Өз тарапымыздан, Қазақстан жеткізілетін өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсауда", - деді министр.
2025 жылдың алғашқы жеті айының қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 28%-ға өсіп, 992,3 миллион АҚШ долларына жетті.
Министр биыл мамырда Алматыда өткен келіссөздер барысында қол жеткізілген уағдаластықтардың маңыздылығын ерекше атап өтті.
Мәселен, инспекция және карантин саласында өзара іс-қимыл мен консультациялар тетігін құру туралы меморандумға қол қойылып, уақытша жұмыс тобы тұрақты мәртебеге ие болған.
Қысқа уақыт ішінде тараптар бірқатар жаңа хаттамаларға қол қойды. Олардың ішінде құс еті, термиялық өңделген қой еті және қызылша сығындысы бойынша келісімдер бар.
Сондай-ақ тері мен сойылған ірі қара малға арналған ветеринариялық сертификаттардың жобалары дайындалып, олардың келісімі күтілуде.
Айдарбек Сапаров тұрақты жұмыс тобының қажетті және кәсіби алаң ретінде өз тиімділігін дәлелдегенін айтып, оның әлеуетін одан әрі ынтымақтастықты тереңдету үшін белсенді пайдалануды ұсынды.
Бүгінгі таңда Қазақстан мен Қытай арасында 21 түрлі өнімге қатысты фитосанитариялық талаптар жөніндегі 16 хаттамаға қол қойылған.
Олар бидай, арпа, соя, зығыр, рапс және басқа да дақылдарды қамтиды.
Сонымен қатар 2 800-ден астам қазақстандық кәсіпорын ҚХР Бас кеден басқармасының тізіліміне енгізіліп, қытай нарығына өнім экспорттауға құқық алған.
Қазақстандық тарап өнім түрлері мен жеткізу географиясын кеңейтуге, сондай-ақ бірқатар процестерді жеделдетуге қызығушылық танытып отыр.
Атап айтқанда, ет өңдеу кәсіпорындарын инспекциялау нәтижелерін қорытындылау, сиыр және шошқа еті (оның ішінде салқындатылған, термиялық өңделген және қосалқы өнімдер), сондай-ақ шиенің жаңа өнімі бойынша жаңартылған хаттамаларға қол қою, инкубациялық жұмыртқа өндіретін қытай кәсіпорындарын инспекциялауды ұйымдастыру, қызылша сығындысын өндіретін қазақстандық кәсіпорындарға бірлескен тексеріс жүргізу мәселелері талқыланды.
Бүгін біз қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерінің Қытай нарығына қолжетімділігін одан әрі кеңейтуге қатысты негізгі мәселелерді талқыладық. ҚХР Бас кеден басқармасымен сындарлы диалогты жалғастырып, өзара қолдауға сенім артамыз", - деді Айдарбек Сапаров.
Өз кезегінде Сунь Мэйцзюнь ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын атап өтіп, сауда қатынастарын дамыту бағытында одан әрі бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін білдірді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар барлық техникалық және ұйымдастырушылық мәселелерді тұрақты жұмыс тобының отырыстары шеңберінде талқылауды жалғастыруға уағдаласты.
14.10.2025, 21:37 27171
Өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларында оң динамика байқалады
9 айдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларында оң динамика байқалып, өсім 6,2 %-ды құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Министрдің сөзінше металлургия, машина жасау, химия, құрылыс материалдар өндірісі, жеңіл өнеркәсіп және өңдеу өнеркәсібінің тағы 11 салада көрсеткіш артуда. Металлургия өнеркәсібінде көлем 0,3%-ға артқан. Оң динамика отандық кәсіпорындардың жүктемесін арттыру, шикізатпен қамтамасыз ету нәтижесінен қалыптасып отыр. Машина жасау саласы көлік құралдары, ауыл шаруашылық техникасы, және түрлі жабдықтар өндірісінің өсуінен 14%-ға ұлғайды. Бұл ішкі сұраныстың ұлғаюы, ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы және мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесі.
Сонымен қатар осы жылы Алматы қаласында көпбрендті жеңіл автомобиль шығаратын зауыт, Астана қаласында жолаушылар вагондарын өндіретін "Штадлер Қазақстан" кәсіпорны, сондай-ақ Атырау қаласында жүк вагондарын шығаратын зауыт пайдалануға берілді. Сондай-ақ Қостанай қаласында KIA жеңіл автомобильдерін өндіретін зауыт іске қосу жоспарлануда.
Химия өнеркәсібі саласында полипропилен, натрий цианиді, аммиак селитрасы және аммофос өндіру көлемі өсіп, 9,6% өсімді құрап отыр. Бетон, құрылыс қоспалары, әк, отқа төзімді бұйымдар, цемент және бетон конструкциялары өндірісі артып, құрылыс материалдар өндірісі 4,7 %-ға ұлғайды. Жеңіл өнеркәсіпте 9,4% өсімді көрсетіп отыр. 9 айдың қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 6,4 трлн теңгені құрап, 14,9%-ға артты. Еліміздің 17 өңірінде оң көрсеткіш сақталуда, алайда 3 өңірде - Абай, Атырау облыстарында және Шымкент қаласында құрылыс жұмыстарының көлемі төмендеген. Жалпы, жыл басынан бері құрылыс саласы орта есеппен 15% деңгейінде тұрақты оң серпін көрсетіп келеді. Бұл саланың жүйелі түрде дамып, жоспарланған шаралардың тиімді жүзеге асырылып жатқанының нәтижесі. Биылғы тұрғын үй саласындағы жоспар - 19,2 млн шаршы метр болып белгіленді", - деп атап өтті Ерсайын Нағаспаев.
9 айдың қорытындысы бойынша 12,9 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 3,4%-ға артты. Еліміздің 17 өңірінде осы бағытта оң динамика байқалуда. Ең көп өсім Алматы, Ұлытау облыстары мен Алматы қаласында тіркелген. Абай, Атырау және Маңғыстау облыстары төмен көрсеткіштерге ие болып отыр.
Министрлік аталған салалар бойынша тұрақты өсім қарқынын қамтамасыз етіп, жүйелі жұмыстарды жалғастыруда. Сонымен қатар жаңа өндірістерді іске қосуға, локализация деңгейін арттыруға және өңірлерде инвестициялық белсенділікті ынталандыратын болады.
14.10.2025, 19:51 26581
Экономиканың базалық секторларын дамыту Қазақстанда жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік берді
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында биылғы 9 айдағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин, Ұлттық банкі төрағасының бірінші орынбасары Ерұлан Жамаубаев, қаржы министрі Мәди Такиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов, ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов баяндама жасады. Сондай-ақ Абай, Ұлытау және Атырау облыстарының әкімдері тыңдалды.
Оның айтуынша, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша көлік және қоймалау саласындағы нақты көлем индексі 121,2%-ды құрады. Саланың өсу динамикасына жүк тасымалының жалпы көлемінің артуы әсер етті. Бұл көрсеткіш 853,5 млн тоннаны құрап, өткен жылмен салыстырғанда 9,1 %-ға жоғарлады. Оның ішінде автомобиль көлігімен жүк тасымалы 1,3 %-ға, құбыр арқылы тасымалдар 15,9 %-ға және теміржол көлігімен жүк тасымалы 10,5 %-ға өсті. Барлық көлік түрлері бойынша жолаушылар тасымалы 11,4 %-ға өсіп, 1 млрд 411 млн жолаушыны құрады.
Тасымал көлемі экономиканың жай-күйін көрсетеді және көрсеткіштердің басым бөлігі бойынша өсім бар. Жүк тасымалы көлемінің өсуі экономиканың базалық секторының дамуы есебінен қамтамасыз етілді, атап айтқанда тау-кен металлургиясы, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, құрылыс және сауда салаларының есебінен. Аталған салалар - көлік қызметтерінің негізгі пайдаланушылары. Есепті кезеңде олардың өсуі оң динамиканы көрсетті. Өңірлер бөлінісінде де барлық түрлер бойынша өсім байқалады. Айтарлықтай өсу Астана қаласында байқалды, онда қоймалау және қосалқы қызметтердің көлемі жәнне теміржол көлігімен жүк тасымалдау артты. Қостанай облысында теміржол көлігімен жолаушылар және автомобиль көлігімен жүк тасымалы өскен. Ал Солтүстік Қазақстан облысында және Шымкент қаласында құбыр арқылы тасымалдың, пошта мен курьерлік қызметтерінің төмендеу есебінен көрсеткіштері де шамалы төмендеді", - деді ол.
Оның айтуынша, көлік саласындағы өсу серпіні жыл соңына дейін сақтау инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі. Олардың ішінде Алматы станциясының айналма теміржолы желісінің құрылысын аяқтау, көлік инфрақұрылымын жаңғырту, көлік паркiн жаңарту жобалары бар. Биыл жалпы ұзындығы 7 мың шақырым автожолда жұмыстарды аяқтау жоспарланған, оның 4 мыңы республикалық маңызы бар және 3 мыңы жергілікті маңызы бар жолдар.
Түркі мемлекеттер ұйымының қатысушы елдерімен шетелдік рұқсат бланкілерін электрондық форматқа көшіру, бұл аталған елдермен жүк рейстерінің санын арттырып, әкімшілік шығындарды азайтады. Сондай-ақ, "Достық-Мойынты" учаскесінде екінші жолдардың құрылысын аяқтау есебінен Қытай бағытындағы экспорттық және транзиттік тасымалдарды ұлғайту жоспарлануда. Жалпы, аталған шаралар саланың тұрақты өсуін қамтамасыз етіп, ел экономикасына қосылатын үлесті арттыруға мүмкіндік береді.
14.10.2025, 18:47 26856
Қазақстандағы бөлшек сауда айналымының маңызды драйверлерінің бірі - электрондық сауда
Сурет: Depositphotos
ҚР сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Үкімет отырысында сауданың жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ол осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлем индексі 108,8% деңгейінде қалыптасқанын атап өтті. Номиналды түрде сауда көлемі 52,8 трлн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,5%-ға жоғары болды.
Өсім елдің барлық өңірлерінде байқалады. Сауда өсіміне ең көп үлес қосқан өңірлер - Алматы, Астана, Шымкент қалалары мен Атырау және Қарағанды облыстары. Аталған бес өңірдің үлесіне жалпы сауда көлемінің 71,3%-ы немесе 37,6 трлн теңге тиесілі. Осылайша, негізгі іскерлік және тұтынушылық белсенділік орталықтары сауда секторының дамуының негізгі бағыттарын қалыптастырады, онда логистика инфрақұрылымы, цифрлық қызметтер мен дистрибуциялық қуаттар шоғырланған. Сала құрылымында көтерме сауда үлесі 66,4%-ды құрайды", - деді Арман Шаққалиев.
Министрдің сөзінше көтерме сауда көлемі 35 трлн теңгеден асқан, бұл 2024 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 9,6%-ға артық. Негізгі өсім шикізаттық, азық-түлікке жатпайтын және өндірістік-техникалық мақсаттағы тауарлар есебінен қамтамасыз етіліп, олардың үлесі шамамен 82%-ды құрады. Қыркүйек айында шикі мұнай мен табиғи газды өткізу көлемінің азаюы байқалды, алайда бұл көлемдердің орнын келесі айларда толық өтеу күтіледі.
Бөлшек сауда да тұрақты өсім көрсетіп отыр. Сауда саласының нақты көлем индексі 107,1%-ды, ал айналым көлемі 17,5 трлн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,6 трлн теңгеге артық болды. Сауда кәсіпорындары арқылы сату 6,7%-ға өсті, жеке кәсіпкерлер арқылы, оның ішінде базарларда жұмыс істейтіндерді қосқанда, 8,1%-дан астам деңгейінде қалыптасты", - деді министр.
Ведомство басшысының сөзінше өңірлер бөлінісінде бөлшек сауда айналымы бойынша алғашқы үштікке Алматы, Астана және Қарағанды облысы кірген. Бөлшек сауда айналымының маңызды драйверлерінің бірі - электрондық сауда. Жедел бағалау деректері бойынша, 2025 жылдың 9 айында онлайн-сатылым көлемі шамамен 2,7 трлн теңгені құраған. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14%-ға жоғары.
14.10.2025, 17:35 27641
2025 жылдың 9 айында Қазақстанда 75,7 млн тонна мұнай және газ конденсаты өндірілді - Энергетика министрлігі
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында биылғы 9 айдағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин, Ұлттық банкі төрағасының бірінші орынбасары Ерұлан Жамаубаев, қаржы министрі Мәди Такиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов, ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов баяндама жасады. Сондай-ақ Абай, Ұлытау және Атырау облыстарының әкімдері тыңдалды.
Өз кезегінде энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы отын-энергетикалық кешеннің жағдайы туралы баяндады.
Есепті кезеңде мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 75,7 млн тоннаны құрады немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 113,2% артық. Биылға барлығы 96,2 млн тонна жоспарланып отыр. Мұнай экспортына келер болсақ, 9 айдың қорытындысы бойынша көрсеткіш - 60,5 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 114,9%. 2025 жылғы жоспар - 70,5 млн тонна жөнелту. Газ саласы туралы тоқталсақ, есепті кезеңде 51,6 млрд. текше метр газ өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 116,7%. Жыл соңына дейін 62,8 млрд. текше метр газ өндіру жоспарлануда. Қаңтар-қыркүйек айларындағы тауарлық газды ішкі тұтыну көлемі - 14,3 млрд текше метр. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңінің 100,4%-ы. Сұйытылған мұнай газын өндіру көлемі шамамен 2,3 млн тонна болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне 101,1%. Ел аумағы арқылы газ транзитінің көлемі 53 млрд. текше метр болды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне 102,9%", - деді ол.
Оның айтуынша, қаңтар-қыркүйек айларының қорытындысы бойынша 11,6 млн тонна мұнай өнімдері өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 110,1%. 2025 жылдың қорытындысы бойынша 13,7 млн тонна мұнай өнімдерін өндіру жоспарланған. Бұл 2024 жылдың фактісіне 100,7%.
Мұнай-газ химиясы өнімдерін өндіру көлемі 477,2 мың тонна болған, өткен жылдың 9 айымен салытырғанда 115,8%. 2025 жылы 589,7 мың тонна өнім өндіру жоспарланып отыр немесе 2024 жылдың қорытындысынан 109,2%. Сондай-ақ, есепті кезеңде 89,9 млрд кВт/сағат электр энергиясы өндірілген немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,5%. Осы жылдың жоспары - 117,9 млрд кВт/сағат. Жаңартылатын энергия көздері объектілерінен электр энергиясын өндіру 9 айда 6,5 млрд кВт/сағат немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 111,9% болған. 2025 жылғы жоспар - 7,2 млрд кВт/сағат. Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу Министрліктің тұрақты бақылауында тұр.
14.10.2025, 14:30 27861
Мемлекеттік бюджеттің кірістер көлемі 17,3 трлн теңгені құрады - Қаржы министрлігі
2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджеттің кірістер көлемі 17,3 трлн теңгені құрап, жоспар 102%-ға орындалды. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР қаржы министрі Мәди Такиев мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның сөзінше өткен жылмен салыстырғанда, өсу қарқыны 116%-ға жетіп, 2,4 трлн теңгені құрады. Республикалық бюджеттің түсім көлемі 10,5 трлн теңгені құрап, жоспар 97,3%-ға орындалды. Өсім қарқыны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 1,4 трлн теңгеге немесе 116% -ға жетті.
Жоспардың орындалмауының негізгі факторлары: біріншіден, әлемдік мұнай бағасының құбылмалылығы; екіншіден, бизнестің логистикалық шығыстарына әсер ететін, тұрақсыз геосаяси жағдайдың жалғасуы. Бұл, өз кезегінде, экспорт көлемінің 5,1%-ға төмендеуінде және соның салдарынан, бизнестен түсетін салық түсімдерінің азаюына алып келді. Жергілікті бюджет кірістері көлемі, сыртқы факторларға тәуелсіз салықтар есебінен 6,8 трлн теңгені құрады. Жоспар 704 млрд теңгеге артығымен орындалды. Салық және кедендік әкімшілендіру шеңберінде, 653 млрд теңгеге қосымша резервтер қамтамасыз етілді", - деді Мәди Такиев.
Ведомство басшысының сөзінше осы жылдың 9 айында, экспорттаушыларға жалпы сомасы 1 трлн теңгеге жуық қосылған құн салығы қайтарылды. Нәтижесінде экономикаға нақты өтімді қаражаттың түсімі қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік бюджет шығыстары - 94%-ға, республикалық бюджет шығыстары - 93%-ға, жергілікті бюджет шығыстары 97%-ға атқарылды.
Республикалық бюджеттің негізгі шығыстары:
- әлеуметтік салаға - 6,5 трлн теңге;
- өңірлерді қолдауға - 5,6 трлн теңге;
- нақты секторға - 1,2 трлн теңге бағытталды.
Айта кету керек, бүгінгі күні өңірлерді қолдауға бағытталған қаржат көлемі - 74%-ды құрады. Бұл еліміздің теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді. Жергілікті бюджеттер жалпы 9 трлн теңгеге әлеуметтік сала мен негізгі қызметтерге басымдық бере отырып қаржыландырылды. Әлеуметтік-экономикалық жобаларды қаржыландыруда, Арнаулы мемлекеттік қорға қайтарылған қаражат, айтарлықтай қолдау болды. Мәселен жалпы сомасы 392 млрд теңгеге - 443 жоба қаржыландырылды. Бұл жобалардың ішінде сумен жабдықтауға байланысты 248 жобаға - 193 млрд теңге, оның ішінде ауылдық елді мекендердегі 196 жобаға - 141 млрд теңге бөлінді. Денсаулық сақтау саласында 129 млрд теңге сомасына - 177 жоба, оның ішінде 33,6 млрд теңгеге - Өскемен қаласында гематологиялық орталық салу, және 28,1 млрд теңгеге - Риддер қаласында көпбейінді аурухана салу жобалары да бар. Сондай-ақ спорт саласында 4 жоба - 33,1 млрд теңге сомасына қаржыландырылды", - деді Мәди Такиев.
Министрдің сөзінше биылғы жылдан бастап "Мемлекеттік сатып алу туралы" жаңа Заң қолданысқа енгізілді, мұнда бұрындары ұзақ уақытқа созылатын сатып алу рәсімдерінің мерзімдерін қысқартуға басымдық берілген. Бүгінгі күні мерзімдер ең төменгі деңгейге дейін қысқартылып, отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған ережелер енгізілді.
Мәселен, осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда:
- жасалған шарттар сомасы мен отандық тауар өндірушілерден сатып алу сомасы 2 есеге өсті;
- шағымдар саны 25%-ға қысқарды;
- жасалған шарттар саны 28%, оның ішінде отандық тауар өндірушілермен жасалған шарттар саны 30%-ға өсті.
Бүгінде Министрлік мемлекеттік сатып алуда, жасанды интеллект элементтерін енгізуде. Мәселен, конкурстар рейтингтік-баллдық жүйені пайдалана отырып өткізіледі: мұнда конкурстық комиссия құрылмайды, жеңімпазды таңдау автоматты түрде жүзеге асырылады, нәтижелерге шағым жасалмайды. Үнемделген қаражат көлемі 781 млрд теңгені құрады.
Есепті кезеңде бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімді пайдалануға бақылауды күшейту шеңберінде, келесі шаралар атқарылды:
- 2 трлн теңгеден астам бюджет қаражаты бойынша 791 тексеру жүргізілді;
- 348 млрд теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның 310 млрд теңгеге бұзушылықтар жойылды;
- әлеуметтік салада 6 мыңнан астам нысан онлайн мониторингпен қамтылды.
Нақты секторда бақылауды күшейту шеңберінде кірістерді жасыруға және бухгалтерлік деректерді бұрмалауға жол бермеу үшін тәуекел бейіндері әзірленуде. Сонымен қатар Мемлекеттік аудит бюджетті бекітуге дейін, мемлекеттік органдардың шығыстарын жоспарлау барысында талдау жүргізді. Нәтижесінде 1,5 трлн теңгеге сапасыз жоспарлау анықталды.
Министрдің айтуынша цифрлық трансформация аясында бюджеттік онлайн мониторинг енгізілген, ол бюджет қаражатының жұмсалуына бақылауды күшейтуге бағытталған. Қазіргі уақытта, білім беру саласының өзінде, қаражатты жұмсау кезіндегі бұзушылықтардың алдын алу, және тәуекелдерді анықтауда, айтарлықтай нәтижелер алынды. Жасанды интеллект элементтерін қолдану нәтижесінде, тәуекелді төлемдерінің сомасы 2024 жылы 307 млрд теңгеге және 2025 жылы 132 млрд теңгеге анықталды.
Мәселен, аудандық білім бөлімдерінің қызметкерлеріне бір айда 65 млн теңгеге дейін төлем жасалған немесе 10 млн теңгеден астам сыйақы аударылған. Тағы бір мысал, бір шот немесе бір жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, әр түрлі адамдардың аты-жөнімен айына 66 төлем жасалған. Сонымен қатар мониторинг жүйесі кеңейіп келеді - ол тек білім беру саласын ғана емес, сонымен бірге денсаулық сақтау, мәдениет, туризм және спорт салаларын да қамтыды. Бұл жерде мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлеріне, бюджет шығыстарын мақсатқа сай пайдаланып, үлкен жауапкершілікпен қарау керектігін атап өтемін. Бұдан басқа, жүргізілген тексерулердің нәтижелері, мемлекеттік қолдау жүйесінің жекелеген қатысушылары бюджет қаражатын мақсатына сай пайдаланбай отырғанын көрсетті", - деді министр.
Сонымен қатар ведомство басшысы өткізу пункттерін жаңғырту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға жеке тоқталып өтті. Оның сөзінше еліміздің транзиттік әлеуетін дамыту және көршілес елдермен тауар айналымын арттыру мақсатында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасындағы 9 автокөлік өткізу пункттеріне толық ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізілуде.
Бүгінгі таңда 4 өткізу пункті пайдалануға берілді. Қалған 5 автомобиль өткізу пункті осы жылдың соңына дейін іске қосылады деп жоспарланған. Бұл ретте, өткізу пункттері маңындағы шекаралық және сервистік инфрақұрылымды дамыту қажет. Сонымен қатар сәуір айында "Жібек жолы" жаяу жүргіншілер өткізу пунктін реконструкциялау жұмыстары басталды. Оның жобалық қуаты тәулігіне 70 000 жеке тұлға, 2 000 жеңіл автокөлік және 200 автобусты құрайды. Келесі жылдың бірінші жарты жылдығында іске қосу жоспарлануда.
Бақылау бекеттерін жаңғырту жұмыстрының нәтижесінде, шекарада өткізу қабілеті, өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға артты және кедендік төлемдердің түсімі 518 млрд теңгеге ұлғайды. Қабылданған жедел шешімдер өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік берді. Атап айтқанда: "Нұр Жолы" өткізу пунктін тәулік бойы жұмыс режиміне көшіру; Майқапшағай және Алакөл өткізу бекеттерінің жұмыс уақытын тәулігіне 12 сағатқа дейін ұлғайту; Бақты пунктін аптаның жеті жұмыс күніне көшіру. Жалпы, жаңғыртудан кейін, жиынтық өткізу қабілеті 6 есеге немесе жылына 5 млн автокөлік құралына дейін артады", - деді министр.
