"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады
25.08.2025, 21:46 4141
Биыл 1,3 мың км астам коммуналдық желілер жөнделеді
ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы Тимур Қосымбаев ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында атап өткендей, жылу, электр, сумен жабдықтау және су бұру салаларындағы тозуды 50%-дан төмендету үшін 86 мың км коммуналдық желілерді жөндеуге 6,8 трлн теңге инвестиция тарту қажет, деп хабарлайды ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз қызметінен.
Ағымдағы жылы бірге пысықтау нәтижесінде расталған құжаттары бар және жалпы сомасы 144,5 млрд теңгеге қаржыландыруға дайын 48 табиғи монополия субъектісі басым тәртіппен қаралып, айқындалды. Бұл жөндеу жұмыстарын жүргізуге және 1 347 км коммуналдық желі мен 3 047 бірлік жабдықты ауыстыруға мүмкіндік береді", - деді спикер.
Келесі жылы "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 9 723 км желіні жөндеп, 46 мыңнан астам жабдықты ауыстыру жоспарланып отыр. Инвестициялардың жалпы көлемі шамамен 1 трлн теңгені құрайды.
25.08.2025, 20:42 4286
Қазақстанда 3,1 млн тонна астық бастырылды
Егін жинау жұмыстары еліміздің 15 өңірінде жүргізілуде. Олардың қатарында Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары, сондай-ақ Абай, Жетісу облыстары мен Шымкент қаласы бар, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Жақсы өнімділікті Шығыс Қазақстан, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және Жетісу облыстары көрсетіп отыр.
Соңғы деректер бойынша, қазірдің өзінде 2,2 млн гектар дәнді дақыл орылып, бұл жалпы егіс алқабының 13,7%-ын құрайды. Бастырылған астық көлемі - 3,1 млн тонна.
Сонымен қатар, 24,4 мың тонна майлы дақыл, гектарына 239 центнерден өнім беріп 525,5 мың тонна картоп, гектарына 286 центнерден өнім беріп 1,6 млн тонна көкөніс, сондай-ақ гектарына 269,9 центнерден өнім беріп 1,8 млн тонна бақша дақылдары жиналды.
Айта кетейік, көкөністер бойынша да жоғары өнімділік байқалады: 319,5 мың тонна қырыққабат жиналып, гектарынан 375,4 центнер өнім алынған, 256,7 мың тонна пияз жиналып, гектарынан 390 центнер өнім алынған, 98,8 мың тонна сәбіз жиналып, гектарынан 298,1 центнер өнім алынған.
25.08.2025, 19:38 4416
Қазақстанда суды аз қажет ететін жаңа күріш сорты шығарылды
Қызылорда облысында Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты жаңа күріш сортын сынақтан өткізіп жатыр. "Сыр сұлуы" деп аталатын бұл сорт аз уақытта пісіп-жетілетіндіктен, суды да аз қажет етеді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сынақ нәтижелері көрсеткендей, жаңа күріш сорты 105-110 күнде пісіп-жетіліп, жергілікті ауа райы мен топыраққа толық бейімделген. Барлық агротехникалық талап орындалған жағдайда гектарынан 80-85 центнерге дейін өнім алуға болады.
Қазіргі таңда Қызылорда облысында негізінен ресейлік күріш сорттары өсіріледі. Олар толық пісіп-жетілу үшін 120-125 күн уақыт алады.
Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі су шаруашылығы жағдайы суды үнемдеудің жаңа тәсілдерін іздеуді және әзірлеуді қажет етіп отыр. Әлемдік климаттың өзгеруін ескерсек, осындай жаңа дақыл түрлері бұрыннан өсіріліп жүрген суды көп қажет ететін сорттарға жақсы балама бола алады. Бұл ғылыми жұмыстың нәтижесі ауыл шаруашылығының дамуына және күріш алқаптарында су тұтынуды азайтуға оң ықпал етеді", - деді Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты басқарма төрағасының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Жанұзақ Байманов.
Сонымен қатар ғылыми-зерттеу институты Су ресурстары және ирригация министрлігімен бірлесіп, венгрлік Water Retainer жаңа препаратын сынақтан өткізіп жатыр. Ол топырақтағы ылғалды ұзақ сақтауға көмектеседі. Биыл бұл препарат Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды, Ақмола және Жетісу облыстарындағы егістіктерде тәжірибе жүзінде қолданыла бастады.
Бірінші сынақ кезеңінде төрт ғылыми-зерттеу институты қатысты. Сынақ нәтижесінде препарат күріштің өсу кезеңін қысқартып, суды айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік беретіні анықталды. Әдетте күрішке 90 күн бойы су жіберіледі, ал бұл препаратты қолданғанда бар болғаны 51 күн суару жеткілікті", - деп атап өтті Су ресурстары және ирригация министрлігінің Ғылыми және инновациялық технологиялар департаменті директоры Ләззат Жүсіпова.
25.08.2025, 09:50 4591
Қазақстандық өндірушілердің өнімдері ел дүкендеріндегі сөрелердің кем дегенде 50% алады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" атты Қазақстан халқына Жолдауында сауда саласын дамыту және еліміздің экспорттық әлеуетін күшейту мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі ретінде аталды. Президент отандық тауар өндірушілердің позициясын нығайту, шикізаттық емес экспорт көлемін арттыру, шағын және орта бизнеске қолайлы жағдай жасау сияқты нақты міндеттер қойды. Үкімет Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру үшін бизнесті жүргізудің ашық қағидаларын әзірлеп, ішкі сауданы дамытуда және отандық тауарлардың сыртқы нарыққа шығуына қажетті инфрақұрылым қалыптастырады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қабылданған шаралар кешенінің нәтижесінде сала тұрақты өсуді көрсетіп отыр: 2025 жылғы қаңтар-шілде айларында сауда көлемі 8,6%-ға, ал инвестиция көлемі І жартыжылдықта 37%-ға өсіп, 438 млрд теңгеге жетті.
Сауда саласында 800 мыңнан астам бизнес субъектісі айналысып, 1,5 млн-нан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. "Айтылды-жасалды" қағидаты бойынша Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айтқан тапсырмалары белсенді түрде жүзеге асырылуда", - деп атап өтті сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.
Нарықты қорғау және қазақстандық тауарларды ілгерілету
Үкімет ішкі нарықты қорғауға және отандық өндірушілерді қолдауға бағытталған реттеуші шараларды әзірледі. 2025 жылдың мамыр айында тауарлардың шығарылған елін айқындау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілді. Отандық тауар өндірушілердің бірыңғай тізілімі жасалады онда өндірушілер туралы нақты деректер жинақталып, оларға мемлекеттік қолдау шараларына, сондай-ақ мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алуларға қол жеткізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.
Сауданы ынталандыру және дүкен сөрелеріндегі отандық тауарлар үлесін арттыру мақсатында қазақстандық өндірушілер өнімдері үшін кемінде 50% сөрелік кеңістікті көздейтін бағдарлама іске қосылды.
Сонымен қатар сапасыз әрі қауіпті өнімдердің ішкі нарыққа енуіне шектеу қою бағытында белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр.
Барлық бақылаушы органдардың қатысуымен Ахуалдық штаб тиімді жұмыс атқаруда. 47 мыңнан астам көлік тексерілді, тауарлық салмақта бұл 600 мың тоннадан астам мал шаруашылығы өнімдері. Оның ішінде 900-ден астам автокөлік кері қайтарылды, 1 мыңнан астам сәйкестікті растау құжаттарының күші жойылды", - деп атап өтті Арман Шаққалиев.
Экспорттаушыларды қолдау және өнімді шетелде ілгерілету
Президенттің тапсырмасы бойынша шикізаттық емес экспортты әртараптандыру және арттыру мақсатында "бір терезе" қағидаты бойынша қаражат құралдарының толық спектрін ұсынатын Экспорттық-кредиттік агенттік құрылды.
Биылғы 7 айда көрсетілген қаржылай қолдау көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 200 млрд теңгеге артып, 394 млрд теңгені құрады. Қолдау көрсетілетін барлық жобалардың 71%-ын құрайтын шағын және орта бизнеске ерекше назар аударылуда. Бұл ретте орташа және жоғары қайта бөлу өнімдерінің үлесі 83%-ға жетіп отыр.
Қазақстандық тауарларды сыртқы нарықта ілгерілетуді күшейту үшін халықаралық инфрақұрылым қалыптастырылуда. Қытай провинцияларында серіктестік кеңселер, өкілдіктер және ұлттық павильондар іске қосылуда, соның ішінде ондай нысандар Чэнду, Үрімші, Нанкин және Шандун провинцияларында бар. Өзбекстанда "Термез" халықаралық сауда орталығының аумағында қазақстандық өнімдердің сауда павильоны жұмыс істеп тұр. Экспортты ілгерілету бойынша жұмыс БАӘ, Түркия, Үндістан, Иран және Қытайда қарқынды жүргізілуде
Оған қосымша алдағы уақытта экспортқа шығуымыз керек елдерде сауда-экономикалық миссиялар өткізілуде, қазақстандық тауарларды халықаралық электрондық алаңдарда ілгерілету бойынша жұмыстар жүргізілуде, мысалы олардың арасында jd.com, Doiyin, Alibaba сияқты сауда-саттық алаңдары бар.
Ашық және бәсекелес биржа нарығына арналған жаңа ережелер
Президент тапсырмаларын орындау үшін 2024 жылғы желтоқсанда нарықтың ашық жұмыс істеу ережелерін орнату үшін бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған Биржалық сауда туралы заң қабылданды.
Әлеуметтік маңызы бар биржалық тауар" ұғымы заңнамалық түрде енгізілді, ол энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шешуші маңызға ие. Бұл алыпсатарлықты жойып, бағаны ашық белгілеуге және отандық нарықты осы тауарлармен тұрақты қамтамасыз етуге кепілдік береді", - деді сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.
Одан бөлек, әлеуметтік маңызы бар тауарлармен сауданы жүзеге асыруға уәкілетті биржаларды конкурстық іріктеу тетігі енгізілді. Бұл аффилиирленген құрылымдардың құрылуын болдырмайды және қатысушылардың сауда алаңдарына тең қол жеткізе алуына кепілдік береді.
Әлеуметтік аз қамтылған санаттағы азаматтарға көмек көрсетудің жаңа тетіктері
Президенттің азаматтардың әлеуметтік аз қамтылған санаттарына тиімді атаулы қолдауды қамтамасыз ете отырып, тікелей бағаны реттеуден кезең-кезеңімен бас тарту туралы тапсырмасын орындау үшін 2024 жылғы сәуірде бизнесті жүргізуді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Осы өзгерістерге сәйкес біз әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тікелей реттеуден бас тартамыз және атаулы әлеуметтік көмекке көшеміз. Сауда үстемесінің 15%-ы бақылауды күшейту пайдасына әлеуметтік маңызы бар тауарларға шекті бағаларды енгізу тетігі алынып тасталады", - деп атап өтті Арман Шаққалиев.
Дайындық кезеңінде атаулы көмек тетігін тестілеуге бағытталған "Цифрлық азық-түлік ваучері" пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Оның шеңберінде алушыларға әлеуметтік маңызы бар тауарларды сауда үстемесінсіз сатып алу бағасымен сатып алуға мүмкіндік беретін азық-түлік ваучерлері ұсынылады, бұл көмекті мақсатты және әділ бөлуді қамтамасыз етеді.
Мемлекет басшысының барлық тапсырмалары ерекше бақылауда. Әрбір іс-шараны жүзеге асыру жоспарлы режимде жүріп жатыр, міндеттер сапалы және белгіленген мерзімде орындалатын болады", - деп атап өтті сауда және интеграция министрі.
Сауда мен шикізаттық емес экспортты дамыту жөніндегі іс-шаралар кешені Президенттің тапсырмаларын орындауға жүйелі және дәйекті көзқарасты көрсетеді.
Үкіметтік шаралар экономикалық өсу үшін тұрақты негіз құруға, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға және Қазақстанның халықаралық сауда тізбектеріне интеграциялануына бағытталған.
22.08.2025, 19:25 17821
Қазақстан шығыс пен оңтүстіктегі халықаралық сауда қақпаларын күшейтіп жатыр
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектеновтің тапсырмасын орындау үшін Қаржы министрлігі кеден өткізу пункттерінде жүргізіліп жатқан жаңғырту жұмыстарын жүйелі бақылауды жалғастырып келеді, деп хабарлайды Қазақстан шығыс пен оңтүстіктегі халықаралық сауда қақпаларын күшейтіп жатыр.
Атап айтқанда, Қаржы министрлігінің аппарат басшысы Эрнар Ержанов Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Бақытжан Слямовпен бірге ҚХР-мен шекарада орналасқан - "Майқапшағай" және "Бақты" (Шығыс Қазақстан облысы және Абай облысы), "Достық" автомобиль (Жетісу облысы) өткізу пункттерінде, сондай-ақ "Қалжат" (Алматы облысы) өткізу пунктіне барып қайтты.
Аталған нысандарда қозғалыс жолақтарын кеңейту, көлік-жүк ағындарын басқарудың интеллектуалды жүйелерін енгізу, заманауи сканерлер мен салмақ кешендерін орнату бойынша жұмыстар қолға алынған. Құрылыс ұйымдарға жұмыс қарқынын арттыру тапсырылды. Айталық, мердігер қосымша техниканы тарта отырып, 2 ауысымдық жұмысқа ауыстырылды.
Тексеру қорытындысы бойынша Мемлекеттік кірістер комитетіне "Майқапшағай" бекеті басшысының лауазымды қызметіне қаншалықты сай екенін қарау ұсынылды.
Бақылау күн сайын жүргізіледі. Сол себепті бұған жеке жауапкершілік қарастырылған", деп атап өтті Қаржы министрлігінің аппарат басшысы.
Жобалардың халықаралық маңыздылығы:
- "Достық" АӨП Транскаспий халықаралық бағытын қоса алғанда, Қытай - Еуропа транзиттік дәліздерінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады.
- "Қалжат" қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін Қытайға экспорттау және халық тұтынатын тауарлардың кері ағынын қамтамасыз ету үшін перспективалы арна ретінде қарастырылады.
22.08.2025, 17:25 17981
2025 жылғы жиын-терім барысы: егін жинау науқаны 15 өңірді қамтыды, 2,4 млн астық бастырылды
2025 жылғы 22 тамыздағы жағдай бойынша елімізде егін жинау науқаны 15 өңірді қамтыды. Еліміздің оңтүстік аймақтарында егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Шымкентте егін орағы толығымен аяқталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жедел деректеріне сәйкес, қазірдің өзінде 1,7 млн гектар астық жиналды, бұл жалпы егін алқабының 10,7%-ын құрайды және 2,4 млн тонна астық бастырылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Егін жинау жұмыстарына 300 мыңнан астам техника: 139 мың трактор, 31 мың комбайн, 17 мың астық жинау машина және 130 мың басқа да техникалар жұмылдырылды.
Энергетика министрлігімен бірлесіп, дизель отынын тиеп жөнелту бойынша мұнай өңдеу зауыттарына өңірлерді бөлу кестесі бекітілді. Соның арқасында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері дизель отынын литріне 254 теңгеден алып отыр, бұл нарықтағы бағадан 18-20%-ға төмен. Қазіргі уақытта 135,4 мың тонна жанармай жөнелтілді.
Диқандар жоспардағы минералды тыңайтқыштармен 89% қамтамасыз етілген, жалпы 1,7 млн тонна тыңайтқыш жеткізілді. Қоймаларда тағы 43,3 мың тонна тыңайтқыш бар.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша алғаш рет 2024 жылы егіс және жиын-терім науқанын ерте қаржыландыру бағдарламасы іске қосылды. Бүгінде фермерлерді қаржыландыру жалғасуда:
- жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы бойынша 502,7 млрд теңгеге 7594 өтінім берілді,
- "жеңілдікті лизинг" бағдарламасы бойынша 153,4 млрд теңгеге келісім-шарт жасалды,
- "Даму" қоры арқылы 228 млрд теңгеге 1312 кепілдік берілді.
Жиналған егіннің сақталуын қамтамасыз ету үшін элеваторлардың жаңа өнімді қабылдауға дайындығына тұрақты бақылау жүргізіледі.
Облыс әкімдіктерінің деректері бойынша республикадағы астық сақтау қоймаларының жалпы сыйымдылығы 30,7 млн тоннаны құрайды, оның ішінде жұмыс істеп тұрған лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорындарында (АҚК) - 13,3 млн тонна, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде - 17,4 млн тонна.
Сақтау сыйымдылығының көрсетілген көлемі өткен жылдардың ауыспалы қалдықтарын ескере отырып, жиналған егінді сақтауға жеткілікті. Лицензияланған астық қоймаларының толтырылу көрсеткіші 2,2 млн тоннаны немесе 16%-ды құрайды. Элеваторлар мен астық қоймаларында орын тапшылығы жоқ.
2025 жылғы егін жинау науқанының барысы Үкіметтің тұрақты бақылауында.
22.08.2025, 08:55 17616
Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалы соңғы 5 жылда 6 есеге өсті
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауын және өзге де тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Үкімет халықаралық көлік бағыттарын дамыту бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды inform.kz.
Соның ішінде Мемлекет басшысы Транскаспий халықаралық көлік бағытын (ТХКБ) дамыту үшін әріптес елдермен күш біріктіру міндетін қойды. Бүгінгі таңда бұл бағыттағы жұмыстар нақты нәтиже беріп жатыр.
Көлік министрлігінің мәліметінше, соңғы 5 жылда бағыт бойынша жүк тасымалдау көлемі алты есеге - 2020 жылғы 0,8 млн тоннадан 2024 жылы 4,5 млн тоннаға дейін өсті. 2025 жылдың алғашқы жартысында тасымал көлемі 2,3 млн тоннаға жетіп, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7%-ға артық болды.
Контейнерлік тасымалдардың айтарлықтай артуына кедендік рәсімдерді автоматтандыру да ықпал етті: енді бір контейнерлік пойызды рәсімдеуге небәрі 30 минут кетеді, бұрын бұл процесс үш сағатқа дейін созылатын еді.
Жуырда қытай тарапымен бірлесіп Ақтау портында контейнерлық терминал іске қосылды. Сиань қаласында біздің құрғақ порт табысты жұмыс істеп тұр. Селятино, Свислочь және Будапешт маңында жаңа терминалдар салынуда. Маусым айында Грузияның Поти портында Қазақстанның алғашқы мультимодалды терминалы ашылды", - деді Мақсат Қалиақпаров.
Транскаспий бағыты бойынша қытай автопойыздарының қозғалысының басталуы да маңызды оқиғалардың бірі болды: 2024 жылы Құрық порты арқылы 3,5 мыңға жуық жүк көлігі өтті, ал биылғы жылдың алғашқы жартысында олардың саны мыңнан асты.
21.08.2025, 16:44 22706
ЖЖМ нарығындағы жағдай тұрақты: Үкіметте ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету мәселелері қаралды
Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр энергетика вице-министрі Әлібек Жамауов, қаржы вице-министрі Ержан Біржанов, ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепехи, Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижановтың, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі өкілдерінің қатысуымен отандық ЖЖМ нарығындағы ағымдағы жағдай бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Күн тәртібінде ішкі нарықты жанар-жағармаймен тұрақты қамтамасыз ету және шекара маңы облыстарындағы мұнай өнімдерінің айналымына бақылауды күшейту мәселелері қаралды.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, нарықтағы жағдай тұрақты, қажетті отын қоры жеткілікті.
Жиын соңында премьер-министрдің бірінші орынбасары жауапты мемлекеттік органдарға мұнай өнімдерінің заңсыз ағынына жол бермеу және мемлекеттік шекарада бақылауды, оның ішінде өңірлерде тауарлар қозғалысы мен отын шығынына мониторинг жүргізу арқылы бақылауды күшейту бойынша егжей-тегжейлі жоспар әзірлеуді тапсырды.
Роман Скляр мемлекеттің басты міндеті ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету екенін атап өтті. Бағадағы алшақтық пен логистика тапшылықтың пайда болуына жағдай жасамауы керек.
21.08.2025, 11:12 23356
Отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша елімізде отын-энергетика кешенін жүйелі жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Сенімді, өзін-өзі қамтамасыз ететін және заманауи энергетикалық жүйе еліміздің тұрақты экономикалық өсімі мен әрбір азаматтың әл-ауқатын жақсартудың берік іргетасқа айналады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Электр энергетикасы саласындағы басты міндет - еліміздің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету және экономиканың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін толық қанағаттандыру.
Президенттің тапсырмасы аясында алдағы бес жылда кемінде 14 гигаватт энергия өндіретін жаңа қуат көздерін іске қосу міндеті алға қойылды. Бұл жұмыс бірнеше бағытта жүргізілуде: жұмыс істеп тұрған стансаларды жаңғырту, энергия өндіретін жаңа қондырғылар салу, сондай-ақ гидро және жаңартылатын энергия көздерін дамыту.
2023 және 2024 жылдары 1,3 гигаватт жаңа электр қуаты іске қосылды.
2025 жылы тағы 621,5 мегаватт енгізу процесі жүріп жатыр, ал 2026 жылға 2 648,5 мегаватт жоспарланған.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа стратегиялық нысандар салу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Түркістан облысында қуаты 1000 МВт-қа дейінгі бу-газ қондырғысы негізінде электр стансасын салу жобасы жүзеге асырылуда. Қызылордада қуаты 240 МВт жаңа ЖЭО салу бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Жолдауында мұнай-газ химиясы саласын одан әрі дамыту жөніндегі міндеттің өзектілігіне назар аудартты.
Мемлекет басшысының шикізат экспортынан қосылған құны жоғары өнім шығаруға көшу жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде мұнай-газ химиясы саласын дамыту бағдарламасы іске асырылуда.
Алты ірі жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі шамамен 15 миллиард АҚШ долларын құрайды.
Күтілетін нәтижелер: 3500 тұрақты және 16000 уақытша жұмыс орындарын құру; өнеркәсіптік өсу және экономиканы декарбонизациялау үшін стратегиялық кластер қалыптастыру; жоғары технологиялық өнімдер ассортиментін (бутадиен, карбамид, терефталь қышқылы, полиэтилен, полипропилен және т.б.) кеңейту.
Негізгі жобалар: қуаттылығы жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін зауыт - пайдалануға берілді; қуаттылығы жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт - құрылыс жұмыстары жүруде, іске қосу 2029 жылға жоспарланған. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығында, автомобиль және жеңіл өнеркәсіпте сұранысқа ие бутадиен, карбамид, терефтал қышқылын және басқа да өнімдерді өндіру бойынша перспективалы жобалар пысықталды.
Кластердің орталығы болып қатысушыларға өнеркәсіптік алаңдарға, инженерлік коммуникацияларға және салықтық преференцияларға қол жеткізуді қамтамасыз ететін "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА (ауданы 3 600 гектардан астам) бекітіледі. Бүгінгі таңда АЭА-да 18 қатысушы компания тіркелген.
