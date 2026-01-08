Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Елімізде құны 103 млрд теңге болатын толық циклді биофармацевтикалық кешен салынады
Олжас Бектенов экономика үшін елеулі нәтиже беретін нақты цифрлық шешімдерге назар аударуды тапсырды
Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект саласындағы инфрақұрылымды дамыту отандық экономиканы нақты трансформациялау ісінде басты рөл атқарады. Бүгінгі таңда күнделікті өмірде кеңінен қолдануға арналған шешімдер жетіспейді. Компаниялар жаңа прототиптерді ұсынумен ғана шектелмей, оларды толық аяқтап, іс жүзінде қолдануға дейін жеткізуі керек. Цифрландыру экономикамен және күнделікті өмірмен қатар дамып қана қоймай, олардың ажырамас бөлігіне айналуы керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Бізде озық IT-шешімдер бар, бірақ ескірген әдістер әлі де сақталып отыр. Мысалы, қазақстандықтар үйдегі есептегіш құралдардың деректерін әлі күнге дейін телефон арқылы жібереді. Мұндай маңызын жойған бизнес-процестер тұтас салаларда бар. Құрылыста BIM-модельдер жоқ, бұл тиімді жобалау мен басқару мүмкіндіктерін шектейді. Өндірістерде роботтандыру, ал ауыл шаруашылығында серпінді IT-шешімдерді енгізу қарқыны баяу. Сондықтан уәкілетті органдар экономикаға елеулі әсері болатын практикалық цифрлық шешімдерге назар аударуы қажет", - деп атап өтті Олжас Бектенов Үкімет отырысында.
Қазақстанда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасының мөлшері артты
Қазақстан $1 млрд болатын IT-қызметтерінің экспорты көрсеткішіне мерзімінен бір жыл бұрын қол жеткізеді
Astana Hub ІТ-саласының негізгі экожүйесі болып саналады. Қатысушыларының саны 2000-ға дейін өсті. Олардың ішінде 25%-ы шетелдік компаниялар. Astana Hub стартаптары мен IT компаниялары қазірдің өзінде 30 мыңнан астам жұмыс орнын ашты. Ал экономикаға салынған инвестиция сомасы $900 млн-нан асты", - деді Жаслан Мәдиев.
2026 жылы әлеуметтік-еңбек саласына бюджет шығыстары 15,1%-ға өсті
Кәсіпкерлерге арналған бірыңғай байланыс орталығы іске қосылады
- "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ
- "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ
- "Экспорт-кредит агенттігі" АҚ
- "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
- "Qazaqstan Investment Corporation" АҚ
- "Қазақстанның тұрғын үй компаниясы" АҚ - заң мәселелері бойынша
- "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ
- "ҚазАгроҚаржы" АҚ секілді холдингтің еншілес компаниялары сұраққа жауап беруге дайын
Бірыңғай байланыс орталығы" - кәсіпкерлерге ақпарат іздеуге және даму институттарымен өзара іс-қимылды неғұрлым ыңғайлы және түсінікті етуге, ізденуге аз уақыт жұмсауға бағытталған. Жоба "Бәйтерек" холдингінің цифрландыру стратегиясы аясында жүзеге асырылып жатыр және клиенттерге деген сервисті дамытудағы маңызды қадам.
2025 жылғы жылдық инфляция 12,3% құрады
Валюта нарығындағы ахуал: теңге желтоқсанда нығайды
Алматы облысында инвестиция көлемі 88 млрд теңгеден асатын үй жануарларына арналған азық өндіру зауыты салынады
