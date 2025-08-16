13.08.2025, 18:19 10986
Инвестицияларды ынталандыру, өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің өсуі, АӨК дамыту - Серік Жұманғариннің баспасөз конференциясы өтті
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Үкіметте өткен баспасөз конференцияда Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау барысы және 7 айдағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы айтып берді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-премьер Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай Қазақстан экономикасын екі есеге арттыру жөнінде өршіл мақсат қойып отырғанын атап өтті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мұндағы нысаналы көрсеткішке қол жеткізілді.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда, соның ішінде инвестицияны ынталандыру, өнімділікті арттыру және экономиканың шикізатқа жатпайтын секторын кеңейту есебінен жүруде. Биылғы қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,3%-ға жетті. Нақты сектордағы өсім 8,3%-ды құрады. Қызметтер өндірісі 5,2%-ға өсті", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Негізгі драйверлер - көлік (+22,5%), құрылыс (+18,5%) және сауда (+8,6%) саласы. Тау-кен өнеркәсібінде (+8,5%) өсу жалғасып, өңдеу секторы (+6,1%) жандана түсті.
Вице-премьер қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция 16,1%-ға өскенін атап өтті.
Инвестицияның ең көп өсімі білім беру саласында 2,3 есе, қаржы қызметінде 90,1%, өңдеу өнеркәсібінде 38,7%, ауыл шаруашылығында 27%, денсаулық сақтауда 17,5%, көлікте 17% мөлшерінде байқалады.
Қазақстанда экономиканы әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыстар жүріп жатқанын атап өтті. Соның ішінде шикізатты терең өңдеу және аралас салаларды дамытуға баса мән берілуде.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 6,1%-ға өсті.
Өсімге металл бұйымдар өндірісі мен машина жасауда 14%-ға, тамақ өнімдерінде 9,2%-ға, мұнай өңдеуде 8,6%-ға, химия өнеркәсібі өнімдерінде 6%-ға ұлғаю есебінен қол жеткізілді", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Тау-кен өнеркәсібі де жоғары өсу қарқынын +8,5%-ға сақтап келеді. Бұл мұнай өндірудің 11,9%-ға, газ өндірудің 14,3%-ға және көмірдің 10,6%-ға артуымен байланысты.
Құрылыс жұмыстарының өсуі 18,5%-ға дейін жеделдеді. 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылғы тиісті кезеңнен 5,2%-ға артық.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
13.08.2025, 12:50 10031
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы 2024-2025 жыл аралығында 1,2 млн тонна астық сатты
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ Қоғамдық кеңесінің отырысында компанияның астық сату көлемі мен бидайдың экспорттық нарықтарын кеңейту бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізілген ауыл шаруашылығы жылының қорытындылары шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
2024 жылғы қыркүйектен 2025 жылғы тамызға дейін корпорацияның астық өткізуінің жалпы көлемі 1,2 млн тоннаға жетті.
Соңғы он жылда мұндай көлемдегі астықты компания алғаш рет өткізді. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы ішкі нарыққа 390 мың тонна астық жіберді, тікелей экспорт - 360 мың тоннаны құрады, тағы 453,3 мың тонна астық шетелге трейдерлер арқылы жөнелтілді. Нәтижесінде Азық-түлік келісімшарт корпорациясының республикалық астық экспортындағы үлесі 8,9%-ға жетті. Бұған дейінгі жылдары ол 3-5%-дан аспайтын", - деп түсіндірді "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ басқарма төрағасы Асылхан Джувашев.
Бидай жеткізілімі дәстүрлі нарықтарға - Қытай, Орталық Азия, Иранға, сондай-ақ жаңа экспорттық алаңдарға - Марокко мен Вьетнамға жүзеге асырылды. Бес жылдық үзілістен кейін корпорация Әзербайжан мен Грузияға астық жөнелтуді қайта бастады. Жеткізулердің жандануына бидайды алыс басым нарықтарға тасымалдау шығындарын субсидиялау бағдарламасы айтарлықтай ықпал етті. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау шараларының арқасында Солтүстік Африка мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тұтынушылары қазақстандық жұмсақ стандартты бидайдың сапасын жоғары бағалады.
Бұған дейін Қазақстан әлемдік нарықтарда негізінен қатты (дурум) немесе жоғары протеинді (hi-pro) бидай жеткізуші ретінде танымал болатын. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында шетелдік серіктестер қазақстандық жұмсақ бидайдың сапасын бағалап, қазір ұзақ мерзімді келісімшарттар жасауға сұраныс жіберіп отыр", - деді Азық-түлік келісімшарт корпорациясы басшысы.
Атап айтқанда, Таиланд, Мьянма, Алжир қазақстандық астыққа қызығушылық танытуда.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясының маңызды жетістіктерінің бірі - Марокко мен Вьетнамға астықты мультимодальды жеткізуді ұйымдастыру болды. Бұл кезде жүк теміржол арқылы теңіз портына контейнерде жеткізіліп, одан әрі кеме арқылы тасымалданады. Осылайша, компания қазақстандық астық өндірушілер мен трейдерлер үшін жаңа экспорттық бағыттарды ашып отыр.
Қоғамдық кеңес мүшелері мен АӨК саласының сарапшылары ұлттық астық операторының тиімділігін, субсидияларды бөлу кезіндегі ашықтығын және рәсімдердің айқындығын атап өтті. Олардың пікірінше, компания аграрийлердің қажеттіліктеріне бағдарланған және сыртқы нарықтағы қатысуын сенімді түрде кеңейтіп келеді.
Сонымен қатар, отырысқа қатысушылар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін форвардтық қаржыландыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және астық бағасын тұрақтандыру мәселелерін талқылады. Оның ішінде ұн тарту, құс шаруашылығы және мал шаруашылығы кәсіпорындарына астық жеткізу, ішкі нарықтағы астық бағасын қалыптастыру және орақ науқанына дайындық мәселелері қаралды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.08.2025, 17:13 11161
Қазақстанда Sinotruk-пен бірлескен кәсіпорын құрылды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың қатысуымен Sinotruk компаниясының Қазақстандағы Saran Machinery компаниясына қосылуы туралы келісімге қол қойылды. Осылайша коммерциялық және арнайы техника өндіретін бірлескен кәсіпорын құрылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жоба Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауымен өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамыту аясында жүзеге асырылды. Жаңа зауыт еліміздегі коммерциялық техника өндірісін дамытудың маңызды орталығы болады.
Бірлескен кәсіпорын Саран қаласындағы "Saran Machinery" ЖШС базасында орналасқан. Өндірістің жылдық қуаты 10 000 дана техниканы, оның ішінде HOWO маркалы жүк көліктерін шығаруды қамтиды.
Жаңа зауыт заманауи технологиялық кешенмен жабдықталады, оның ішінде Қазақстандағы металлды катафорездік өңдеудің алғашқы желісі бар. Бұл қондырғы кузовтарды коррозиядан жоғары деңгейде қорғайды және техниканың пайдалану мерзімін едәуір ұзартады.
Локализацияны дамытуға баса назар аударылуда. Кәсіпорын Qarmet металлургиялық зауытында өндірілген мырышталған болаттан жасалған кузов бөлшектерін пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл қазақстандық шикізатты толықтай пайдалануға және өндіріс циклын ел ішінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді", - деді Роман Скляр.
Sinotruk бұған дейін Қазақстандағы жергілікті серіктестермен бірге бірлескен өндіріс жүргізіп, ынтымақтастықтың негізін қалаған болатын.
Жаңа кәсіпорын өндіріс қуатын арттырып, жұмыс орындарын көбейтіп, локализацияны жоғарылатуды көздейді. Жоба толық қуатқа шыққан соң 1 000 адамға дейін жұмыс орнын құруы жоспарланған.
2025-2026 жылдары Қазақстан Республикасы Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен технологиялық жабдықтар кезең-кезеңімен жеткізіледі. 2025 жылғы қазанда шасси мен кабиналарды жинауға арналған жабдықтар, ал 2026 жылдың екінші тоқсанында бояу және дәнекерлеу жабдықтары келеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 19:21 24531
Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны қымбаттады
Достарға айту
2025 жылдың бірінші жартыжылдығында 3,1 млн литр жанармай және 3 млн литр дизель отынын өндірген Қазақстан өндірістің рекордтық көлеміне қол жеткізді. Өсім 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16,3% және 16,9% құрады. 2024 жылғы барлық шығарылымның оң серпіні мен рекордтық деңгейіне қарамастан (отынның әр түрінен 5,5 млн литрден) нарықта бағаның тұрақты өсуі байқалады, деп жазады ЕnergyProm.
2025 жылдың ақпан айынан бастап жанармай бағасы еркіне жіберілді. Маусым айында АИ-92 литрі орташа есеппен 210 тг, АИ-95/96 - 265 тг, АИ-98 - 302 тг, дизель отыны - 310 тг болды. Бір жыл бұрын бағалар жанармай маркасына байланысты 8-17 теңгеге төмен болатын.
Шілде айында АИ-92 - 1,8%-ға, дизель отыны - 1,2%-ға қымбаттады. Жылдық өлшемде жазғы дизель көш бастап тұр: +7%.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
04.08.2025, 13:52 36401
Үкімет шілде айындағы инфляция мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бағасының жағдайын қорытындыланды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Өткен сенбі күні Үкімет ғимаратында Премьер-Министрдің орынбасары - Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен жиын өтті. Жиында шілде айындағы инфляция және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағаларының динамикасы қаралды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметінен.
Инфляциялық жағдай туралы Ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмрин баяндама жасады. Вице-министрдің мәліметінше, 2025 жылғы шілдеде Қазақстанда жылдық инфляция 11,8 пайыз деңгейінде сақталды. Жылдық азық-түлік инфляциясы 11,2 пайызды құрады. Тауарлар мен қызметтердің айлық бағасының өсу қарқыны 0,8 пайызға жетіп, маусым айымен салыстырғанда 0,1 пайыздық тармаққа төмендеді. Ақылы қызметтер сегментінде де бәсеңдеу байқалады: өсім 14,9 пайызды құрап, алдыңғы аймен салыстырғанда 1,2 пайыздық тармаққа төмендеген.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері нарығындағы жағдай туралы Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова баяндады. Оның дерегінше, шілде айында осы сегменттегі апталық орташа баға динамикасы 0,1 пайыздан төмен деңгейде қалыптасып, өнімдердің басым бөлігінің бағасы тұрақты болды. Бір ай ішінде кейбір өнімдердің бағасы төмендеді. Мысалы, сәбіз 9,1 пайызға, картоп 7,9 пайызға, пияз 1,8 пайызға, күріш 0,6 пайызға, жұмыртқа 0,1 пайызға арзандады. Нан, макарон және сүт өнімдерінің бағасы тұрақты.
Сонымен бірге, кейбір өнімдер бағасында өсім байқалды. Қырыққабат бір айда 12,3 пайызға қымбаттағанымен, шілденің соңғы аптасында бағаның төмендеу тенденциясы байқалды. Тауық еті 2,6 пайызға қымбаттады. Сиыр етінің баға өсімі бәсеңдеп, 1,4 пайызды құрады, бұл сыртқы сұраныс тұрақты болғанына қарамастан нарықтың тұрақталуына оң әсерін тигізеді.
Күнбағыс майы нарығын реттеу мақсатында Майлы дақылдар өңдеушілерінің Ұлттық ассоциациясымен келісімге қол жеткізілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Сауда және интеграция министрлігінің қатысуымен өткен келіссөздер қорытындысында халыққа қолжетімді бағада өнімді сату жөніндегі үшжақты меморандумға қол қойылды.
Аралтұз" компаниясымен бірлесіп, өнім бағаларын кезең-кезеңмен төмендету туралы алдын ала келісімге қол жеткізілді. Қажетті шаралардың биылдың соңына дейін жүзеге асырылуы жоспарлануда.
Аймақтағы жағдайлаларға тоқтала келе Айжан Бижанова Астана, Алматы, Түркістан және Алматы облыстарында бағаның өсу қарқынының бәсеңдегенін атап өтті. Бұл өңірлер жалпы ұлттық көрсеткіштің тұрақталуына ықпал етті.
Сиыр етінің бағасын ұзақ мерзімді тұрақтандыру мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігі кешенді шаралар қабылдауда. Ірі қара мал басы мен ұсақ малды кәсіби жемдеуге маманданған кәсіпорындарға айналым қаражатын толықтыру бағдарламасы іске қосылды. Асыл тұқымды аналық мал басын сатып алу үшін жылдық 5 пайыздық мөлшерлемеде жеңілдетілген несие механизмі әзірленді. Сонымен қатар, өңдеуші кәсіпорындарға сатылған әр килограмм сиыр еті үшін 175 теңге мөлшерінде субсидия беріледі. Бұдан бөлек, күріш пен қарақұмық бағаларын тұрақтандыру үшін "Продкорпорация" өндірушілер мен өңдеушілер арасында осы өнімдердің қорын қалыптастыру туралы үшжақты меморандумға қол қойды.
Жиынды қорытындылай келе Серік Жұмангарин егін жинау маусымында көкөніс өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында өңірлерде ауыл шаруашылық жәрмеңкелерін белсенді ұйымдастыруды тапсырды. Сонымен қатар, ішкі нарықтағы ұсынысты арттырып, бағаны төмендету үшін Қырғызстан, Өзбекстан және Түрікменстан шекараларында көкөніс-жеміс өнімдеріне арналған "жасыл дәліз" ұйымдастыруды тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
01.08.2025, 11:58 52486
2024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды
Достарға айту
2024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
ҚР Ұлттық статистика бюросының ресми дерегіне сәйкес, ел экономикасының қорытынды өсуі 2024 жылғы қорытынды бойынша 5%.
Бұдан бұрын, ЖІӨ өсуі алдын ала 4,8%-ға бағаланған.
ҰСБ ақпараты бойынша, 2024 жылғы экономикалық өсу едәуір деңгейде мұнайға жатпайтын сектордың дамуы арқылы қамтамасыз етіліп отыр.
Тауар өндірісі 6,3%-ға артып (алдын ала дерек -5,5%), қызмет көрсету секторы 4,6%-ға өсуді көрсетті. Өзекті фактордың бірі өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінің 6,8%-ға (бұрын -5,9%) өсуі. Бұл 2011 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. Құрылыс секторы 15,3%-ға (бұрын - 13,1%), ауыл шаруашылығы 13,7%-ға (бұрын - 13,3%) айтарлықтай үлес қосты. Байланысты салалар да оң серпін көрсеткен. Ішкі сауда көлемі 8,9%-ға (бұрын - 8,8%), көлік пен қоймалау қызметі 9,4%-ға (бұрын - 8,5%) артты.
Қол жеткізілген нәтиже нақты секторды қолдау, көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту, инвестициялық белсенділікті ынталандыру мен қаржы құралына қол жеткізуді арттыру шарасының арқасында жүзеге асты.
Экономикалық саясатты кешенді іске асыру ішкі сұранысты нығайтуға, кәсіпкерлік белсенділіктің өсуіне, өндірістік әлеуетті арттыруға ықпал етті. Осылайша, маңызды салалардағы, әсіресе, тау-кен өнеркәсібінің (12%) үлесінен асып түсетін ЖІӨ 12,4%-ы -өңдеу өнеркәсібіндегі оң серпін есебінен экономиканың одан арғы орнықты өсуі мен әртараптандырылуына негіз жасалды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
01.08.2025, 11:55 52676
Қазақстан Ұлттық Банкі 125,6 миллион АҚШ доллары көлемінде валюталық интервенциялар жүргізді
Достарға айту
Шілде айының қорытындысы бойынша теңге бағамы 1 АҚШ доллары үшін 540,72 теңгеге дейін, 4%-ға әлсіреді. Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттықтың орташа айлық көлемі бір айда 235 млн АҚШ долларынан 260 млн АҚШ долларына дейін ұлғайды. Жалпы сауда-саттық көлемі 5,7 млрд АҚШ долларын құрады, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Шілдеде Ұлттық қордан 700 млн АҚШ доллар көлемінде валюта сатылды. Бұл республикалық бюджетке трансферттер бөлуді, сондай-ақ "Талдықорған-Үшарал" магистральдық газ құбырын салу жөніндегі инфрақұрылымдық жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Ұлттық қордың сату үлесі жалпы сауда көлемінің 12%-ын, немесе күніне шамамен 32 миллион АҚШ долларын құрады.
Үкіметтің республикалық бюджетке трансферттер бөлуге арналған алдын ала болжамды өтінімдері бойынша тамызда Ұлттық Банктің Ұлттық қордан 400 млн АҚШ долларынан 500 млн АҚШ долларына дейін валюта сататыны күтіледі.
Теңестіру" операциясы аясында шілдеде 290 млрд теңге алынды. Тамыз айында осы мақсатта шамамен 290 млрд теңге баламасында валюта сату жоспарланып отыр.
Ұлттық қордың қаражатымен операциялар жүргізу, сондай-ақ "теңестіру" тетігін іске асыру кезінде Ұлттық Банк нарықтық бейтарап қағидатын сақтайды, ол шетел валютасын тұрақты және біркелкі сатуды білдіреді.
30 шілдеде валюта нарығындағы өтімділік барынша төмендеп, алыпсатарлық қысымның күшеюіне байланысты Ұлттық Банк 125,6 миллион АҚШ доллары көлемінде валюталық интервенциялар жүргізді.
Интервенцияларды жүргізу алыпсатарлық белсенділікті төмендетуге және нарықта қажетті өтімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімнің бір бөлігін міндетті сату нормасы аясында өткен айдың қорытындысы бойынша валюталық түсімді сату көлемі шамамен 450 млн АҚШ долларын құрады.
БЖЗҚ зейнетақы активтерінің валюталық үлесін ұзақ мерзімді кезеңде кемінде 40% деңгейінде ұстап тұру мақсатында Ұлттық Банк шілде айында биржа сауда-саттығында шетел валютасын сатып алды, оның жалпы сомасы 35 млн АҚШ долларын немесе жалпы сауда-саттық көлемінің шамамен 0,6%-ын құрады. Ағымдағы бағам деңгейінде БЖЗҚ валюта үлесінің 40%-дан асуына байланысты тамыз айында БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен валюта сатып алу жоспарланбайды.
Ұлттық Банк транспаренттілік қағидаты аясында валюта нарығындағы барлық операциялар туралы толық ақпаратты жариялап отырады. Қысқа мерзімді перспективада теңге бағамының динамикасы нарыққа қатысушылардың күтуіне, тоқсан сайынғы салық төлемдеріне, әлемдік нарықтардағы ахуалға және геосаяси өзгерістерге байланысты болады. Ұлттық Банк теңгерімсіздіктің жинақталуына жол бермейтін және алтынвалюта резервтерінің сақталуын қамтамасыз ететін икемді бағам белгілеу режимін ұстанады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
31.07.2025, 13:48 54676
Транзиттік тасымалдау көлемі 14,6 млн тоннаға жетті - ҚТЖ басшысы
Достарға айту
Мемлекет басшысы "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Талғат Алдыбергеновті қабылдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президентке ұлттық компания қызметінің нәтижелері туралы мәлімет берілді. Талғат Алдыбергеновтің айтуынша, биылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша эксплуатациялық жүк айналымы 8,6 пайызға ұлғайған. Транзит тасымалының көлемі 14,6 миллион тоннаға жеткен.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа трансұлттық теміржол дәлізін қалыптастыру үшін 1700 шақырымнан астам жаңа желі салынып, 3 мың шақырым жол жаңғыртылып жатқаны туралы баяндалды. Биыл Достық-Мойынты учаскесіндегі жолдың екінші бөлігі және Алматы бекетін айналып өтетін темір жол желісінің құрылысы аяқталады. Дарбаза - Мақтаарал жобасын іске асыру жалғасуда. Бақты - Аягөз және Қызылжар - Мойынты желілерінің құрылысы басталды.
Мемлекет басшысына терминал желілерін кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатқаны жөнінде мәлімет берілді. Қазақстанның Қытай, Ресей, Мажарстан, Беларусь, Әзербайжан және Грузия сияқты елдердің жүк жиналатын негізгі орталықтарымен қарым-қатынас жасауы логистиканы оңтайландырып, Шығыс - Батыс және Солтүстік - Оңтүстік бағыттарындағы тасымалдың тиімділігін арттырады.
Кездесуде цифрландыру мәселесіне айрықша назар аударылды. Әлемдік деңгейдегі инновацияның көшбасшыларымен бірлесіп, теміржол көлігінің сапасын жақсарту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары қолға алынған. Транскаспий халықаралық көлік дәлізіндегі транзиттік декларациялауды автоматтандыру логистикалық операциялардың ашықтығын қамтамасыз етіп, жүкті жеткізу мерзімін жеделдетті. Декларацияны ресімдеу уақыты 8 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды.
Мемлекет басшысы Қазақстанның транзит әлеуетін және экономикасын дамытуда компания үлкен рөл атқаратынын атап өтіп, көлік инфрақұрылымын одан әрі жаңғыртудың маңызына тоқталды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
30.07.2025, 16:45 49671
Доллар бағамы 550 теңгеге дейін өсті: Ұлттық Банк валюталық интервенцияларды бастады
Достарға айту
30 шілдедегі сауда-саттық барысында теңге бағамы АҚШ доллары үшін 550 теңгеге дейін жетіп, ай басынан бері 5,8%-ға, ал жыл басынан бері 4,7%-ға , деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Валюта нарығындағы өтімділіктің өте төмен болуына және алыпсатарлық қысымның күшею белгілеріне байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталық интервенциялар жүргізуге кірісті.
Негізгі экономикалық жағдайлар қолайлы болып қалуда: мұнайдың әлемдік бағасы бір баррель үшін 70 АҚШ долларынан тұрақты түрде асып тұр, АҚШ долларының жаһандық әлсіреу үрдісі сақталуда. Осыған байланысты теңгенің қазіргі әлсіреуі іргелі факторларды көрсетпейді және ұлттық валютаның жеткіліксіз бағаланғанын білдіреді.
Ұлттық Банк биржалық және биржадан тыс валюта нарықтарындағы жағдайды мұқият қадағалап отырады және қажет болған жағдайда айырбастау бағамының тұрақсыздандырушы ауытқуларына жол бермеу, шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс теңгерімін қалпына келтіру, сондай-ақ валюта нарығының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін шұғыл шаралар қабылдауға дайын.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ең көп оқылғаны
13.08.2025, 10:20Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтын одан әрі дамытуға Үкімет резервінен қаражат бөлінді 14.08.2025, 10:21Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды24621Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды 12.08.2025, 19:16Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды24216Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды 13.08.2025, 11:3424081Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді 14.08.2025, 16:0524056Президент Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады 18.07.2025, 14:1290331Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1989531Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде 18.07.2025, 18:472025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды846412025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды 18.07.2025, 18:4084001Қазақстан президенті жаңа Салық кодексіне қол қойды 18.07.2025, 18:4483461Қазақстанда суды тазартуға арналған мембраналардың отандық өндірісі құрылды