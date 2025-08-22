Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде
ЖЖМ нарығындағы жағдай тұрақты: Үкіметте ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету мәселелері қаралды
Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен штабта экономиканың өсу болжамы талқыланды
Сауда-саттықтың өсуіне негізгі үлесті - жиынтық 71%-ды немесе 26,9 трлн теңгені бес өңір беріп отыр. Олар - Алматы, Астана, Шымкент қалалары және Атырау мен Қарағанды облыстары. Оның ішінде тек Алматының өзі 13 трлн теңге құрайды. Тауар айналымының ең жоғары өсу қарқыны Түркістан облысында тіркеліп, 7 айдағы айналымы 428,6 млрд теңгемен 64,4%-ға, Ақмола облысы 44,7%-ға және Шымкент 20,5%-ға өсім көрсетті", - деп хабарлады сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.
Инвестицияларды ынталандыру, өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің өсуі, АӨК дамыту - Серік Жұманғариннің баспасөз конференциясы өтті
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда, соның ішінде инвестицияны ынталандыру, өнімділікті арттыру және экономиканың шикізатқа жатпайтын секторын кеңейту есебінен жүруде. Биылғы қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,3%-ға жетті. Нақты сектордағы өсім 8,3%-ды құрады. Қызметтер өндірісі 5,2%-ға өсті", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Өсімге металл бұйымдар өндірісі мен машина жасауда 14%-ға, тамақ өнімдерінде 9,2%-ға, мұнай өңдеуде 8,6%-ға, химия өнеркәсібі өнімдерінде 6%-ға ұлғаю есебінен қол жеткізілді", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы 2024-2025 жыл аралығында 1,2 млн тонна астық сатты
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ Қоғамдық кеңесінің отырысында компанияның астық сату көлемі мен бидайдың экспорттық нарықтарын кеңейту бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізілген ауыл шаруашылығы жылының қорытындылары шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Соңғы он жылда мұндай көлемдегі астықты компания алғаш рет өткізді. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы ішкі нарыққа 390 мың тонна астық жіберді, тікелей экспорт - 360 мың тоннаны құрады, тағы 453,3 мың тонна астық шетелге трейдерлер арқылы жөнелтілді. Нәтижесінде Азық-түлік келісімшарт корпорациясының республикалық астық экспортындағы үлесі 8,9%-ға жетті. Бұған дейінгі жылдары ол 3-5%-дан аспайтын", - деп түсіндірді "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ басқарма төрағасы Асылхан Джувашев.
Бұған дейін Қазақстан әлемдік нарықтарда негізінен қатты (дурум) немесе жоғары протеинді (hi-pro) бидай жеткізуші ретінде танымал болатын. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында шетелдік серіктестер қазақстандық жұмсақ бидайдың сапасын бағалап, қазір ұзақ мерзімді келісімшарттар жасауға сұраныс жіберіп отыр", - деді Азық-түлік келісімшарт корпорациясы басшысы.
Қазақстанда Sinotruk-пен бірлескен кәсіпорын құрылды
Локализацияны дамытуға баса назар аударылуда. Кәсіпорын Qarmet металлургиялық зауытында өндірілген мырышталған болаттан жасалған кузов бөлшектерін пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл қазақстандық шикізатты толықтай пайдалануға және өндіріс циклын ел ішінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді", - деді Роман Скляр.
Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны қымбаттады
Үкімет шілде айындағы инфляция мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бағасының жағдайын қорытындыланды
Аралтұз" компаниясымен бірлесіп, өнім бағаларын кезең-кезеңмен төмендету туралы алдын ала келісімге қол жеткізілді. Қажетті шаралардың биылдың соңына дейін жүзеге асырылуы жоспарлануда.
2024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды
