09.09.2025, 14:41 17766
Премьер-министр инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша қажетті шаралар қабылдауды тапсырды
Президент Жолдауын жүзеге асыру жөніндегі шаралар қаралған Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов бағаның тұрақсыз болуы инфляция деңгейіне әсерін тигізетінін атап өтті. Тамыз айында ол 12,2%-ды құрады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Біз оны жыл соңына дейін 11%-дан аспайтын деңгейде ұстап тұру мүмкіндігін көріп отырмыз.
Ұлттық экономика министрлігіне Ұлттық Банкпен, әкімдіктермен, Ауыл шаруашылығы, Сауда, Өнеркәсіп, Энергетика министрліктерімен, сондай-ақ Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірге Инфляция деңгейін бақылау және төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсырамын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
11.09.2025, 11:10 12056
ҚТЖ-да астық тасымалдау талқыланды
ҚТЖ" ҰК" АҚ-да астық тасымалдаушылар операторларының, экспедиторлардың, Ауыл шаруашылығы министрлігінің, "Атамекен" ҰКП, Ақтау және Құрық порттарының, сондай-ақ астық терминалдары өкілдерінің қатысуымен биылғы егіннің астығын тасымалдау мәселелері бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінен.
Маркетингтік кезең шеңберінде (2024 жылғы қыркүйек - 2025 жылғы тамыз) астық тасымалдау көлемі 13,3 млн тоннаны құрады, оның 10,2 млн тоннасы экспортқа бағытталды. Маркетингтік кезеңде астық жүктерінің 1 670 бағыты қалыптастырылып, жөнелтілді, экспорттық маршруттар Қытайға, Ақтау порты арқылы және Орталық Азия елдеріне бағытталды.
Астықты тасымалдау үшін 13,8 мыңға жуық астық тасымалдаушы (өткен жылмен салыстырғанда 20% артық), 16,5 мың жабық вагон бар, сондай-ақ ТМД елдері операторларының 2 мыңнан астам вагоны қосымша тартылды.
ҚТЖ негізгі: Достық - Мойынты, Бейнеу - Ақтау, Жетіген - Алтынкөл, Семей - Павлодар және т.б. бағыттарды жаңғыртудың ауқымды бағдарламасын іске асыруда. Жобаларды іске асыру желінің өткізу қабілетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді.
ҚТЖ-да тасымалдауды үйлестіру жөніндегі астық штабы жұмыс істейді, ал жол бөлімшелерінде астық топтары жұмыс атқаруда.
11.09.2025, 09:01 12691
8 айдағы Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады
Ұлттық статистика бюросының жедел деректері бойынша, 2025 жылдың сегіз айында Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өсудің негізгі факторлары сауда, өнеркәсіп және байланыс салаларындағы оң динамика болды.
Өнеркәсіп 7,6%-ға өсті. 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 6,5%-ды құраған өңдеу секторындағы өсім қарқынының жеделдеуі байқалды.
Өңдеу өнеркәсібінің негізгі драйверлері: машина жасау (+15,1%), тамақ өндірісі (+10,1%), мұнай өңдеу (+7,6%), химия өнеркәсібі (+7,5%) және металлургия (+1,1%) салалары.
Сауда негізінен көтерме сауда есебінен 8,9%-ға өсті, оның саладағы үлесі 66,6%-ды құрайды. Ең жоғары өсу қарқыны Шымкент (+21,3%), Шығыс Қазақстан (+5,7%) және Жетісу (+0,6%) облыстарында тіркелді.
09.09.2025, 17:46 17561
Үкімет жыл соңына дейін ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы 8 өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтайды
Президенттің 2025 жылғы Жолдауын жүзеге асыру шараларына арналған Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы көлік-логистикалық кешенді дамытудың маңызды элементі саналатын шекарадағы өткізу пункттерінің инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударып отырғанын баса айтты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министр қабылданған шаралардың нәтижесінде ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы өткізу пункттерінде өту уақыты 2 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарғанын атап өтті.
Үкімет шекарадан өту рәсімдерінің барлығын жетілдіру бойынша жүйелі жұмысты жалғастырады. Өткізу пукттерінде жылдамдық пен жайлылық стандартқа айналуға тиіс.
Қаржы министрлігіне Көлік министрлігімен, әкімдіктермен және Шекара қызметімен бірге жыл соңына дейін Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы шекарасындағы 8 өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтауды тапсырамын", - деп тапсырды Олжас Бектенов.
Сонымен қатар кеден бекеттерінің айналасындағы инфрақұрылымды - қоймалар мен сервистік нысандарды дамыту қажеттігі атап өтілді. Сондай-ақ бүгінде сақтау, сұрыптау, тасымалдау және цифрлық сервистерге инвестиция салуға дайын инвесторлар қазірдің өзінде бар.
Сонымен қатар Премьер-министр Қаржы министрлігіне Көлік, Ауыл шаруашылығы, Цифрландыру министрліктерімен, Шекара қызметі және әкімдіктермен бірге осы инфрақұрылымды дамыту бағытында нақты шаралар қабылдауды тапсырды.
04.09.2025, 14:07 76911
Елімізде сиыр еті экспортына квота енгізіледі
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Сыртқы сауда саясаты және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның (ВАК) отырысында сиыр еті экспортына квота енгізу туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ішкі нарықтағы бағаның өсуін тежеу және халықты ірі қара етімен жеткілікті көлемде қамтамасыз ету мақсатында сиыр етін экспорттауға уақытша шектеу енгізілуде. Сонымен қатар квота ірі адал өндірушілерге қолданыстағы келісімшарттар бойынша жеткізілімдерді сақтауға және сыртқы сату нарықтарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Тиісті бұйрық Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан қабылданады.
Сондай-ақ жиында Қазақстаннан автокөлік және теміржол көлігі арқылы бензин, дизель отыны және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салуды ұзарту туралы шешім қабылданды. Бұл шара ішкі нарықты үздіксіз қамтамасыз етуге бағытталған.
Сонымен қатар 2026 жылғы қаңтардан бастап жеңіл дистилляттарды, авиациялық керосинді, дизель отынын, газойльдарды, толуолды, ксилолды және мұнай битумын ЕАЭО кедендік аумағынан тысқары шығаруға тыйым салу алты айға ұзартылады.
04.09.2025, 12:02 78261
Батыс Қазақстан облысында 260 шақырым жол жөнделуде
Біз қазір Өнеге ауылының маңында тұрмыз. Жолаушылардың көлігін қажытып, жүйкесін тоздырған бұл жолда Кеңес үкіметінен бері асфальт болмаған. Алты жыл бұрын осы жерде сюжет жасаған едік. Қазір жол тақтайдай тегіс. Президент тапсырмасымен Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарына қатқыл табанды жол салынды, деп хабарлайды qaj.kz.
Жол жағдайы бұрын нашар еді. Батпақтан арылмайтынбыз. Оралға 12-15 сағат жүріп барған кездеріміз болды. Қазір шүкір, Орал мен Жәнібектің ортасына асфальт жол салынып жатыр", - Үмітханы Салихова, Өнеге ауылының тұрғыны.
Ірі жоба аясында Хан ордасы ауылына дейінгі 21 шақырым жол да орташа жөндеуден өтуде. Мемлекет басшысының бақылауындағы құрылыс жыл соңына дейін аяқталуы тиіс.
Сонымен қатар Подстепное-Теректі-Ресей шекарасы бағытындағы күре жол қайта жаңғыртылуда. Орал-Ақтөбе тасжолының тұсындағы жол айрығында жұмыс қарқын алған. Бұл өткел клевер жапырағы тәрізді көпірге айналады.
Көлік жол айрығы аясында көпір салынуда. Бұл жерде жоспарланған 15 шақырым жаңа тасжол басталады. Ол Подстепное, Пойма елді мекендері мен әуежайды айналып өтеді. Қажетті техника мен материалдар дайын, жұмыс жүріп жатыр", - Данияр Дүйсенғалиев, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ облыстық филиалы бөлім басшысы.
Сондай-ақ, көлік апаты жиі болатын "Орал-Атырау" тасжолының 80 шақырымы биыл орташа жөндеуден өтеді. Бағдарлама аясында 45 млрд теңге бөлініп, жалпы 260 шақырым жол жөнделуде. Нәтижесінде талапқа сай жолдардың үлесі 56-дан 62%-ға дейін артады.
04.09.2025, 10:26 76696
Ұлттық қор 9 айда 1,3 трлн теңгемен толыққан
Қаржы министрлігі Ұлттық қордың 9 айдағы жай-күйі туралы мәлімет жариялады. Ресми мәліметке сенсек, 9 айдың ішінде Ұлттық қорға 1 трлн 375 млрд 751 млн 991,8 мың таза табыс түскен, деп хабарлайды Inform.kz.
2025 жылдың басында Ұлттық қорда 34 трлн 730 млрд 106 млн 884 мың теңге ақша болған. Ал 1 қыркүйекте бұл сома 36 трлн 105млрд 858 млн 875,8 мың теңгеге жетіп отыр.
Айта кету керек, 9 айда Ұлттық қорға барлығы 5 трлн 238 млрд 786 млн 755,5 мың теңге кіріс түскен. Оның ішінде 2 трлн 480 млрд 802 млн 213 мың теңгесі - қорды басқарудан түскен инвестициялық кіріс.
Осы 5,2 трлн теңгенің 3 трлн 863 млрд 34 млн 763,7 мың теңгесі жұмсалған. Оның ішінде кепілдік берілген трансферттерге 2 трлн теңге, мақсатты трансферттерге 1 трлн 830 млрд теңге, қорды басқару мен сыртқы аудит шығындарына 33 млрд 34 млн 763,7 мың теңге бағытталған.
04.09.2025, 08:43 79196
Цифрландыру көлеңкелі экономикадан 28 млрд теңгеден астам қаражатты шығаруға мүмкіндік берді
Президенттің "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" Жолдауындағы тапсырмаларын жүзеге асыру аясында елімізде мемлекеттік қызметтерді цифрландыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
2021 жылдан бастап жүргізіліп келе жатқан ауқымды цифрлық трансформация аясында Қазақстан Республикасы министрліктерінде мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға, әкімшілік және сыбайлас жемқорлық кедергілерді азайтуға, сондай-ақ азаматтар мен бизнеске көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған цифрлық шешімдер кешені енгізілді.
Бұл көлеңкелі экономикадан 28 млрд теңгеден астам қаражатты шығарып, 13 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын үнемдеуге мүмкіндік берді. Енгізілген шешімдердің жалпы тиімділігі 51,3 млрд теңгені құрады. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімі 20 есеге қысқарды. Сыбайлас жемқорлық және әкімшілік кедергілер төмендеді.
Салаларды цифрлық трансформациялау аясында QazTech ұлттық платформасы әзірленді, ол цифрлық өнімдерді жедел жасауға арналған. Бұл модель жаңа ІТ-шешімдерді енгізу мерзімін 1,5-3 жылдан 6 айға дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда QazTech платформасында мемлекеттік органдардың бірыңғай интернет-порталы, Smart Bridge, Ұлттық экологиялық деректер қоры жұмыс істеп тұр.
Қазақстан цифрландыру бойынша әлемдегі 193 елдің ішінде 24-орында тұр. Ал онлайн қызметтер индексі бойынша топ он елге кіреді. Қазір мемлекеттік қызметтердің 92%-ын онлайн алуға болады", - деді цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев.
03.09.2025, 09:41 74246
2024 жылғы Жолдау: Президенттің ауыл шаруашылығы саласы бойынша тапсырмаларын жүзеге асыру
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" Жолдауында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға айрықша көңіл бөлінді. Ауыл шаруашылығы саласы азық-түлік қауіпсіздігін, халықты жұмыспен қамтуды және еліміздің экспорттық әлеуетін нығайтуды қамтамасыз ететін экономиканың негізгі секторларының бірі ретінде қарастырылады. Үкімет Мемлекет басшысының 2024 жылғы Жолдауында айтылған тапсырмаларын орындау аясында ауыл шаруашылығында технологиялық жаңғыртуды, қайта өңдеуді тереңдетуді және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту саясатын жүйелі түрде жүзеге асырып келеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысының Жолдауы және өзге де тапсырмаларында қойылған міндеттердің орындалу барысы туралы толық ақпаратты Primeminister.kz сайтында жарияланған шолудан оқыңыздар.
Тұрақты өсімнен жаңғыртуға: агроөнеркәсіп кешені қалай дамып келеді
Агроөнеркәсіп кешені тұрақты даму қарқынын көрсетіп отыр. Бұл мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін және Президент тапсырмаларын жүзеге асыруда Үкіметтің жүйелі жұмысын айғақтайды. 2025 жылғы қаңтар-шілде аралығында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 3,7%-ға өсіп, 2,4 трлн теңгеге жетті. Өсім мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығындағы өндіріс көлемінің артуы есебінен қамтамасыз етілді.
Қайта өңдеу саласы озық даму қарқынын көрсетіп отыр: азық-түлік өнімдерінің өндірісі 9,2%-ға өсіп, 2,13 трлн теңгені құрады, сусындар өндірісі 6,8%-ға (692,4 млрд теңге) артты. Өсімдік майының өндірісі (+24%), сары май (+10,4%), шұжық өнімдері (+9%), ұн өндірісі (+6,6%) өсті.
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар 442,7 млрд теңгеге (+26,5%) жетті, азық-түлік өнімдері өндірісіне салынған инвестициялар 104,2 млрд теңгені (+48%) құрады. Бұл ресурстар саланы жаңғыртуға және заманауи технология енгізуге бағытталды.
Мемлекет басшысы өзінің халыққа Жолдауында тікелей субсидиялаудан қолжетімді несиелеуге көшудің және коммерциялық банктердің қаражатын тартудың маңызын атап өтті. Осының нәтижесінде 2024 жылдан бастап жылдық ставкасы 5%-дан аспайтын жеңілдетілген несие беру бағдарламасы іске қосылды. Бұл бюджет пен жеке қаражат көздерінің ресурстарын біріктіру арқылы мүмкін болды", - деп атап өтті ҚР ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров.
Мемлекеттік қолдау жүйелі түрде сақталып келеді. 2025 жылы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына жеңілдетілген несие көлемі 700 млрд теңгеге дейін ұлғайды (2014 жылы - 70 млрд теңге). Алдағы жылдары бұл қаржыландыру көлемі 1 трлн теңгеге жеткізілмек. Егіс науқанына қаржыландыру 2024 жылдың қараша айынан басталды, бұл шаруаларға алдын ала дайындалуға мүмкіндік берді.
Жылдық 5% мөлшерлемемен ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдетілген лизингке беру бағдарламасы іске қосылды. Ол жалпы құны 250 млрд теңгені құрайтын кемінде 6 мың дана техниканы сатып алуды қамтамасыз етеді. Бұдан бөлек, қайта өңдеушілерге айналым қаражатын қаржыландыру үшін 44 млрд теңге көлемінде жеңілдетілген несие берілді.
Негізгі тетіктермен қатар арнайы қолдау бағдарламалары да жүзеге асырылуда. "Ауыл аманаты" бағдарламасы кооперативтерге, соның ішінде өнімді қайта өңдеуге, 5 жылға дейінгі мерзімге 2,5% жеңілдетілген несие береді. "Кең дала" бағдарламасы ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен қайта өңдеушілерге 5% мөлшерлемемен қаржыландыру ұсынады. "Агробизнес" бағдарламасы бюджет, Ұлттық қор және жеке инвестициялар есебінен өндірісті жаңғыртуға, құрылыс жүргізуге және айналым қаражатын толықтыруға жағдай жасайды. Мұндай кешенді шаралар ауыл шаруашылығы саласындағы әр шаруашылықтың ерекшелігіне қарай ең тиімді шарттарды таңдауға мүмкіндік береді.
Мал шаруашылығы: стратегиялық сала және дамудың жаңа тетіктері
Мал шаруашылығы - елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды сала. Ол АӨК-тің жалпы өнімінің шамамен 40%-ын құрайды. 2025 жылдың қаңтар-шілде айларында өндіріс көлемі 3,4%-ға өсіп, 2 трлн теңгеге жуықтады. Ет өндірісі 2%-ға артты (608,8 мың тонна), сүт өндіру көлемі 6,5%-ға ұлғайды (2,25 млн тонна).
Мал мен құс саны да тұрақты көбейіп келеді: ірі қара - 8,7 млн бас (+0,3%), жылқы - 4,6 млн (+6,7%), түйе - 300 мың (+3,9%), құс - 48 млн (+6,6%). Осы ретте қой басы 3,7%-ға кемігені байқалады (21,1 млн бас).
Қазақстанның экспорттық әлеуеті нығайып келеді: 2025 жылдың алғашқы бес айында сиыр еті экспорты 2,5 есеге (12,3 мың тонна), қой еті 2,6 есеге (9,2 мың тонна) көбейді. Алғаш рет 797 тонна шошқа еті сыртқа шығарылды. Бұл нәтижелер отандық өнімнің бәсекеге қабілетті екенін және халықаралық нарықта жоғары сұранысқа ие екенін көрсетеді.
Сүт өндіру саласына айрықша көңіл бөлініп отыр. 2023-2025 жылдары жылына 300 мың тоннадан астам өнім беретін 48 сүт тауарлы фермасы салынды. Жаңа фермалардағы орташа жылдық сауым 8,2 мың литрге жетсе, алдыңғы қатарлы шаруашылықтарда бұл көрсеткіш 11 мың литрге дейін барады. Бұл деңгей Еуропаның жетекші елдеріне сай келеді. 2024 жылы 688 мың тонна сүт өндірілді (2022 ж. +32%). 2025 жылы тағы 32 кешен іске қосылып, қосымша 152 мың тонна өнім алу жоспарланған.
Етті ірі қара мал шаруашылығында несие таза 5%-бен беріледі. Қаржыландыру көлемі 50 млрд теңге. Ал биыл өңдеу кәсіпорындарының айналым қаражатын жеңілдетілген несиелеу бағытына 44 млрд теңге бөлінді. Сонымен қатар фермерлердің кепілге қолжетімділігі мәселесін шешу үшін несие сомасының 85%-ына дейін кепілдік беру бағдарламасы жүзеге асырылуда", - деді Айдарбек Сапаров.
2025 жылғы 1 тамыздан бастап бордақылау алаңдарын жылдық мөлшерлемесі 5% жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы енгізілді. Бұл бағдарламаға 50 млрд теңге бөлінді. Бұл бағдарлама өндірістік қуаттарды 60%-дан астам деңгейде пайдалануға және шығарылатын өнімнің кемінде жартысын ішкі нарыққа өткізуге жағдай жасайды.
Аустралиялық үлгі бойынша ет кластерлері дамып келеді. 2024 жылы 9 млрд теңгеге төрт жоба қаржыландырылса, 2025 жылға жалпы құны 21,7 млрд теңгені құрайтын он басым жоба айқындалды. Түркістан облысында түйіршіктелген жем өндіретін зауыт пен 15 мың басқа арналған бордақылау алаңы іске қосылды. Бұл жобалар "жемшөптен қайта өңдеуге дейінгі" толық тізбекті қалыптастырудың негізін қалайды.
Соңғы бес жылда құс еті бойынша импортқа тәуелділік 42%-дан 20%-ға дейін төмендеді. 2024 жылы Жамбыл, Қызылорда, Павлодар, Түркістан, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарында жылына 15,9 мың тонна ет өндіруге қуатты алты құс фабрикасы іске қосылды. Негізгі міндет - бұл бағытта елді толықтай өз өнімімізбен қамтамасыз ету.
Осылайша, Қазақстандағы мал шаруашылығы тұрақты даму қарқынын көрсетіп отыр: ішкі өндіріс көлемі артып, экспорттық әлеуеті нығайып келеді, жаңа қолдау тетіктері енгізілуде және әлемдік деңгейдегі кластерлер құрылуда. Бұл саланы бүкіл агроөнеркәсіп кешенінің басты өсім нүктелерінің біріне айналдырады.
Өсімдік шаруашылығы: егісті әртараптандыру және жаңа өнімділік стандарттары
Қазақстандағы өсімдік шаруашылығы өндірістің тиімділігі мен тұрақтылығын арттыруға бағытталған жүйелі трансформациядан өтуде. Саланың негізгі міндеті - егіс алқаптарын әртараптандыру және су үнемдеу технологияларын енгізу. Биыл бидай алқабы 884,6 мың гектарға қысқарып, 12,3 млн гектарды құрады, ал майлы дақылдардың көлемі 1 млн гектарға ұлғайып, 4 млн гектарға жетті. Сонымен қатар қант қызылшасының егіс құрылымын оңтайландыру жұмыстары жүргізілуде.
Мемлекет басшысы жыл сайын 150 мың гектарға дейін су үнемдейтін технологияларды енгізуді тапсырған болатын. 2024 жылдың қорытындысы бойынша бұл жоспар артығымен орындалып, 158 мың гектарды құрады. Ал биыл су үнемдейтін технологияларға қазірдің өзінде 109,8 мың гектар алқапқа енгізілді. Жалпы су үнемдейтін технологиялар қолданылатын жер көлемі 580 мың гектарға ұлғайды", - деді Айдарбек Сапаров.
2024 жылы фермерлер 25,2 млн тонна астық жинап, бұрын-соңды болмаған рекордқа қол жеткізді. Оның ішінде 18,6 млн тоннасы бидай. Орташа өнімділік гектарына 14,2 центнер. Мұндай жоғары нәтижеге енгізілген тыңайтқыш көлемінің екі есеге ұлғаюы (2023 ж. 1,3 млн тонна) айрықша ықпал етті. Биыл бұл көрсеткішті 1,9 млн тоннаға жеткізу жоспарланған.
Тұқым шаруашылығына және материалдық-техникалық базаны жаңартуға айрықша назар аударылып отыр. 2025 жылы элиталық тұқымдардың үлесін жалпы егіс көлемінің 10,5%-ына дейін жеткізу, ал ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту деңгейін 6,5%-ға дейін арттыру жоспарлануда. Тек 2023 жылдың өзінде ғана шаруалар 22 мың бірлік техника сатып алды, бұл алдыңғы жылғы көрсеткіштен жоғары.
Фермерлер үшін елеулі қолдау құралы болып субсидиялау шаралары қала береді. Мемлекет элиталық тұқымдар құнын 70%-ға дейін, отандық өндірістегі минералды тыңайтқыштардың құнын 60%-ға дейін өтейді, сондай-ақ пестицидтер шығынын 50%-ға және биопрепараттар шығынын 40%-ға өтемақылайды. 2025 жылы басым дақылдарды субсидиялауға 25,8 млрд теңге бөлініп, бұл фермерлерге өнімділікті арттыру үшін қосымша ресурс береді.
Жүйелі шаралар 2024-2028 жылдарға арналған Жол картасында бекітілген. Онда ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін екі еселеу көзделген. Негізгі басымдық бидайдың монокультурасын және суармалы егіншілікті көп қажет ететін күріш пен мақта сияқты дақылдарды қысқартуға берілген. Сонымен қатар майлы, көкөніс-бақша және малазықтық дақылдардың егіс алқаптарын ұлғайту қарастырылған. Мұндай тәсіл өндірістің тиімділігін арттырып, мал шаруашылығының жем-шөп қорын нығайтуға мүмкіндік береді.
Селекция мен тұқым шаруашылығын дамытуға арналған Кешенді жоспар аясында ауыл шаруашылығы дақылдарының кемінде 109 жаңа сорты мен будандарын шығару көзделген. 2024 жылы 52,3%-ды құраған отандық селекция тұқымдарымен егілетін алқаптардың үлесін 2028 жылға қарай 78,2%-ға дейін арттыру жоспарлануда. Осы мақсатта ұсынылатын сорттардың Мемлекеттік тізілімі қалыптастырылып, ұлттық тұқымдардың генетикалық банкі құрылуда. Бұл ішкі селекция нәтижелерін бекітіп қана қоймай, сонымен қатар отандық өсімдік шаруашылығының экспорттық әлеуетін арттыруға жол ашады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу - несиеден жаңғыртудың кешенді жоспарларына дейін
Ауыл шаруашылығы өнімдерін терең қайта өңдеу аграрлық саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып қала береді. Президенттің тапсырмасына сәйкес, агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңделген өнімнің үлесі 70%-ға жеткізілуі тиіс. Осы мақсатта мемлекеттік қолдаудың кешенді шаралары іске асырылуда.
2024 жылы АӨК өнімдерін экспорттау көлемі $5,1 млрд болды, оның 52%-ы қайта өңделген өнімге тиесілі. Бұл $2,6 млрд құрайды, ал былтыр бұл көрсеткіш 43% болған, бұл отандық қайта өңдеу саласының тұрақты даму қарқыны мен бәсекеге қабілеттілігінің артып келе жатқанын дәлелдейді.
Қазақстанда қайта өңдеу саласында шамамен екі мың кәсіпорын жұмыс істейді, олардың ішінде сүт (18,8%), ет (18,5%), астық (17,4%) және май-шикізат (12,5%) салалары көш басында. 2024 жылы 41,5 млрд теңге көлемінде 51 инвестициялық жоба жүзеге асырылды.
2025 жылы бизнеске қолдау көрсету мақсатында қайта өңдеу кәсіпорындарын айналым қаражатын толықтыру үшін жылдық мөлшерлемесі 5%-бен жеңілдетілген несие беру жалғастырылды. Осы мақсаттарға 44 млрд теңге бөлінді. 60-тан астам өтінім мақұлданып, 26 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді.
Қайта өңдеу кәсіпорындарын салу немесе жаңғыртуға инвестициялық субсидиялау жұмыс істейді. Бұл мақсатта шығынның 15-50%-ын өтеу қарастырылған. Қант саласында өтемақының көлемі 40%-ға дейін артты, жұмыртқа өңдеуде субсидия 40%-ға дейін енгізілді, ал сүт саласында құрғақ сүт пен сарысу жабдықтарына шығынның 25%-ына дейін өтемақы қарастырылған.
Кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз етуге айрықша көңіл бөлінуде. Осы мақсатта тұрақты жеткізілімді қамтамасыз ететін сүт фермалары, қой шаруашылығы кәсіпорындары және қабылдау пункттері желісі құрылады. Фермерлерге қолдау қайта өңдеуге тапсырылған жұқа және жартылай жұқа жүн көлеміне субсидиялау арқылы да көрсетіледі, бұл бір жағынан өндірушілердің шығындарын азайтып, екінші жағынан қайта өңдеу кәсіпорындарының қуатын толық пайдалануына мүмкіндік береді.
Ішкі нарықты қорғау мақсатында шикізатты экспортқа шығаруға шектеулер енгізілген: майлы дақыл тұқымдарын шығаруға баж салығы қолданылып, тірі мал экспорты квоталанған, сондай-ақ тері мен жүн шығаруға шектеулер қойылған. Бұл шаралар шикізат қорын ел ішінде сақтап, оны қайта өңдеуге бағыттап, елде қосылған құн қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Ғылым және инновациялар: АӨК жаңғыртудың негізі
Президенттің тапсырмаларын орындаудағы маңызды бағыттардың бірі - аграрлық ғылымды дамыту және инновацияларды енгізу. Осы мақсатта Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы (ҰАТО) базасында білім, ғылым және бизнесті біріктіретін вертикалды интеграцияланған агротехнологиялық хаб құрылуда. Қазіргі таңда оның құрамына 33 ұйым - университеттер, ғылыми-зерттеу институттары және тәжірибелік шаруашылықтар кіреді.
Ғылыми салаға қаржылық қолдау жүйелі сипатқа ие: 2025 жылы ҰАТО-ны негізгі қаржыландыру көлемі 2,6 млрд теңгеге артты, ал 2024-2026 жылдары бағдарламалық-мақсатты қаржыландыруға жыл сайын 9,6 млрд теңге бағытталады. Бұл ауыл шаруашылығы кешенінің барлық негізгі бағыттарын - мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығынан бастап қайта өңдеу, ветеринария және органикалық егіншілікке дейін қамтитын ұзақ мерзімді ғылыми-техникалық бағдарламаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Заманауи зерттеу зертханаларын құруға және халықаралық ынтымақтастыққа айрықша көңіл бөлінуде. 2024 жылдан бастап Қазақстанда Қытаймен бірлескен биологиялық қауіпсіздік зертханасы және дән сапасын анықтайтын зертхана жұмыс істей бастады. 2025 жылғы маусымда органикалық өнімдерді сертификаттау орталығы және халықаралық санитарлық және ветеринарлық стандарттарға сәйкес тамақ қауіпсіздігі зертханасы ашылды. Бұл орталықтар пестицид қалдықтары, микотоксиндер, ауыр металдар және антибиотиктерді талдауға мүмкіндік беріп қана қоймай, "жасыл" өндіріс стандарттарын енгізуге жол ашады.
2024 жылы Ақтөбе облысында Жылқы шаруашылығы және жемөндіру институтының құрылуы маңызды оқиға болды. Оның қызметі - жылқы тұқымдарын жетілдіру және отандық жем базасын дамытуға бағытталған.
Маңызды ғылыми жобалар қатарына ауыл шаруашылығы өнімдерін генетикалық паспорттау, климатқа бейімделген егіншілік және сенсорлар, дрондар мен AI-мониторинг жүйелерін қолданатын "ақылды фермалардың" цифрлық модельдері кіреді. Қытай, Нидерланды, АҚШ, Франция, Ұлыбритания және басқа елдердің ғылыми орталықтарымен халықаралық ғылыми ынтымақтастық жүргізілуде.
2027-2029 жылдарға "Agri Export" (өнімдерді генетикалық сәйкестендіру, органикалық өнім өндірісі, климатқа төзімді технологиялар) және "Agri Future" (AgriTech-инкубатор, "АӨК-тің 100 жас ғалымы" бағдарламасы, фермерлерді VR/AR арқылы оқыту, жаңа буын цифрлық фермалар) бағдарламалары әзірленген. Бұл бастамалар Қазақстанның АӨК-ін ғаламдық ғылыми желілерге интеграциялауға негіздеп, саланы технологиялық серпінге шығаруға жағдай жасайды.
Осылайша, аграрлық ғылым ауыл шаруашылығын жаңғыртудың басты құрамдас бөлігіне айналып, оның бәсекеге қабілеттілігін, инновациялық сипатын және ұзақ мерзімді тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.
Аталған нәтижелер - аграрлық секторды қажетті ресурстармен қамтамасыз ету бойынша атқарылған жұмыстың тікелей нәтижесі. Ауыл шаруашылығы министрлігі қолдау шараларын жетілдіруді, саясаттың ашықтығы мен нәтижелілігін қамтамасыз етуді және ең бастысы, ауыл тұрғындары мен аграрлар үшін мүмкіндіктерді кеңейтуді жалғастырады", - деп атап өтті Айдарбек Сапаров.
Үкіметтің агроөнеркәсіп кешенінде жүргізіп отырған шаралары Президенттің Жолдауын іске асыруда жүйелі тәсіл қолданылып отырғанын көрсетеді. Сала негізгі бағыттар бойынша - мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығынан бастап терең қайта өңдеу мен ғылыми зерттеулерге дейін тұрақты дамып отыр. Инвестициялық тартымдылық қамтамасыз етіліп, импортты алмастыру мен экспортты көбейтуге қажетті негіз жасалды.
