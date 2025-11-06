Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Серік Жұманғарин Al Khaleej Sugar компаниясының президентімен Қазақстандағы ең ірі қант зауытын салу жобасын талқылады
тақырып бойынша жаңалықтар
Жаңа астық экспорты 2 миллион тоннаны құрады
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясының мәліметінше, ағымдағы жылдың қыркүйек-қазан айлары аралығында Қазақстаннан жаңа өнімді астықтың 2 миллион тоннасы экспортталды. Салыстырмалы түрде қарасақ, өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 1,8 миллион тонна болған. Бұл - экспорт көлемінің тұрақты өсіп келе жатқанын көрсетеді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
TikTok Серік Жұманғаринге Қазақстандағы бизнеске цифрлық платформаның ықпалы жөніндегі зерттеу нәтижелерін таныстырды
Атамекен" ҰКП президиумының төрағасы Райымбек Баталов TikTok-пен әріптестік нақты нәтижелер беріп жатқанын атап өтті.
Апта сайын контент жариялайтын әр сегізінші компаниялардың табысының жартысынан астамын дәл осы платформадан табады. Ал жалпы 63% кәсіпорын жылдық табысының кем дегенде 5%-ы TikTok арқылы қалыптасатынын айтты", - деді Райымбек Баталов.
Даму" қорымен бірлесе отырып, кәсіпкерлерге TikTok құралдарын тиімді пайдалану бойынша оқыту бағдарламасын кеңейту жоспарлануда. Сонымен қатар Райымбек Баталовтың айтуынша, шағын бизнестің дамуына заманауи цифрлық мүмкіндіктерді кеңінен енгізу - "Атамекен" палатасының басты міндеттерінің бірі. Бұл бағыт Үкіметпен бірлесіп әзірленіп жатқан қаржылық, қаржылық емес және инфрақұрылымдық қолдау шараларымен қатар, TikTok секілді ірі халықаралық платформалардың тәжірибесін қамтиды.
TikTok мүмкіндіктерін пайдалану әлеуеті мұнда әлі толық ашылған жоқ. Біз "Атамекенмен" және мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, бизнестің цифрландыру деңгейін жаңа сатыға көтеруге дайынбыз", - деді ол.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Металлургия мен құрылыс салалары экономикалық өсім қарқынын төмендетпеуі тиіс - экономикалық өсімді қамтамасыз ету жөніндегі штаб отырысы
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкіметте экономикаға инвестиция тарту қарқыны қаралды
Әкімдер мен министрлер инвестиция тарту мәселелерімен күн сайын тікелей айналысуы тиіс. Бұл ең маңызды мәселе. Инвестиция болмаса, экономикада ешқандай даму болмайды. Артта қалған өңірлердің әкімдеріне инвестициялар бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізбегені үшін өз орынбасарларын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырамын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Экономиканың 6,3%-ға өсуі: Президент тапсырмасы бойынша бизнесті қолдау және инвестиция тарту шаралары жүзеге асырылуда
Даму" қорының базасында екі кепілдік беру қоры құрылды.
- 1-ші кепілдік беру қоры шеңберінде құны 281 млрд теңге болатын 1 618 жобаға қолдау көрсетілді, оның ішінде кепілдіктер сомасы 154,4 млрд теңгені құрады.
- 2-ші кепілдік беру қоры бойынша құны 7,1 млрд теңге болатын 1 жобаға қолдау көрсетілсе, оның ішінде кепілдіктер сомасы 2,8 млрд теңгені құрады.
- "Қазмұнайгаз" АҚ - 153,9 млрд тенгеге,
- "KEGOC" АҚ - 22,6 млрд тенгеге,
- "Эйр Астана" АҚ - 10,6 млрд тенгеге.
- 1 кезең (2026) - 200-ге жуық нысан;
- 2 кезең (2027-2028) - 100-ден астам компания;
- 3-кезең (2029-2030) - 60-қа жуық компания, негізінен жылу және энергетика саласында.
Кілтімен тапсырғанға дейін" тетігі енгізілді, қосалқы мердігерге берілетін жұмыстар көлемі 30%-ға дейін қысқартылды.
Электрондық қаржы орталығы" АҚ-ның базасында қолданыстағы сатып алу алаңдарын (goszakup.gov.kz, zakup.sk.kz, mitwork.kz) интеграциялау арқылы Бірыңғай сатып алу платформасы құрылды.
Инвестицияға тапсырыс беру" қағидаты енгізілді, ол бәсекелестік артықшылықтарды ескере отырып, өңірлік және салалық ұсыныстарды жасақтайды.
- тау-кен өндіру өнеркәсібі - $6,5 млрд,
- өңдеу өнеркәсібі - $2,8 млрд,
- сауда - $5,3 млрд,
- кәсіби және ғылыми қызмет - $0,9 млрд.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
"Бәйтерек" холдингі Қазақстанның экономикалық өсуінің проактивті саясатын іске асыру мақсатында инвестициялық холдингке айналады
Бәйтеректің" инвестициялық холдинг ретіндегі дамуының негізгі бағыттары:
- Өңірлік кеңею - отандық өндірушілердің позициясын нығайту және өңіраралық сауданы дамыту;
- Шекара маңы кеңеюі - қазақстандық бизнеспен бірлесіп инвестициялық қызметті сыртқы нарықтарға шығару;
- Салалық даму - ұлттық экономиканың табыстылығын арттыру мақсатында холдингтің өкілеттігін кеңейту.
Инвестициялық жобалардың болашағы - экспортта. Біз ауыл шаруашылығын қолдаудың нақты нәтижесін көріп отырмыз: өнімділіктің артуы мен инвестициялар есебінен шетелдік компаниялар қазақстандық АӨК-тің әлеуетіне қызығушылық танытып, өз технологияларын енгізуде. "Бәйтерек" экспортқа бағытталған кәсіпорындар экожүйесін қалыптастырып, олардың өнім өткізу нарығын кеңейтуіне, қосылған құн тізбегін құруына және сыртқы нарықтарға шығуына ықпал етеді", - деді холдинг басқармасының төрағасы Рустам Қарағойшин.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Астана қаласында Қазақстан-Беларусь арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның XIX отырысы өтті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ұлттық экономика министрлігі: Республикалық бюджеттің меншікті кірістермен қамтамасыз етілуі 2025 жылғы 63,7%-дан 2028 жылы 83,5%-ға дейін өседі
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
03.11.2025, 13:05Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылдыҚызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды 03.11.2025, 12:0990686Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды 03.11.2025, 17:1690251Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі 03.11.2025, 11:3889996Еліміз бойынша 232 жаңа мектеп салынуда 03.11.2025, 18:5585191Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген 09.10.2025, 19:39221506"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды 08.10.2025, 21:55212326Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады 08.10.2025, 14:09Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады207041Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады 16.10.2025, 19:06187436Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды 15.10.2025, 11:15177551Ақмола облысынан табылған мамонт сүйегі Ұлттық музейге жеткізілді