Түркияның ірі инвесторлары Қазақстандағы жобаларын сәтті жүзеге асыруды жалғастыруда
тақырып бойынша жаңалықтар
БҰҰ ЭСКАТО: Қазақстан 2025 жылы Солтүстік және Орталық Азия өңірінде жаңа жобаларға инвестиция тарту бойынша көшбасшы
Жаһандық экономикалық белгісіздік жағдайында инвесторлар инвестициялық шешімдер қабылдауға барынша салмақты түрде қарай бастады, нарықтардың ұзақ мерзімді тұрақтылығына, институционалдық ортаның сапасына және жобаларды сүйемелдеудегі мемлекеттік органдар мен инвестициялық агенттіктердің рөліне ерекше мән беруде. Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан, Қазақстан ірі халықаралық компанияларды тарта отырып және ұзақ мерзімді тұрақты өсім үшін негіз қалыптастыра отырып, Еуразияның негізгі инвестициялық хабтарының бірі ретіндегі позициясын нығайтуды жалғастыруда", - деп атап өтті ЭСКАТО сарапшылары.
Роман Скляр MCC International Engineering Group директорлар кеңесінің төрағасымен кездесу өткізді
Үкіметте 2026 жылға арналған ЖІӨ-нің өсу болжамы қаралды
Қазақстан мен Таиланд өңірлері сауда, туризм және цифрлық даму салаларындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Олжас Бектенов Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің отырысын өткізді: экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету жөніндегі одан әрі шаралар қаралды
Күрделі сыртқы конъюнктураға қарамастан, еліміздің экономикасы даму үстінде. Құрылымдары бойынша қарасақ, өңдеу, құрылыс, сауда және көлік саласы өсуде. Яғни, өсім тең жағдайда жүріп жатыр. Біз инфляция бойынша төмендеу үрдісін көріп отырмыз. Бағытымыз - инфляцияны төмендету бойынша алдымызға қойылған міндеттерді сапалы орындау", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесінің жұмысын Үкімет тарапынан Ұлттық экономика министрлігі қадағалайды
- шикізат пен жабдық - 16% ҚҚС;
- ТМККК және МӘМС аясындағы дәрі-дәрмек - 0%;
- дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар импорты және өткізу - 2026 жылдан бастап 5%, 2027 жылдан бастап 10%.
Олжас Бектенов арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар инфрақұрылымын дамыту мәселесі бойынша кеңес өткізді
Қазақстанда 14,1 мыңнан астам шетел азаматы жұмыс істейді
