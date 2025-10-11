Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Тайландтық лоукостер Thai AirAsia X Алматы мен Бангкок арасында әуе рейсін ашады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстанда 22,7 млн тонна астық бастырылды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Сыртқы сауданы реттеу және ішкі нарықты қорғау мәселесі бойынша бірнеше шешім қабылданды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Серік Жұманғарин Америкалық сауда палатасымен тауарларды цифрлық таңбалауды енгізу мәселесін талқылады
Біз міндетті цифрлық таңбалауды көлеңкелі экономиканың үлесін төмендету мен тауар нарығының ашықтығын арттырудағы пәрменді құрал деп санаймыз. Бұл үдерісте сыра қайнату саласына ерекше назар аударылады. Мұнда цифрлық таңбалау тәсілдің тиімділігін тәжірибе жүзінде бағалауға мүмкіндік береді. Сыра қайнату өнімін таңбалауды енгізу заңсыз өнім көлемін қысқартуға және нарықтың осы сегментін 25%-дан астамға "көлеңкелі экономикадан шығаруға" мүмкіндік береді", - деп атап өтті ол.
Біз бөтелкелер мен банкаларды таңбалауды 2027 жылғы қаңтарға ауыстыруға дайынбыз. Бірақ сыра қайнату саласының маусымдық ерекшелігін ескере отырып, кегті таңбалау 2026 жылғы қыркүйекте жүргізіледі. Кегтерді таңбалау автоматтандыруды қажет етпейді және айтарлықтай шығын әкелмейді", - деп атап өтті ол.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мұнайын Германияға жеткізу көлемі 2026 жылы ұлғаяды
ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ (ҚМГ) Басқарма төрағасы Асхат Хасенов Rosneft Deutschland GmbH бас директоры Йоханес Бремермен кездесу өткізді, деп хабарлайды ҚазМұнайГаз баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Премьер-министр мемлекеттік органдарға деректерді интеграциялау және тәуекелдерді басқарудың автоматты жүйелерін енгізу жұмыстарын қамтамасыз етуді тапсырды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жыл соңына дейін Қазақстанда 1500-ден астам ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
"Береке Fest" акциясы аясында еліміздің 80 сауда желісі агрофирмаларға ет пен басқа да әлеуметтік маңызды өнімдерді тікелей супермаркет сөрелеріне жеткізуге мүмкіндік берді. Сауда желілері әлеуметтік жауапкершілік танытып, осындай өнімдер үшін арнайы бұрыштар ұйымдастырды. Қазір әкімдіктер және бизнес өкілдерімен бірлесіп, Республика күніне арналған мерекелік жәрмеңкелер мен акцияларды ұйымдастыру үстіндеміз", - деді Айжан Бижанова.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҰЭМ жанындағы cараптамалық кеңес экономикалық өсудің проактивті саясатын талқылады
Біз Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур секілді өсудің рекордтық қарқынына қол жеткізген елдердің тәжірибесін зерттедік. Мұнда мемлекет өсу нүктелері мен стратегиялық бағыттарды 5-10 жыл ілгері анықтауға қатысқан екен", - деді ол.
Біз бизнестің орынын баспаймыз, керісінше онымен бірге жұмыс істейміз. Қосылған құнды кәсіпкерлер жасайды, прогрестің қозғаушы күші де солар болмақ. Ал біз отандық және шетелдік компанияларға олардың тәжірибесін, технологиясы мен капиталын тарту үшін жүгінеміз. Инвестициялық дамудың негізгі бағыты саналатын - астықты терең және орташа өңдеу, металлургия, мұнай-химия сынды тағы да басқа салалардағы жетекші компаниялардан шетелдік чемпиондардың тізімін жасақтаймыз. Олармен қазақстандық жобаларға қатысуы үшін келіссөздерге бастама жасаймыз. Олардың салған инвестициясы, жасаған сараптамасы, сала мен технологияны бүге-шігесіне дейін білетін біліктілігі бізге осы жобаларды сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп үміттенеміз", - деп атап өтті Арман Қасенов.
Проактивті экономикалық өсудің жаңа саясаты дегенде біз терең сараптаманы қажет ететін ірі жобалар туралы айтып отырмыз. Даму бағыттарын бір құрылымға келтіріп, ірі жобаларды басқаруда жоғары құзыретке ие мамандардан тұратын инвестициялық қызметті, яғни Investment board құруды жоспарлап отырмыз. Олар анағұрлым тиімді даму жолын сілтеп, экономикамыздың бағыттары мен тиісті жобаларды айқындайтын болады", - деп түсіндірді Серік Жұманғарин.
Мұндағы логика мынада сияқты: банктер арқылы несие беру инфляцияның сөзсіз өсуіне әкеледі. Өйткені банк жүйесі - инфляциялық процестерді жүзеге асырудың негізгі механизмі. Сөйте тұра, бүгінде ЖІӨ-нің өсуіне осы тұтынушылық несиелендіру елеулі үлес қосып отыр. Одан бөлек, инвестициялық қызметті қалыптастыру жоспарлануда, оған приоритетті жобаларды айқындайтын қатысушылар кіреді. Мәселе қаржыландырудың нақты тетігін таңдауда болып тұр. Мұндай детальдар процесс барысында пысықталмақ", - деді ол.
Бүгін біз ЖІӨ-нің $450 млрд-тық мақсатты деңгейіне қалай жетуге болатынын талқыладық. Инвестицияны молынан тартпай, оған қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан Ұлттық экономика министрлігі айтып отырған мемлекеттің инвестициялық саясатқа анағұрлым белсенді қатысуға көшуі туралы ұсынысы дәлелді және уақтылы нәрсе", - деді ол.
Ең бастысы, мемлекет бастамашылық ететін жобалардың түсінікті экономикалық моделі, іріктеу мен сүйемелдеудің ашық тетігі болуы тиіс. Сонда мұнда жеке капиталды халықаралық деңгейде де таруға болады. Онсыз экономикалық өсім бюджеттік қаржыландыру шеңберімен шектелеіп қалады", - деп атап өтті сарапшы.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстандағы Азық-түлік корпорациясы Қытаймен цифрлық арналарды іске қосу үшін келіссөздер жүргізуде
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
07.10.2025, 17:20ҚМА құрылыс саласында 242 млрд теңгеден астам негізсіз шығындардың алдын алды 07.10.2025, 18:31827111 млн-нан астам сақтандырылмаған қазақстандықтар емделуге қол жеткізе алады 07.10.2025, 15:09Бізге таза әрі ашық экономика қажет: Олжас Бектенов көлеңкелі экономика үлесін азайту жұмыстарын жандандыруды тапсырды73236Бізге таза әрі ашық экономика қажет: Олжас Бектенов көлеңкелі экономика үлесін азайту жұмыстарын жандандыруды тапсырды 07.10.2025, 13:56Өңірлердің басым бөлігінде жылу беру маусымы уақтылы басталды: Олжас Бектенов халықты көмірмен қамтамасыз ету мәселесін қадағалауды тапсырды66446Өңірлердің басым бөлігінде жылу беру маусымы уақтылы басталды: Олжас Бектенов халықты көмірмен қамтамасыз ету мәселесін қадағалауды тапсырды 07.10.2025, 12:1765606Қазақстанда онлайн-казино жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды 18.09.2025, 20:33213106Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді 18.09.2025, 12:15212476ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді 17.09.2025, 09:55195126Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды 17.09.2025, 21:42194056Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 12.09.2025, 09:03Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда189811Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда