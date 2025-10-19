16.10.2025, 17:17 50161
Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті
Қыркүйекте елде жылдық инфляция 12,9% болды (тамызда - 12,2%). Жылдық инфляция 18 өңірде жеделдеді, біреуінде баяулап, 1 өңірде бұрынғы деңгейде қалды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Қыркүйекте азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 12,7%-ды құрады (тамызда - 11,7%). Осы топтағы тауарлардың бағасы Ұлытау облысында (15,8%) жоғары өсім көрсетсе, Алматы қаласында (9,2%) ең төмен өсім тіркелді.
Қыркүйектің қорытындысы бойынша азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы жылдық мәнде 10,8%-ға өсті (тамызда - 9,7%). Ең жоғары мән Ақтөбе облысында (13,2%), ең төменгі мән Алматы қаласында (8,6%) тіркелді.
Қыркүйекте ақылы көрсетілетін қызмет бағасының өсу қарқыны жылдық мәнде өзгеріссіз қалды - 15,3% (тамызда - 15,3%). Ал, Қызылорда облысында (9,6%) баға жалпы республикалық деңгейден біршама төмен өсті.
Қыркүйекте ел көлемінде айлық инфляция 1,1%-ға өсті.
16.10.2025, 19:06 37706
Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды
Премьер-министр Үкімет мүшелерінің, басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдар басшыларының қатысуымен Мемлекет басшысының азаматтар мүддесі үшін экономикалық реформалар бағдарламасын жүзеге асыруды ретке келтіру жөніндегі тапсырмаларын орындау мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиын қорытындысы бойынша келесідей шешімдер қабылданды.
Бірінші.
Биылғы 16 қазаннан бастап инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын одан әрі көтеруге мораторий енгізіледі.
Премьер-министр Энергетика министрлігіне Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен және өңір әкімдіктерімен бірлесіп, тиісті қадағалау жүргізуді, сондай-ақ ішкі нарықты ЖЖМ-мен үздіксіз қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдауды тапсырды.
Екінші.
Биылғы 16 қазаннан бастап барлық тұтынушылар тобы үшін коммуналдық қызметтер тарифтерін көтеру 2026 жылдың І тоқсанының соңына дейін тоқтатылады. Тарифтердің өсуін тежеу табиғи монополиялар субъектілерінің операциялық шығыстарын оңтайландыру есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте ТКШ жүйесі нысандарында жоспарланған барлық жөндеу жұмысы белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс. Айта кету керек, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін тұрғын үй көмегін көрсету тетігі қолданылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсуіне жол бермеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қаржыландыру көлемін екі есе ұлғайту арқылы тұрақтандыру қорларының жұмысына қосымша серпін беріледі, бұл өз кезегінде ӘМАТ санатына жататын өнімдер бағасының төмендеуіне әкеледі.
Делдалдық схемаларды және сауда үстемелерін асыра қосу фактілерін анықтау жөніндегі өңірлік комиссиялар жұмысын күшейтуге ерекше назар аударылады.
Үшінші.
Жаңа Салық кодексінің шағын және орта бизнес қызметіне теріс әсерін азайту мақсатында оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимін қолдануға салынатын басы артық шектеулерді алып тастау туралы шешім қабылданды. Тыйым салынған тізімде, қолданыстағы заңнамадағыдай, тек 44 қызмет түрі сақталады.
Одан бөлек, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап салықтық әкімшілендіру "таза парақтан" жүргізіледі, бұл микро және шағын бизнеске қатысты келесі жайттарды көздейді:
- - салықтық тексерулер алынып тасталады;
- - камералдық бақылау алынып тасталады;
- - сот органдарына мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап-арыз беру тоқтатылады;
- - сот органдарына тіркеуді, қайта тіркеуді жарамсыз деп тану туралы талап-арыз беру тоқтатылады.
Салықтар мен төлемдер бойынша салынған өсімпұлдар мен айыппұлдар 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін негізгі қарыз өтелген жағдайда жойылады.
ҚҚС бойынша есепке қою шегінен асқан салық төлеушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды.
Сондай-ақ салық төлеушілер үшін салық және әділет органдарында камералдық және салықтық тексерулер жүргізбей-ақ, оңайлатылған тәртіппен есептен шығару науқаны өткізіледі.
Бұл жаңа Салық кодексін кезең-кезеңімен енгізуге және салық төлеушілер үшін салықтық әкімшілендіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Төртінші.
Базалық мөлшерлеменің көтерілуіне байланысты екінші деңгейлі банктер тарапынан ипотекалық бағдарламалар бойынша ұсыныстардың қысқаруы аясында тұрғын үй-құрылыс жинақ жүйесін қолдау туралы шешім қабылданды.
Соған сәйкес, халық үшін арзандатылған ипотекалық несие көлемі екі есе ұлғаяды, бұл тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Аталған шара қолданыстағы "Наурыз" және "Наурыз-Жұмыскер" бағдарламалары арқылы несиелеу көлемін 500 млрд теңгеге дейін ұлғайту жолымен жүзеге асырылады.
Сонымен қатар сұранысқа ие "Әскери баспана" бағдарламасы қайта іске қосылады, ол жыл сайын кемінде жеті мың әскери қызметшінің отбасына жаңа үйден бөлек, қайталама нарықтан да пәтер сатып алуға мүмкіндік береді.
Құрылыс компанияларымен осы бағдарламалар шеңберінде салынатын тұрғын үй құрылысы бойынша офтейк-келісімшарттар жасалады. Бұл ретте құрылыс салушылар үш жылға бағаны бекіту бойынша қарсы міндеттемелер қабылдайды.
Бесінші.
Отандық автоөндірушілер мен екінші деңгейлі банктер халықтың жеңіл автокөлік сатып алуын қаржыландыру бағдарламаларын одан әрі жалғастырады.
Жеке тұлғаларға жеңіл автокөлік сатып алу бойынша лизинг тетігі енгізіледі. Бұл азаматтардың автокөлік сатып алу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
Одан бөлек, "Бәйтерек" холдингіне қысқа мерзімде шағын және орта бизнесті қолдаудың қосымша шаралары бойынша ұсыныстар беру тапсырылды.
Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет жүргізіп отырған реформалар еліміздің ұзақмерзімді тұрақты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге, экономикада базалық нарықтық қағидаттарды терең орнықтыруға бағытталғанын атап өтті. Бұл ретте Үкімет Мемлекет басшысының әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын арттыру қажеттігі туралы нұсқауларын, экономикалық дамудың негізгі көрсеткіші ретінде қарастыра отырып, қатаң ұстанады.
16.10.2025, 16:14 36546
Қазақстанда жыл басынан бері 326,3 мың тонна нан өндірілді
Әлемде жыл сайын 16 қазан Нан күні ретінде аталып өтіледі. Қазақстан астыққа бай, әлемдік нарықта өз орнын бекіткен, ішкі нарықты толықтай қамтамасыз еткен, нанды аса қадірлейтін әрі нан пісіруде өзіндік дәстүрін қалыптастырған ел, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Өткен жылы елімізде 510,1 мың тонна нан, ал ағымдағы жылдың 8 айында - 326,3 мың тонна өндірілген.
Өнімнің негізгі бөлігі - бидайдан пісірілген қалыпты нан, үлестік салмағы жалпы ассортименттің шамамен 60% тиесілі. Тұтынушылар сұранысына қарай өнім түрлері жыл сайын көбеюде. Оның қатарында тек нан түрлері ғана емес, сонымен қатар қысқа және ұзақ мерзімге сақталатын тоқаш, ұннан және кондитерлік өнімдер де бар.
Еліміздің 2021-2030 жылдарға арналған АӨК дамыту тұжырымдамасы аясында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындарға мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған.
Атап айтқанда, жылына 2 мың тоннадан астам қуаты бар нан-тоқаш немесе кондитерлік өнімдер шығаратын кәсіпорындарға инвестициялық шығындардың 25%-ын өтеу түрінде қолдау көрсетіледі.
Бұдан бөлек, ұн өндірушілер үшін салықтық жеңілдіктер бар. Мысалы, Салық кодексінің 411-бабына сәйкес, бұл саладағы ҚҚС мөлшерлемесі 70%-ға төмендетілген.
Қазақстандағы нан өндірісі ішкі нарықтағы қажеттілікті толық қамтиды.
Әрбір қамыр өнімі диқанның, диірменшінің, нaубайшының және логисттің маңдай терімен келеді.
Егіс даласынан - дүкен сөресіне дейін" жалғасатын тұрақты өндіріс тізбегінің арқасында халқымыз күн сайын сапалы әрі қолжетімді нанмен қамтамасыз етіліп отыр.
16.10.2025, 11:46 52591
Қазақстанда 25,9 млн тонна астық бастырылды
Егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың болжамды жинау алаңы 16 млн гектардан асады. Бүгінгі таңда 15,5 млн гектар немесе жалпы егіс алқаптарының 96,8%-ы жиналды. Нәтижесінде 25,9 млн тонна астық бастырылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Дәнді дақылдардан бөлек, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 2,9 млн тонна майлы дақыл, гектарына 228,5 центнер өнімділікпен 2,7 млн тонна картоп және гектарына 305,1 центнер өнімділікпен 3,6 млн тонна көкөніс жинады.
Атап айтқанда, 319,3 ц/га өнімділікпен 441,6 мың тонна қырыққабат, 429,4 ц/га өнімділікпен 1029,8 мың тонна пияз, сондай-ақ 296,1 ц/га өнімділікпен 379,4 мың тонна сәбіз жиналды.
Егін жинау науқаны ұйымдасқан түрде, агротехникалық талаптарға сай мерзімде өтуде.
15.10.2025, 20:17 54426
Шанхайда ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен ҚХР Бас кеден басқармасының келіссөздері өтті
Бір белдеу, бір жол" бастамасы аясында азық-түлік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі форум шеңберінде Шанхай қаласында ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров пен ҚХР Бас кеден басқармасының министрі Сунь Мэйцзюнь арасында екіжақты кездесу өтті, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Келіссөздер барысында тараптар сауда-экономикалық байланыстардың қазіргі жағдайын талқылап, аграрлық саладағы болашақ ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындады.
Әсіресе, ветеринариялық, санитарлық және фитосанитарлық бақылау мәселелеріне, жеткізілетін өнім түрлерін кеңейтуге және өзара сауданы жеңілдету шараларына назар аударылды.
Айдарбек Сапаров Қытай тарапымен орнаған конструктивті және серіктестік сипаттағы қатынастарды жоғары бағалады.
Біз ҚХР Бас кеден басқармасының қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін Қытай нарығына ілгерілетуге көрсетіп отырған қолдауын жоғары бағалаймыз. Өз тарапымыздан, Қазақстан жеткізілетін өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсауда", - деді министр.
2025 жылдың алғашқы жеті айының қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 28%-ға өсіп, 992,3 миллион АҚШ долларына жетті.
Министр биыл мамырда Алматыда өткен келіссөздер барысында қол жеткізілген уағдаластықтардың маңыздылығын ерекше атап өтті.
Мәселен, инспекция және карантин саласында өзара іс-қимыл мен консультациялар тетігін құру туралы меморандумға қол қойылып, уақытша жұмыс тобы тұрақты мәртебеге ие болған.
Қысқа уақыт ішінде тараптар бірқатар жаңа хаттамаларға қол қойды. Олардың ішінде құс еті, термиялық өңделген қой еті және қызылша сығындысы бойынша келісімдер бар.
Сондай-ақ тері мен сойылған ірі қара малға арналған ветеринариялық сертификаттардың жобалары дайындалып, олардың келісімі күтілуде.
Айдарбек Сапаров тұрақты жұмыс тобының қажетті және кәсіби алаң ретінде өз тиімділігін дәлелдегенін айтып, оның әлеуетін одан әрі ынтымақтастықты тереңдету үшін белсенді пайдалануды ұсынды.
Бүгінгі таңда Қазақстан мен Қытай арасында 21 түрлі өнімге қатысты фитосанитариялық талаптар жөніндегі 16 хаттамаға қол қойылған.
Олар бидай, арпа, соя, зығыр, рапс және басқа да дақылдарды қамтиды.
Сонымен қатар 2 800-ден астам қазақстандық кәсіпорын ҚХР Бас кеден басқармасының тізіліміне енгізіліп, қытай нарығына өнім экспорттауға құқық алған.
Қазақстандық тарап өнім түрлері мен жеткізу географиясын кеңейтуге, сондай-ақ бірқатар процестерді жеделдетуге қызығушылық танытып отыр.
Атап айтқанда, ет өңдеу кәсіпорындарын инспекциялау нәтижелерін қорытындылау, сиыр және шошқа еті (оның ішінде салқындатылған, термиялық өңделген және қосалқы өнімдер), сондай-ақ шиенің жаңа өнімі бойынша жаңартылған хаттамаларға қол қою, инкубациялық жұмыртқа өндіретін қытай кәсіпорындарын инспекциялауды ұйымдастыру, қызылша сығындысын өндіретін қазақстандық кәсіпорындарға бірлескен тексеріс жүргізу мәселелері талқыланды.
Бүгін біз қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерінің Қытай нарығына қолжетімділігін одан әрі кеңейтуге қатысты негізгі мәселелерді талқыладық. ҚХР Бас кеден басқармасымен сындарлы диалогты жалғастырып, өзара қолдауға сенім артамыз", - деді Айдарбек Сапаров.
Өз кезегінде Сунь Мэйцзюнь ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын атап өтіп, сауда қатынастарын дамыту бағытында одан әрі бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін білдірді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар барлық техникалық және ұйымдастырушылық мәселелерді тұрақты жұмыс тобының отырыстары шеңберінде талқылауды жалғастыруға уағдаласты.
14.10.2025, 21:37 75311
Өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларында оң динамика байқалады
9 айдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларында оң динамика байқалып, өсім 6,2 %-ды құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Министрдің сөзінше металлургия, машина жасау, химия, құрылыс материалдар өндірісі, жеңіл өнеркәсіп және өңдеу өнеркәсібінің тағы 11 салада көрсеткіш артуда. Металлургия өнеркәсібінде көлем 0,3%-ға артқан. Оң динамика отандық кәсіпорындардың жүктемесін арттыру, шикізатпен қамтамасыз ету нәтижесінен қалыптасып отыр. Машина жасау саласы көлік құралдары, ауыл шаруашылық техникасы, және түрлі жабдықтар өндірісінің өсуінен 14%-ға ұлғайды. Бұл ішкі сұраныстың ұлғаюы, ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы және мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесі.
Сонымен қатар осы жылы Алматы қаласында көпбрендті жеңіл автомобиль шығаратын зауыт, Астана қаласында жолаушылар вагондарын өндіретін "Штадлер Қазақстан" кәсіпорны, сондай-ақ Атырау қаласында жүк вагондарын шығаратын зауыт пайдалануға берілді. Сондай-ақ Қостанай қаласында KIA жеңіл автомобильдерін өндіретін зауыт іске қосу жоспарлануда.
Химия өнеркәсібі саласында полипропилен, натрий цианиді, аммиак селитрасы және аммофос өндіру көлемі өсіп, 9,6% өсімді құрап отыр. Бетон, құрылыс қоспалары, әк, отқа төзімді бұйымдар, цемент және бетон конструкциялары өндірісі артып, құрылыс материалдар өндірісі 4,7 %-ға ұлғайды. Жеңіл өнеркәсіпте 9,4% өсімді көрсетіп отыр. 9 айдың қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 6,4 трлн теңгені құрап, 14,9%-ға артты. Еліміздің 17 өңірінде оң көрсеткіш сақталуда, алайда 3 өңірде - Абай, Атырау облыстарында және Шымкент қаласында құрылыс жұмыстарының көлемі төмендеген. Жалпы, жыл басынан бері құрылыс саласы орта есеппен 15% деңгейінде тұрақты оң серпін көрсетіп келеді. Бұл саланың жүйелі түрде дамып, жоспарланған шаралардың тиімді жүзеге асырылып жатқанының нәтижесі. Биылғы тұрғын үй саласындағы жоспар - 19,2 млн шаршы метр болып белгіленді", - деп атап өтті Ерсайын Нағаспаев.
9 айдың қорытындысы бойынша 12,9 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 3,4%-ға артты. Еліміздің 17 өңірінде осы бағытта оң динамика байқалуда. Ең көп өсім Алматы, Ұлытау облыстары мен Алматы қаласында тіркелген. Абай, Атырау және Маңғыстау облыстары төмен көрсеткіштерге ие болып отыр.
Министрлік аталған салалар бойынша тұрақты өсім қарқынын қамтамасыз етіп, жүйелі жұмыстарды жалғастыруда. Сонымен қатар жаңа өндірістерді іске қосуға, локализация деңгейін арттыруға және өңірлерде инвестициялық белсенділікті ынталандыратын болады.
14.10.2025, 19:51 74721
Экономиканың базалық секторларын дамыту Қазақстанда жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік берді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында биылғы 9 айдағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин, Ұлттық банкі төрағасының бірінші орынбасары Ерұлан Жамаубаев, қаржы министрі Мәди Такиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов, ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов баяндама жасады. Сондай-ақ Абай, Ұлытау және Атырау облыстарының әкімдері тыңдалды.
Оның айтуынша, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша көлік және қоймалау саласындағы нақты көлем индексі 121,2%-ды құрады. Саланың өсу динамикасына жүк тасымалының жалпы көлемінің артуы әсер етті. Бұл көрсеткіш 853,5 млн тоннаны құрап, өткен жылмен салыстырғанда 9,1 %-ға жоғарлады. Оның ішінде автомобиль көлігімен жүк тасымалы 1,3 %-ға, құбыр арқылы тасымалдар 15,9 %-ға және теміржол көлігімен жүк тасымалы 10,5 %-ға өсті. Барлық көлік түрлері бойынша жолаушылар тасымалы 11,4 %-ға өсіп, 1 млрд 411 млн жолаушыны құрады.
Тасымал көлемі экономиканың жай-күйін көрсетеді және көрсеткіштердің басым бөлігі бойынша өсім бар. Жүк тасымалы көлемінің өсуі экономиканың базалық секторының дамуы есебінен қамтамасыз етілді, атап айтқанда тау-кен металлургиясы, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, құрылыс және сауда салаларының есебінен. Аталған салалар - көлік қызметтерінің негізгі пайдаланушылары. Есепті кезеңде олардың өсуі оң динамиканы көрсетті. Өңірлер бөлінісінде де барлық түрлер бойынша өсім байқалады. Айтарлықтай өсу Астана қаласында байқалды, онда қоймалау және қосалқы қызметтердің көлемі жәнне теміржол көлігімен жүк тасымалдау артты. Қостанай облысында теміржол көлігімен жолаушылар және автомобиль көлігімен жүк тасымалы өскен. Ал Солтүстік Қазақстан облысында және Шымкент қаласында құбыр арқылы тасымалдың, пошта мен курьерлік қызметтерінің төмендеу есебінен көрсеткіштері де шамалы төмендеді", - деді ол.
Оның айтуынша, көлік саласындағы өсу серпіні жыл соңына дейін сақтау инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі. Олардың ішінде Алматы станциясының айналма теміржолы желісінің құрылысын аяқтау, көлік инфрақұрылымын жаңғырту, көлік паркiн жаңарту жобалары бар. Биыл жалпы ұзындығы 7 мың шақырым автожолда жұмыстарды аяқтау жоспарланған, оның 4 мыңы республикалық маңызы бар және 3 мыңы жергілікті маңызы бар жолдар.
Түркі мемлекеттер ұйымының қатысушы елдерімен шетелдік рұқсат бланкілерін электрондық форматқа көшіру, бұл аталған елдермен жүк рейстерінің санын арттырып, әкімшілік шығындарды азайтады. Сондай-ақ, "Достық-Мойынты" учаскесінде екінші жолдардың құрылысын аяқтау есебінен Қытай бағытындағы экспорттық және транзиттік тасымалдарды ұлғайту жоспарлануда. Жалпы, аталған шаралар саланың тұрақты өсуін қамтамасыз етіп, ел экономикасына қосылатын үлесті арттыруға мүмкіндік береді.
14.10.2025, 18:47 74996
Қазақстандағы бөлшек сауда айналымының маңызды драйверлерінің бірі - электрондық сауда
ҚР сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Үкімет отырысында сауданың жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ол осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлем индексі 108,8% деңгейінде қалыптасқанын атап өтті. Номиналды түрде сауда көлемі 52,8 трлн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,5%-ға жоғары болды.
Өсім елдің барлық өңірлерінде байқалады. Сауда өсіміне ең көп үлес қосқан өңірлер - Алматы, Астана, Шымкент қалалары мен Атырау және Қарағанды облыстары. Аталған бес өңірдің үлесіне жалпы сауда көлемінің 71,3%-ы немесе 37,6 трлн теңге тиесілі. Осылайша, негізгі іскерлік және тұтынушылық белсенділік орталықтары сауда секторының дамуының негізгі бағыттарын қалыптастырады, онда логистика инфрақұрылымы, цифрлық қызметтер мен дистрибуциялық қуаттар шоғырланған. Сала құрылымында көтерме сауда үлесі 66,4%-ды құрайды", - деді Арман Шаққалиев.
Министрдің сөзінше көтерме сауда көлемі 35 трлн теңгеден асқан, бұл 2024 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 9,6%-ға артық. Негізгі өсім шикізаттық, азық-түлікке жатпайтын және өндірістік-техникалық мақсаттағы тауарлар есебінен қамтамасыз етіліп, олардың үлесі шамамен 82%-ды құрады. Қыркүйек айында шикі мұнай мен табиғи газды өткізу көлемінің азаюы байқалды, алайда бұл көлемдердің орнын келесі айларда толық өтеу күтіледі.
Бөлшек сауда да тұрақты өсім көрсетіп отыр. Сауда саласының нақты көлем индексі 107,1%-ды, ал айналым көлемі 17,5 трлн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,6 трлн теңгеге артық болды. Сауда кәсіпорындары арқылы сату 6,7%-ға өсті, жеке кәсіпкерлер арқылы, оның ішінде базарларда жұмыс істейтіндерді қосқанда, 8,1%-дан астам деңгейінде қалыптасты", - деді министр.
Ведомство басшысының сөзінше өңірлер бөлінісінде бөлшек сауда айналымы бойынша алғашқы үштікке Алматы, Астана және Қарағанды облысы кірген. Бөлшек сауда айналымының маңызды драйверлерінің бірі - электрондық сауда. Жедел бағалау деректері бойынша, 2025 жылдың 9 айында онлайн-сатылым көлемі шамамен 2,7 трлн теңгені құраған. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14%-ға жоғары.
14.10.2025, 17:35 59531
2025 жылдың 9 айында Қазақстанда 75,7 млн тонна мұнай және газ конденсаты өндірілді - Энергетика министрлігі
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында биылғы 9 айдағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин, Ұлттық банкі төрағасының бірінші орынбасары Ерұлан Жамаубаев, қаржы министрі Мәди Такиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов, ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов баяндама жасады. Сондай-ақ Абай, Ұлытау және Атырау облыстарының әкімдері тыңдалды.
Өз кезегінде энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы отын-энергетикалық кешеннің жағдайы туралы баяндады.
Есепті кезеңде мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 75,7 млн тоннаны құрады немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 113,2% артық. Биылға барлығы 96,2 млн тонна жоспарланып отыр. Мұнай экспортына келер болсақ, 9 айдың қорытындысы бойынша көрсеткіш - 60,5 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 114,9%. 2025 жылғы жоспар - 70,5 млн тонна жөнелту. Газ саласы туралы тоқталсақ, есепті кезеңде 51,6 млрд. текше метр газ өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 116,7%. Жыл соңына дейін 62,8 млрд. текше метр газ өндіру жоспарлануда. Қаңтар-қыркүйек айларындағы тауарлық газды ішкі тұтыну көлемі - 14,3 млрд текше метр. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңінің 100,4%-ы. Сұйытылған мұнай газын өндіру көлемі шамамен 2,3 млн тонна болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне 101,1%. Ел аумағы арқылы газ транзитінің көлемі 53 млрд. текше метр болды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне 102,9%", - деді ол.
Оның айтуынша, қаңтар-қыркүйек айларының қорытындысы бойынша 11,6 млн тонна мұнай өнімдері өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 110,1%. 2025 жылдың қорытындысы бойынша 13,7 млн тонна мұнай өнімдерін өндіру жоспарланған. Бұл 2024 жылдың фактісіне 100,7%.
Мұнай-газ химиясы өнімдерін өндіру көлемі 477,2 мың тонна болған, өткен жылдың 9 айымен салытырғанда 115,8%. 2025 жылы 589,7 мың тонна өнім өндіру жоспарланып отыр немесе 2024 жылдың қорытындысынан 109,2%. Сондай-ақ, есепті кезеңде 89,9 млрд кВт/сағат электр энергиясы өндірілген немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,5%. Осы жылдың жоспары - 117,9 млрд кВт/сағат. Жаңартылатын энергия көздері объектілерінен электр энергиясын өндіру 9 айда 6,5 млрд кВт/сағат немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 111,9% болған. 2025 жылғы жоспар - 7,2 млрд кВт/сағат. Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу Министрліктің тұрақты бақылауында тұр.
