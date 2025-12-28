23.12.2025, 16:16 10921
Жаңа Салық кодексі бойынша оңайлатылған декларация негізінде жаңартылған арнайы салық режиміне көшу
Жаңа Салық кодексінің күшіне енуіне байланысты және қазіргі уақытта оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерге арнаулы салық режимдеріндегі өзгерістерді ескере отырып, бөлшек салық, сондай-ақ белгіленген шегерімді пайдаланатын режим, қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламаны ұсыну қажет, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметінен.
Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану үшін салық төлеушілер 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 1 наурызға дейінгі кезеңде (өтпелі кезең) жаңа Салық кодексінің 840-бабының ережелеріне сәйкес осы режимге көшу туралы хабарлама ұсынуы қажет. Мұндай хабарламаны ұсынған салық төлеушілер 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап оңайлатылған декларация режимін қолданатын болып танылады.
Жаңа Салық кодексі шеңберінде мұндай хабарламаны беру 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолжетімді болады.
Хабарламаны автоматты түрде беру жүзеге асырылады:
Хабарламаны автоматты түрде беру жүзеге асырылады:
- салық төлеушінің кабинетінде "Салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі" ақпараттық жүйесінде "құжаттарды тапсыру" бөлімінде "қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама" қолжетімді болады, оны салық төлеушілер өздерінің ЭЦҚ-сына қол қою арқылы және "E-Salyq Business" мобильдік қосымшасы арқылы жібере алады;
- ірі банктердің банктік қосымшаларында.
Сонымен қатар, хабарламаны салық төлеушінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасына қағаз түрінде ұсыну мүмкіндігі де қарастырылған.
Салық төлеушілерді ақпараттандыру мақсатында Мемлекеттік кірістер комитеті іс-қимылдардың қадамдық алгоритмі бар оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режиміне көшу үшін көрсетілген хабарламаны ұсыну қажеттілігі туралы салық төлеушілердің жаңа кабинетіне push-хабарлама жіберетін болады.
Ағымдағы жылы арнаулы салық режимдерін қолданатын баяндалған салық төлеушілерге байланысты қызметті одан әрі жүзеге асыру үшін тиісті салық салу режимін таңдау туралы шешім қабылдау қажет.
Мемлекеттік кірістер комитеті өтпелі жағдайды, оның ішінде МКК колл-орталықтары арқылы түсіндіру бойынша жан-жақты көмек көрсетеді.
Салық төлеушілерге салық салудың оңтайлы режимін таңдау туралы шешім қабылдауға және жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салық режиміне көшу туралы хабарламаларды уақтылы ұсынуға кеңес береміз.
Бұл тегіс ауысуды қамтамасыз етуге және салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібін автоматты түрде қолданудан аулақ болуға мүмкіндік береді.
23.12.2025, 19:05
Олжас Бектенов өңдеу өнеркәсібінде ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері бойынша бірқатар кездесу өткізді
Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы алға қойған міндеттер шеңберінде инвестициялық ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша бірқатар кездесу өткізді. Атап айтқанда, "Қазақстандық Шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының басқарма төрағасы Ерлан Досымбековпен, Alstom Kazakhstan басқарушы директоры Жером Бойемен және Polpharma Santo ("Химфарм" АҚ) бас директоры Адам Алексеюкпен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қазақстандық Шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының басқарма төрағасымен кездесуде өзара іс-қимылдың ағымдағы мәселелері және инвестициялық компаниялармен сенімді диалогты одан әрі дамыту шаралары талқыланды. Еліміз үшін стратегиялық маңызға ие инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға баса көңіл бөлінді. Сондай-ақ Шетелдік инвесторлар кеңесінің алдағы 38-ші жалпы отырысының дайындық барысына назар аударылды.
Alstom Kazakhstan басшылығымен келіссөздер темір жол машинасын жасау саласын дамыту мәселелеріне және "Электровоз құрастыру зауыты" кәсіпорнының дайын өнім экспорты нарығын кеңейту перспективаларына арналды. Бүгінгі таңда зауытта өндірісті локализациялау деңгейі 10%-дан 35%-ға дейін өсті.
Polpharma Santo бас директорымен фарминдустрия саласындағы инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысы қаралды. "Химфарм" АҚ дәрілік заттардың негізі болып саналатын қазақстандық белсенді фармацевтикалық ингредиенттердің 80-нен астам атауын шығаруды көздейді. Жоба Қазақстанның дәрі шығару өндірісіндегі тәуелсіздігін нығайтуға, саланың орнықты дамуы мен инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Польшалық Polpharma Group компаниясының Қазақстан экономикасына салған инвестициясының жалпы көлемі $130 млн-нан асады, 800-ден астам жұмыс орны құрылған. Компания портфелінде терапияның әртүрлі салаларындағы ауруларды емдеуге арналған 12 фармацевтикалық топты қамтитын 280-ден астам балама препарат бар.
Кездесулердің қорытындысы бойынша Премьер-министр салалық министрліктер мен жауапты ұйымдарға инвесторлар айтқан мәселелер мен ұсыныстарды пысықтауды тапсырды.
23.12.2025, 13:41
Ыстанбұлда қазақстандық кәсіпкерлердің даму әлеуеті талқыланды
Қазақстанның Ыстанбұлдағы Бас консулдығының бастамасымен Ыстанбұл қаласында кәсіпкерлік қызметпен айналысып жүрген қазақстандық кәсіпкерлердің ағымдағы жағдайы, сондай-ақ олардың қызметі барысында туындайтын өзекті мәселелерді талқылау, ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективаларын айқындау, іскерлік байланыстарды кеңейту мақсатында дөңгелек үстел ұйымдастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуге Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілі кеңесшісі Сафарауль Йылмаз, Ыстанбұлдағы туризм, HoReCa, логистика, сауда және өнеркәсіп салаларында жұмыс жүргізіп жүрген кәсіпкерлер қатысты. Іс-шара ашық әрі конструктивті диалог форматында өтіп, қатысушылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, нақты мәселелерді ортаға салды.
Кездесу барысында кәсіпкерлер тарапынан бизнес жүргізу кезінде кездесетін құқықтық және әкімшілік кедергілер, салық салу ерекшеліктері, лицензиялау мен рұқсат алу рәсімдері, сондай-ақ Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты, оның ішінде қазақстандық өнімдердің экспортын одан әрі ілгерілетуге қатысты бірқатар ұсыныстар көтерілді.
Қазақстанның Ыстанбұлдағы Бас консулы Нуриддин Аманқұл өз сөзінде шетелде кәсіпкерлік қызметпен айналысып жүрген іскер азаматтарды қолдау мемлекет үшін маңызды басымдықтардың бірі екенін атап өтіп, Бас консулдық тарапынан тиісті консулдық-құқықтық қолдау көрсетіле беретінін жеткізді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Ыстанбұлдағы қазақстандық кәсіпкерлермен өзара байланысты одан әрі нығайтуға, сондай-ақ осындай форматтағы кездесулерді алдағы уақытта да тұрақты негізде өткізуге уағдаласты.
23.12.2025, 13:10
Қазақстанда салықтық әкімшілендірудің сервистік моделіне көшу жүзеге асырылуда
Шағын және микро бизнеске әкімшілік жүктемені азайту, салық органдарымен өзара іс-қимылды түсінікті және болжамды ету, сондай-ақ жаңа Салық кодексіне көшу кезінде кәсіпкерлерді қолдау үшін, Қаржы министрлігінің салықтық әкімшілендіруге енгізіп жатқан өзгерістері туралы ҚР қаржы министрі Мәди Такиев Үкімет отырысында баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ол салықтық әкімшілендірудің сервистік моделіне көшу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып өтті.
Бірінші. Салықтық әкімшілендірудің сервистік моделіне көшу. Негізгі тәсіл - салық төлеушіні сервистік сүйемелдеуге: тіркелген сәттен бастап және оның бүкіл қызметі бойында "бақылау үшін бақылаудан". Бұл Мемлекеттік кірістер комитетінің, екінші деңгейдегі банктердің және басқа да цифрлық арналардың платформаларында электрондық сервистер мен интеграцияларды дамытумен қамтамасыз етілетін болады", - деді министр.
Шешімдер қатарында:
- декларацияларды алдын ала толтыру және автоматты түрде декларациялау;
- маңызды оқиғалар бойынша push-хабарламалар. Мысалы, қосылған құн салығы бойынша есепке қою немесе салық есептілігін беру мерзімі басталған кезде;
- жекелеген процестер - "өтiнiшсiз" форматта. Мысалы, мемлекеттік бажды автоматты түде қайтару немесе салықтарды есепке жатқызу.
Қосылған құн салығы төлеуші ретінде тіркелгеннен кейін Мемлекеттік кірістер комитетінің платформасында кәсіпкер: жалпы, электрондық шот-фактураларымен қалай жұмыс істеу керек, қосылған құн салығы бойынша базалық ұғымдар, электрондық шот фактураларын жазып берудің және декларацияны тапсырудың негізгі мерзімдері бойынша базалық оқудан өтеді.
Қосымша онлайн-көмекші - "Калькуляторды" іске қосылады, ол сауалнама бойынша:
- оңтайлы ұйымдық-құқықтық нысанды,
- салық салудың қолайлы режимін,
- есептілік тізбесін,
- тапсыру және төлеу мерзімдерін,
- өз міндеттемелерін тіркеу мен орындаудың түсінікті бағытына бағдар береді.
Министрлік салық есептілігін біртіндеп қысқартып келеді. Салық есептілігі нысандарының саны жыл сайын азаюда, мысалы, 2009 жылдан бері - 70-тен 28-ге дейін немесе 60%-ға қысқарды.
Енді 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қосымша:
- міндеттемелерінің сомасы 1 млн теңгеден аспайтындар үшін мүлік, көлік және жер салықтары бойынша ағымдағы төлемдердің тоқсан сайынғы есеп айырысулары күшін жояды. Кәсіпкер жыл қорытындысы бойынша бір декларация тапсырып, жыл қорытындысы бойынша төлейтін болады.
Маңызды жаңалық - есептілікті ұсынбағаны үшін "айыппұлдар" практикасынан бас тарту. Егер декларация тапсырылмаған болса, ол нөлдік көрсеткіштермен берілді деп есептеледі, бұл ретте қосымша есептілікті беру және деректерді дұрыс нақтылау құқығы сақталады.
Өндіріп алудың жаңа тәсілдері: шағын бизнесті шамадан тыс әкімшілік шаралардан қорғау. Біз шаралар мөлшерлес болуы және елеусіз сома үшін микро- және шағын бизнеске "қысым жасамауы" үшін салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдерін айтарлықтай өзгертуді жоспарлап отырмыз. Басты өзгеріс - ден қою шаралары басталатын шектерді көтеру. Егер бұрын, әлеуметтік аударымдар бойынша іс жүзінде шек болмаған кезде, осы жылы салық берешегі шамамен 26 мың теңгеден немесе 6 айлық есептік көрсеткіштен өндіріліп алынған болса, онда енді салық берешегі бойынша шегі 87 мың теңгеге немесе 20 айлық есептік көрсеткішке дейін, әлеуметтік төлемдер бойынша шамамен 26 мың теңгеге немесе 6 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеріледі. Неге бұл маңызды: өйткені, бүгінде әлеуметтік төлемдер бойынша шектің болмауы себебінен өндіріп алу шараларына тап осы микро- және шағын бизнес жиі түседі - борышкерлердің шамамен 72%-ының 6 айлық есептік көрсеткішке дейін борыштары бар. Осының кесірінен шығыс операциялары тоқтатылады, бизнес уақыты мен ақшасын жоғалтады", - деді министр.
Енді, егер берешегі:
- 87 мың теңгеге немесе 20 айлық есептік көрсеткішке дейін болса - хабарлама жіберіледі, өзге шараларсыз, тек өсімпұл ғана есептеледі;
- 87 мыңнан 195 мың теңгеге дейін немесе тиісінше 20-дан 45 айлық есептік көрсеткішке дейін болса - хабарлама жіберіледі; өтелмеген кезде борыш сомасы шегіндегі шығыс операциялары тоқтатыла тұрады және тек содан кейін ғана инкассолық өкімдер шығарылуы мүмкін;
- 195 мың теңгеден немесе 45 айлық есептік көрсеткіштен астам болса - мүлікті тізімдеу және сату, дебиторлар есебінен өндіріп алу сияқты неғұрлым қатаң шаралар қолданылады.
Шараларды қолдану тәртібі мен шектері бұйрықпен бекітілген.
Кейінге қалдыру және бөліп төлеу - оңай және жылдам. Жаңа Салық кодексінде маңызды қолдау көзделген. 1,5 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі берешегі бар салық төлеушілер үшін кепілге мүлік қоймастан және банктен кепілдік алмастан 1 жылға дейін мерзімін кейінге қалдыру/бөліп төлеу қолжетімді болады. Бұл бюрократияны азайтуды, кепілді бағалау мен сақтандырудың қажеті болмауын, бөліп төлеуді рәсімдеу мерзімдері қысқаруын білдіреді. Көлденең мониторингке қатысушылар үшін де 12 айға дейінгі мерзімге кепілсіз және кепілдіксіз бөліп төлеу мүмкіндігі беріледі.
Өндірушілерге, өнім өндіруге арналған тауарлар бойынша импортқа қосылған құн салығын төлеуді - бір жылға дейінгі мерзімге кейінге қалдыру мүмкіндігі көзделген. Салық төлеушілерге қолайлы болу үшін Қаржы министрлігінің сайтында жаңа Салық кодексі бойынша өзекті "Топ-100 сұрақ-жауап" айдары орналастырылған.
Микро- және шағын бизнеске арналған жедел шаралар.
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап микро- және шағын бизнеске қатысты салықтық әкімшілендіруді "таза парақтан" бастау көзделіп отыр, ол төмендегідей болады:
- 2026 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңдердегі камералдық бақылау мен салықтық тексерулер күшін жояды, яғни, өткен кезең үшін тексеру болмайды;
- осы кезеңдердегі мәмілелер мен тіркеулерді жарамсыз деп тану туралы сотқа талап-арыз беру тоқтатылады;
- оңайлатылған рәсімге құқығы бар субъектілерді тарату жеңілдетіледі - камералдық бақылаусыз болады;
- қосылған құн салығы бойынша есепке қоюды бұзған және өткен кезеңдерге есептілік ұсынбаған тұлғалар әкімшілік жауапкершіліктен босатылады;
- 2026 жылғы 1 сәуірге дейін негізгі борышты өтеген жағдайда - салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша өсімпұлдар мен айыппұлдар есептен шығарылады.
Жалпы алғанда, осы шаралардың барлығы 2 млн-ға жуық микро- және шағын бизнес субъектілеріне оң әсер ететін болады.
Әлеуметтік жауапкершілік және кәсіпкерлерге көмек.
Кәсіпкерлерге есепті дұрыс жүргізуге және қателерін азайтуға көмектесу үшін Қаржы министрлігі 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап "Халық бухгалтері" акциясын іске қосады. Осы жылы 19 желтоқсанда бухгалтерлер қауымдастығымен кездесу қорытындысы бойынша - кәсіби қоғамдастықта біздің бастамамыз қолдау тапты. Акцияның мақсаты - бухгалтерлік және салық есептілігін дайындау және тапсыру кезінде жеке кәсіпкерлерге және шағын бизнес субъектілеріне өтеусіз негізде консультациялық көмек көрсету.
Өткізу форматтары:
- ресми ресурстарды пайдалану арқылы онлайн-консультациялар беріледі, оның ішінде жеке Telegram-арна құрылатын болады;
- офлайн және онлайн вебинарлар;
- есепті кезеңдерде тақырыптық консультациялық сессиялар.
Акцияға қатысуға:
- кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар;
- кәсіби бухгалтерлік бірлестіктердің өкілдері;
- түсіндіру бөлігінде - аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының мамандары тартылатын болады.
Акцияны бірінші жартыжылдық бойында өткізуді ұсынамыз. Өз тарапынан Мемлекеттік кірістер комитеті сервистік модельді енгізу және бизнес үшін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша жұмысты күшейтеді.
23.12.2025, 12:07
Өңірлерде шағын бизнесті қолдауға жыл сайын 400 млрд теңге бөлінеді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында "Іскер аймақ" бизнесті қолдауға арналған бірыңғай бағдарламасы қаралып, бекітілді. Жиында Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, қаржы министрі Мәди Такиев, сондай-ақ "Атамекен" ҰКП және Бухгалтерлер одағының өкілдері баяндама жасады. Өз кезегінде вице-премьер микро және шағын бизнесті қолдау шаралары туралы айтты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
2025 жыл жаңа салық-бюджет саясатының қабылдануымен ерекшеленді. Жаңа фискалдық саясатта бекітілген негізгі қағидаттар, ең алдымен, өңірлік стандарттар жүйесі арқылы өңірлер арасындағы теңсіздікті төмендетуге, сондай-ақ кәсіпкерлікті, әсіресе микро және шағын бизнесті дамытудағы теңгерімсіздіктерді азайтуға бағытталған. Фискалдық саясат 2026 жылдан бастап бюджеттің кіріс бөлігін шамамен қосымша 4 трлн теңгеге ұлғайтуды көздейді. Бұл қосымша қаржы ресурстары Президент пен Үкіметтің тапсырмасына сәйкес, бірінші кезекте, қазақстандық бизнесті дамытуға және қолдауға бағытталады. Салық базасын кеңейту қағидаты - бизнес субъектілерінің кірісін арттыруымен бірге жаңа фискалдық саясаттың айқындаушы элементтерінің бірі. Үкімет сыртқы факторлар (логистика, күрделі халықаралық жағдай және валюталық ауытқулар сияқты), сондай-ақ ішкі факторлар (салықтық және тарифтік реформалар) ең алдымен шағын және орта кәсіпкерлікке қосымша жүктеме түсіретінін толық түсінеді. Осыған байланысты, биылғы 5 желтоқсанда "Алтын сапа" және "Парыз" сыйлықтарының лауреаттарын марапаттау рәсімінде Мемлекет басшысы Үкіметке жаңа Салық кодексінің жекелеген нормалары бойынша бизнес өкілдерінің өтініштерін талдауды, орынды теңгерім табуды жүктеді. Мемлекет басшысы бұл жұмысты мемлекеттік ауқымдағы міндет ретінде атап өтті. Сонымен қатар шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын жедел қабылдауды тапсырды", - деді Серік Жұманғарин.
Іскер аймақ" шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасы Мемлекет басшысының тапсырмасына бойынша әзірленген. Оған "Аманат" партиясымен және "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы қатысқан. Бағдарлама шағын кәсіпкерлікті, ең алдымен, ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларда ауқымды дамытуға бағытталған және жедел әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін технологиялық жағынан қарапайым, тез жүзеге асырылатын жобаларды қамтиды. Құжаттың басымдығы қосылған құнның жергілікті тізбегін, орнықты өндірістік базаны және ұзақ мерзімді экономикалық әсерді қалыптастыратындығында. Осы мақсатта ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу, шағын наубайханалар, сүт және ет жартылай фабрикаттары, тамақ өндіру, ағаш өңдеу, жиһаз цехтары және құрылыс материалдарын өндіру, қолөнер сияқты өзге де кәсіп түрлері таңдалып алынады.
Бағдарламаның негізгі тәсілі - өңірлік әлеуетті және қажеттіліктерді ескере отырып, жергілікті атқарушы органдардың басым салалардың қосымша тізбесін қалыптастыру арқылы кәсіпкерлікті дамыту үшін өңірлерді ортақ жауапкершілікке тарту. Онда өңірлік экономиканың құрылымын көрсететін субсидиялау лимиттерінің екі деңгейлі жүйесі көзделеді.
Бірінші деңгей - Абай, Ұлытау, Жетісу, Солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстары үшін бюджеттің 30%-ына дейін субсидия бөлу.
Екінші деңгей - қалған өңірлерге субсидиялар бюджетінің 70%-ына дейін бөлу.
Екі деңгей бойынша қаржыландырудың қолжетімділігі кредиттің бүкіл мерзіміне негізгі борыш сомасының 80%-ына дейін "Даму" қорының кепілдіктерін беруді қоса алғанда, субсидиялау және кепілдік беру тетіктерінің үйлесімімен қамтамасыз етіледі.
Бағдарлама өзара байланысты үш бағыт бойынша жүзеге асырылады: бірінші - қаржылық шаралар. Қарыз қаржыландырудың құнын төмендетуге және шағын бизнестің кредиттік ресурстарға қолжетімділігін кеңейтуге бағытталған сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттерге кепілдік беру. Екінші - қаржылық емес шаралар. Салалық онлайн-оқыту, кәсіпкерлердің құзыреттерін арттыруға бағытталған сервистік және консультациялық қолдау. Үшінші - инфраструктуралық шаралар. Өндірістік және коммуналдық инфрақұрылымға қолжетімділікті қамтамасыз ету, үй-жайлар мен жер учаскелерін жеңілдікпен жалға беру. Қазіргі уақытта ауыл кәсіпкерлігін дамытуға, оның ішінде жергілікті ресурстарға бағдарлана отырып, қайта өңдеуді, қолөнерді және шағын өндірістерді дамытуға бағытталған "Ауыл аманаты", "Бір ауыл - бір өнім" сияқты бағдарламалар жүзеге асырылуда", - деді ол.
Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің жобаларын қоса алғанда, аталған бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылатын жобалар "Іскер аймақ" бірыңғай бағдарламасы шеңберінде қосымша қолдау ала алады және субсидиялар, инфрақұрылымдық және қаржылық емес мемлекеттік қолдау үшін жүгінген кезде басым тәртіппен қаралады.
Бағдарлама шеңберінде екінші деңгейдегі банктер кредиттеуінің жалпы көлемі жылына шамамен 400 млрд теңгені құрамақ. 2026 жылға арналған субсидиялауға жылдық қажеттілік шамамен 24 млрд теңгені құрайды, бұл ретте бірінші жылы 5 мыңнан астам жобаны қолдау күтілуде.
Бағдарламаға қатысушылар - микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері.
Бір жобаға берілетін кредиттің ең көп сомасы - 200 млн теңгеге дейін.
Субсидиялау - номиналды мөлшерлеменің 40%-ын қамтиды.
Субсидиялау мерзімі - ұзартусыз 3 жылға дейін.
Есептеулерге сәйкес, Бағдарламаны 2026-2028 жылдары жүзеге асыру:
- 23 мыңға жуық жобаны қолдауға;
- 1,2 трлн теңге сомасына кредит беруді қамтамасыз етуге;
- шамамен 127 млрд теңгеге бюджеттік қолдауға мүмкіндік береді.
Мультипликативті түрінде күтілетін әсер:
- салық түсімдері - 157 млрд теңге;
- өнім шығару - шамамен 1,4 трлн теңге;
- шамамен 7 мың жаңа жұмыс орнын құру және шамамен 136 мың жұмыс орнын сақтап қалу.
Бюджеттік жүктеме 2026-2028 жылдары шыңына көтеріле отырып, кейіннен төмендеумен орташа және уақытша сипатта болады.
Бағдарламаны әкімшілендіру egov.business және Damu Online порталдары арқылы өтінімдер беруді, кәсіпкердің жеке кабинеті арқылы "бір терезе" қағидаты бойынша жүзеге асыруды, сондай-ақ нақты уақыт режимінде жоба бойынша жұмыстардың орындалу барысына мониторинг жүргізуді қоса алғанда, цифрлық шешімдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Біз шалғай ауылдардың барлығында Интернет бола бермейтінін түсінеміз. Осыған байланысты консультация берудің және ақпараттық сүйемелдеудің көшпелі форматы енгізілмек. Осы мақсатта консультациялық қызметтер көрсету, өтінімдерді қабылдау және жергілікті жерлерде мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру үшін қажетті жабдықтармен және байланыс құралдарымен жарақтандырылған мамандандырылған мобильді офистерді (автобустарды) сатып алу жоспарлануда. Жалпы, Бағдарлама өңірлерде тұрақты кәсіпкерлік ортаны қалыптастыруға бағытталған және экономикалық даму мен бюджеттік орнықтылық арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Бағдарламаны қолдауды және мәселені Үкімет мүшелерінің дауыс беруіне шығаруды сұраймын", - деді вице-премьер.
Бұдан басқа, "Іскер аймақ" бағдарламасына қатысушылар өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнес кәсіпорындарын жарақтандыру мен қайта жарақтандырудың жаңа бағдарламасына, яғни Лизинг бойынша бағдарламаға қатысу мүмкіндігіне ие болмақ. Ол бағдарламаны жүзеге асыру 2 мыңнан астам жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғыртуға, еңбек өнімділігі мен кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жол ашады. Қаржыландыру қосымша кепілсіз жүзеге асырылады. Оның шеңберінде бір лизинг алушыға арналған лимит 5 жылға дейінгі қаржыландыру мерзімімен 300 млн теңгеден аспайды. Осы орайда, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-на 300 млрд теңге қор жинау бойынша мемлекеттік инвестициялық жоба әзірлеуде.
Жалпы, "Іскер аймақ" бағдарламасы микро шағын бизнесті қолдауға бағытталған. Орта бизнесті дамытуды ынталандыру, сондай-ақ банктердің еркін өтімділігін экономикаға тарту мақсатында осы жылдың сәуір айынан бастап "Өрлеу" жеңілдікті қаржыландырудың жаңа бағдарламасы іске қосылды. "Өрлеу" бағдарламасы шеңберінде қаржыландыру қоса қаржыландыру шарттарымен, банктердің және "Даму" қорының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Бұл ретте банктер белгілейтін маржа 2 пайыздық тармақтан аспайды, ал түпкілікті қарыз алушы үшін сыйақы мөлшерлемесі 12,6%-дан аспайды. Қарыздың ең жоғары сомасы - инвестицияға 7 млрд теңгеге дейін, айналым қаражатын толықтыру 3,5 млрд теңгеге дейін. Бағдарламаның мақсаты - өндірісті кеңейту, жұмыспен қамтуды арттыру, технологиялық жаңарту және экономиканы әртараптандыру үшін қолайлы жағдайлар жасау. Қаржыландыру негізінен: өңдеу өнеркәсібі, агроөңдеу, логистика, білім беру, денсаулық сақтау және басқа басым салаларға бағытталған. "Өрлеу" бағдарламасын жүзеге асыру кезеңінде 505 млрд теңгеге жуық кредит сомасына 1800-ден астам жобаға қолдау көрсетілді. Келесі жылы Бағдарламаны кеңейту мәселесі қаралады, алайда бүгінгі күні "Өрлеуге" қатысушылардың лизинг бойынша бағдарламаны пайдалану мүмкіндігі бар", - деді Премьер-министрдің орынбасары.
Оның айтуынша, сонымен қатар Мемлекет басшысының 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысы барысында айтылған тапсырмасына сәйкес банктерді экономикаға қаражатты белсенді тартуға одан әрі ынталандыру үшін "Даму" қорының базасында: шағын және орта бизнес үшін, сондай-ақ ірі инвестициялық жобалар үшін екі кепілдік қоры құрылған. Шағын және орта бизнеске арналған бірінші кепілдік қоры қаржыландыру көлемі 7 млрд теңгеге дейінгі жобаларды қамтиды. Ол жеткілікті кепілі жоқ кәсіпкерлерді қолдауға және мемлекеттік қаражатқа тәуелділікті азайтуға бағытталған. Оған екінші деңгейдегі он бір банктен, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясынан және Өнеркәсіпті дамыту қорынан жалпы сомасы 11 млрд теңгеден астам қаражат тартылды. Бүгінгі күні бірінші кепілдік қоры аясында 424 млрд теңгеге 2400-ден астам жоба қолдау тапты.
Ал ірі инвестициялық жобаларға арналған екінші кепілдік қоры банктердің өтімді қаражатын тарту есебінен қаржыландыруға қолжетімділікті айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Ол 7 млрд теңгеден басталатын жобаларды қамтиды, бұл кепілмен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі мәселесін шешуге көмектеседі. Ол бойынша бүгінде 24 млрд теңгеге жуық сомаға 2 жоба қолдау тапқан.
Сөзімді қорытындылай келе, ағымдағы жылы үздік тәжірибелерге сәйкес келетін бірқатар жүйелі реформалар жүзеге асқанын атап өткім келеді. Бизнесті қолдау бағытында ауқымды жұмыс жүргізілді, оның ішінде инклюзивті және креативті, сондай-ақ әлеуметтік кәсіпкерлікті, жастар және әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Халықты кәсіпкерлік бастамаларға ынталандыру бойынша жүйелі әрі белсенді жұмыс жүргізілуде. Осы мақсатта "Бәйтерек" ұлттық инвестициялық холдингінің "Даму" қоры базасында Бірыңғай фронт-офис құрылды. Аталған фронт-офисте кәсіпкерлік бастамасы бар азаматтар мен ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге алғашқы консультациялар көрсету, құжаттар топтамасын дайындауға жәрдемдесу, сондай-ақ "Бәйтерек" ұлттық инвестициялық холдингінің еншілес ұйымдарының өнімдері мен қызметтері бойынша сүйемелдеу қамтамасыз етіледі", - деп түйіндеді Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин.
Бизнесті қолдау бағытында жүргізіліп жатқан барлық іс-шаралар кәсіпкерлік мүмкіндіктерін арттыруға және халықты кәсіпкерлік қызметке кеңінен тартуға бағытталған. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғаса бермек.
23.12.2025, 11:10
Мемлекет басшысының ШОБ-ты қолдау жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру: Үкімет "Іскер аймақ" бірыңғай бағдарламасын бекітті
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында "Іскер аймақ" бизнесті қолдауға арналған бірыңғай бағдарламасы қаралып, бекітілді. Жиында Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, қаржы министрі Мәди Такиев, сондай-ақ "Атамекен" ҰКП және Бухгалтерлер одағының өкілдері баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бүгінде елімізде 2,2 млн-нан астам ШОБ субъектісі жұмыс істейді, сала бойынша шамамен 4 млн адам жұмыспен қамтылған.
Премьер-министр кәсіпкерлікті дамыту Мемлекет басшысының әрдайым ерекше назарында тұрған мәселе екенін, өйткені ол халық табысының маңызды көзі саналатынын атап өтті.
Қуатты әрі бәсекеге қабілетті кәсіпкерліктің дамуы - орнықты экономикалық өсудің негізгі факторы. Өздеріңізге мәлім, жуырда Мемлекет басшысы іскерлік белсенділікті ынталандыру үшін жедел түрде шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын қабылдауды тапсырды. Үкімет шағын және микробизнесті нақты қолдауға, өңірлердің ерекшелігін ескере отырып, өндірісті дамытуға бағытталған кешенді құжатты әзірледі", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Ұлттық экономика министрлігі келтірген деректер бойынша, "Іскер аймақ" шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасы ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу мен тамақ өнімдерін өндіруден бастап ағаш өңдеу мен қолөнер қызметіне дейінгі жедел әлеуметтік-экономикалық әсері бар технологиялық қарапайым және тез іске асырылатын жобаға баса назар аудара отырып, ең алдымен ауылдық жерлер мен шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Бағдарламаны жүзеге асыру үш бағыт бойынша: қаржылық, қаржылық емес және инфрақұрылымдық шаралар қарастырылған.
Үкімет бизнес-қоғамдастықпен тығыз іс-қимыл жасай отырып, кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған жаңа салық саясатын қалыптастыруда. Отырыс барысында кәсіпкерлікті одан әрі дамыту үшін бизнес жүргізу қағидаларын жетілдіріп, оның неғұрлым түсінікті әрі ашық болуын қамтамасыз етуге көңіл бөлінді.
Атап айтқанда, негізгі маңызды өзгеріс - сервистік модельге көшу. Кәсіпкерді тіркелген сәтінен бастап, қызметінің барлық кезеңінде фискалдық қолдау жүйесі енгізілуде.
Салық органдарының алдында тұрған міндет - қателіктер үшін жазалау емес, керісінше қателеспеуге көмектесу.
Салықтық есептілік 30%-ға, ал салықтар мен алымдардың саны 20%-ға қысқарады. Бұл кәсіпкердің есеп беруге жұмсалатын уақытын азайтып, өз бизнесін дамытуға көбірек көңіл бөлуіне ықпал етеді.
Тексерулер тек тәуекелдер бойынша ғана жүргізілетін болады. Біз жоспарлы салық тексерулерінен толық бас тарттық. Микро және шағын бизнес үшін маңызды мәселе - 2026 жылға дейінгі кезеңдер бойынша салық тексерулері мен камералдық бақылау алынып тасталады. Сонымен қатар бұзушылықтардың алдын алуға баса назар аударылуда - ықтимал заң бұзушылықтар орын алған кездел алдын ала хабардар ету тетігі енгізіледі. Бұл бизнеске іс-әрекетін қаржылық шығындарсыз күні бұрын түзетуіне мүмкіндік береді.
Жаңа Бюджет кодексі шағын бизнестен түсетін барлық салық түсімдерін әкімдіктердің иелігінде қалдыруды көздейді. Енді әкімдер әрбір кәсіпкердің табысқа жетуіне мүдделі болады, өйткені ол жергілікті бюджет кірістерінің өсуіне тікелей ықпал етеді. Салық төлеуші "Цифрлық бюджет" арқылы аударым қаражатының өзі тұратын ауданды көркейтуге қалай әсер етіп жатқанын көре алады.
Жалпы, бюджеттің кіріс бөлігін жаңа салық-бюджет саясаты есебінен ұлғайту қосымша қаражатты қазақстандық бизнесті дамытуға және қолдауға бағыттауға мүмкіндік береді.
Бәйтерек" холдингіне "Атамекен" палатасымен бірлесіп, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді оқыту мен оларға сервистік қолдау көрсетуді ұйымдастыруды тапсырамын.
Іскер аймақ" бағдарламасын кәсіпкерлердің, әсіресе ауылдық жерлер мен шағын қалалардағы бизнес-өкілдерінің сұраныстарына дер кезінде берілген жауап ретінде бағалауға болатыны атап өтілді. Осылайша, мемлекет жай ғана субсидия бөлу әдісінен, өңірлердің ортақ жауапкершілігі моделіне көшеді. Негізгі мақсат - тек несие беру емес, тұрақты өндірістер құрып, өнім шығару көлемінің нақты өсімін қамтамасыз ету.
Іскер аймақ" бағдарламасын тиімді жүзеге асыру үшін Олжас Бектенов бірқатар тапсырма берді.
Бірінші. Қаржы министрлігі "Іскер аймақ" бағдарламасын қаржыландыруды қамтамасыз етсін. Бағдарламаны жергілікті бюджеттер есебінен де қоса қаржыландыру көзделуі қажет.
Өңір әкімдіктері бірінші деңгейдегі субсидияларды бөлу үшін аймақтардың ерекшелігін ескере отырып, барынша қысқа мерзімде басым салалардың тізбесін қалыптастырсын.
Шағын бизнестің өндірістік инфрақұрылымға қолжетімділігін қамтамасыз етіп, өндірістік ғимараттарды жеңілдікпен жалға алуына мүмкіндік жасаған жөн. Сонымен қатар шағын бизнесті қолдаудың өңірлік бағдарламаларын әзірлеу маңызды іс екені атап өтілді.
Мәселен, Алматы қаласында кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында биыл жергілікті бюджеттен шағын және орта бизнесті дамытуға 25,5 млрд теңге бөлінді. Бұл жалпы мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылмаған, қала үшін неғұрлым басым бағыттардың дамуын ынталандыруға мүмкіндік берді.
Табысты мысалдардың бірі ретінде алада жылдық 6%-ға дейін жеңілдікті несиелер беру арқылы шағын өнеркәсіптік парктерді дамыту ісін айтуға болады. Басқа да өңірлерде оң тәжірибе бар. Оны бүкіл еліміз бойынша кеңінен тарату қажет.
Екінші. Өңдеуші сектордың жалпы ішкі өнімдегі үлесін одан әрі ұлғайту үшін кәсіпорындардың өндірістік қуатын арттырып, оларды жаңғырту жұмыстарын ынталандыру керек. Оны шағын және орта бизнес өндірістерін қайта жабдықтау есебінен де іске асырған жөн.
Өнеркәсіп министрлігіне келесі жылдың қаңтар айынан бастап өңдеу өнеркәсібінде өндірістік қуаттарды жаңғырту үшін лизингтік қаржыландыруды іске қосуды тапсырамын.
Шағын және микробизнес кепілдіксіз 300 млн теңгеге дейін өз өндірістерін жаңғырту мүмкіндігіне ие болады. Өндірісті қайта жабдықтау кәсіпорындардың өнімділігін ұлғайтып, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді.
Үшінші. Бизнесті оңайлатылған декларация режимін қолданатын жеткізушілермен жұмыс кезінде шығыстарды шегеруге тыйым салу мәселесі алаңдатып отыр. Бұл - шамамен 400 мың шағын және микробизнес өкілінің мүддесіне қатысты. Аталған санаттағы кәсіпкерлер өз кәсібінің болашағына алаңдамауы тиіс.
Қаржы министрлігі салықтық әкімшілендірудің сервистік моделін енгізіп, тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы оларды қолдап отыруы қажет. Сонымен қатар Ұлттық банкпен бірлесіп, шағын бизнес үшін салық есептілігін автоматты түрде толтыруды жедел қамтамасыз етсін.
Ұлттық экономика министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимінде жұмыс істейтін шағын және орта бизнесті қолдаудың қосымша салықтық емес шараларын әзірлесін.
Тиімді тетіктердің бірі "Өрлеу" бағдарламасы аясында қаржыландыру критерийлерін кеңейту.
Төртінші. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша салықтық әкімшілендіру "Таза парақтан" жүргізіледі. Бұл шаралар барлық микро- және шағын бизнес субъектілеріне оң әсерін тигізеді.
Нормативтік құқықтық актілерді қабылдауды және ақпараттық жүйелердің дайындығын қамтамасыз ете отырып, бүкіл ұйымдастыру шараларын жедел түрде жүргізу тапсырылды.
Бесінші. Бағдарламаның мақсаты - негізінен шағын және моно қалалардағы және ауылдық жерлердегі кәсіпкерлерді қолдау. Шағын бизнеске айналым қаражатын толықтырып, борыш жүктемесін азайту мүмкіндігі беріледі.
Банктік несие бойынша номиналды мөлшерлеменің шамамен 9%-ын субсидиялау көзделген: Екінші деңгейлі банктердің ағымдағы номиналды мөлшерлемесі - 22%, субсидияланатыны - 8,8%.
Қорыта айтқанда, бірыңғай бағдарламаның жаңалықтары мен ережелерін бизнес субъектілеріне қарапайым тілмен түсіндіріп, тиісті әдістемелік ұсынымдарды шығару керек. Оларды бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік медиада кеңінен таратқан жөн.
Бухгалтерлер одағы бизнесті тегін оқыту және кеңес беру бағдарламасын іске қосу жөнінде игі бастама көтерді. Мемлекеттік органдарға бұл процесті толық қолдап, жәрдем көрсетуі тиіс.
Жұмыс барлық жерде, тіпті ауыл-аймақтарға дейін жүргізілуі тиіс. Бухгалтерлер одағы, салалық қауымдастықтар мен ұйымдар мемлекеттік кірістер органдары мен әкімдіктердің қажетті инфрақұрылымын пайдалана алады.
Қаржы министрлігі әсіресе, мемлекеттік кірістер органдары жұмыс тәсілін түбегейлі өзгертуі керек екеніне назар аударылды. Бұзушылықтардың профилактикасы мен алдын ала ескертуге баса назар аудару керек.
Фискалдық органдар салық төлеушілер үшін серіктеске айналуы қажет.
Бизнес үшін салық төлеуден жалтарғаннан гөрі, таза жұмыс істеп, оны төлеу тиімді болатындай жағдай жасалуы қажет. Бұл бағытта кешенді әрі үйлесімді жұмыс жүргізілуі тиіс.
Үкімет әрі қарай да цифрлық платформаларды дамытып, әкімшілік рәсімдерді жеңілдетеді, инклюзивтілікті қолдап, орнықты өсу үшін шағын бизнесті қажетті құралдармен қамтамасыз етеді.
Үйлестіру Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринге жүктелді.
22.12.2025, 18:12
"Петромидия" мұнай өңдеу зауытының негізгі операциялық көрсеткіштері тұрақты өсіп келеді
Алдын ала бағалауға сәйкес, 2025 жылы Румыниядағы "Петромидия" мұнай өңдеу зауытында 5,88 млн тонна шикізат өңдеу жоспарланып отыр, бұл 2024 жылғы көрсеткіштен 27% жоғары. Жеңіл мұнай өнімдерін шығару көлемі 87% деңгейінде күтілуде. Көрсеткіштердің өсуі технологиялық режимдерді оңтайландыру, операциялық тиімділікті арттыру және өңделетін шикізат құрылымын жақсарту есебінен қамтамасыз етілді, деп хабарлайды ҚазМұнайГаз баспасөз қызметінен.
Биылғы 11 айдың қорытындысы бойынша өнім шығару көлемі былтырғы жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда едәуір артты:
- авиациялық отын - 528 мың тонна (өсім 48%);
- бензин - 1,51 млн тонна (өсім 35,4%);
- дизель отыны - 2,28 млн тонна (өсім 24%).
Кәсіпорын энергия тиімділігіне ерекше ден қояды, мұны энергетикалық қарқындылықтың (EII) 92,75-ке дейін төмендеуі растап отыр. Өнеркәсіптегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында зауыт жарақат алудың "нөлдік" деңгейін және оқыс оқиғалар болмауының тұрақты көрсеткіштерін сақтап келеді.
22.12.2025, 14:01
ШҚО-да 1075 басқа арналған жаңа сүт-тауарлы ферма ашылды
Шығыс Қазақстан облысының әкімі Алтай ауданына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Полянское ауылында 1075 басқа арналған сүт-тауарлы фермасының салтанатты ашылу рәсімі өтті.
Жаңа нысан "Мойылды-Байқоңыр" ЖШС жүзеге асырып жатқан ауқымды инвестициялық жоба аясында салынды. Кәсіпорын ауыл шаруашылығы саласында 21 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді.
Жобаның жалпы инвестиция көлемі 10,151 млрд теңгені құрайды, оның ішінде 5,4 млрд теңгеден астамы - кәсіпорынның өз қаражаты.
Құрылыс жұмыстары өткен жылдың сәуір айында басталып, 2025 жылдың қараша айында аяқталды.
Жобаның бас мердігері - "ШығысАгроХолдинг" ЖШС. Қазіргі таңда нысанда заманауи жабдықтар орнатылып, қажетті техника сатып алынған. Сондай-ақ жемшөп базасын дамыту бағытында қарқынды жұмыс жүргізілуде.
Алдағы уақытта ферма жоғары өнімді техникамен толық жабдықталып, голштин тұқымындағы асыл тұқымды ірі қара әкелу көзделіп отыр.
Жоба іске қосылғаннан кейін кәсіпорында жылына 6 мың тоннаға дейін сүт өндіру жоспарланған. Қазіргі уақытта компанияда 82 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Жоба "Ертіс" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының қолдауымен іске асырылуда.
22.12.2025, 12:33
Кувейтте Қазақстанның экономикалық, инвестициялық және туристік әлеуеті таныстырылды
Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшілігі Кувейттің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін "Kazakhstan - a country of opportunities" атты брифинг өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара барысында Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшісі Ержан Елекеев журналистерді Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауының негізгі бағыттары туралы хабардар ете отырып, тұрақты экономикалық өсудің, цифрлық трансформацияның, жасанды интеллектті енгізудің, сондай-ақ инвестициялық ахуалды одан әрі жетілдірудің стратегиялық басымдықтарына тоқталды.
Елші Қазақстан Орталық Азияның ірі экономикасы бола отырып, инвесторларға тұрақты, ашық және болжамды іскерлік ортаны ұсынатынын атап өтті. Ол 2024 жылдың қорытындысы бойынша елдің жалпы ішкі өнімі шамамен 291 млрд АҚШ долларын құрағанына, ал тәуелсіздік алғаннан бері тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жиынтық көлемі 474 млрд АҚШ долларынан асты, бұл аймақтағы барлық ТШИ-дің жартысына жуығына тең екендігіне назар аударды.
Брифинг барысында Қазақстанның туристік әлеуетіне ерекше назар аударылды. Елші еліміздің бай мәдени-тарихи мұрасының бірегей үйлесімін, табиғи ландшафттардың алуан түрлілігін, сондай-ақ заманауи туристік инфрақұрылымның үдемелі дамуын атап өтті. Дипломат 2024 жылы Қазақстанға Кувейт Мемлекетінен 4 мыңға жуық турист келгенін хабардар етті. Бұл 2022 жылғы көрсеткіштерден бес есе артық және Қазақстанға заманауи, жайлы және тартымды туристік бағыт ретінде қызығушылықтың тұрақты өсуін айқын көрсетеді.
Брифинг аясында журналистерге Қазақстанның барлық өңірлерінің туристік және мәдени көрікті жерлерін көрсететін бейнематериалдар ұсынылды, олар іс-шараға қатысушылар тарапынан қызу қызығушылық тудырды.
Іс-шара соңында Елші Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетімен экономика, инвестициялар және туризм салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүдделілігін растады.
