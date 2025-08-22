21.08.2025, 16:44 1746
ЖЖМ нарығындағы жағдай тұрақты: Үкіметте ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету мәселелері қаралды
Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр энергетика вице-министрі Әлібек Жамауов, қаржы вице-министрі Ержан Біржанов, ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепехи, Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижановтың, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі өкілдерінің қатысуымен отандық ЖЖМ нарығындағы ағымдағы жағдай бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Күн тәртібінде ішкі нарықты жанар-жағармаймен тұрақты қамтамасыз ету және шекара маңы облыстарындағы мұнай өнімдерінің айналымына бақылауды күшейту мәселелері қаралды.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, нарықтағы жағдай тұрақты, қажетті отын қоры жеткілікті.
Жиын соңында премьер-министрдің бірінші орынбасары жауапты мемлекеттік органдарға мұнай өнімдерінің заңсыз ағынына жол бермеу және мемлекеттік шекарада бақылауды, оның ішінде өңірлерде тауарлар қозғалысы мен отын шығынына мониторинг жүргізу арқылы бақылауды күшейту бойынша егжей-тегжейлі жоспар әзірлеуді тапсырды.
Роман Скляр мемлекеттің басты міндеті ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету екенін атап өтті. Бағадағы алшақтық пен логистика тапшылықтың пайда болуына жағдай жасамауы керек.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.08.2025, 11:12 3761
Отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша елімізде отын-энергетика кешенін жүйелі жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Сенімді, өзін-өзі қамтамасыз ететін және заманауи энергетикалық жүйе еліміздің тұрақты экономикалық өсімі мен әрбір азаматтың әл-ауқатын жақсартудың берік іргетасқа айналады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Электр энергетикасы саласындағы басты міндет - еліміздің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету және экономиканың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін толық қанағаттандыру.
Президенттің тапсырмасы аясында алдағы бес жылда кемінде 14 гигаватт энергия өндіретін жаңа қуат көздерін іске қосу міндеті алға қойылды. Бұл жұмыс бірнеше бағытта жүргізілуде: жұмыс істеп тұрған стансаларды жаңғырту, энергия өндіретін жаңа қондырғылар салу, сондай-ақ гидро және жаңартылатын энергия көздерін дамыту.
2023 және 2024 жылдары 1,3 гигаватт жаңа электр қуаты іске қосылды.
2025 жылы тағы 621,5 мегаватт енгізу процесі жүріп жатыр, ал 2026 жылға 2 648,5 мегаватт жоспарланған.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа стратегиялық нысандар салу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Түркістан облысында қуаты 1000 МВт-қа дейінгі бу-газ қондырғысы негізінде электр стансасын салу жобасы жүзеге асырылуда. Қызылордада қуаты 240 МВт жаңа ЖЭО салу бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Жолдауында мұнай-газ химиясы саласын одан әрі дамыту жөніндегі міндеттің өзектілігіне назар аудартты.
Мемлекет басшысының шикізат экспортынан қосылған құны жоғары өнім шығаруға көшу жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде мұнай-газ химиясы саласын дамыту бағдарламасы іске асырылуда.
Алты ірі жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі шамамен 15 миллиард АҚШ долларын құрайды.
Күтілетін нәтижелер: 3500 тұрақты және 16000 уақытша жұмыс орындарын құру; өнеркәсіптік өсу және экономиканы декарбонизациялау үшін стратегиялық кластер қалыптастыру; жоғары технологиялық өнімдер ассортиментін (бутадиен, карбамид, терефталь қышқылы, полиэтилен, полипропилен және т.б.) кеңейту.
Негізгі жобалар: қуаттылығы жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін зауыт - пайдалануға берілді; қуаттылығы жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт - құрылыс жұмыстары жүруде, іске қосу 2029 жылға жоспарланған. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығында, автомобиль және жеңіл өнеркәсіпте сұранысқа ие бутадиен, карбамид, терефтал қышқылын және басқа да өнімдерді өндіру бойынша перспективалы жобалар пысықталды.
Кластердің орталығы болып қатысушыларға өнеркәсіптік алаңдарға, инженерлік коммуникацияларға және салықтық преференцияларға қол жеткізуді қамтамасыз ететін "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА (ауданы 3 600 гектардан астам) бекітіледі. Бүгінгі таңда АЭА-да 18 қатысушы компания тіркелген.

19.08.2025, 18:48 9321
Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен штабта экономиканың өсу болжамы талқыланды
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен экономикалық өсімді қамтамасыз ету жөніндегі штаб отырысында ЖІӨ өсімінің 8-ші айдағы болжамы мен оның іргетасын құрайтын ауыл шаруашылығы, көлік, тау-кен және өңдеу өнеркәсібі, сауда, құрылыс секілді негізгі салалардағы жұмыс барысы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылығы еліміздегі ЖІӨ-нің шамамен 4%-ын құрайды. Биылғы 7 айда жалпы өнім шығару 3,7%, 2,4 трлн теңгеге дейін артты.
Өсімдік шаруашылығы: +5% (454,1 млрд теңге)
Мал шаруашылығы: +3,4% (1,9 трлн теңге)
Қаңтар-тамыз қорытындысы бойынша саланың үлесі 3% деңгейінде болжанады.
Көлік және логистика
Көлік саласы ең жоғары өсу қарқынының бірін көрсетуде - 7 айда +22,5%. Бұл қарқын көбінесе экономиканың негізгі секторларының дамуына байланысты болды. Өйткені, тау-кен металлургия кешені, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, құрылыс және сауда салалары көлік қызметінің негізгі тұтынушысы. 2024 жылдың қорытынды бойынша ЖІӨ-ге үлес 5,6% болған болса, жыл соңына қарай 6,5% болуы мүмкін деген болжам бар.
Жыл қорытындысында көліктің барлық түрі бойынша тасымалдау көлемінің артуы ықтимал. Ол мыналардың есебінен іске асады:
- 7 мың шақырым жолда құрылыс-жөндеу жұмыстарын аяқтау (Қалбатау-Майқапшағай, Қызылорда-Жезқазған бағытындағы реконструкцияны қоса алғанда);
- "Достық-Мойынты" бағытындағы екінші жол құрылысының аяқталуы;
- Алматы стансасының айналма желісі құрылысының аяқталуы.
Қосымша өсімді жылыту маусымы қарсаңындағы отынның және жиналған астықтың ішкі тасымалы қамтамасыз етеді.
Сауда-саттық
Сауда-саттықтың ЖІӨ-ге қосқан үлесі 2024 жылы 19%-ға жетті. 7 айдағы өсу - 8,6% (37,7 трлн теңге), 8 айға арналған жоспар - +9%. Сонымен қатар, былтырғы және биылғы шілде айларындағы номиналды өсім рекордтық 20%-ды құрады.
Көтерме сауда: +9,5% (25,2 трлн теңге)
Бөлшек сауда: +6,6% (12,3 трлн теңге)
Сауда-саттықтың өсуіне негізгі үлесті - жиынтық 71%-ды немесе 26,9 трлн теңгені бес өңір беріп отыр. Олар - Алматы, Астана, Шымкент қалалары және Атырау мен Қарағанды облыстары. Оның ішінде тек Алматының өзі 13 трлн теңге құрайды. Тауар айналымының ең жоғары өсу қарқыны Түркістан облысында тіркеліп, 7 айдағы айналымы 428,6 млрд теңгемен 64,4%-ға, Ақмола облысы 44,7%-ға және Шымкент 20,5%-ға өсім көрсетті", - деп хабарлады сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.
Егер көтерме сауда өнеркәсіп пен өңдеудің даму деңгейі, тіркелген компаниялардың саны және ірі қойма орындарының болуы сынды бірнеше факторға байланысты болса, бөлшек сауда халықтың саны мен өмір сүру деңгейіне тікелей тәуелді. Осыған әкімдіктер ерекше назар аударуы керек.
Тау-кен өнеркәсібі
Қаңтар-шілде айларында 58,5 млн тонна мұнай өндірілді (2024 жылға қарағанда +11,9%-ға артық). Қаңтар-тамыз айларының қорытындысы бойынша 66,7 млн тонна (+12,1%) шамасында.
Өңдеу өнеркәсібі
ЖІӨ-нің құрылымындағы 12,4%-дық өңдеу өнеркәсібінің ең үлкен үлесін металлургия (40,1%), машина жасау (18,9%), тамақ өнімі (13,4%), мұнай өңдеу (5%), құрылыс материалын өндіру (+5,5%) және химия өнеркәсібі (4,6%) беріп отыр. 7 айдағы өңдеу өнеркәсібінің өсуі 6,1%.
Осы кезеңде металлургия саласы 1,3% өсуді көрсетті. Мұндай салыстырмалы түрдегі төмен нәтиже саланың соңғы 10 жылдағы +6,9%-дық деңгейдегі рекордтық өсу көрсеткішіне және металлургиялық кәсіпорындардың жұмыс істеп тұрған қуатының жоғары жүктемесіне байланысты.
ӨҚМ Өнеркәсіп комитеті төрағасының міндетін атқарушы Шыңғыс Сүйінбаевтың айтуынша, салада жыл соңына қарай 5%-дық өсуге қол жеткізу резерві бар. Бірақ бұл үшін рәсімдік шаралар кешені қажет. Серік Жұманғарин ӨҚМ алдына сала көрсеткішінің елеулі өсуіне қол жеткізу үшін ұсынылып отырған шаралардың саланың өсуіне қалай әсер беретінін егжей-тегжейлі талдау міндетін қойды.
Машина жасауда 8 айдың қорытындысы бойынша автокөлік құралдарын, ауыл шаруашылығы техникасын, электр және тұрмыстық жабдықтарды шығаруды ұлғайту есебінен өсу орын алуы мүмкін. Автомобиль жасау секторында биыл 160 мыңнан астам автомобиль шығару жоспарлануда. 7 айда 75 406 автомобиль шығарылған. Қосымша өсімді жаңа жобалардың іске қосылуы мен отандық автоөнеркәсіпті қолдаудың бірқатар іс-шарасы қамтамасыз етуі мүмкін.
Темір жол машинасын жасауда 7 айда 67 локомотив және 1 984 вагон өндірілді. Штаб отырысында салаға қосымша өсім беретін шаралар талқыланды.
Құрылыс
Құрылыс саласы ЖІӨ-нің шамамен 6%-ын құрайды. Қаңтардан шілдеге дейін 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл өткен жылғы деңгейден 5,2%-ға жоғары. Жоспар 48,9% орындалды. Серік Жұманғарин Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне өңірлермен бірлесе отырып, объектілерді уақтылы пайдалануға қабылдау бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды.
Отырыс қорытындысында Серік Жұманғарин белгіленген өсу қарқынын ұстап тұруды және экономиканың барлық негізгі саласы бойынша жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.

13.08.2025, 18:19 27026
Инвестицияларды ынталандыру, өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің өсуі, АӨК дамыту - Серік Жұманғариннің баспасөз конференциясы өтті
Сурет: primeminister.kz
Үкіметте өткен баспасөз конференцияда Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау барысы және 7 айдағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы айтып берді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-премьер Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай Қазақстан экономикасын екі есеге арттыру жөнінде өршіл мақсат қойып отырғанын атап өтті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мұндағы нысаналы көрсеткішке қол жеткізілді.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда, соның ішінде инвестицияны ынталандыру, өнімділікті арттыру және экономиканың шикізатқа жатпайтын секторын кеңейту есебінен жүруде. Биылғы қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,3%-ға жетті. Нақты сектордағы өсім 8,3%-ды құрады. Қызметтер өндірісі 5,2%-ға өсті", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Негізгі драйверлер - көлік (+22,5%), құрылыс (+18,5%) және сауда (+8,6%) саласы. Тау-кен өнеркәсібінде (+8,5%) өсу жалғасып, өңдеу секторы (+6,1%) жандана түсті.
Вице-премьер қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция 16,1%-ға өскенін атап өтті.
Инвестицияның ең көп өсімі білім беру саласында 2,3 есе, қаржы қызметінде 90,1%, өңдеу өнеркәсібінде 38,7%, ауыл шаруашылығында 27%, денсаулық сақтауда 17,5%, көлікте 17% мөлшерінде байқалады.
Қазақстанда экономиканы әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыстар жүріп жатқанын атап өтті. Соның ішінде шикізатты терең өңдеу және аралас салаларды дамытуға баса мән берілуде.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде қаңтар-шілде айларының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 6,1%-ға өсті.
Өсімге металл бұйымдар өндірісі мен машина жасауда 14%-ға, тамақ өнімдерінде 9,2%-ға, мұнай өңдеуде 8,6%-ға, химия өнеркәсібі өнімдерінде 6%-ға ұлғаю есебінен қол жеткізілді", - деп хабарлады Серік Жұманғарин.
Тау-кен өнеркәсібі де жоғары өсу қарқынын +8,5%-ға сақтап келеді. Бұл мұнай өндірудің 11,9%-ға, газ өндірудің 14,3%-ға және көмірдің 10,6%-ға артуымен байланысты.
Құрылыс жұмыстарының өсуі 18,5%-ға дейін жеделдеді. 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылғы тиісті кезеңнен 5,2%-ға артық.

13.08.2025, 12:50 26071
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы 2024-2025 жыл аралығында 1,2 млн тонна астық сатты
Сурет: gov.kz
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ Қоғамдық кеңесінің отырысында компанияның астық сату көлемі мен бидайдың экспорттық нарықтарын кеңейту бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізілген ауыл шаруашылығы жылының қорытындылары шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
2024 жылғы қыркүйектен 2025 жылғы тамызға дейін корпорацияның астық өткізуінің жалпы көлемі 1,2 млн тоннаға жетті.
Соңғы он жылда мұндай көлемдегі астықты компания алғаш рет өткізді. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы ішкі нарыққа 390 мың тонна астық жіберді, тікелей экспорт - 360 мың тоннаны құрады, тағы 453,3 мың тонна астық шетелге трейдерлер арқылы жөнелтілді. Нәтижесінде Азық-түлік келісімшарт корпорациясының республикалық астық экспортындағы үлесі 8,9%-ға жетті. Бұған дейінгі жылдары ол 3-5%-дан аспайтын", - деп түсіндірді "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" АҚ басқарма төрағасы Асылхан Джувашев.
Бидай жеткізілімі дәстүрлі нарықтарға - Қытай, Орталық Азия, Иранға, сондай-ақ жаңа экспорттық алаңдарға - Марокко мен Вьетнамға жүзеге асырылды. Бес жылдық үзілістен кейін корпорация Әзербайжан мен Грузияға астық жөнелтуді қайта бастады. Жеткізулердің жандануына бидайды алыс басым нарықтарға тасымалдау шығындарын субсидиялау бағдарламасы айтарлықтай ықпал етті. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау шараларының арқасында Солтүстік Африка мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тұтынушылары қазақстандық жұмсақ стандартты бидайдың сапасын жоғары бағалады.
Бұған дейін Қазақстан әлемдік нарықтарда негізінен қатты (дурум) немесе жоғары протеинді (hi-pro) бидай жеткізуші ретінде танымал болатын. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында шетелдік серіктестер қазақстандық жұмсақ бидайдың сапасын бағалап, қазір ұзақ мерзімді келісімшарттар жасауға сұраныс жіберіп отыр", - деді Азық-түлік келісімшарт корпорациясы басшысы.
Атап айтқанда, Таиланд, Мьянма, Алжир қазақстандық астыққа қызығушылық танытуда.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясының маңызды жетістіктерінің бірі - Марокко мен Вьетнамға астықты мультимодальды жеткізуді ұйымдастыру болды. Бұл кезде жүк теміржол арқылы теңіз портына контейнерде жеткізіліп, одан әрі кеме арқылы тасымалданады. Осылайша, компания қазақстандық астық өндірушілер мен трейдерлер үшін жаңа экспорттық бағыттарды ашып отыр.
Қоғамдық кеңес мүшелері мен АӨК саласының сарапшылары ұлттық астық операторының тиімділігін, субсидияларды бөлу кезіндегі ашықтығын және рәсімдердің айқындығын атап өтті. Олардың пікірінше, компания аграрийлердің қажеттіліктеріне бағдарланған және сыртқы нарықтағы қатысуын сенімді түрде кеңейтіп келеді.
Сонымен қатар, отырысқа қатысушылар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін форвардтық қаржыландыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және астық бағасын тұрақтандыру мәселелерін талқылады. Оның ішінде ұн тарту, құс шаруашылығы және мал шаруашылығы кәсіпорындарына астық жеткізу, ішкі нарықтағы астық бағасын қалыптастыру және орақ науқанына дайындық мәселелері қаралды.

12.08.2025, 17:13 27201
Қазақстанда Sinotruk-пен бірлескен кәсіпорын құрылды
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың қатысуымен Sinotruk компаниясының Қазақстандағы Saran Machinery компаниясына қосылуы туралы келісімге қол қойылды. Осылайша коммерциялық және арнайы техника өндіретін бірлескен кәсіпорын құрылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жоба Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауымен өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамыту аясында жүзеге асырылды. Жаңа зауыт еліміздегі коммерциялық техника өндірісін дамытудың маңызды орталығы болады.
Бірлескен кәсіпорын Саран қаласындағы "Saran Machinery" ЖШС базасында орналасқан. Өндірістің жылдық қуаты 10 000 дана техниканы, оның ішінде HOWO маркалы жүк көліктерін шығаруды қамтиды.
Жаңа зауыт заманауи технологиялық кешенмен жабдықталады, оның ішінде Қазақстандағы металлды катафорездік өңдеудің алғашқы желісі бар. Бұл қондырғы кузовтарды коррозиядан жоғары деңгейде қорғайды және техниканың пайдалану мерзімін едәуір ұзартады.
Локализацияны дамытуға баса назар аударылуда. Кәсіпорын Qarmet металлургиялық зауытында өндірілген мырышталған болаттан жасалған кузов бөлшектерін пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл қазақстандық шикізатты толықтай пайдалануға және өндіріс циклын ел ішінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді", - деді Роман Скляр.
Sinotruk бұған дейін Қазақстандағы жергілікті серіктестермен бірге бірлескен өндіріс жүргізіп, ынтымақтастықтың негізін қалаған болатын.
Жаңа кәсіпорын өндіріс қуатын арттырып, жұмыс орындарын көбейтіп, локализацияны жоғарылатуды көздейді. Жоба толық қуатқа шыққан соң 1 000 адамға дейін жұмыс орнын құруы жоспарланған.
2025-2026 жылдары Қазақстан Республикасы Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен технологиялық жабдықтар кезең-кезеңімен жеткізіледі. 2025 жылғы қазанда шасси мен кабиналарды жинауға арналған жабдықтар, ал 2026 жылдың екінші тоқсанында бояу және дәнекерлеу жабдықтары келеді.

08.08.2025, 19:21 40571
Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны қымбаттады
2025 жылдың бірінші жартыжылдығында 3,1 млн литр жанармай және 3 млн литр дизель отынын өндірген Қазақстан өндірістің рекордтық көлеміне қол жеткізді. Өсім 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16,3% және 16,9% құрады. 2024 жылғы барлық шығарылымның оң серпіні мен рекордтық деңгейіне қарамастан (отынның әр түрінен 5,5 млн литрден) нарықта бағаның тұрақты өсуі байқалады, деп жазады ЕnergyProm.
2025 жылдың ақпан айынан бастап жанармай бағасы еркіне жіберілді. Маусым айында АИ-92 литрі орташа есеппен 210 тг, АИ-95/96 - 265 тг, АИ-98 - 302 тг, дизель отыны - 310 тг болды. Бір жыл бұрын бағалар жанармай маркасына байланысты 8-17 теңгеге төмен болатын.
Шілде айында АИ-92 - 1,8%-ға, дизель отыны - 1,2%-ға қымбаттады. Жылдық өлшемде жазғы дизель көш бастап тұр: +7%.

04.08.2025, 13:52 52441
Үкімет шілде айындағы инфляция мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бағасының жағдайын қорытындыланды
Сурет: Depositphotos
Өткен сенбі күні Үкімет ғимаратында Премьер-Министрдің орынбасары - Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен жиын өтті. Жиында шілде айындағы инфляция және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағаларының динамикасы қаралды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметінен.
Инфляциялық жағдай туралы Ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмрин баяндама жасады. Вице-министрдің мәліметінше, 2025 жылғы шілдеде Қазақстанда жылдық инфляция 11,8 пайыз деңгейінде сақталды. Жылдық азық-түлік инфляциясы 11,2 пайызды құрады. Тауарлар мен қызметтердің айлық бағасының өсу қарқыны 0,8 пайызға жетіп, маусым айымен салыстырғанда 0,1 пайыздық тармаққа төмендеді. Ақылы қызметтер сегментінде де бәсеңдеу байқалады: өсім 14,9 пайызды құрап, алдыңғы аймен салыстырғанда 1,2 пайыздық тармаққа төмендеген.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері нарығындағы жағдай туралы Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова баяндады. Оның дерегінше, шілде айында осы сегменттегі апталық орташа баға динамикасы 0,1 пайыздан төмен деңгейде қалыптасып, өнімдердің басым бөлігінің бағасы тұрақты болды. Бір ай ішінде кейбір өнімдердің бағасы төмендеді. Мысалы, сәбіз 9,1 пайызға, картоп 7,9 пайызға, пияз 1,8 пайызға, күріш 0,6 пайызға, жұмыртқа 0,1 пайызға арзандады. Нан, макарон және сүт өнімдерінің бағасы тұрақты.
Сонымен бірге, кейбір өнімдер бағасында өсім байқалды. Қырыққабат бір айда 12,3 пайызға қымбаттағанымен, шілденің соңғы аптасында бағаның төмендеу тенденциясы байқалды. Тауық еті 2,6 пайызға қымбаттады. Сиыр етінің баға өсімі бәсеңдеп, 1,4 пайызды құрады, бұл сыртқы сұраныс тұрақты болғанына қарамастан нарықтың тұрақталуына оң әсерін тигізеді.
Күнбағыс майы нарығын реттеу мақсатында Майлы дақылдар өңдеушілерінің Ұлттық ассоциациясымен келісімге қол жеткізілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Сауда және интеграция министрлігінің қатысуымен өткен келіссөздер қорытындысында халыққа қолжетімді бағада өнімді сату жөніндегі үшжақты меморандумға қол қойылды.
Аралтұз" компаниясымен бірлесіп, өнім бағаларын кезең-кезеңмен төмендету туралы алдын ала келісімге қол жеткізілді. Қажетті шаралардың биылдың соңына дейін жүзеге асырылуы жоспарлануда.
Аймақтағы жағдайлаларға тоқтала келе Айжан Бижанова Астана, Алматы, Түркістан және Алматы облыстарында бағаның өсу қарқынының бәсеңдегенін атап өтті. Бұл өңірлер жалпы ұлттық көрсеткіштің тұрақталуына ықпал етті.
Сиыр етінің бағасын ұзақ мерзімді тұрақтандыру мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігі кешенді шаралар қабылдауда. Ірі қара мал басы мен ұсақ малды кәсіби жемдеуге маманданған кәсіпорындарға айналым қаражатын толықтыру бағдарламасы іске қосылды. Асыл тұқымды аналық мал басын сатып алу үшін жылдық 5 пайыздық мөлшерлемеде жеңілдетілген несие механизмі әзірленді. Сонымен қатар, өңдеуші кәсіпорындарға сатылған әр килограмм сиыр еті үшін 175 теңге мөлшерінде субсидия беріледі. Бұдан бөлек, күріш пен қарақұмық бағаларын тұрақтандыру үшін "Продкорпорация" өндірушілер мен өңдеушілер арасында осы өнімдердің қорын қалыптастыру туралы үшжақты меморандумға қол қойды.
Жиынды қорытындылай келе Серік Жұмангарин егін жинау маусымында көкөніс өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында өңірлерде ауыл шаруашылық жәрмеңкелерін белсенді ұйымдастыруды тапсырды. Сонымен қатар, ішкі нарықтағы ұсынысты арттырып, бағаны төмендету үшін Қырғызстан, Өзбекстан және Түрікменстан шекараларында көкөніс-жеміс өнімдеріне арналған "жасыл дәліз" ұйымдастыруды тапсырды.

01.08.2025, 11:58 67971
2024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды
2024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
ҚР Ұлттық статистика бюросының ресми дерегіне сәйкес, ел экономикасының қорытынды өсуі 2024 жылғы қорытынды бойынша 5%.
Бұдан бұрын, ЖІӨ өсуі алдын ала 4,8%-ға бағаланған.
ҰСБ ақпараты бойынша, 2024 жылғы экономикалық өсу едәуір деңгейде мұнайға жатпайтын сектордың дамуы арқылы қамтамасыз етіліп отыр.
Тауар өндірісі 6,3%-ға артып (алдын ала дерек -5,5%), қызмет көрсету секторы 4,6%-ға өсуді көрсетті. Өзекті фактордың бірі өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінің 6,8%-ға (бұрын -5,9%) өсуі. Бұл 2011 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. Құрылыс секторы 15,3%-ға (бұрын - 13,1%), ауыл шаруашылығы 13,7%-ға (бұрын - 13,3%) айтарлықтай үлес қосты. Байланысты салалар да оң серпін көрсеткен. Ішкі сауда көлемі 8,9%-ға (бұрын - 8,8%), көлік пен қоймалау қызметі 9,4%-ға (бұрын - 8,5%) артты.
Қол жеткізілген нәтиже нақты секторды қолдау, көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту, инвестициялық белсенділікті ынталандыру мен қаржы құралына қол жеткізуді арттыру шарасының арқасында жүзеге асты.
Экономикалық саясатты кешенді іске асыру ішкі сұранысты нығайтуға, кәсіпкерлік белсенділіктің өсуіне, өндірістік әлеуетті арттыруға ықпал етті. Осылайша, маңызды салалардағы, әсіресе, тау-кен өнеркәсібінің (12%) үлесінен асып түсетін ЖІӨ 12,4%-ы -өңдеу өнеркәсібіндегі оң серпін есебінен экономиканың одан арғы орнықты өсуі мен әртараптандырылуына негіз жасалды.

