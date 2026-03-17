15.03.2026, 20:55 1116
Қазақстанда референдум қалай өтіп жатыр: дауыс беру күнінің атмосферасы
Сурет: gov.kz
Казахстан-да жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел бойынша мыңдаған дауыс беру учаскелері ашылып, азаматтар таңдау жасау үшін таңертеңнен бастап келуде.
Әртүрлі өңірлерде дауыс беру тыныш әрі мерекелік атмосферада өтуде: учаскелерде балаларымен келген отбасыларды, жастарды, егде жастағы сайлаушыларды, сондай-ақ ерекше образдар мен креативті бастамаларды көруге болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
08.03.2026, 07:27 4511
Қазанда алғаш рет өткен MISS BRICS 2026 халықаралық сұлулық байқауының финалы өтті
Сурет: Максим Богодвид/РИА Новости
Қазанда MISS BRICS 2026 халықаралық сұлулық байқауының финалы өтті. Байқауға 17 елден 50-ден астам қатысушы қатысты. Жеңімпаздар "Мисс", "Миссис" және "Мини-мисс" аталымдары бойынша анықталды.
Бас жүлде - "Мисс БРИКС" атағын Ресей өкілі Валентина Алексеева жеңіп алды. Екінші орынды Боливиядан келген Иммакулате Вахера иеленсе, үшінші орын беларусьтік қатысушы Алия Короткаяға бұйырды. Ол сондай-ақ көрермендер көзайымы сыйлығын да алды.
Миссис БРИКС" санатында Оңтүстік Африка Республикасының өкілі Миллисент Мпхолоди Тлоу жеңімпаз атанды. Екінші орынды Қазақстаннан қатысқан Ольга Мигунова иеленіп, көрермендер көзайымы сыйлығына да ие болды. Үшінші орын Ресей өкілі Александра Хватоваға бұйырды.
Жас қатысушылар арасында "Мини-мисс БРИКС" атағын Қытайдан келген Думалаог Саффира Кара Гилле жеңіп алды. Екінші орын Беларусь өкілі Изабелла Новиковаға, үшінші орын БАӘ-ден келген Лия Бегларянға берілді.
Қазылар алқасының құрамында стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, әнші Ольга Серябкина және әртіс Марк Тишман болды.
Ұйымдастырушылар байқау Рамазан айына сәйкес келгендіктен дәстүрлі купальникпен дефиле өткізілмегенін хабарлады. Оның орнына қатысушылар спорттық киіммен және ұлттық киім үлгілерімен сахнаға шықты. Қазылар алқасы тек сыртқы келбетті ғана емес, қатысушылардың сахнадан тыс мінез-құлқын да бағалады.
Байқау 2 наурызда басталды. Оның негізгі кезеңдері жабық форматта өтті, ал көрермендерге тек финалдық кезең көрсетілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14.02.2026, 18:28 28141
Алматы әуежайында Қытай Жаңа жылын мерекелеу
Сурет: Kazakhstan Today
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.02.2026, 14:37 45076
Миланда XXV қысқы Олимпиаданың ашылу салтанаты өтті
Сурет: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында ресми түрде XXV қысқы Олимпия ойындары басталды. Төртжылдықтың басты додасының ашылу салтанаты Миландағы "Сан-Сиро" стадионында өтті. Мемлекеттер шеруінде Қазақстанның көк байрағын Денис Никиша (шорт-трек) мен Аяулым Әміренова (фристайл-могул) ұстап шықты.
Биылғы Олимпиаданың басты ерекшеліктерінің бірі - ашылу рәсімінің бір мезетте төрт жерде өтуі. Денис Никиша Милан қаласындағы салтанатқа қатысса, Аяулым Әміренова шаңғы жарыстарын қабылдайтын Ливиньо коммунасындағы рәсімде болды. Сондай-ақ Олимпиада алауы алғаш рет екі жерде тұтанды: бірі Миландағы Салтанат қақпасында, екіншісі Кортина-д’Ампеццодағы Piazza Dibona алаңында. Ашылу рәсімі Armonia ("Үйлесім") деп аталды.
Айта кетейік, Милан-Кортина Олимпиадасы 6-22 ақпан күндері өтеді. Италиядағы төртжылдықтың басты додасына әлемнің 93 мемлекетінен 3 мыңға жуық спортшы қатысады. Олар 8 спорт түрі (16 дисциплина) бойынша 116 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан ұлттық құрамасы сапынан 36 спортшы (18 ер, 18 әйел) 10 дисциплинада жүлдеге таласады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.02.2026, 18:23 56056
Қазақстан мен Пәкістан: ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: depositphotos.com
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Пәкістанға алдағы мемлекеттік сапары қарсаңында ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалогты, сауда-экономикалық өзара іс-қимылды, көпжақты ынтымақтастық пен гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
31.01.2026, 21:05 62296
Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың Түркия Республикасына ресми сапары қарсаңында қарқынды дамып келе жатқан стратегиялық серіктестігінің негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалог, сауда-инвестициялық ынтымақтастық, көпжақты өзара іс-қимыл және мәдени-гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.01.2026, 11:50 83511
Рождестволық литургия Алматыдағы Вознесенский соборында өтті
Сурет: mitropolia.kz
Қаңтардың 6-нан 7-не қараған түні Алматыдағы Вознесенский соборында Христостың туған күніне орай мерекелік құдайлық литургия өтті. Қызметті Астана және Қазақстан митрополиті, Қазақстан Православие шіркеуінің приматы Александр басқарды. Мерекелік шараға шіркеуге көптеген шіркеу қызметкерлері, дінбасылары және қонақтар жиналды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.12.2025, 16:11 102151
Дүние жүзіндегі католиктер Рождество мерекесін тойлайды
Сурет: Depositphotos
Дүние жүзіндегі католиктер Рождествоны 25 желтоқсанда тойлайды, Иса Мәсіхтің туған күнін және бұл оқиғаның христиан діні үшін маңыздылығын еске алады. Бұл күні салтанатты рәсімдер өткізіліп, отбасылар шырша дастарханына жиналып, сыйлықтар мен ізгі тілектер алмасады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.12.2025, 12:18 115641
Қазақстанның барлық қалаларында жаңа жылдық шыршалар жағылды
Сурет: Алматы
Жаңа жыл қарсаңында Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қалаларда бас шыршаларды салтанатты түрде жағу рәсімі өтті. Мерекелік шаралар орталық алаңдар мен қоғамдық орындарда өтіп, мыңдаған тұрғындар мен қонақтардың назарын аударды.
Қала тұрғындары мен қонақтарын жеңіл инсталляциялар, жарқын көше безендіру және мерекелік атмосфера қуантты. Көптеген аймақтарда шыршаны жағу концерттермен, қойылымдармен және балалар ойын-сауықымен сүйемелденді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
