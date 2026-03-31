Қызғалдақ, жылу және жасыл желек: көктем Қазақстанның оңтүстігіне келді
Алматылық фотограф Дмитрий Доценко Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі көктемнің көрінісін бейнелейтін фотосуреттер топтамасымен бөлісті.
Оның айтуынша, елдегі табиғи контрасттар дәл осы мезгілде айқын байқалады: "Қазақстан өте үлкен, сондықтан мұнда маусымдар өз заңдылығымен өмір сүреді - солтүстікте әлі де қар кездессе, орталық өңірлерде ол еріп кеткен, ал оңтүстікте көктем толық күшіне еніп, кей жерлерде жазға ұласып барады".
Фотограф Шымкентте ауа температурасы +30°C-қа дейін жеткенін, қаладағы гүлзарлар қызғалдаққа толып, ағаштар жасыл желекке оранғанын атап өтті.
Аралар таңнан кешке дейін өздерінің маңызды ісімен айналысып жүр - айналадағының бәрі жанданып келеді", - деді ол.
Сондай-ақ автор өсіп келе жатқан айды да түсіріп үлгерген. Оның айтуынша, бұл көрініс көктемнің келуімен астасып жатыр.
Қазір ай толығуға жақындап, сәуірдегі толық айға дайындалып жатыр… мұнда бір ерекше сезім бар - көктем де аймен бірге өсіп келе жатқандай", - деп қосты Доценко.
Фотограф барша қазақстандықтарға жылу мен шынайы көктемгі көңіл-күй тіледі.
