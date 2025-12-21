19.12.2025, 13:27 60451
Қасым-Жомарт Тоқаев Komatsu компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Хироюки Огаваны қабылдады
Сурет: Akorda
Кездесуде Мемлекет басшысы Komatsu компаниясы еліміздің тау-кен инфрақұрылымын дамытуға елеулі үлес қосып келе жатқан сенімді әрі уақыт тезінен өткен серіктесі саналатынын атап өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент компанияның Астана қаласында техникаларды күрделі жөндеуге және қайта қалпына келтіруге арналған өндірістік кешен салу туралы шешімін құптады.
Хироюки Огава стратегиялық тұрғыдан маңызды нарық саналатын Орталық Азияның әлеуеті жоғары, мүмкіндігі мол екеніне тоқталды. Ол жаңа кешеннің аймақтағы тау-кен компанияларының техникаларын аз уақыт ішінде төмен бағада жөндейтін әрі оларға жедел сервистік қызмет көрсететін өңірдегі ірі хабқа айналатынын мәлімдеді.
Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан өндірісті локализациялауға, елдер арасындағы өнеркәсіптік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін озық технологиялар алуға ниетті.
Кездесу барысында маман даярлау мәселесіне баса мән берілді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Komatsu компаниясының елімізде операторларға, механиктер мен инженерлерге арналған аймақтық оқыту орталығын ашу туралы бастамасына қолдау білдірді. Сондай-ақ бұл жобаның адами капиталды дамытуға, өнеркәсіптік серіктестікті тереңдетуге зор үлес қосатынын айтты.
Komatsu құрылыс, тау-кен, жол және индустрия салаларына қажетті техникалар өндіруге маманданған әлемдегі ең ірі машина жасау корпорацияларының бірі саналады.
19.12.2025, 17:45 59261
Президент орта державаларды БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне кеңінен қатыстыруға шақырды
Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесін реформалау кейінге ысыруға болмайтын өте маңызды міндет екеніне тоқталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент аталған орган қызметіне орта державаларды, Азия, Африка және Латын Америкасы елдерін кеңінен қатыстыруға шақырды.
- Қауіпсіздік Кеңесінде жауапты орта державалардың үні анық естілуге тиіс. Олар ірі ойыншылар арасында қайшылықтар болған жағдайда араағайындық жасап, шешімдерді ілгерілетуге септігін тигізе алады. Қазақстан сыртқы саясаттағы миссиясын осы бағытпен байланыстырады. Біз берік ұстанымға негізделген теңгерімді, сындарлы, көпвекторлы дипломатия жүргіземіз. Бұл біздің ұлттық мүддемізге сай келеді әрі ұдайы БҰҰ Жарғысына сүйенетін дамушы орта держава ретіндегі болмысымызды көрсетеді, - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев орайлы сәтті пайдаланып, елдеріміз арасындағы байланысты жолға қоюға зор үлес қосқан Жапонияның бұрынғы Сыртқы істер министрі Ёрико Кавагучи ханымға ризашылығын білдірді. Президент оның "Орталық Азия және Жапония" саммитіне бастамашы болғанын еске салды.
19.12.2025, 17:14 516
Қазақстан Португалияның өнеркәсіп, ғылым және технология саласындағы жетекші кәсіпорындарының назарында
Сурет: Akorda
Экономикалық дипломатияны ілгерілету және орталықсыздандырылған ынтымақтастықты дамыту аясында Қазақстанның Португалиядағы Елшісі Жан Ғалиев солтүстік өңірдің ірі индустриалды және инновациялық орталықтарының бірі болып саналатын Гимарайнш қаласына жұмыс сапармен барды. Бұл өңірде елдің ішкі жалпы өнімінің шамамен 70%-ын қамтамасыз ететін кәсіпорындар шоғырланған, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Гимарайнш муниципалдық палатасының Президенті Рикарду Араужумен кездесуде өнеркәсіп, ғылыми-техникалық, туризм және білім беру салаларындағы ынтымақтастықтың ең перспективалық бағыттары қаралды. Мұндай бағыттар екі елдің өңірлері арасында ұзақ мерзімді өзара тиімді серіктестіктің негізін қалай алады.
Келіссөздер Португалияның солтүстік аймақтарындағы Қазақстанның Құрметті консулы Жил Виейра мен Гимарайнш қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткізілген екі дөңгелек үстел барысында жалғасын тауып, экономиканың басым бағыттарына арналды.
Елші португалдық әріптестерін Қазақстан экономикасының қазіргі жай-күйі, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан ірі саяси және әлеуметтік-экономикалық реформалар жөнінде хабардар етті. Талқылау орталығында шетелдік инвесторларға ашылып отырған жаңа мүмкіндіктер, Еуропа мен Азияны байланыстыратын тиімді көлік-логистикалық бағыттар, цифрлық технологиялар саласындағы ілгерілеу және жасанды интеллектіні әртүрлі қызмет салаларына жүйелі енгізу мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар, Португалияның озық тәжірибесіне сүйене отырып, туризмді және туристік инфрақұрылымды дамытуға ерекше көңіл бөлінді.
Қазақстандағы өндірістерді локализациялау үшін қажет бай ресурс қоры, әсіресе агроөнеркәсіп саласында, сондай-ақ экспорттық-импорттық жоғары әлеует динамикалық дамып келе жатқан нарықтағы бәсекелестік тұрғысынан қонақтардың қызығушылығын тудырды.
Сапардың маңызды бөлігі ретінде Португалия және Еуропа өнеркәсібінің флагман кәсіпорындары - Lamerinho (жоғары сапалы тоқыма өнімдері), Amtrol-Alfa (өнеркәсіптік газдарға арналған болат, полимер және композиттік баллондар), ICC Lavoro (жоғары қауіп-қатерлі салалардың қызметкерлеріне арналған аяқ киімді өндіріс технологиялары - мұнай-газ, тау-кен және металлургия өнеркәсібі, өрт-құтқару, қоршаған ортаны қорғау, әскери және полиция қызметі) зауыттарына бару ұйымдастырылды. Кәсіпорын басшылары жақын арада Қазақстанға келіп, бірлескен қызметті бастау үшін келіссөздер жүргізуге дайын екенін білдірді.
Елшінің жұмыс сапары Португалияның ірі жоғары оқу орындарының бірі - Universidade do Minho университетін және оның зертханаларын аралаумен қорытындыланды. Университеттің инновациялар мен халықаралық ынтымақтастық бойынша проректоры Рауль Фангейру академиялық алмасуды кеңейту қажеттігін атап өтіп, инженерлік мамандықтар бойынша қазақстандық студенттер мен докторанттарды Португалияда оқуға шақырды.
Гимарайнштің тарихи орталығы ЮНЕСКО Әлемдік мұра нысаны болып табылады және жыл сайын онда әртүрлі елдерден ондаған мың турист келеді. "Ұлттың қарашаңыры" аталып жүрген бұл қала болашаққа бағдарланған және экология мен табиғи ресурстарды жауапкершілікпен басқаруға ерекше мән береді. Сол себепті 2026 жылы "Еуропаның Жасыл астанасы" мәртебесіне ие болды. Бұл салада қалалық билік Қазақстанмен белсенді ынтымақтастыққа дайын.
19.12.2025, 16:42 59511
Қазақстан Президенті әлемде қақтығыстардың өршуіне алаңдаушылық білдірді
Мемлекет басшысы дағдарыс белең алған және көпжақты ынтымақтастық тетіктері айтарлықтай әлсіреген қазіргі кезде әділетті әрі тұрақты әлем құру жөніндегі ой-пікірімен бөлісті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Соңғы он жылда жер жүзінде қарулы қақтығыстар көбейіп, ушығып кетті. Әлемдегі әскери шығындар былтыр 2,7 триллион долларды құраған. Бұрын-соңды мұндай болмаған. Сонымен қатар алпауыт елдер арасындағы стратегиялық бақталастық шырқау шегіне жетті. Соның салдарынан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі қандай да бір ірі халықаралық қақтығыстарды шеше алмайтын дәрменсіз күйге түсті, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
19.12.2025, 15:34 60016
Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаев Токио қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы университетіне барып, "Дүрбелеңге толы дәуірдегі стратегиялық сенімді қалпына келтіру: әділетті әрі тұрақты әлем құру жолындағы Қазақстанның ұстанымы" тақырыбында дәріс оқыды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Осы айтулы оқу орнында аймақтағы елдер арасынан алғашқы дәріс оқыған Мемлекет басшысы атану - мен үшін зор мәртебе. Мұны халықаралық аренадағы рөлі артып келе жатқан Қазақстанға шынайы құрмет деп қабылдаймын. Сондай-ақ біздің мультилатерализмді ілгерілетуге әрі жаһандық қауіпсіздікті қолдауға бағытталған табанды еңбегімізді мойындаудың белгісі ретінде қарастырамын. Біріккен Ұлттар Ұйымы менің өмірімде ерекше орын алады. Өйткені осы Ұйымда Бас хатшының орынбасары және Женевадағы өкілдіктің Бас директоры, Қарусыздану жөніндегі конференцияның Бас хатшысы лауазымдарын атқару бақытына ие болдым, - деді Президент.
Мемлекет басшысы Университет ұжымын оқу орнының құрылғанына 50 жыл толуымен құттықтап, БҰҰУ-дың бүкіл халықаралық қоғамдастықтың игілігі үшін нақты шешімдер әзірлеуге қосқан үлесін атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев өзі ұстанатын қағидаттар мен жапон этикасы арасындағы үндестікке тоқталды. Яғни үйлесімділік, даналық және жауапты көшбасшылық - шынайы күш-қуаттың қайнары.
- Ханзада Сётоку VII ғасырда "үйлесімділік бәрінен биік бағалануға тиіс" деп жазды. Бүгінде бұл қағидат мемлекеттік басқаруда және халықаралық қатынастарда басты рөл атқарып, Қазақстанның сыртқы саясатында айқын көрініс тауып отыр, - деді Президент.
19.12.2025, 14:32 60221
Қасым-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компаниясының президенті Масафуми Сэнзакиді қабылдады
Сурет: Akorda
Кездесу барысында қазақстандық тау-кен кәсіпорындарының жапондық компаниямен ынтымақтастығын кеңейту перспективасы қаралды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы Hitachi Construction Machinery компаниясының өңірдегі басты серіктесі саналатын Қазақстан өзара тиімді байланыстарды тереңдетуге дайын екенін атап өтті.
Президенттің пікірінше, алдағы уақытта кен орындарының қажеттілігі үшін өндіріс локализациясы мен құрал-жабдықтарды жөндеу ісіне басымдық беру маңызды.
Қасым-Жомарт Тоқаев цифрландыру, "жасыл" технологияларды енгізу және дербес көлік жүйесі бірлескен жұмыстың перспективті бағыттары бола алады деп санайды.
Масафуми Сэнзакидің айтуынша, компанияның басты мақсаты - жаһандық деңгейдегі, сонымен бірге Қазақстандағы жобаларды жүзеге асыру аясында жоғары технологиялы, төмен көміртекті, қауіпсіз шешімдер әзірлеу әрі оны өндірісте қолдану.
Hitachi Construction Machinery - құрылыс және тау-кен техникаларын шығаратын әлемдегі жетекші кәсіпорындардың бірі. Компанияның экскаваторлары, карьерге арналған жүк көліктері және басқа да техникалары 150-ден аса елде, соның ішінде Қазақстандағы ірі кен орындарында жұмыс істейді.
19.12.2025, 12:19 60981
Қазақстан Президенті Mitsui компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Тацуо Ясунагамен кездесті
Сурет: Akorda
Президент Қазақстандағы белсенді қызметі және Жапониямен экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін Mitsui басшылығына ризашылығын білдірді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта кәсіпорын халықаралық жеткізу тізбегін қалыптастыруда, инфрақұрылымды дамытуда, энергетика мен өнеркәсіп салаларын өрістетуде маңызды рөл атқарады.
Мемлекет басшысы Қазақстан экономиканың негізгі секторларында Mitsui компаниясының қызмет аясын кеңейтуге ниетті екенін жеткізді. Атап айтқанда, компанияның Астанада күрделі жөндеу және құрал-жабдықтарды қайта қалпына келтіру бойынша өндірістік кешен құрылысына қатысу жоспарын мақұлдады.
Сондай-ақ өзара қызығушылық танытқан салалар қатарында аса маңызды минералдар, көлік-логистика, табиғи апаттардың алдын алуға арналған технологияны енгізу бағыттары бар.
Қазақстан Президентінің Токиоға сапары аясында Mitsui компаниясымен бірқатар бірлескен жобаларды жүзеге асыру жөнінде меморандумға қол қою жоспарланған.
19.12.2025, 11:14 60881
Мемлекет басшысы Жапония металл және энергетикалық қауіпсіздік жөніндегі ұйымының (JOGMEC) төрағасы Ичиро Такахаруды қабылдады
Сурет: Akorda
Кездесуде геологиялық барлау, аса маңызды минералдарды өндіру және өңдеу, сондай-ақ табиғи ресурстарды орнықты басқару бағыттарындағы ынтымақтастық перспективасы талқыланды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы JOGMEC компаниясының Қазақстанда жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытып отырғанын жоғары бағалады.
Сонымен қатар әңгімелесу барысында ұйымның еліміздегі геологиялық барлау жобаларына қатысу және өкілдік ашу мүмкіндіктері қарастырылды. Президенттің пікірінше, бұл бірлескен жобаларды тиімді үйлестіруге, сондай-ақ Жапонияның өндірістік және технологиялық компанияларының Қазақстан нарығына көптеп келуіне ықпал етеді.
JOGMEC - Жапонияның энергетикалық және минералды шикізат қауіпсіздігіне жауапты негізгі мемлекеттік институты. Ұйым мұнай, газ, сутегі, аммиак және сирек кездесетін металдардың тұрақты жеткізілімін қамтамасыз ететін мемлекеттік оператор міндетін атқарады.
19.12.2025, 10:12 61291
Мемлекет басшысы Sumitomo компаниясының президенті Шинго Уэноны қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаев Токиода Жапонияның ірі және ықпалды сауда-инвестициялық корпорацияларының бірі саналатын Sumitomo жетекшісімен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қазақстан Президенті еліміз Sumitomo корпорациясының орнықты даму мен бизнестің жауапкершілігін арттыруға бейілдігін жоғары бағалайтынын, сондай-ақ компанияны ұзақ мерзімді серіктес ретінде қарастыратынын атап өтті.
Шинго Уэно Мемлекет басшысына "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық компаниясымен бірлескен жобаны іске асыру жайында мәлімет берді. Аталған жоба ядролық медицина саласында уран өнімдерінен ем-шараға қолдануға арналған радий изотоптар алудың ғылыми-негіздемелік әдістерін әзірлеуді қарастырады.
Кездесуде көлік-логистика, энергетика, атом өнеркәсібі, металлургия және геологиялық барлау салаларында бірлескен инвестициялық бастамаларды жүзеге асыру перспективасы талқыланды.
