Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербургтегі Мемлекеттік Эрмитажға барды
Сурет: Akorda
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ның бейресми саммитіне қатысу үшін Санкт-Петербургке келген өзге де мемлекеттер басшыларымен бірге Эрмитажды аралап көрді. Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президенттер Александр, XVIII ғасырдағы Франция өнері залдарында орналасқан танымал көрмелерді тамашалады. Әсіресе, "Алтын көмбе" бірегей коллекциясындағы бағалы металдардан құйылған археологиялық жәдігерлер, тарихи Пикет және Герб залдарының интерьері ерекше қызығушылық тудырды. Меймандар бай қоры арқылы дүние жүзіне мәшһүр музейдің басқа да экспозицияларымен танысты.
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан БҰҰ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына бейілділігін растады
Сурет: gov.kz
Қазақстан делегациясы БҰҰ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына қатысушы мемлекеттердің 11-ші конференциясына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Екі жылда бір рет өткізілетін конференция биыл Доха қаласында 170 мемлекеттен 2 500-ден астам қатысушыны жинады. Олардың қатарында мемлекеттік органдардың, халықаралық және өңірлік ұйымдардың, азаматтық қоғам институттарының және сарапшылар қауымдастығының өкілдері болды.
Қазақстан делегациясының құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің, сондай-ақ Бас прокуратура мен Сыртқы істер министрлігінің өкілдері кірді.
Жалпы пікірталастарда делегация басшысы - ҚР ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі директорының орынбасары Данияр Ақжанов - Қазақстанның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы БҰҰ конвенциясының мақсаттары мен қағидаттарына берік бейілділігін растап өтті. Мемлекетіміздің ұлттық заңнамасы мен құқық қолдану тәжірибесін халықаралық стандарттарға сәйкестендіру бағытында жүйелі түрде жұмыстар жүргізіліп жатқаны, бұл ретте БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен басқа да халықаралық серіктестердің белсенді қолдауы мәлімденді.
Сондай-ақ елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіндегі ағымдағы институционалдық өзгерістер туралы ақпарат ұсынылып, бұрын қабылданған барлық халықаралық және ведомствоаралық міндеттемелердің сақталатыны аталып өтті.
Баяндамада құқық бұзушылықтардың алдын алуға, ашықтықты арттыруға және жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге бағытталған заманауи сыбайлас жемқорлыққа қарсы құралдарды енгізуге ерекше назар аударылды.
Қазақстандық делегация халықаралық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге, озық тәжірибелермен алмасуға және ведомствоаралық әрі мемлекетаралық деңгейлерде бірлескен жобаларды іске асыруға дайын екенін білдіріп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді күрес тек тұрақты диалог, серіктестік және инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы мүмкін екенін атап өтті.
Конференция аясында шет мемлекеттердің делегацияларымен бірқатар екіжақты кездесулер де өтті. Келіссөздер барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері талқыланып, сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу және тергеп-тексеру саласындағы тәжірибе, үздік практикалар мен сараптамалық әзірлемелер алмасу жөнінде уағдаластықтарға қол жеткізілді.
Қазақстан мен Черногория құқықтық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Черногориядағы Бас консулы Ғабиден Темірбек Черногорияның Әділет министрі Боян Бозовичпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар құқықтық саладағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы мен даму перспективаларын талқылады. Атап айтқанда, шарттық-құқықтық базаны кеңейту, сондай-ақ экстрадиция және өзара құқықтық көмек салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелеріне назар аударылды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екі елдің уәкілетті органдары арасындағы практикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға өзара мүдделілік танытып, тиісті екіжақты келісімдер жобаларын қарастыруға уағдаласты.
Чунцин қаласы Қазақстан өңірлерімен ынтымақтастық орнатуға мүдделі
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сиань қаласындағы Бас консулы Жошыхан Қыраубаев ҚХР Чунцин қаласы Халық үкіметінің Сыртқы істер басқармасының директоры Ван Вэньмен кездесті. Келіссөздер барысында тараптар екіжақты ынтымақтастықты нығайтудың негізгі бағыттарын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сауда-экономикалық байланыстарды дамыту, инвестиция тарту, транзиттік-көлік инфрақұрылымы, тау-кен өндіру және энергетика салаларындағы ынтымақтастыққа, сондай-ақ мәдениет пен білім беру саласындағы өзара іс-қимылға ерекше назар аударылды. Бас консул 2026 жылға арналған Қазақстан өңірлері мен Чунцин қаласы арасындағы ынтымақтастықты ілгерілетуге бағытталған кешенді іс-қимыл жоспарын әзірлеудің маңыздылығын атап өтті.
Сапар аясында Бас консул Чунцин ғылым және технология университетінің ректоры Чжао Минцземен кездесіп, Орталық Азия елдерінің өкілдері қатысқан жаңа материалдар саласындағы біліктілікті арттыру бағдарламасының аяқталу салтанатына қатысты. Бағдарламаға 20 тыңдаушы қатысса, оның 12-сі Қазақстан Республикасының азаматтары болды.
Тараптар жоғары білім, ғылыми-зерттеу, инновациялар және академиялық алмасу салаларындағы ынтымақтастықты кеңейту перспективаларын талқылады. Қазақстан Республикасының Бас консулдығы қытайлық университеттермен және кәсіпорындармен серіктестікті дамытуға жәрдемдесуге дайын екенін білдірді.
Сонымен қатар Бас консул Батыс құрлықтық-теңіз жаңа дәлізін дамыту шеңберіндегі "Чунцин тораптық порты" индустриялық паркіне барды. Кездесу барысында Еуразиялық кеңістіктегі транзиттік әлеуетті нығайту, мультимодальды логистикалық хабтар мен цифрлық дәліздерді дамыту, сондай-ақ Қытай өңірлері мен АСЕАН елдерімен сауданы кеңейту мәселелері талқыланды. Тараптар аталған бастамаларды бірлесіп зерделеуге дайын екендерін білдірді.
Қазақстан СІМ-де Тәжікстан Елшісімен кездесу өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Ермұхамбет Қоныспаев Тәжікстан Республикасының Елшісі Хайрулло Ибодзоданы қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында саяси, сауда-экономикалық, транзиттік-көлік, су-энергетикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы қазақ-тәжік өзара іс-қимылының қазіргі жай-күйі мен даму перспективалары талқыланды. Тараптар 2025 жыл үкіметтік, парламентаралық және ведомствоаралық деңгейлерде практикалық ынтымақтастықты кеңейтудің маңызды кезеңі болғанын атап өтті.
Өңірлік және халықаралық құрылымдар аясындағы өзара іс-қимылды одан әрі нығайту мәселесіне ерекше назар аударылып, оның ішінде тараптардың бастамаларына өзара қолдау көрсетуді жалғастыруға дайындық білдірілді.
Сұхбат соңында тараптар Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы достық қатынастардың жоғары деңгейін, сондай-ақ қазақ-тәжік стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі нығайтуға берік бейілділігін растады.
Томотерапияны дамыту мәселелері инвесторлардың назарында
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлибек Қуантыров пен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Әлия Рүстемова "Үміт" халықаралық томотерапия онкологиялық орталығы" және "Orhun Medical" жеке шаруашылық серіктестіктері басшылығымен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында томотерапия қызметтерін көрсету мәселелері мен қаржыландыру механизмдері талқыланды. Денсаулық сақтау вице-министрі Ә.Рүстемова тарифтер мен медициналық қызметтер бойынша Министрліктің ұстанымдары туралы мәлімет берді.
Өз кезегінде Сыртқы істер министрінің орынбасары Ә.Қуантыров денсаулық сақтау саласын инвестициялар үшін басым бағыт деп атап, инвесторларды қолдауға арналған шараларды жеткізді.
Тараптар проблемалық мәселелерді шешуге мүдделі екендіктерін растай отырып, аталған бағытты тұрақты дамыту мен жоғары технологиялық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін шешімдерді бірлесе әзірлеуді жалғастыру туралы уағадаластыққа қол жеткізді.
2019 жылы жеке инвестициялар есебінен құрылған "Үміт" халықаралық томотерапия онкологиялық орталығы" ЖШС томотерапияны қолдану арқылы онкологиялық ауруларды диагностикалау және емдеуге маманданған. "Orhun Medical" ЖШС еліміздің барлық аумағында медициналық жобаларды жүзеге асырып келеді. Олардың қатарында ПЭТ-КТ орталықтары, циклотрондық кешен, ОФЭКТ/КТ және тераностика орталығы, сондай-ақ Алматы қаласында көпбейінді аурухана салу жобасы бар.
Мәскеуде ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің ақпараттық саладағы өзара іс-қимылы талқыланды
Сурет: gov.kz
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) Хатшылығында ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрліктеріндегі ақпараттық құрылымдар басшыларының жыл сайынғы консультациялары өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында мүше мемлекеттердің сыртқы саяси ведомстволарының баспасөз қызметтері өкілдерінің ҰҚШҰ Хатшылығымен Ұйым қызметін ақпараттық тұрғыдан сүйемелдеу мәселелері бойынша жедел өзара іс-қимылын ұйымдастыруға қатысты мәселелер қаралды.
Сондай-ақ жалған ақпарат пен фейктердің таралуына қарсы іс-қимыл, оның ішінде жасанды интеллект технологияларын дұрыс мақсатта пайдалану мәселелері бойынша мазмұнды тәжірибе алмасу жүзеге асырылды.
Тараптар өзекті ақпараттық материалдармен жедел алмасуға ерекше назар аудару жөнінде уағдаласты.
Осы тұрғыда қатысушылар ҰҚШҰ-ның беделін нығайту және танымал ету мақсатында медиа кеңістіктегі практикалық ынтымақтастықтың мақсаттарын жан-жақты талқылады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен кездесу өткізді
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаев:
- Жаңа жыл қарсаңында дәстүрге айналған Петербургтегі кездесуіміз мазмұнды өтті. Біз ЕАЭО қызметіне қатысты бірқатар мәселені қарастырып, шешімдер қабылдадық. ТМД форматы аясындағы ықпалдастықтың аса маңызды, өзекті мәселелері талқыланды. ТМД - беделді әрі заман талабына сай халықаралық ұйым. Биыл өзара ынтымақтастығымыз табысты болғаны сөзсіз. Екіжақты қарым-қатынас қарқынды дамып келеді. 12 қарашада Ресейге жасаған мемлекеттік сапарым өте нәтижелі өтті. Сол сапар барысында қонақжайлық танытқаныңыз үшін Сізге ризашылығымды білдіремін. Қазақстан Ресеймен стратегиялық серіктестік және одақтастық байланыстарға ерекше мән береді. Біз Қазақстан мен Ресей азаматтарының күнделікті тұрмыс-тіршілігіне қатысты мәселелерде бірге әрекет етуіміз қажет. Ынтымақтастығымыз бен стратегиялық серіктестігімізді нығайтуға бағытталған ортақ жұмысымыз қос халықтың түпкі мүддесіне сай келеді.
Владимир Путин:
- Біз кешеден бері біраз жұмыс атқардық. Бүгінгі бейресми кездесу барысында ҰҚШҰ, ТМД аясындағы қызметімізді және екіжақты ынтымақтастық жағдайын талқыладық. Дегенмен Сізбен Қазақстан және Ресей арасындағы өзара байланыстардың басым бағыттарын дамыту үшін арнайы кездескеніме қуаныштымын. Менің ойымша, барлық сала оң қарқынмен алға ілгерілеп келеді. Екі ел арасында шешілмеген немесе түйткілді мәселе жоқ.
Словениядағы "Лука Копер" порты - Азия мен Еуропа арасында және Орта дәліздің әлеуетті транзиттік серіктесі
Сурет: gov.kz
Қазақстан мен Словения мемлекеттерінің басшылары арасында 2025 жылғы наурызда қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік бағыты - Еуропаның ірі теңіз порттарының бірі "Лука Копер" орта дәлізін үйлестірудің негізгі қағидаттарын практикалық талқылау мақсатында Қазақстанның Словениядағы Елшісі Алтай Әбибуллаев порттың функционалдық қызметімен танысып, Басқарма төрайымы Невенка Кржанмен ынтымақтастық перспективаларын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында көлік, транзит және логистика саласындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу өтті. Елші словен тарапына Қазақстанның Еуразиялық кеңістіктегі негізгі транзиттік мемлекеттердің бірі ретіндегі әлеуетін, сондай-ақ халықаралық маңызы бар теміржол және мультимодальды маршруттарды қоса алғанда, қазіргі заманғы көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша ҚР Үкіметінің қабылдап жатқан шаралары туралы таныстырды.
Орта дәлізді дамытудың әлеуеті мен мүмкіндіктеріне, көлік бағыттарын әртараптандыру, жеткізу тізбегінің тұрақтылығын арттыру және еуропа мемлекеттері үшін логистикалық мүмкіндіктерді кеңейту міндеттеріне ерекше назар аударылды. Порт басқарма төрайымы "Лука Копердің" ағымдағы қызметі, оның инфрақұрылымдық мүмкіндіктері, терминалдардың мамандануы, сондай-ақ порт қуаттарын одан әрі дамыту және жаңғырту жоспарлары туралы ақпаратты ұсынды. Сындарлы диалогты жалғастыруға және практикалық өзара іс-қимылды дамытуға, оның ішінде ҚТЖ Экспресс және екі елдің басқа да бейінді құрылымдарымен және іскер топтарымен ынтымақтастықты кеңейту бөлігінде өзара мүдделілік расталды.
Словенияның Лука Копер порты жылына 24/7, 365 күн жұмыс істейді, іс жүзінде ауа-райына ұшырамайды, Словенияның Адриатикалық жағалауында 283 га жерде орналасқан, порт ашық теңізге тікелей қол жеткізе алмайтын барлық ЕО елдері үшін шешуші рөл атқарады (Австрияға жалпы импорттың 1/3 бөлігі, Венгрияға импорттың 45%).
Порт персоналы - Словенияның 2,5 мың жоғары білікті азаматы, жүк айналымының жыл сайынғы көлемі-23 млн. тонна немесе 1,5-1,8 млн контейнер, тауарлар мен жүктердің барлық түрлерін (мұнай мен газды қоспағанда), атап айтқанда, әлемдік брендтердің 1,1 млн жаңа автомобильдерін қабылдайды және жөнелтеді. Қазіргі уақытта Қытайдың шығыс жағалауынан және АТМ аймағынан Словенияның Лука Копер портына дейін теңіз арқылы жүктерді жеткізу ұзақтығы 43-46 күнді құрайды.
