Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған Президентін құттықтады
тақырып бойынша жаңалықтар
Венгриялық сарапшылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және конструктивті саясатын жоғары бағалады
Роман Скляр Корея Республикасының Қазақстандағы Елшісі Чжо Тэ-икпен кездесті
Біз Корея Республикасымен стратегиялық серіктестігімізді және бірлескен жұмысымыздың нәтижесінде қол жеткізген жетістіктерімізді жоғары бағалаймыз. Серіктестігімізді іске асыру арқасында біз жаңа жұмыс орындарын құрып, инновацияларды енгізіп, өндірістік қуаттарды кеңейте алдық", - деп атап өтті Роман Скляр.
Найробиде Каспий мен Арал теңіздеріне байланысты мәселелер талқыланды
Қазақстан Елшісі Босния және Герцеговина Президиумының Төрағасына сенім грамоталарын тапсырды
Сеулде Орталық Азия елдерінің Корея Республикасымен ынтымақтастық мүмкіндіктері талқыланды
Қазақстан мен Молдова екіжақты қатынастарды нығайтуда
Қосшы қаласының оқушылары тәуелсіз Қазақстан дипломатиясының қалыптасу тарихымен танысты
Мемлекет басшысы Грузия Премьер-министрімен кездесу өткізді
