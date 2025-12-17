15.12.2025, 20:29 37211
Қазақстан Дүниежүзілік кеден ұйымымен ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Бельгия Корольдігіндегі Елшісі Роман Василенко Дүниежүзілік кеден ұйымының (ДКҰ) Бас хатшысы Иан Сондерспен кездесті. Тараптар ағымдағы өзара іс-қимылды және оны одан әрі кеңейту перспективаларын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Қазақстанның ДКҰ-ның салалық органдарындағы өзара іс-қимылды жалғастыруға бейілді екенін атап өтіп, Бас хатшы ілгерілетіп отырған стратегиялық басқаруды күшейту, ашықтықты арттыру және цифрлық трансформацияға бағытталған реформалардың маңыздылығын атап өтті.
Р. Василенко Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан кеден қызметін жаңғырту бағдарламасы, соның ішінде "Кеден" бірыңғай цифрлық платформасын әзірлеу туралы ақпарат беріп, ДКҰ-ның "Anti-Corruption & Integrity Promotion Programme" бағдарламасына қатысу мүмкіндігін қарастыру ниеті жөнінде хабардар етті.
Кездесу барысында сондай-ақ, Орта дәліз шеңберіндегі транзиттік рәсімдерді цифрландыру мәселелері талқыланды. Аталған бағыт өңірлік логистиканың өткізу қабілеті мен тиімділігін арттыру үшін стратегиялық маңызға ие екені аталып өтті.
Қазақстан тарапы И. Сондерсті елге шақырып, шекаралық кеден бекеттерінің жұмысымен танысуға және ынтымақтастықтың практикалық аспектілерін талқылауға ұсыныс жасады. Елші Қазақстанның ДКҰ-мен әріптестікті одан әрі нығайтуға және кедендік әкімшілендіруді жетілдіру мен цифрландыру саласындағы бірлескен бастамаларды іске асыруға дайын екенін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
16.12.2025, 13:21 31486
Мемлекет басшысына ЮНЕСКО Бас директорынан хат келіп түсті
ЮНЕСКО Бас директоры Халед әл-Анани хатында осы жоғары лауазымға тағайындалуымен арнайы құттықтағаны үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірген, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Халед әл-Анани Ұйымның білім, ғылым, мәдениет, коммуникация және ақпарат салаларындағы негізгі басымдықтарын жүзеге асыруға бейілдігін атап өтті.
Сонымен қатар ЮНЕСКО Бас директоры ортақ құндылықтарды ілгерілету жолында Қазақстанмен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға әзір екенін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
16.12.2025, 11:19 31736
Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастты Чили Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қазақстан Президенті жеделхатта Чили елінің алдағы уақытта қарқынды дамуын жалғастырып, халықаралық аренадағы беделі арта түсетініне сенім білдірген.
Қасым-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Касттың жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Чили халқына құт-береке тіледі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
16.12.2025, 10:17 31976
Мемлекет басшысы Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сиднейдегі Ханука мейрамы кезінде орын алған қайғылы оқиғаға байланысты Аустралия Премьер-министрі Энтони Албанизге көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы қаза тапқан жандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев жантүршігерлік қылмысты қатаң айыптап, еліміздің атынан осы қиын сәтте Аустралия халқына сабыр тілейтінін жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
15.12.2025, 22:16 32451
Қазақстан мен Беларусь цифрландыру және жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Беларусьтегі Елшілігінің бастамасымен "Қазақстан және Беларусь: цифрландыру және жасанды интеллект арқылы экономикалық өсу диалогы" тақырыбында 35-ке жуық мемлекеттік органдардың, ғылыми және іскер топтардың, сондай-ақ Беларусь Республикасының сараптамалық және талдамалық қоғамдастығының өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Дөңгелек үстелге қатысушылар екі елдің цифрландыру, жасанды интеллект жүйелерін енгізу және пайдалану, мемлекеттік қызметтер мен финтех саласында IT-өнімдерді әзірлеу саласындағы жетістіктерін, сондай-ақ осы бағыттағы екіжақты ынтымақтастықтың ағымдағы жай-күйі мен перспективаларын талқылады.
Кездесуді аша отырып, Қазақстанның Беларусьтегі Елшісі Тимур Жақсылықов Қазақстанның мемлекетті цифрлық трансформациялау және жасанды интеллектті дамыту саласындағы негізгі жетістіктері туралы хабардар етті. Атап айтқанда, ол Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің қыркүйек айындағы Қазақстан халқына Жолдауында 2028 жылға қарай елді толық цифрлық мемлекетке айналдыру туралы мақсат қойғанын атап өтті. Бұл тұжырымдама цифрлық орта, электрондық үкімет және сот төрелігі, ашық деректер және цифрлық экономика арқылы азаматтармен және бизнеспен байланыс арналарын кеңейтуді білдіреді.
Т.Жақсылықов бұл әртүрлі цифрлық қызметтер жиынтығын құру туралы емес, біртұтас жүйеге біріктірілген заңнаманы, инфрақұрылымды, инвестициялық саясатты, кадрлар даярлауды және нақты мемлекеттік қызметтерді қамтитын тұтас экожүйе туралы екенін атап өтті. Қазақстанның дамуының бұл жаңа моделі цифрлық мемлекеттік басқаруды, цифрлық экономиканы, Smart-инфрақұрылымды, адами капиталды және цифрлық сауаттылықты, сондай-ақ технологиялық егемендік пен қауіпсіздікті көздейді.
Елші Беларусьтің цифрландыру саласындағы жетістіктері мен тәжірибесін жоғары бағалай отырып, елімізде қалыптасқан мықты ғылыми мектепті, қуатты ІТ-құзыреттіліктерді және цифрлық трансформация үшін іргелі базаны атап өтті. "Беларусьтің цифрлық мемлекет моделін өз бетінше құру тәжірибесі цифрлық егемендікті нығайту тұрғысынан Қазақстан үшін құрмет пен үлкен қызығушылық тудырады", - деді қазақ дипломаты.
Өз кезегінде, БР экономика министрінің орынбасары Кирилл Машарский Беларусь Үкіметінің цифрландыру саласындағы негізгі шараларын және азаматтар, бизнес және мемлекет қатынастарын цифрландырудың белсенді үдерісінен туындаған экономикалық әсерді атап өтті. Цифрландыру экономиканың дәстүрлі секторларының өсуін жеделдету үшін жоғары маңызға ие. Осы тұрғыда Беларусь реттеушілері мен заң шығарушылары цифрлық кодекс пен жасанды интеллект туралы Заңды әзірлеу мақсатында қазақстандық тәжірибеге қызығушылық танытатынына назар аударды. Ол Қазақстанмен цифрлық экономика саласындағы ынтымақтастық тек нығая түсетініне сенім білдіріп. "Қазақстан мен Беларусьті шикізаттық емес экономикалық өсімнің драйвері ретінде цифрландыруға деген ынта біріктіреді" деп атап өтті.
Қатысушылар Қазақстанда жасанды интеллектті цифрландыру және енгізу ауқымын жоғары бағалады. Тараптардың бірлескен кооперациясы үшін негізгі бағыттардың ішінде мыналар бөлінді: Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша мобильді сервистер, криптовалюталар мен токендерді пайдаланудың қазақстандық тәжірибесі, Беларусьтің жинақталған құзыреттері бар MedTech - телемедицина, сондай -ақ EdTech-техникалық білім беру жүйесін құрудағы белорус тәжірибесі.
Дөңгелек үстел соңында Т.Жақсылықов өткен кездесу Қазақстан мен Беларуське практикалық өзара іс-қимылдың жаңа бағдарларын белгілеуге және стратегиялық әріптестікті нығайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Қазақстан бірлескен жұмысқа ЖИ-әзірлемелермен және цифрлық шешімдермен алмасудан бастап мамандарды даярлауға, govtech енгізуге және технологиялық диалогты кеңейтуге дейін ашық.
Жалпы, дөңгелек үстелге қатысушылар жоғары технологиялар мен ақпараттандыру саласындағы одан әрі тығыз және жемісті ынтымақтастыққа үміт білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
15.12.2025, 21:31 35381
Қазақстан мен Татарстан: өзара тиімді серіктестіктің үлгісі
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Қазандағы Бас консулдығы Татарстан Республикасы Ғылым академиясының Мансур Хасанов атындағы Татар энциклопедиясы және өлкетану институтының қолдауымен "Қазақстан және Татарстан: өткен мен бүгінгі гуманитарлық және мәдени байланыстар" атты халықаралық ғылыми семинар өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Семинардың ашылуында Қазақстан Республикасының Қазандағы Бас консулы Ерлан Ысқақов, Татарстан Республикасының Білім және ғылым министрінің бірінші орынбасары Рамис Музипов, Татарстан Республикасы Ғылым академиясының вице-президенті Айнур Тимерханов, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары Нұрия Ниязова және Жанна Асанова, Татарстан халықтары Ассамблеясы Кеңесі Атқару комитетінің жетекшісі, Татарстан Республикасының Мемлекеттік кеңесінің депутаты Ренат Валиуллин, Дүниежүзілік татар конгресі Атқару комитетінің төрағасы, Татарстан Республикасының Мемлекеттік кеңесінің депутаты Данис Шакиров және т.б. құттықтау сөз сөйледі.
Қатысушылар Қазақстан мен Татарстан арасындағы көп қырлы қазақ-ресейлік ынтымақтастық аясындағы екіжақты қатынастардың жағдайы мен даму перспективаларының өзекті мәселелерін талқылады. Талқылау барысында өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, логистика, туризм, тарихи-мәдени, академиялық мұра және парламентаралық ынтымақтастық сияқты өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары бөліп көрсетілді. Олар Алтын Орданың Орталық Азия халықтарының этногенезі мен политогенезіндегі рөлі мен маңызын, Волга-Орал ескерткіштерін, ұлттық-мәдени ұйымдардың қызметін және қазақ және татар әдебиетінің диалогын талқылады.
Сонымен қатар, Татарстан Республикасы Ғылым академиясының М.Хасанов атындағы Татар энциклопедиясы және өлкетану институты әзірлеген және сауда, экономика, мәдениет, ғылым және білім беру салаларындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін қамтитын "Қазақстан және Татарстан: өткен мен бүгінгі гуманитарлық және мәдени байланыстар" фотоальбомының тұсаукесері өтті.
Іс-шара аясында Қазақстан Парламенті Сенатының депутаттарының Татарстан Мемлекеттік кеңесінің әріптестерімен кездесуі өтті, онда тәжірибе алмасу және ынтымақтастықтың құқықтық базасын нығайту үшін заң шығарушы органдар арасындағы тікелей байланыстардың маңыздылығы атап өтілді. Республикалар өзара іс-қимылды жалғастырады, бірлескен бастамалар бойынша жұмыс істейді және қазақ-ресейлік қатынастар аясында байланыстарды нығайтады.
Конференция онлайн форматта өтті, оған академиялық қоғамдастық, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, бизнес, диаспора, БАҚ, сондай-ақ Қазанда аккредиттелген дипломатиялық корпус өкілдері қатысты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
15.12.2025, 21:08 32176
Қазақстан мен Оңтүстік Судан дипломатиялық қатынастар орнатты
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі Қайрат Умаров пен Оңтүстік Судан Республикасының БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі Сесилия Адут Маньок Аденг Қазақстан Республикасы мен Оңтүстік Судан Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастарды орнату туралы Бірлескен коммюникеге қол қойды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Оңтүстік Судан Республикасын 2011 жылғы 15 шілдеде оның тәуелсіздігін жариялағаннан кейін ресми түрде мойындады. Қол қойылған құжат екі ел арасындағы қатынастар тарихындағы жаңа беттің басталғанын білдіреді. Қазақстан мен Оңтүстік Судан халықаралық құқықтың, БҰҰ Жарғысының қағидаттарына, мемлекеттік егемендік пен аумақтық тұтастықты құрметтеуге бейілділігін, сондай-ақ екіжақты негізде және көпжақты форматтарда өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту ниетін растады.
Тараптар Қазақстанның Африка мемлекеттерімен өзара іс-қимылының өсіп келе жатқан серпінін атап өтіп, сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға қызығушылық білдірді. Теңізге шыға алмайтын елдер тобы (LLDC) шеңберіндегі ынтымақтастық перспективасы және Африка нарықтарымен өзара іс-қимылы жасау үшін Транскаспий халықаралық көлік бағытын пайдалану әлеуеті аталып өтті.
Көпжақты күн тәртібін талқылай отырып, тараптар жаһандық қауіпсіздіктің негізгі мәселелері бойынша ұстанымдарының жақындығын растады және БҰҰ алаңындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуды қолдады. Тараптар БҰҰ-ның Оңтүстік Судан миссиясына (UNMISS) қатысу мәселелерін қоса алғанда, бітімгершілік мәселелері бойынша пікір алмасты және осы елдегі жағдайды реттеу үшін тұрақтылық пен диалогтың маңыздылығын атап өтті.
Оңтүстік Судан - Қазақстан дипломатиялық қатынастар орнатқан
191-ші мемлекет болып табылады. Бұл еліміздің халықаралық белсенділігі мен серіктестік байланыстарының дәйекті кеңеюін көрсетеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
15.12.2025, 18:20 37496
Қазақстан мен Еуропалық одақ Брюссельде он жылдық ынтымақтастықты қорытындылады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ және оның мүше мемлекеттері арасындағы Кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің (КӘЫК) қол қойылуына 10 жыл толуына орай салтанатты қабылдау өтті. Іс-шараға Еуропалық комиссия, Бельгия Федералдық парламенті мен Сыртқы істер министрлігінің өкілдері, дипломатиялық корпус, іскер және сарапшылық қауымдастық, сондай-ақ БАҚ өкілдері қатысты. Іс-шараның серіктесі "Eurasian Resources Group" (ERG) компаниясы болды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бельгия Корольдігіндегі Қазақстанның Елшісі, Еуропалық одақ пен НАТО жанындағы Миссияның басшысы Роман Василенко өз сөзінде КӘЫК-тің жүзеге асырылған он жылы ішінде Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы қатынастар шынайы стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілгенін атап өтті.
Ол Қазақстан мен ЕО арасындағы өзара сауда көлемі 2024 жылы рекордтық 50 млрд АҚШ долларына, ал ЕО елдерінің 2005 жылдан бергі жиынтық инвестициялары 200 млрд АҚШ долларынан асқанын мәлімдеді. Бүгінде Қазақстанда 4 мыңнан астам еуропалық компания табысты жұмыс істеуде, бұл ел экономикасына деген жоғары сенімнің айғағы.
Елші сирек кездесетін шикізат, жасыл энергетика, көлік, цифрландыру және орнықты даму салаларындағы ынтымақтастықтың белсенді дамып келе жатқанын атап өтті, сондай-ақ виза режимін жеңілдету және реадмиссия туралы келісімдер бойынша келіссөздердің басталғанын хабарлады. Ол сондай-ақ Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларға, оның ішінде 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу мақсаттарына назар аударды.
Елші көлік байланысын нығайту мәселесіне ерекше тоқталып, Транскаспий халықаралық көлік бағытының ("Орта дәліздің") дамуы Қазақстанның жаһандық жеткізу тізбектеріне терең ықпалдасуының маңызды элементіне айналып отырғанын айтты. Өз сөзін қорытындылай келе, Р.Василенко 2026 жылы жоспарланған жоғары деңгейдегі өзара сапарлар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға қосымша серпін беретінін атап өтті.
Еуропалық одақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуардс Стипрайс Қазақстан мен ЕО арасындағы ынтымақтастықтың белсенді және тұрақты серпінін атап өтіп, КӘЫК-тің серіктестікті дамытуға сенімді негіз болып табылатынын жеткізді.
Іс-шараның құрметті қонағы - Бельгия Сыртқы істер министрлігінің хаттама қызметінің басшысы, елші Пьер Картювельс Қазақстан-Бельгия қатынастарының дәйекті дамуын атап өтіп, екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту үшін зор әлеует бар екенін айтты.
Кештің шарықтау шегі ретінде Баян Жанбауова жетекшілік еткен қазақстандық дизайнерлердің ұлттық нақыштағы сән үлгілері көрсетілімі өтті. Дәстүрлі өрнектер мен заманауи элементтер үйлесім тапқан коллекция көрермендерге ерекше әсер қалдырып, қазақстандық сәннің байлығы мен даралығын паш етті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
15.12.2025, 13:48 57096
Венгриялық сарапшылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және конструктивті саясатын жоғары бағалады
Сурет: gov.kz
Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан Республикасының Мажарстандағы Елшілігі елімізде жүзеге асырылып жатқан саяси-экономикалық реформалар мен ел дамуына арналған дөңгелек үстел өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуге Мажарстанның танымал "Mandiner", "Eurázsia Center", "Daily News", "Diplomatic Press Agency", "Magyar Nemzet", "HVG.hu", "About Hungary" басылымдары, сондай-ақ "Hungarian Institute of International Affairs" (HIIA), "Mathias Corvinus Collegium" (MCC) және "Danube Institute" сынды беделді ой-талқы орталықтарының өкілдері қатысты.
Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды және жүйелі саяси, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық реформалар үрдісі жөнінде баяндама жасады. Атап айтқанда, еліміздің одан әрі демократиялануына, азаматтық институттарды күшейтуге және мемлекеттік басқару тиімділігі мен халықтың өмір сапасын арттыруға бағытталған кешенді ұлттық бағдарламалар туралы кеңінен әңгіме болды. Осы ретте, Әділетті Қазақстан құру жолындағы "Естуші мемлекет", "Күшті Президент - Ықпалды Парламент - Есеп беретін Үкімет" қағидаттары, сондай-ақ Конституциялық өзгерістердің негізгі элементтері, соның ішінде 2027 жылы жалпыхалықтық референдумға шығарылуы жоспарланған бір палаталы Парламент моделіне көшудің мақсат-мұраттары түсіндірілді. Жүргізілген реформалардың арқасында азаматтарымыздың шешім қабылдау үдерісіне қатысуы мүмкіндігі едәуір кеңейіп, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесі нығайғаны аталып өтті.
Іс-шара барысында Елшілік қызметкерлері Қазақстанның сыртқы саясаттағы негізгі бастамалары, экономикалық дамуы, оның ішінде транзиттік-көлік дәліздерінің мүмкіндіктері және инвестициялық тартымдылығы бойынша көлемді презентациялар жасады.
Кездесу барысында мажар қатысушылар Қазақстанның өңірлік, оның ішінде Орталық Азия мен Еуропа сыртқы саясаты, Бір белдеу - Бір жол шеңберіндегі көліктік саясаты, Қазақстан-Мажарстан ынтымақтастығының көкжиектері мен еліміздің алдағы кезеңдегі басты саяси-экономикалық күн тәртібі туралы сұрақтар қойды. Осы ретте, қатысушылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және сындарлы саясатын жоғары бағалап, қазақ-мажар ынтымақтастығының ағымдағы жылғы серпінді даму сипатын ерекше атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
