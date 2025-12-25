22.12.2025, 17:37 20116
Қазақстан мен Алжир цифрландыру саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасының Алжирдегі Елшісі Әнуарбек Ахметов Алжир Халық Демократиялық Республикасының Білім экономикасы, стартаптар және микрокәсіпорындар министрі Нуреддин Уадамен келіссөздер жүргізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар цифрландыру және білім экономикасы саласындағы бірлескен жұмыстың перспективалы бағыттарын, сондай-ақ екі елдің мемлекеттік ұйымдар және жеке компаниялар арасындағы әлеуетті жобаларды талқылады.
Ә.Ахметов алжирлік министрді Мемлекет басшысының Қазақстанда цифрландыру мен жасанды интеллектті дамыту жөніндегі бастамаларымен таныстырды, сондай-ақ оған Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы мен "Цифрлық көпір-2025" форумында сөйлеген сөзінің мәтіндерін берді.
Н.Уада еліміздің ұлттық цифрлық экожүйені дамытудағы, суперкомпьютерлерді тиімді пайдаланудағы және жасанды интеллектті кеңінен қолданудағы табыстарын жоғары бағалады. Ол ел Президенті деңгейінде экономикалық дамудың цифрлық векторын саяси қолдау табысқа жетудің басты факторы екенін атап өтті.
Алжирлік министр осы инновациялық секторды жүйелі дамыту және келешегі бар инфрақұрылымды қалыптастыруда Еуразиялық аймақтағы басты цифрлық хаб ретінде Қазақстанның тәжірибесін зерделеуге және енгізуге қызығушылығын танытты.
Кездесу барысында алжирлік министрге ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен дайындаған өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум жобасын ұсынылды.
Тұтастай алғанда, әңгімелесушілер осы салада нақты, өзара тиімді нәтижелерге жылдам қол жеткізу үшін сарапшылық делегациялардың сапарларымен алмасуды қамтитын бірлескен іс-қимыл жоспарын белгіледі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
22.12.2025, 21:24 6271
Мәскеуде ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің ақпараттық саладағы өзара іс-қимылы талқыланды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) Хатшылығында ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрліктеріндегі ақпараттық құрылымдар басшыларының жыл сайынғы консультациялары өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында мүше мемлекеттердің сыртқы саяси ведомстволарының баспасөз қызметтері өкілдерінің ҰҚШҰ Хатшылығымен Ұйым қызметін ақпараттық тұрғыдан сүйемелдеу мәселелері бойынша жедел өзара іс-қимылын ұйымдастыруға қатысты мәселелер қаралды.
Сондай-ақ жалған ақпарат пен фейктердің таралуына қарсы іс-қимыл, оның ішінде жасанды интеллект технологияларын дұрыс мақсатта пайдалану мәселелері бойынша мазмұнды тәжірибе алмасу жүзеге асырылды.
Тараптар өзекті ақпараттық материалдармен жедел алмасуға ерекше назар аудару жөнінде уағдаласты.
Осы тұрғыда қатысушылар ҰҚШҰ-ның беделін нығайту және танымал ету мақсатында медиа кеңістіктегі практикалық ынтымақтастықтың мақсаттарын жан-жақты талқылады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.12.2025, 18:40 19801
Словениядағы "Лука Копер" порты - Азия мен Еуропа арасында және Орта дәліздің әлеуетті транзиттік серіктесі
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан мен Словения мемлекеттерінің басшылары арасында 2025 жылғы наурызда қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік бағыты - Еуропаның ірі теңіз порттарының бірі "Лука Копер" орта дәлізін үйлестірудің негізгі қағидаттарын практикалық талқылау мақсатында Қазақстанның Словениядағы Елшісі Алтай Әбибуллаев порттың функционалдық қызметімен танысып, Басқарма төрайымы Невенка Кржанмен ынтымақтастық перспективаларын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында көлік, транзит және логистика саласындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу өтті. Елші словен тарапына Қазақстанның Еуразиялық кеңістіктегі негізгі транзиттік мемлекеттердің бірі ретіндегі әлеуетін, сондай-ақ халықаралық маңызы бар теміржол және мультимодальды маршруттарды қоса алғанда, қазіргі заманғы көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша ҚР Үкіметінің қабылдап жатқан шаралары туралы таныстырды.
Орта дәлізді дамытудың әлеуеті мен мүмкіндіктеріне, көлік бағыттарын әртараптандыру, жеткізу тізбегінің тұрақтылығын арттыру және еуропа мемлекеттері үшін логистикалық мүмкіндіктерді кеңейту міндеттеріне ерекше назар аударылды. Порт басқарма төрайымы "Лука Копердің" ағымдағы қызметі, оның инфрақұрылымдық мүмкіндіктері, терминалдардың мамандануы, сондай-ақ порт қуаттарын одан әрі дамыту және жаңғырту жоспарлары туралы ақпаратты ұсынды. Сындарлы диалогты жалғастыруға және практикалық өзара іс-қимылды дамытуға, оның ішінде ҚТЖ Экспресс және екі елдің басқа да бейінді құрылымдарымен және іскер топтарымен ынтымақтастықты кеңейту бөлігінде өзара мүдделілік расталды.
Словенияның Лука Копер порты жылына 24/7, 365 күн жұмыс істейді, іс жүзінде ауа-райына ұшырамайды, Словенияның Адриатикалық жағалауында 283 га жерде орналасқан, порт ашық теңізге тікелей қол жеткізе алмайтын барлық ЕО елдері үшін шешуші рөл атқарады (Австрияға жалпы импорттың 1/3 бөлігі, Венгрияға импорттың 45%).
Порт персоналы - Словенияның 2,5 мың жоғары білікті азаматы, жүк айналымының жыл сайынғы көлемі-23 млн. тонна немесе 1,5-1,8 млн контейнер, тауарлар мен жүктердің барлық түрлерін (мұнай мен газды қоспағанда), атап айтқанда, әлемдік брендтердің 1,1 млн жаңа автомобильдерін қабылдайды және жөнелтеді. Қазіргі уақытта Қытайдың шығыс жағалауынан және АТМ аймағынан Словенияның Лука Копер портына дейін теңіз арқылы жүктерді жеткізу ұзақтығы 43-46 күнді құрайды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.12.2025, 11:55 5951
Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: Akorda
Достарға айту
Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёңді туған күнімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент жеделхатта Корея Республикасы Қазақстанның Азиядағы сенімді серіктесі екенін атап өтіп, екі ел арасындағы зор әлеуетке ие ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ерекше мән беретінін жеткізген. Сонымен қатар Корея Президентімен бірге күш-жігер жұмылдыра отырып, кеңейтілген стратегиялық әріптестікті жаңа деңгейге көтеруге әзірлігін растады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёңнің аса жауапты қызметіне толағай табыс, Корея халқына құт-береке тіледі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.12.2025, 11:28 21516
Қазақстан мен Таиланд саяси диалог және экономикалық ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Таиландтағы Елшісі Марғұлан Баймұхан Таиланд Сыртқы істер министрлігінің Тұрақты хатшысы Эксири Пинтаручимен кездесу өткізді. Тараптар екіжақты қатынастардың өзекті ахуалын талқылап, өзара сенімге негізделген ынтымақтастықтың тұрақты позитивті динамикасын атап өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Қазақстан мен Таиланд арасындағы жоғары деңгейдегі сапарлар мен келісімдік-құқықтық базаның кеңеюі арқылы қолдау тапқан берік саяси диалог қалыптасқанын атап өтті. Соңғы екі жыл ішінде визасыз режим, сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі келісімдер, сондай-ақ цифрландыру, туризм, ауыл шаруашылығы және халықаралық даму салаларындағы меморандумдар қабылданды.
Тараптар 2026 жылы саяси байланыстарды одан әрі нығайтуға және ведомствоаралық өзара іс-қимылды жандандыруға өзара қызығушылық білдірді.
Кездесудің негізгі бөлігі экономикалық ынтымақтастыққа арналды. Қазақстан Орталық Азиядағы Таиландтың ең ірі сауда серіктесі болып табылады, бұл елдің аймақпен саудасының шамамен 70%-ын қамтамасыз етеді. Тараптар ауыл шаруашылығы, машина жасау, энергетика және туризм салаларында тауар айналымын арттыру мүмкіндіктерін қарастырды.
Таиландтың өңірлік азық-түлік хабын құру жөніндегі бастамасы аясында Қазақстанның астық пен ет өнімдерін экспорттаудағы әлеуеті ерекше атап өтілді. Сондай-ақ инвестицияларды қорғау, қосарланған салық салуды болдырмау және ветеринарлық бақылау мен өсімдік карантині жөніндегі құжаттарды аяқтау қажеттігі айтылды.
Жер қойнауын пайдалану және сирек металдар саласындағы ынтымақтастық та күн тәртібінде болды. Стратегиялық шикізат қоры мол Қазақстан Таиландтың жоғары технологиялық өндірісінің өсіп келе жатқан қажеттіліктерін ескере отырып, бірлескен жобаларды қарастыруды ұсынды.
Цифрлық саладағы серіктестік те маңызды бағыт ретінде аталды: цифрлық сауда, финтех, бұлттық технологиялар, киберқауіпсіздік және смарт-логистика. Қазақстан тарапынан БҰҰ АТМЭӘК құрылымында Алматыда Цифрлық шешімдер орталығын құру бастамасы таныстырылды.
Көлік байланыстығын дамыту мәселесі де талқыланды. Қазіргі уақытта Қазақстан мен Таиланд арасында Air Astana, SCAT Airlines және Thai AirAsia X әуекомпаниялар аптасына 23 тікелей рейс орындайды. Желтоқсанда ашылған Шымкент - Бангкок бағыты логистикалық және туристік өзара іс-қимылды күшейтті. Сонымен қатар тараптар Орта дәліздің және Қытай - Лаос - Таиланд теміржол жобасына негізделген мультимодальды бағыттардың мүмкіндіктерін атап өтті.
Елші Таиландқа келетін қазақстандық туристер санының артуын атап өтіп, Пхукет қаласында Қазақстан Консулдығын ашуға көрсетілген қолдау үшін ризашылығын білдірді. Оның ресми ашылуы 2026 жылғы қаңтарда өткізу жоспарлануда.
Тараптар халықаралық күн тәртібіндегі негізгі мәселелер бойынша көзқарастарының сәйкестігін растай отырып, көпжақты алаңдарда өзара іс-қимылды жалғастыруға дайын екендерін білдірді.
Кездесу қорытындысында Елші М.Баймұхан Қазақстанның Таиланды Оңтүстік-Шығыс Азиядағы маңызды серіктесі ретінде қарастыратынын және саяси диалогты, экономикалық ынтымақтастықты әрі қарай нығайтуға ниетті екенін атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.12.2025, 10:24 22446
Қазақстан Кувейтпен энергетика саласындағы диалогты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшісі Ержан Елекеев Кувейт мұнай корпорациясының бас атқарушы директоры шейх Науаф Сауд Ас-Сабахпен кездесу өткізді. Оның барысында энергетика саласындағы екіжақты ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыланды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу аясында Қазақстан Елшісі шейх Науаф Ас-Сабахқа Қазақстан Республикасының Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтің атынан Қазақстанға шақыру хат табыс етті. Сапар Қазақстан мен Кувейт арасындағы мұнай-газ және энергетика салаларындағы ынтымақтастық пен әріптестіктің ықтимал бағыттары бойынша келіссөздер жүргізуге бағытталған.
Келіссөздер барысында тараптардың екіжақты диалогты кеңейтуге және энергетика секторында тәжірибе алмасу мен өзара тиімді жобаларды іске асыруды қоса алғанда, өзара іс-қимылдың жаңа мүмкіндіктерін пысықтауға өзара мүдделілігі расталды.
Кувейт мұнай корпорациясы - Кувейт Мемлекетінің мемлекеттік ұлттық мұнай компаниясы және әлемдік энергетикалық нарықтың негізгі қатысушыларының бірі. Корпорация елдің көмірсутек ресурстарын барлау, өндіру, өңдеу, тасымалдау және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырады. Кувейтте мұнай өндірудің жылдық көлемі шамамен 147 млн тоннаны құрайды, бұл елдің жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңызды рөлін көрсетеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.12.2025, 21:12 130196
Қазақстан мен БҰҰ Даму Бағдарламасы ынтымақтастықты нығайту және 2026 жылға арналған жоспарларды талқылады
Сурет: Akorda
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Даму Бағдарламасының Тұрақты өкілі Катаржина Вавьерниамен кездесуі өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар осы жылдың қорытындыларын және Қазақстанның БҰҰДБ-мен одан әрі ынтымақтастық жоспарларын талқылады.
Атап айтқанда, БҰҰДБ-ның Қазақстан үшін 2026-2030 жылдарға арналған елдік бағдарламасының қабылдануы, шілде айында Нью-Йоркте ОДМ іске асыру бойынша үшінші ерікті ұлттық шолудың табысты ұсынылуы, сондай-ақ денсаулық сақтау, гендерлік теңдік, білім беру және басқа да салалардағы әріптестіктің нәтижелері аталып өтті.
Сонымен қатар, БҰҰДБ-мен жақында Алматыда ашылған Орталық Азия мен Ауғанстан үшін ОДМ бойынша Өңірлік орталық шеңберінде ынтымақтастықты кеңейту перспективалары, сондай-ақ БҰҰДБ-ның Өңірлік даму бағдарламасын еліміздің басқа аудандарына кеңейту мүмкіндіктері қарастырылды.
Климат, экология және су ресурстарын басқару, оның ішінде Арал теңізінің жай-күйіне байланысты мәселелер де сәуір айында өтетін Өңірлік экологиялық саммит қарсаңында маңызды талқылау тақырыбына айналды. Осыған орай БҰҰДБ өкілдері Саммит аясында Орталық Азия үшін климаттық және экологиялық инвестициялардың өңірлік портфелін қалыптастыруға арналған жоғары деңгейдегі іс-шара өткізу жоспарын хабарлады.
Бұдан басқа, кездесу барысында ресми ашылуы желтоқсан айында Нью-Йорктегі БҰҰ штаб-пәтерінде БҰҰ Бас Ассамблеясында жарияланған орнықты даму мүддесі үшін 2026 Халықаралық еріктілер жылына орай жоспарланған іс-шараларға БҰҰДБ-ның қатысу мүмкіндіктері талқыланды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар стратегиялық әріптестікті одан әрі тереңдетуге, ынтымақтастықтың басым бағыттарын іске асыруға және Орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екендіктерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.12.2025, 19:56 131641
Бангкокта онлайн-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық конференция өтті
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасының Таиланд Корольдігіндегі Елшісі Марғұлан Баймұхан 2025 жылғы 17-18 желтоқсан күндері Бангкок қаласында өткен Онлайн-алаяқтыққа қарсы жаһандық серіктестік жөніндегі халықаралық конференцияға (International Conference on the Global Partnership against Online Scams) қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Аталған іс-шараны Таиланд Сыртқы істер министрлігі мен БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы (UNODC) бірлесіп ұйымдастырды.
Конференцияға онлайн-алаяқтық, киберқылмыс және онымен байланысты трансұлттық қауіп-қатерлерге қарсы күресте халықаралық деңгейде үйлестірілген шараларды талқылау мақсатында министрлер, вице-министрлер, елшілер, мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың, құқық қорғау органдарының, сондай-ақ жеке сектор мен азаматтық қоғамның жоғары лауазымды өкілдері қатысты.
Жоғары деңгейдегі сегмент аясында бағдарламалық баяндамалармен Таиланд, Үндістан және Индонезия сыртқы істер министрлері, сондай-ақ өзге мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдері сөз сөйледі. Қатысушылар онлайн-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, халықаралық ынтымақтастықты нығайту, жәбірленушілердің құқықтарын қорғау және трансұлттық қылмыстық топтар пайдаланатын қаржылық ағындарды тоқтату мәселелері бойынша ұлттық тәжірибелерімен және тәсілдерімен алмасты.
Тақырыптық сессиялар барысында онлайн-алаяқтық саласындағы қылмыстарды тиімді тергеу мен қылмыстық қудалау, ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту, заманауи цифрлық технологияларды қолдану және киберқауіпсіздік саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Конференция қорытындысы бойынша Онлайн-алаяқтыққа қарсы жаһандық серіктестіктің Бірлескен мәлімдемесі қабылданды. Құжатта халықаралық үйлестіруді одан әрі нығайту және заманауи киберқауіптерге қарсы келісілген әрекет ету шараларын әзірлеу жөніндегі ұсынымдар қамтылған. Аталған мәлімдеменің тең демеушілері (co-sponsors) қатарында Перу Республикасы, Бангладеш Халық Республикасы және TikTok компаниясы бар.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.12.2025, 17:45 188411
Президент орта державаларды БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне кеңінен қатыстыруға шақырды
Достарға айту
Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесін реформалау кейінге ысыруға болмайтын өте маңызды міндет екеніне тоқталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент аталған орган қызметіне орта державаларды, Азия, Африка және Латын Америкасы елдерін кеңінен қатыстыруға шақырды.
- Қауіпсіздік Кеңесінде жауапты орта державалардың үні анық естілуге тиіс. Олар ірі ойыншылар арасында қайшылықтар болған жағдайда араағайындық жасап, шешімдерді ілгерілетуге септігін тигізе алады. Қазақстан сыртқы саясаттағы миссиясын осы бағытпен байланыстырады. Біз берік ұстанымға негізделген теңгерімді, сындарлы, көпвекторлы дипломатия жүргіземіз. Бұл біздің ұлттық мүддемізге сай келеді әрі ұдайы БҰҰ Жарғысына сүйенетін дамушы орта держава ретіндегі болмысымызды көрсетеді, - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев орайлы сәтті пайдаланып, елдеріміз арасындағы байланысты жолға қоюға зор үлес қосқан Жапонияның бұрынғы Сыртқы істер министрі Ёрико Кавагучи ханымға ризашылығын білдірді. Президент оның "Орталық Азия және Жапония" саммитіне бастамашы болғанын еске салды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
24.12.2025, 22:51Қытайлық роботтар концертте сальтомен көрермендерді таң қалдырды 19.12.2025, 17:45188571Президент орта державаларды БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне кеңінен қатыстыруға шақырды 19.12.2025, 16:42178031Қазақстан Президенті әлемде қақтығыстардың өршуіне алаңдаушылық білдірді 19.12.2025, 15:34172501Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды 19.12.2025, 14:32Қасым-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компаниясының президенті Масафуми Сэнзакиді қабылдады171961Қасым-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компаниясының президенті Масафуми Сэнзакиді қабылдады 19.12.2025, 19:56132206Бангкокта онлайн-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық конференция өтті 15.12.2025, 23:30223886Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды 15.12.2025, 23:10222041Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті 15.12.2025, 22:01213031Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді 17.12.2025, 11:28188911Домбыра мен сазсырнай Бельгияның Корольдік музыкалық аспаптар музейінің коллекциясына енді 17.12.2025, 13:33188576Брюссельде Қазақ киносының күндері өтті