Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Израиль Үкіметаралық комиссияның кезекті отырысына дайындық мәселелерін талқылады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан Сыртқы істер министрі Хорватия Елшісін қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алжирдің Коммуникация министрі Қазақстан Президентінің сұхбатына қызығушылық танытты
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Риядта өнеркәсіптік ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктері талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне жаңа мүше-мемлекеттердің туларын орнату рәсімін өткізді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Масқатта Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің қорытындылары талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Риядта өнеркәсіптік ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктері талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қасым-Жомарт Тоқаев Мин Аун Хлайнға құттықтау жеделхатын жолдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Швейцария Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
08.01.2026, 12:15Гонконгта керемет айдаһар мен арыстан фестивалі өтеді 01.01.2026, 12:23978862026 жылғы базалық зейнетақы мөлшері айқындалды 01.01.2026, 00:1991231Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтады 06.01.2026, 16:2173361ЖИ Қазақстандағы жұмыс күшінің өнімділігін 70% арттыра алады - зерттеу 01.01.2026, 10:2672711Жаңа Салық кодексінің негізгі өзгерістері қандай 06.01.2026, 17:37Үкімет Қазақстанның цифрлық шешімдерді жасайтын және сататын елдер қатарына кіруі үшін озық IT-технологияларды қарқынды дамытуды жалғастырады68376Үкімет Қазақстанның цифрлық шешімдерді жасайтын және сататын елдер қатарына кіруі үшін озық IT-технологияларды қарқынды дамытуды жалғастырады 17.12.2025, 17:47232171Ташкентте қазақ киносының күндері өтті 17.12.2025, 15:52227681Венада Айман Мұсақожаеваның концерті өтті 15.12.2025, 23:30225966Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды 15.12.2025, 23:10222966Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті 15.12.2025, 22:01213961Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді