Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Түркия Сыртқы істер министрлері өңірдегі жағдайды талқылады
тақырып бойынша жаңалықтар
Сеул қаласында Қазақстанның туристік мүмкіндіктері талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Бельгиядағы Қазақстан жастары алдағы республикалық референдумды талқылады
Қазақстан Конституциясының жаңа жобасы бойынша республикалық референдум елдің болашақ дамуы туралы қоғамдық диалогтың маңызды кезеңі болады. Ол азаматтарға өз пікірін тікелей білдіруге және ел дамуының негізгі бағыттарын талқылауға қатысуға мүмкіндік береді", - деді Роман Василенко.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанның конституциялық реформасы және Чехиямен ғылыми-білім беру байланыстары CEVRO университетінде талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Швейцария Астанада өтетін Аймақтық экологиялық саммитте озық инновацияларын ұсынатын болды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
АЭХА Басқарушылар Кеңесі Қазақстанның егеменді теңдік қағидатын ілгерілетуге бағытталған күш-жігерін қолдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанның Руандадағы Елшісі Руанда Президентіне сенім грамоталарын табыс етті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Түркия сарапшылары жаңа Конституция жобасына жоғары баға берді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Минскіде Қазақстандағы конституциялық реформалар және ақпараттық саладағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту талқыланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
05.03.2026, 19:00Ереванда қазақ-армян гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту мәселесі талқыланды 05.03.2026, 18:5841541Словениядағы қазақстандық қауымдастықпен кездесуде Конституциялық реформа талқыланды 06.03.2026, 10:3739471UPD: Қазақстан азаматтарын шиеленіс аймағынан эвакуациялауды ұйымдастыруда 06.03.2026, 21:2839161Қазақстан мен Түркия Сыртқы істер министрлері өңірдегі жағдайды талқылады 06.03.2026, 20:2539161Қазақстан СІМ-де Халықаралық әйелдер күніне орай салтанатты жиын өтті 04.03.2026, 10:54237741Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады 26.02.2026, 22:48Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты229941Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты 26.02.2026, 23:25229421Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде 26.02.2026, 17:47229406Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды 26.02.2026, 18:49229366Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда