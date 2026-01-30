28.01.2026, 16:10 3246
Қазақстанның Конституциялық реформалары Еуропа Кеңесінің Парламенттік Ассамблеясында таныстырылды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Парламенті Сенатының депутаты Сұлтанбек Макежанов Еуропа Кеңесінің Парламенттік Ассамблеясының (ЕКПА) қысқы сессиясының жұмысына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сессия барысында Петра Байр (Австрия, "Социалистер, демократтар және жасылдар") Ассамблеяның жаңа Президенті лауазымына сайланды.
Сапар барысында С.Макежанов ЕКПА-ның жаңа басшысымен кездесу өткізіп, Қазақстан Республикасы Сенатының Төрағасы Мәулен Әшімбаевтың атынан П.Байрдың жоғары лауазымға сайлануына байланысты құттықтау хатын табыстады.
Кездесуде екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері, соның ішінде ЕКПА аясында бірлескен іс-шаралар өткізу мәселелері талқыланды. С.Макежанов Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформалар туралы жан-жақты ақпарат беріп, бірпалаталы парламентке көшу мен конституциялық реформаға ерекше назар аударды.
ЕКПА Президенті парламенттік реформаның жаңашылдықтарына, көппартиялық жүйені қалыптастыруға, Парламенттің басқа билік тармақтарымен өзара іс-қимылына, гендерлік теңдік пен әйелдер құқықтарын қорғау мәселелеріне қызығушылық танытты.
Сондай-ақ, адам құқықтарын қорғау тұрғысынан Қазақстанның БҰҰ-мен өзара ынтымақтастығы қарастырылды. Қазақстандағы экономикалық жағдай мен ауылдық аумақтарды дамыту мәселелеріне де ерекше көңіл бөлінді.
Кездесу соңында С.Макежанов П.Байрды өзіне ыңғайлы уақытта Қазақстанға сапармен келуге шақырды.
Сонымен қатар, С.Макежанов ЕКПА-дағы "Еуропалық консерваторлар, патриоттар және одақтастар" фракциясының төрағасы Жолт Неметпен кездесу өткізді. Кездесу барысында Ассамблеяның ағымдағы күн тәртібі, Қазақстандағы парламенттік реформа және Қазақстан мен ЕКПА арасындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.
Пленарлық сессия аясында "Еуропа үшін либералдар мен демократтар альянсы" фракциясының депутаты Майкл Германмен, сондай-ақ ЕКПА-дағы Литваның ұлттық делегациясының төрағасы Бируте Васайт пен депутаттар корпусының дуайені Эмануэлис Зингериспен жеке кездесулер өтті.
ЕКПА депутаттарына Қазақстандағы саяси өзгерістердің барысы, алдағы парламенттік және конституциялық реформалар туралы жан-жақты ақпарат берілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
29.01.2026, 23:03 26786
Қазақстан мен Марокко қалалық даму және мәдениет салаларындағы серіктестікті нығайтуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Мароккодағы Елшісі Саулекүл Сайлауқызы Рабат қаласының әкімі Фатиха Әл-Муднимен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Астана мен Рабат арасындағы 2024-2027 жылдарға арналған Жол картасының іске асырылу барысын талқылады, ол сауда-экономикалық және экологиялық өзара іс-қимылдан бастап мәдени алмасуларға дейінгі кең ауқымды салаларды қамтиды.
Сұхбаттастар қала құрылысы, урбанистика, тұрғын үй құрылысы, қалаларды көгалдандыру, туризм және ақылды технологияларды енгізу мәселелеріне ерекше назар аударды. Тараптар озық тәжірибе алмасу үшін тұрақты диалог пен өзара іссапарлар ұйымдастырудың маңыздылығын атап өтті.
Мәдениет саласындағы өзара іс-қимыл мәселелері жеке тақырып ретінде қарастырылды. Қазақстандық дипломат Астана әкімдігі мен қазақстандық әртістердің қатысуымен Рабатта Наурыз мерекесін ауқымды атап өту және осы іс-шара аясында марокколық қауым қазақ халқының дәстүрлері мен тұрмысымен танысып, ұлттық музыка мен тағамдардың дәмін тата алатыны туралы ақпарат берді.
Фатиха Әл-Мудни екіжақты ынтымақтастықтың серпінін және Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларды жоғары бағалады. Рабат әкімі қазақстандық тәжірибемен танысу және 2023 жылы Қазақстан елордасымен орнатылған бауырластық қатынастарын одан әрі тереңдету үшін биыл Астанаға сапармен келу ниетін жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 22:00 27021
Франция сенаторларына Қазақстандағы конституциялық реформалар таныстырылды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Франциядағы Елшілігінде Франция Парламенті Сенатының депутаттарымен, "Франция - Орталық Азия" достық тобының мүшелерімен кездесу өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында Қазақстанның Франциядағы Елшісі Гүлсара Арыстанқұлова француз тарапын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың бесінші отырысында жариялаған елдегі конституциялық реформа туралы хабардар етті. Ерекше назар негізгі реформалар бағыттарына аударылды, оның ішінде бірпалаталы парламент құру, Вице-президент лауазымын енгізу, сондай-ақ "Халық кеңесі" институтын қалыптастыру мәселелеріне аударылды.
Француз сенаторлары ұсынылған реформаларды жаңашыл әрі өршіл бастама ретінде бағалап, олардың Қазақстанның одан әрі орнықты дамуы үшін маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ сенаторлар парламентаралық диалогты нығайтуға мүдделі екендіктерін растады.
Сонымен қатар, сенаторлар елімізде жүзеге асырылып жатқан саяси реформалар мен қоғамдық-саяси үдерістерге айрықша мән беріп, мемлекет дамуының стратегиялық бағыттары мен саясаттағы жаңашыл бастамалардың жүзеге асырылу барысын үнемі жіті назарда ұстайтындарын атап өтті.
Кездесу қорытындысында тараптар Қазақстан-француз ынтымақтастығының қарқынды дамуын атап өтіп, оның ішінде "Франция - Орталық Азия" достық тобы аясында да сындарлы өзара іс-қимылды жалғастыруға дайын екендіктерін білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 20:51 27356
Бангкок Қазақстанмен ынтымақтастықты кеңейтуге және экономикалық байланыстарды нығайтуға қызығушылық танытуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Таиландтағы Елшісі Марғұлан Баймұхан Бангкок қаласының Губернаторы Чадчарт Ситтипунтпен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында Қазақстан мен Таиланд арасындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективалары, сондай-ақ Бангкок пен Қазақстан өңірлері және іскерлік топтары арасындағы өзара іс-қимылды кеңейту мәселелері талқыланды.
Туризм, қалалық инфрақұрылым, тұрақты даму, "ақылды қала" шешімдерін енгізу, логистика және қалалық қызметтерді цифрландыру салаларындағы ынтымақтастық мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылды. Инвестициялық тартымдылықты арттыруға және кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған бірлескен жобаларды іске асыруға өзара қызығушылық бар екені аталып өтті.
Қазақ дипломаты Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары, сондай-ақ Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашы болған конституциялық реформалар туралы ақпарат берді.
М. Баймұхан Қазақстанның көпвекторлы және прагматикалық сыртқы саясатқа берік екенін, сондай-ақ Таиландпен жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге дайын екенін атап өтті.
Губернатор Ч. Ситтипунт Астана және Қазақстанның басқа да өңірлерімен байланыстарды жандандыруға қызығушылық білдіріп, Бангкоктың өңірдегі жетекші экономикалық, қаржылық және туристік орталықтардың бірі ретіндегі әлеуетін тоқталды. Ол қалалық басқару, цифрландыру, жасанды интеллект, тұрақты даму және инфрақұрылымды жаңғырту салаларында тәжірибе алмасудың маңыздылығын ерекше атап өтті.
Тараптар тұрақты байланыстарды қолдауға және екі елдің қалалары мен өңірлерінің жергілікті өзін-өзі басқару органдары, іскерлік топтары мен сарапшылық қауымдастықтары арасында тікелей байланыстар орнатуға жәрдемдесуге ниетті екенін растады.
Кездесу соңында диалогты жалғастыру және нақты бастамалар мен жобаларды пысықтау, соның ішінде Қазақстанның сауда-экономикалық және инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру шараларын ұйымдастыру, сондай-ақ өзара сапарлар өткізу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді.
Бангкок қаласында шамамен 10-11 млн адам, ал Үлкен Бангкок агломерациясы құрамында 16-17 млн-нан астам адам тұрады. Бұл Таиландттың ең маңызды экономикалық және мәдени орталығы ғана емес, сонымен қатар әлемдегі ең көп баратын қалалардың бірі. Халықаралық туристік рейтингтердің, соның ішінде Euromonitor International Top 100 City Destinations Index деректеріне сәйкес, Бангкок соңғы жылдары халықаралық туристер саны бойынша әлемде бірінші орын алып келеді. Қала жыл сайын шамамен 35 млн шетелдік туристі қабылдайды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 19:49 27601
Тунис Қазақстанның сыртқы саяси бастамаларын қолдайтынын білдірді
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Тунистегі Елшісі қызметін қоса атқарушы Әнуарбек Ахметов Сыртқы істер, көші-қон және шетелдегі тунистіктер мәселелері министрі Мұхамед Әли Нафтиге сенім грамоталарының көшірмелерін табыстады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан туралы жылы естеліктеріне тоқтала отыра, Тунис Сыртқы істер министрі Елшіні жаңа қызметке тағайындалуымен құттықтап, екі ел арасындағы қарым-қатынастардың одан әрі жан-жақты нығая түсетініне сенім білдірді.
Ә.Ахметов Министрге ізгі тілегі үшін алғыс айтып, ынтымақтастықты сапалы жаңа деңгейге көтеру үшін бар күш-жігерін салатынын атап өтті.
Кездесу барысында тараптар екіжақты саяси диалогты жандандыруға және сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге өзара мүдделі екенін растады.
Екі елдің көпжақты форматтағы өзара іс-қимылдарына қатысты М.Нафти "Тунис тарапы БҰҰ, ИЫҰ және басқа да халықаралық ұйымдар аясында бауырлас Қазақстанның бастамаларына қолдау көрсетуді жалғастырады", - деп мәлімдеді.
Екі елдің бизнес-қауымдастығы арасындағы өзара іс-қимыл мәселелеріне, сондай-ақ экономиканың басым секторларында бірлескен жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылды.
Кездесу соңында сұхбаттасушылар сындарлы диалогты жалғастыруға және екі ел халықтарының игілігі үшін екіжақты ынтымақтастықты жандандыруға дайын екендіктерін білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 18:45 28316
Амманда экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Иорданиядағы Елшісі Талғат Шалданбай Иорданияның Сыртқы істер және экспатрианттар істері жөніндегі министрлігі Азия және Океания департаментінің директоры Мұхаммед Абу Вендимен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан-Иордания ынтымақтастығының жоғары және серпінді дамып келе жатқан деңгейіне қанағаттанушылықтарын білдіріп, екіжақты өзара іс-қимылды әрі қарай нығайту перспективаларын талқылады.
Мемлекет басшылары деңгейінде бұрын қол жеткізілген, оның ішінде сауда-экономикалық және гуманитарлық салалардағы уағдаластықтарды іс жүзінде іске асыруға ерекше мән берілді. Тікелей әуе қатынасын іске қосудың, сондай-ақ фармацевтика, фосфат, көлік-инфрақұрылым және цифрлық салалардағы ынтымақтастықты дамытудың маңыздылығы аталып өтілді. Сонымен қатар, саяси консультациялар өткізу тәжірибесін жандандыру арқылы саяси диалогты институционалдандыру және кезең-кезеңімен дамыту қажеттілігіне назар аударылды.
Қазақстан Елшісі иордан тарапына Ислам ынтымақтастығы ұйымы шеңберіндегі сындарлы диалог пен тығыз өзара іс-қимыл үшін, оның ішінде күтілудегі Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы жарғысын Иорданияның ратификациялауы, сондай-ақ Халықаралық Қызыл Крест комитетімен ынтымақтастық пен Халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси бейілділікті күшейту жөніндегі жаһандық бастаманы іске қосуды қамтитын бірлескен гуманитарлық бастамаларды қолдағаны үшін алғыс білдірді.
Кездесу барысында екіжақты күн тәртібін практикалық мазмұнмен толықтыру перспективалары, атап айтқанда, 2026 жылы Қазақстанның Иорданияға сауда миссиясын өткізу ниеті, сондай-ақ сімаралық консультациялар өткізу, Үкіметаралық комиссия мен Іскерлік кеңестің кезекті отырыстарын ұйымдастыру және басқа да бірлескен іс-шараларды, оның ішінде мәдени-гуманитарлық сипаттағы іс-шараларды іске асыру мүмкіндігі талқыланды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екіжақты ынтымақтастықты кезең-кезеңімен дамытуға бағытталған тұрақты байланыстар мен тығыз өзара іс-қимылды қолдауға дайын екендіктерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 17:28 36656
Қазақстанның конституциялық реформалары Ташкентте өткен сараптамалық талқылаудың назарында
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Өзбекстандағы Елшілігінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен Қазақстандағы Ұлттық құрылтайының V отырысында ұсынған конституциялық реформалары мен Мемлекет басшысының "Turkistan" газетіне берген жуырдағы сұхбатын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығару палатасы мен Сенатының депутаттары, шет мемлекеттердің елшілері мен дипломатиялық миссиялардың өкілдері, сондай-ақ сараптамалық орталықтардың мамандары, сарапшылар мен журналистер қатысты.
Өз сөзінде Елші Бейбіт Атамқұлов қатысушыларды конституциялық реформалардың негізгі бағыттарымен таныстырып, Конституциялық комиссия жұмысының басталғаны туралы хабарлады. Бірпалаталы Парламентке көшу, "Халық кеңесі" атты Халық кеңесін құру және Вице-президент лауазымын енгізу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар Елші Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарына тоқталып, дипломатияның өңірлік және жаһандық тұрақтылықты қалыптастырудағы рөлін атап өтті. Осы тұрғыда Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылуы және Жаһандық бейбітшілік кеңесінің құрылуы диалогты дамыту мен сенімді нығайту жолындағы маңызды қадам ретінде бағаланды.
Дөңгелек үстел аясында Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығару палатасының депутаттары, дипломатиялық корпус өкілдері және сарапшылар сөз сөйледі. Олардың мазмұнды пікірлері мен практикалық ұсыныстары пікірталасқа конструктивті сипат берді.
Қатысушылар Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев ұсынған реформалардың ауқымдылығын атап өтіп, олардың елдің саяси жүйесін жаңғыртуға ғана емес, бүкіл Орталық Азияның ұзақмерзімді даму бағытын қалыптастыруға ықпал ететінін атап көрсетті. Депутаттар мен сарапшылар реформалардың іске асырылу барысын мұқият қадағалауға жоғары қызығушылық білдіріп, олардың жүйелілігі мен қазіргі жағдайдағы өзектілігін атап өтті.
Олий Мәжілістің Заң шығару палатасы атынан мазмұнды пікірлер мен бағалауларды депутаттар Дилором Файзиева мен Илхом Абдуллаев ұсынды.
Ғылыми-сараптамалық қауымдастық атынан Журналистика және бұқаралық коммуникациялар университетінің ректоры Шерзодхон Қудратходжа, Өзбекстан Президенті жанындағы Стратегиялық және өңіраралық зерттеулер институты директорының бірінші орынбасары Акрамжон Неъматов, Орталық Азия халықаралық институты директорының орынбасары Шерзод Файзиев және "Ижтимоий фикр" Қоғамдық пікірді зерделеу республикалық орталығы басшысының орынбасары Мансур Сеитов сөз сөйледі.
Дипломатиялық корпус атынан Әзербайжанның Өзбекстандағы Елшісі Гусейн Гулиев жарияланған реформалар аясындағы өңірлік күн тәртібіне қатысты өз көзқарасын білдірді.
Іс-шара қорытындысында белгілі сарапшылар Равшан Назаров пен Бахтиёр Эргашевтің белсенді қатысуымен мазмұнды пікірталас өтті.
Кездесу соңында Елші Б.Атамқұлов Өзбекстанның 2023 жылғы конституциялық реформасы барысында жинақталған тәжірибесінің маңыздылығын атап өтіп, ашық сараптамалық диалог теңгерімді әрі тиімді шешімдер қабылдауға ықпал ететініне сенім білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 12:40 42901
Риядта Қазақстан мен Сауд Арабиясы іскер топтарының өзара іс-қимыл перспективалары қарастырылды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Сауд Арабиядағы Елшісі Мадияр Меңілбеков Рияд қаласы Сауда-өнеркәсіп палатасының төрағасы, "Obeikan Investment Group" компаниясының Бас атқарушы директоры Абдалла Әл-Обейканмен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында тараптар Қазақстан мен Сауд Арабиясының іскер топтары арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқылады.
М.Меңілбеков Қазақстандағы қолайлы инвестициялық ахуал, шетелдік инвесторларды қолдауға бағытталған мемлекеттік шаралар туралы ақпарат беріп, елдің Орталық Азия мен Еуразия нарықтарына шығуға арналған өңірлік хаб ретіндегі әлеуетін атап өтті.
Өз кезегінде, А.Әл-Обейкан екі ел кәсіпкерлері арасында тікелей байланыстар орнатуға жәрдемдесуге дайын екенін білдіріп, бизнес-миссиялар мен бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі бастамаларды қолдайтынын жеткізді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар жұмыс байланыстарын жалғастыруға және өзара тиімді әріптестікті дамытуға бағытталған алдағы қадамдар туралы келісті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 11:37 43226
Қазақстан СІМ-де халықаралық гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің (ХҚКК) Орталық Азиядағы Өңірлік делегациясының басшысы Биляна Милошевичті қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Б.Милошевич ХҚКК-ның гуманитарлық миссиясын жүзеге асыруға көрсетіліп жатқан тұрақты қолдауы үшін Қазақстан тарапына алғысын білдірді. Ол еліміздің Халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси бейілдікті күшейту жөніндегі жаһандық бастаманы ілгерілетудегі жұмысын, сондай-ақ гуманизм құндылықтарын қорғауға, орнықты даму мақсаттарын, өңірлік және халықаралық алаңдарда халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті ілгерілетуге қосқан үлесін жоғары бағалады.
Е.Ашықбаев Қазақстанның ХҚКК-мен тығыз ынтымақтастыққа бейілдігін және халықаралық гуманитарлық құқық нормаларының толық сақталуын қамтамасыз етуге, ұжымдық этикалық және заңдық жауапкершілікті нығайтуға бағытталған жаһандық күш-жігерге одан әрі қолдау көрсетуге дайын екенін растады.
Сұхбаттастар Халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси бейілдікті күшейту жөніндегі жаһандық бастаманының аясындағы одан әрі болатын іс-қимылдарды, сондай-ақ 2026 жылдың соңында Иорданияның Амман қаласында өтетін Соғыс кезіндегі гуманизм мәселелері жөніндегі жоғары деңгейдегі конференцияға дайындық мәселелерін талқылады.
Тараптар Қазақстан мен ХҚКК арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жаһандық, өңірлік және ұлттық деңгейлерде одан әрі нығайтуға өзара мүдделі екендіктерін растады.
ХҚКК - соғыс, зорлық-зомбылық және гуманитарлық апаттар құрбандарына көмек көрсетуді негізгі мақсаты еткен тәуелсіз үкіметтік емес ұйым. ХҚКК 1992 жылдан бері Орталық Азияда жұмыс істеп келеді, Өңірлік өкілдігі Ташкент қаласында орналасқан. 2019 жылы ХҚКК Миссиясы Астана қаласында өз өкілдігін ашты.
Халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси бейілдікті күшейту жөніндегі жаһандық бастама 2024 жылғы қыркүйекте Нью-Йорк қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 79-сессиясы аясында Қазақстан, Бразилия, Иордания, Қытай, Франция және Оңтүстік Африка тарапынан Халықаралық Қызыл Крест Комитетімен бірлесіп іске қосылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
30.01.2026, 11:50Алматы тауларында сирек кездесетін барыс ұсталды 27.01.2026, 16:5770746Мемлекет басшысы Израильдің сыртқы істер министрін қабылдады 27.01.2026, 11:55Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогқа Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күніне орай жеделхат жолдады70006Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогқа Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күніне орай жеделхат жолдады 27.01.2026, 09:4860501Астанада көрнекті қазақ дипломаты Нәзір Төреқұловты еске алуға арналған салтанатты жиын өтті 26.01.2026, 21:4651816Ыстанбұлда Қазақстанның инвестициялық, экспорттық және туристік әлеуеті таныстырылды 26.01.2026, 20:3845541Қазақстан мен Түркия медиасаладағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығаруға ниетті 21.01.2026, 10:52Қазақстанда заңды және жеке тұлғалар үшін мемлекеттік рәміздерді қолдану тәртібі егжей-тегжейлі регламенттеледі216406Қазақстанда заңды және жеке тұлғалар үшін мемлекеттік рәміздерді қолдану тәртібі егжей-тегжейлі регламенттеледі 21.01.2026, 11:19216366Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнама жетілдірілуде 21.01.2026, 09:492025 жылы қазақстандықтарға 806 млрд теңгеден астам сомада бала тууына және бала күтіміне байланысты жәрдемақылар төленді2149812025 жылы қазақстандықтарға 806 млрд теңгеден астам сомада бала тууына және бала күтіміне байланысты жәрдемақылар төленді 20.01.2026, 22:18212846Шымкенттің полиция бастығы және оның орынбасары қызметінен кетті 20.01.2026, 18:14208416Тоқаев ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізімінде болуға лайық жәдігерлерді атады