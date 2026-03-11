Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мадридте экономикалық қатынастарды жандандыру мәселесі талқыланды
Ереванда қазақ-армян гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту мәселесі талқыланды
Словениядағы қазақстандық қауымдастықпен кездесуде Конституциялық реформа талқыланды
Астана мен Хельсинки конституциялық реформалар аясында сараптамалық серіктестікті нығайтуда
Каирде Таяу Шығыстағы жағдай және Қазақстанның конституциялық жаңғыруы талқыланды
Вашингтонда Орта дәлізді дамыту және өңірлік ынтымақтастық басымдықтары талқыланды
Маңғыстауға Таяу Шығыстан оралған қазақстандықтардың кезекті легі келді
Қазақстан мен Грекия ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын нақтылады
Грекия - Жерорта теңізі өңіріндегі Қазақстанның маңызды серіктесі. Біз шарттық-құқықтық базаны кеңейтуге және екіжақты деңгейде де, халықаралық ұйымдар аясында да ынтымақтастықты тереңдетуге дайын екенімізді білдіреміз", - деп атап өтті А.Исетов.
Бернде Қазақстандағы реформаларға қолдау білдірілді
Швейцария-Қазақстан" парламентаралық достық тобының мүшелері жүргізіліп жатқан реформаларды жоғары бағалап, олардың дәйекті және жүйелі сипатын атап өтті. Швейцария Парламенті Кантондар Кеңесінің (кіші палата) бұрынғы президенті Филиппо Ломбарди конституциялық нормаларды жаңарту мемлекеттік басқарудағы ашықтықты арттыруға, құқықтық кепілдіктерді нығайтуға және парламентаризмді дамытуға ықпал ететінін атап өтті.
