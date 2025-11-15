Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинге хат жолдады
Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровтың жеке қолдауы мен саяси ерік-жігерінің арқасында соңғы жылдары қазақ-қырғыз стратегиялық әріптестігі жаңа серпінге ие болды. Бұл тұрғыда, біздің ортақ мақсатымыз - екі ел көшбасшыларының берген тапсырмаларын толық орындау және көпқырлы ықпалдастықты одан әрі кеңейту. Қырғызстан - біз үшін тату көрші, бауырлас ел ғана емес, сонымен қатар маңызды сауда-экономикалық серіктес мемлекет. Қазақстан Үкіметі ортақ мүдделерімізге сай келетін мақсаттарға бірлесіп атсалысуға дайын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Мемлекеттер басшыларының бірлескен күш-жігері Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы стратегиялық әріптестікті сапалы жаңа деңгейге көтерді. Екіжақты байланыстарды дамытуға Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровтың Астанаға және Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бішкекке ресми сапарлары барысында қол жеткізілген маңызды келісімдер ықпал етті. Үкімет алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін бар күш-жігерін салады", - деп атап өтті Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің төрағасы - Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Касымалиев.
Қазақстан мен Ресей президенттері гала-концертті тамашалады
Қазақстан мен Ресей президенттері БАҚ өкілдеріне арналған брифинг өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин мемлекетаралық қарым-қатынасты жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қойды
Мемлекет басшысы XXI Қазақстан - Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысты
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Мәскеуде келіссөз жүргізді
Мемлекет басшысы Ресей Федералды Жиналысы Федерация Кеңесінің Төрағасы Валентина Матвиенкомен кездесті
